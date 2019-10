Blick in den 03.10.2019

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit

In Kiel finden die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Tag startet mit einem Gottesdienst, der im TV übertragen wird. Danach warten viele Aktionen und Infostände auf dem Bürgerfest auf die Besucher. Ein ausführliches Programm finden Sie hier. Wir berichten im Liveblog von den Feierlichkeiten.

In unserer interaktiven Karte zeigen wir Ihnen, wo sie was auf dem Bürgerfest finden:

Linkes Bündnis kündigt Demo in Kiel an

Ein linkes Bündnis ruft für den 3. Oktober 2019 zu einer Demonstration gegen die zentralen Einheitsfeiern in Kiel auf. Unter dem Motto „Wut verbindet – Deutschland spaltet. Klassensolidarität statt Vaterland!“ will sich das Bündnis um 11 Uhr am Hauptbahnhof versammeln und zum offiziellen Festakt in der Sparkassen-Arena und über das Bürgerfest in der Innenstadt ziehen.

Jahrmarkt auf dem Wilhelmplatz in Kiel

Riesenrad und Mini-Achterbahn, Schießbude und Essensstände: Der Wilhelmplatz steht wieder ganz im Zeichen des Jahrmarkts. Noch bis kommenden Sonntag, 6. Oktober, gastieren die Schausteller aus dem Schaustellerverband Schleswig-Holstein mit ihren Fahrgeschäften und Attraktionen für die gesamte Familie in Kiel. Die Öffnungszeiten sind von 14 bis 22 Uhr, an den Wochenenden und am 2. Oktober ist bis 23 Uhr geöffnet. Besondere Programmpunkte sind am 3. Oktober mit dem Familientag, an dem es bei allen teilnehmenden Buden 20 Prozent Ermäßigung gibt.

Kostenfreies Schnuppersegeln in Kiel

Gemeinsam mit dem Verein Schüler Segeln Schleswig-Holstein bietet das Camp 24/7 am 3. Oktober kostenfreies Schnuppersegeln von 11 bis 18 Uhr an. Die Kooperation ermöglicht einen erweiterten Bootspark mit team-acht-Booten, um vielen Bürgerfestbesucher den Spaß am Segeln zu ermöglichen.

Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee

Wenn der Duft von frisch gebackenem Brot über das Gelände des Freilichtmuseums Molfsee zieht, die Kürbisse in allen Formen und Farben mit der Herbstsonne um die Wette strahlen oder unterschiedliche Apfelsorten auf Käufer treffen – dann ist Herbstmarktzeit. Mit 130 Ausstellern beginnt der Markt in Molfsee am Donnerstag, 3. Oktober. Bis Sonntag, 13. Oktober, ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Viel Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten und florale Schönheiten werden angeboten.

Axel Prahl in Eckernförde

Bissig bis blauäugig, so wird Axel Prahl angekündigt. Beim Auftritt mit dem Inselorchester „räsoniert, randaliert, säuselt, seufzt, rührt und verführt“ der Musiker und Schauspieler am Donnerstag, 3. Oktober, um 20 Uhr in der Eckernförder Stadthalle.

Konzert: Musikalischer Nachtbummel durch Paris

„I love Paris“ ist das Motto des Konzerts von Wagners Salonquartett am Donnerstag, 3. Oktober, im Schmidt-Haus, Dorfstraße 29/Ecke Plüßkuhle. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Zum 200. Geburtstag von Jacques Offenbach will die Gruppe die Besucher mitnehmen auf einen Nachtbummel durch die Seine-Metropole. Es gibt Werke von Jacques Offenbach und Erik Satie bis Jacques Brel, von Emil Waldteufel, Francis Popy bis Edith Piaf und natürlich auch die Melodie „I love Paris“ von Cole Porter, die 1954 in Deutschland als „Ganz Paris träumt von der Liebe“ von Caterina Valente ein großer Erfolg wurde. Es spielen Juliana Soproni (Violine), Martin Karl-Wagner (Flöte/Bass), Klaus Liebetrau (Fagott), Thomas Goralczyk (Klavier).

Geschendorf wird zum Flohmarkt

Nur Privatleute, keine Gewerbetreibenden dürfen beim zweiten Geschendorfer Dorfflohmarkt am Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, verkaufen. Die Stände an den Häusern sind von 10 bis 16 Uhr aufgebaut. Eingeladen hat der Bürgerverein.

