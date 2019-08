Zehntausende Metalheads in Wacken

Zum 30. Mal findet das Wacken Open Air (WOA) statt - Scharen von Metal-Fans sind dann in dem beschaulichen Dorf im Kreis Steinburg anzutreffen. Bereits zum Wochenbeginn reisten die ersten an. Vom 1. August bis zum 3. August treten auf dem Festival rund 220 Bands auf, zum Line-up zählen Schwergewichte wie Slayer, Sabaton oder Anthrax. Zwar ist das WOA schon lange ausverkauft, verfolgen lässt sich das Spektakel aber beispielsweise auf 3sat - dort werden die Konzert-Highlights der Topacts an diesem Sonnabend ab 20.15 Uhr gezeigt. Einen Livestream vom Festival gibt es etwa auch auf www.magenta-musik-360.de

Piraten fallen in Eckernförde ein

Von den Schiffen aus stürmen die Piraten an Land: Der Überfall auf Strand und Rathaus gehört beim Eckernförder Piratenspektakel ebenso zum Programm wie ein Piratendorf und Markttreiben an der Hafenmeile. Von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August, sind die Freibeuter beim größten Spektakel dieser Art in Schleswig-Holstein am Strand und in der Innenstadt unterwegs. Auch Musik wird geboten: Auf der Hafenbühne lässt an diesem Sonnabend ab 20 Uhr die Big Band Magic 25 ihren swingenden Sound mit fetzigen Bläsersätzen erklingen.

Eckernförder Südstrand wird zum „Abenteuerland“

Am Südstrand von Eckernförde wird es wieder lebendig: Am Sonnabend, 3. August, gastiert die deutsche Popband Pur vor der Ostseekulisse. Im Vorprogramm sind Pohlmann und – als Special Guest – Volksmund zu erleben. Pur, die durch Hits wie „Lena“ und „Abenteuerland“ bekannt wurden, spielen bereits zum zweiten Mal in Eckernförde. Ab 15 Uhr ist Einlass für das Strand-Open-Air. Nach einem Anwärmen zwischen 16 und 17 Uhr mit DJ betritt zunächst die Band Volksmund die Bühne. Gegen 18 Uhr folgt Pohlmann. Gegen 19.30 Uhr legen dann Pur los, die nach Angaben von Spinler eine volle Show von zweieinhalb Stunden Länge bieten werden. Da es keine Parkmöglichkeiten am Südstrand gibt, verkehren ab 14.30 Uhr Shuttlebusse.

Hip-Hop, Trendsport und Workshops in Kiel-Gaarden

Das zweite „Beatz im Park“-Festival steht an: Von Donnerstag, 1. August, bis Sonntag, 4. August, dreht sich im Sport- und Begegnungspark Gaarden täglich von 14 bis 22 Uhr alles um Hip-Hop-Kultur und Trendsportarten. Auf dem Programm stehen unter anderem Skateboard-, BMX- und Tanzworkshops. Im mobilen Telefonzellenstudio „Bars aus der Zelle“ entstehen ganz einfach eigene Rap-Aufnahmen. Auf der Festivalbühne treten Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland auf – zum Beispiel die Afro-Punk-Sängerin Adi Amati aus Berlin an diesem Sonnabend. Die Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung zu den Workshops ist vor Ort möglich. Bei schlechtem Wetter finden die Aktionen und Workshops in Zelten oder unter großen Sonnensegeln statt. Außerdem steht die Coventryhalle dann für Turniere und andere Programmpunkte zur Verfügung.

Street Food in Laboe

Das Ostseebad Laboe freut sich auf ein kulinarisch außergewöhnliches Wochenende. Die Veranstaltung „Food Truck Hafen Laboe“ verwandelt das Hafenumfeld zum norddeutschen Street-Food-Mekka. Die Food-Trucker legen besonderen Wert auf regionale Produkte und frische Zutaten. Das Angebot reicht von Klassikern wie Pulled Pork, über kanadische BBQ (Barbecue)-Spezialitäten wie Beef Brisket bis hin zu mexikanischen Quesadillas. Vom 2. bis 4. August bieten die rollenden Gourmet-Küchen ihre Spezialitäten auf der Sonnenseite der Kieler Förde hungrigen Gästen an. An diesem Sonnabend sind die Food-Trucks von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Lego-Flohmarkt auf dem Cathrinplatz in Preetz

Der Preetzer Lego- und Playmobil-Flohmarkt wird wieder an diesem von 10 bis 13 Uhr unter den Linden auf dem Cathrinplatz angeboten. Eine Standgebühr wird nicht erhoben.

