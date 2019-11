Ausflugs-Tipps für den 03.11.2019

Kiel

Verkaufsoffener Sonntag in Kiel und Eckernförde

Nicht nur die gesamte Kieler Innenstadt, auch die Holtenauer Straße, der Citti-Park, Ikea, Karstadt, Famila Wik, der Holstentörn und der Sophienhof öffnen anlässlich der Skandinavien Tage am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

Auch am Sonntag, 3. November, sind die Läden in Eckernförde geöffnet, diesmal von 12 bis 17 Uhr. Parallel findet am Sonntag von 9 bis 18 Uhr der Fischmarkt am Eckernförder Hafen statt. Zum Parken empfiehlt der Wirtschaftskreis Eckernförde die Stellplätze am Grünen Weg (kostenfrei) und am Exer.

Anmeldung für Knusperhäuschen-Wettbewerb endet

Auch wenn die Blätter noch in schillernden Farben an den Bäumen hängen, steht schon bald wieder die Weihnachts- und damit auch die Backzeit vor der Tür. Ambitionierte große und kleine Bäcker aus Kiel und Umgebung haben nun wieder Gelegenheit, am Knusperhaus-Wettbewerb teilzunehmen. Dieses Jahr steht er unter dem Motto "Der Zauberer von Oz", dem nächsten Weihnachtsmärchen im Opernhaus. Um mitzumachen, müssen sich lediglich die Eltern auf der KN-Homepage registrieren. Das geht ab sofort und noch bis Sonntag, 3. November. Pro Familie dürfen maximal drei Kinder an einem Haus backen. Anschließend werden 180 Teilnehmer ausgelost. Zwischen dem 4. und 8. November erhalten die Teilnehmer eine E-Mail, ob sie dabei sind.

Holstein Kiel gegen Bielefeld

Am Sonntag, 3. November, geht es für die Störche auswärts auf die Bielefelder Alm zur Arminia (13.30 Uhr). Verfolgen Sie das Match im Liveblog auf KN-online.

Museum in Rendsburg feiert vor der monatelangen Schließung

Zum ersten Mal nach 30 Jahren wird das historische Museum der Stadt Rendsburg neu gestaltet. Ab Montag, 4. November, schließt die Ausstellung, die für 440.000 Euro modernisiert wird, für acht Monate. Museumschef Martin Westphal lädt am Wochenende davor zum kostenlosen Farewell-Besuch ein.

Kostenlose Führungen am Sonntag, 3. November: 11 Uhr Geschichte Nord-Ostsee-Kanal, 15 Uhr Stadtmodelle und Garnisonsgeschichte, 16 Uhr Blechspielzeugsammlung, 18 Uhr Vortrag Neugestaltung des historischen Museums. Bücherflohmarkt, Museums-Rallye, Tablet-Führungen.

Museen im Kulturzentrum Hohes Arsenal, Arsensalstraße 2-4, Rendsburg.

Auf vier Hufen zum Gewinn

Das Indoor-Herbstspringen auf dem Reiterhof Gläserkoppel, Gläserkoppel 2 in Schellhorn hat sich im vergangenen Jahr bewährt, und daher wird es am Sonntag eine zweite Auflage geben. Alle Aktiven des Reiterhofes, Vereinsmitglieder des RV Preetz und Umgebung, Gäste des Reiterhofes sowie alle Pferdefreunde sind als Zuschauer willkommen und können den Springreitern von 9 bis 15 Uhr zuschauen.

Comedy in Kiel-Gaarden

Nach dem gelungenen Auftakt legt der Kieler-Comedy-Club in der Räucherei, Preetzer Straße 35 in Kiel-Gaarden am Sonntag, 3. November, nach und präsentiert ab 20 Uhr den aus dem Fernsehen bekannten Comedian Thomas Schmidt. Tickets gibt es für 16 Euro unter www.kieler-comedy-club.de und unter www.eventim.de sowie direkt in der Räucherei, bei Sneaxs in der Holtenauer Straße 74 und bei Sneaxs im Citti-Park, Mühlendamm 1 in Kiel. Restkarten sind an der Abendkasse ab 19 Uhr für 24 Euro erhältlich. Der Veranstalter reserviert ein kleines Kontingent an Freikarten für Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr. Infos und Anmeldung per Mail an info@wellenschlag-events.de.

