Es kesselt beim Werner-Rennen, ein Kälberstall verwandelt sich in die Karibik, beim "Lauf ins Leben" werden Spendengelder gesammelt und es gibt das Festival am kleinen Strand: Wir verraten Ihnen im Blick in den Tag, was Sie am Sonnabend, 31. August 2019, in Schleswig-Holstein erleben können.