Magisches Quiz im Café Godot in Kiel

Harry-Potter-Experten aufgepasst: An diesem Sonnabend findet im Café Godot in Kiel erneut ein Quiz zu dem bekannten Zauberer statt. Um 18 Uhr heißt es in der Gutenbergstraße 18, Fragen rund um Hogwarts und die magische Welt zu beantworten.

Rennen der Vierbeiner in Probsteierhagen

Jährlich sorgt das Hunderennen auf Schloss Hagen für Vierbeiner-, Herrchen- und Besucherspaß. Auch in diesem Jahr werden die Tiere wieder völlig ungezwungen ihr Laufkönnen zeigen – oder auch nicht. Während bisher nur Dackel bei dem Rennen mitmachen durften, werden in diesem Jahr erstmals alle Hunderassen zum Lauf zugelassen. An diesem Wochenende findet im Rahmen des Sommerfestes im Schlosspark von Schloss Hagen in Probsteierhagen das „Dackel-/Hunderennen“ statt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Anmeldungen sind vor Ort möglich, das Startgeld beträgt 1 Euro pro Start.

Bootshafensommer in Kiel

Das dritte Wochenende des Sommers im Bootshafen läuft. Auf dem Programm an diesem Sonnabend: Das Sommerfest der Arbeitsgemeinschaft Kieler Auslandsvereine ab 15 Uhr. Am Abend gibt es beim Bootshafenjam ab 19 Uhr Musik unter anderem von Buffala und Jahfro.

Jazz-Musik zur Marktzeit in Bad Segeberg

In der wöchentlichen Reihe „Musik zur Marktzeit“ ist an diesem Sonnabend ab 11 Uhr in der Marienkirche in Bad Segeberg eine für das Gotteshaus eher untypische Musikrichtung vertreten. Es spielt die Gruppe „Jazz4Fun“. Das sechsköpfige Ensemble präsentiert laut einer Ankündigung außergewöhnlichen Besetzung „Swing, Bossa Nova und populäre Kompositionen stressfrei und gefällig arrangiert“. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter werden am Ausgang aber um eine Spende zugunsten des Winterhalter-Orgelneubauprojekts in der Marienkirche bitten.

Russische Carillonneurin spielt deutsche Erstaufführung in Kiel

Zum Sommerfestival anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Kieler Carillon ist die russische Carillonneurin Olesya Rostovskaya aus St. Petersburg zu Gast. An diesem Sonnabend um 11 Uhr wird sie acht Elegien für Carillon solo spielen, außerdem als deutsche Erstaufführung ihre Komposition „Mysterium: Verzaubertes Land“. Der Eintritt zum Kieler Kloster ist frei.

Max Herzog spielt Flamenco auf der Gitarre in Waabs

Spanische Rhythmen in der Gemeinde Waabs gibt es am Sonnabend zu hören. Solist Max Herzog kommt mit seiner Flamencogitarre um 19 Uhr in die Marienkirche. Der Musiker studierte sein Instrument zunächst am Konservatorium in Rotterdam und anschließend auch im südspanischen Sevilla. Neben klassischem Flamenco spielt er eigene Kompositionen mit Jazzeinflüssen. Der Eintritt kostet nichts, um Spenden wird gebeten.

Englische Lautenmusik in Schlamersdorf

Ein Konzert ist an diesem Sonnabend ab 19 Uhr in der frisch renovierten Kirche St. Jürgen in Schlamersdorf zu hören. Englische Lautenmusik aus der Elisabethanischen Zeit singen und spielen Sabine Loredo Solva (Mezzosporan) und Martin Struve (Laute). Der Eintritt ist frei, um Spenden wurde gebeten.

Freilichttheater im Kieler Rathaus-Innenhof

Das Abenteuer des kleinen Prinzen, der seinen Planeten verlässt, weitere Himmelskörper besucht und dabei vielen verschiedenen Charakteren begegnet, wird im Freilichttheater im Innenhof des Kieler Rathauses gezeigt. Auch an diesem Sonnabend um 20 Uhr. Die Theaterkasse im Freilichttheater öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Karten kosten 22 Euro (ermäßigt 15 Euro), Kinder bis 12 Jahren zahlen acht Euro.