Laternelaufen in Kiel und Region

Wenn sich in Schleswig-Holstein die Blätter der Bäume verfärben und die Tage kürzer werden, lebt in Kiel und der Region die Tradition des Laternelaufens auf. Wo und wann im Jahr 2019 - auch am 3. November - Laternenumzüge sind, zeigt KN-online in einer interaktiven Karte.

Live-Hörspiel in Kiel-Mettenhof

Kultur pur heißt es in Mettenhof: Vom 25. Oktober bis 3. November finden im Stadtteil die Mettenhofer Kulturtage statt. Zum 13. Mal haben Ehrenamtliche wieder ein umfangreiches Programm mit Theater, Lesungen, Vorträgen, Konzerten und Mitmachaktionen für Jung und Alt organisiert. Am Sonntag findet ein Live-Hörspiel (Beginn bereits um 18 Uhr, Hof Akkerboom, Stockholmstraße 159) statt.

THW Kiel in der Champions League

Die Zebras müssen am Sonntag um 17 Uhr gegen HC Motor Zaporozhye auf die Platte. Hier geht es zum Liveticker.

Imker beraten die Zukunft der Bienenzucht

Die Biene ist in deutschen Städten kaum noch anzutreffen. Durch immer knappere Lebensräume, werden die Insekten verdrängt. Beim Imkertag des Landesverbands Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker am Sonntag, 3. November, im Restaurant der Holstenhallen, Justus-von-Liebig-Straße 2-4 , in Neumünster, steht sie allerdings im Mittelpunkt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. Mitglieder der Imkervereine des Landesverbandes können gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises kostenfrei daran teilnehmen.

Klassik-Konzert in Bordesholm

Das Kulturform Altes Kino in Bordesholm wagt sich auf unbekanntes Terrain: Zum ersten Mal hat der Kinoverein, der das Savoy in der Schulstraße ehrenamtlich betreibt, ein Klassik-Konzert ins Programm genommen. Am Sonntag, 3. November, gastiert um 17 Uhr das Noah Quartett auf der Bühne.

Kriminelle Machenschaften in Hambötel

Vorhang auf zur 44. Saison: Die plattdeutsche Theatergruppe Hambötler Speeldeel feiert am Sonntag, 3. November, Premiere. Seit Wochen ist im Feuerwehrhaus im Ortsteil Hamdorf die Bühne aufgebaut, proben die Mitglieder für die Komödie in zwei Akten „En Week ahn Erika“. Der Vorhang öffnet sich um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro. Viele weitere Aufführungen sind geplant.

Flohmarkt zwischen Hund und Katz

Am Sonntag, 3. November, können die Besucher des Tierheims Uhlenkrog, Uhlenkrog 190 in Kiel von 10 bis 16 Uhr auf dem Flohmarkt auf Schnäppchenjagd gehen und viele hübsche Dekorationen zur Advents- und Weihnachtszeit erwerben. Außerdem werden auch viele Haushaltsartikel, Elektrogeräte, Kinderspielsachen, Spiele, CDs und DVDs angeboten. Für jeden Geschmack gibt es Bücher und wie immer sehr viel Tierzubehör. An einem Stand gibt es Informationen zum Thema „ Tiere und Weihanchten“. Kaffee und Kuchen versüßen den Aufenthalt im Tierheim. Der Erlös des Flohmarktes kommt ausschließlich den Tierheimtieren zugute.

Landgestüt eröffnet die Weihnachtszeit

Die Weihnachtszeit wird auf dem alten Landgestüt Traventhal am ersten November-Wochenende eröffnet. Über einhundert Stände mit verschiedenen Angeboten werden am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. November, vertreten sein. Darunter seien auch einige neue Aussteller, kündigt Veranstalter Harry Beiersdorf in einer Pressemitteilung an. Der Markt ist am Wochenende, 2. und 3. November, sowie am 9. und 10. November jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder haben freien Eintritt. Parkplätze sind am Gestüt ausreichend vorhanden.

Musiker spielen van Beethoven

Der Förderkreis Musik in der Kirche Flemhude schließt das musikalische Jahr 2019 mit einem Konzert des Ensembles Xtuor am Sonntag, 3. November, ab. Das Ensemble aus Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Kiel beginnt ab 17 Uhr in der Steinkirche in Flemhude, Kirchkamp 1, und spielt Werke von Ludwig van Beethoven und Franz Berwald. Der Titel des Programms lautet „Nord-Süd-Achse“. Er bezieht sich auf die Herkunft der Komponisten. Berwald wurde in Schweden geboren, van Beethoven stammt aus Bonn. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.