Radtour für jedermann in Schwentinental

Die Rad-Sport-Gemeinschaft Nortorf veranstaltet am Donnerstag, 3. Oktober, eine Radtourenfahrt in Schwentinental unter dem Titel „Almabtrieb“. Start und Ziel der Tour für jedermann ist die Raisdorfer Uttoxeter-Halle, Zum See 24. Start ist um 9 Uhr, die Strecken von 40 bis 150 Kilometer sind gut ausgeschildert. Am Starttag kostet die Anmeldung 15 Euro.

Radtour zum Waldgottesdienst

Die Radfahrergruppe Senioren mobil des Seniorenbeirates Bad Bramstedt will am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, den Gottesdienst an der Waldkappelle in Mönkloh besuchen. Anschließend wird auf dem Mönchsweg in Richtung Wulfsmoor gefahren. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Fontänenfeld auf dem Bleeck.

Jetzt kommen Hunde ins Schwimmbecken

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, ist in allen drei Becken der Roland Oase in Bad Bramstedt das inzwischen traditionelle Hundeschwimmen angesagt. Der Eintritt kostet pro Pfote 50 Cent.

Herbstfest im Tierpark in Neumünster

Nach der Premiere im vergangenen Jahr und insgesamt 4500 Gästen lädt der Tierpark Neumünster am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, sowie am Wochenende des 5. und 6. Oktobers zum zweiten Mal zu einem Herbstfest ein. Jeweils von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm. Beim Besuch des Tierparks Neumünster, Geerdtstraße 100, entstehen für die Gäste des Herbstfestes keine zusätzlichen Kosten neben dem normalen Eintritt zum Tierpark.

Statt-Theater Neumünster zeigt "Sprachasyl"

Das Statt-Theater hat sein neues Comedy- und Kabarettprogramm für Neumünster präsentiert, das sogenannte „Programm mit Gift“. Zum Auftakt gibt es am 3. Oktober gleich eine kleine Premiere. Die Block-Busters spielen ihr Stück „Sprachasyl“. Es ist das zweite Projekt der einzigen stotternden Theatergruppe. Start ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Gedenkfindling für Einheitslinde in Altenhof

Der Fall der Berliner Mauer ist fast 30 Jahre her. Und am 3. Oktober 2020 ist das auch für die Deutsche Wiedervereinigung der Fall. Rechtzeitig dazu will Altenhof einen Gedenkplatz dafür ausbauen. An der sogenannten Einheitslinde vor der Einfahrt zum Gut Altenhof soll ein Findling mit eingravierten Daten aufgestellt werden. Darüber waren sich die Gemeindevertreter grundsätzlich einig. Kosten: rund 300 Euro. Altenhof in Schleswig-Holstein und Altenhof in Brandenburg verbindet seit 1990 eine Partnerschaft. Die Linde war ein Geschenk der Brandenburger.

Plöner sollen Bäume pflanzen

Die Stadt Plön macht mit beim „Einheitsbuddeln“ am 3. Oktober und lädt die Bürger zu einer Baumpflanzaktion ein. Sie startet um 11 Uhr auf einer Wiese am Ende der Ölmühlenallee. Mitzubringen sind ein Baumsetzling, Spaten, Pflanzstab, eine Schnur (kein Plastik), Gartenschere und ein Eimer. Die Stadt bittet, nur Bäume zu pflanzen, die mittlere Höhe erreichen – etwa Feldahorn, Hainbuche, Eberesche, Vogelkirsche oder Baumweide. Eschen und Ulmen sind wegen ihrer Krankheitsanfälligkeit unerwünscht

Kantüffelköste am Einheitstag in Kisdorf

Der 3. Oktober ist nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, sondern in Kisdorf auch der Tag der Kantüffelköste. In diesem Jahr erwarten die fleißigen Helfer wieder ihre Gäste zu einem fröhlichen Miteinander bei Bratkartoffeln, Reibekuchen und Kartoffelsuppe sowie einem reichlichen Kuchenbuffet. Für Kartoffelmuffel werden aber auch Würstchen gegrillt und Fisch geräuchert. Ein kleiner Bauernmarkt bietet außerdem Produkte aus der Region an, wie Eier, Kartoffeln, Kürbisse, Marmeladen oder auch Herbstgestecke. Organisator ist die Wählergemeinschaft WBK, die empfiehlt, zum Fest einen Korb mitzubringen als gute Alternative zu Plastiktüten. Auch auf Einwegplastik werde bei dem Fest verzichtet: Es gibt Stahlbesteck statt Messer und Gabel aus Plastik sowie Porzellan- statt Plastikteller. Ab 11 Uhr geht es auf dem Spielplatz am Gehege Endern im Kisdorfer Wohld los.