ADFC-Radler in und um Neumünster unterwegs

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) in Neumünster hat an jedem Wochenende im August mindestens eine längere Radtour im Programm. Die sind aber nichts für Anfänger, denn die Strecken sind mindestens 50 km lang und können auch mal an der 100-km-Marke kratzen. An diesem Sonnabend geht es rund um den Segeberger See auf ruhigen Nebenwegen. 90 km, Durchschnittsgeschwindigkeit 18-20 km/h. Start: 10 Uhr, Grundschule Gadeland, Norderstraße.

Harleys knattern durch Kiel

1994 gründeten einige Kieler Harley-Davidson-Fans das „Baltic-Kiel-Chapter“. 25 Jahre später starten rund 80 Biker am Sonnabend, 3. August, um 12 Uhr zur Jubiläumsausfahrt des Chapters, die in den Kreis Segeberg führt. Der Motorradkonvoi beginnt in der Quarnbeker Straße und führt über die Rendsburger Landstraße und die Hamburger Chaussee in Richtung L 49. Gegen 15.30 Uhr werden die Harley-Fahrer wieder in Kiel erwartet. In den genannten Zeiträumen müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Picknick in Weiß am Selenter See

Zu einem White Picknick lädt die Gemeinde Selent für Sonnabend, 3. August, von 16 bis 20 Uhr an die Badestelle Moltörp am Selenter See ein. An den aufgebauten Tischen haben die weiß gekleideten Gäste die Möglichkeit, ihre mitgebrachten Speisen und Getränke zu genießen. Es besteht auch die Möglichkeit, Essen und Getränke im Badehaus zu kaufen. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Sammlerbörse zu Karl May in Bad Segeberg

Das Antiquariat Berghalle in der Oldesloer Straße 71 in Bad Segeberg steht ganz im Zeichen Karl Mays: Am 2. und 3. August findet dort eine große Karl-May-Sammlerbörse statt. Literatur aus über hundert Jahren Karl-May-Rezeptionsgeschichte wird angeboten, aber auch Bilder, Poster, Programmhefte. Für Briefmarkensammler gibt es zahlreiche philatelistische Belege zu Karl May, auch Gedenkmedaillen, Zinnfiguren und viele andere Sammelstücke. Geöffnet ist die Sammlerbörse jeweils von 10 bis 20 Uhr und dann nochmal – nach Ende der Abendvorstellung im Freilichttheater – ab 22.15 Uhr.

Green Screen geht aufs Land

"Naturfilm ab!" heißt es am 3. August, dann zieht es Green Screen aufs Land: Auf dem Bio-Hof Königswill in Schleswig wird ein prämierter Naturfilm um 18 Uhr in der Scheune gezeigt. Besucher nehmen auf Strohballen Platz und versorgen sich mit Getränken und Grill-Spezialitäten vom Naturschutzrind. Wer Lust hat, kann noch an einer Hofführung teilnehmen.

Marktmusik in Preetz

Nikolaus Krause sitzt zur Marktmusik am Sonnabend, 3. August, ab 11.30 Uhr in der Stadtkirche in Preetz an der historischen Orgel. Nach dem halbstündigen Konzert können die Besucher an einer Kirchenführung teilnehmen, um mehr über die spannende Baugeschichte und die Ausstattung zu erfahren. Der Eintritt ist frei.

Gemütliche Abendfahrt in Schönberg

Die Museumseisenbahner Schönberg gehen wieder auf große Fahrt: Am Sonnabend, 3. August, gibt es zum normalen Tagesfahrplan eine zusätzliche gemütliche Abendfahrt der Schönberger Museums-Eisenbahn auf der Strecke des alten „Hein Schönberg“ vom Bahnhof Schönberger Strand über Schönberg (Holst.), Probsteierhagen, Schönkirchen und Oppendorf bis zum ehemaligen Kleinbahnhof Kiel Süd und zurück. Ein Aus- oder Zustieg in Kiel ist nicht möglich. Der Zug startet um 17.30 Uhr im Museumsbahnhof Schönberger Strand. Zum Einsatz kommt die Diesellokomotive „V 20 039“ oder „V 11“ aus den Jahren 1940 oder 1935. Die gemütliche Hin- und Rückfahrt dauert ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden. Fahrarten sind eine Stunde vor Abfahrt des Zuges an der Fahrkartenausgabe im Bahnhof Schönberger Strand sowie bei den Schaffnern im Zug erhältlich. Erwachsene zahlen 14,40 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren gilt der halbe Preis, und Familien bezahlen 36 Euro. Begleitete Kinder unter 6 Jahren fahren ohne Sitzplatzanspruch kostenlos mit.