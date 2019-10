Blick in den 05.10.2019

Kiel

Pilzausstellung im Botanischen Garten

Die Kieler Pilzfreunde bieten am Sonnabend, 5., und Sonntag, 6. Oktober, im Botanischen Garten, Am Botanischen Garten 1-9, einen Rundum-Einblick in die Vielfalt und Bedeutung der schleswig-holsteinischen Pilze. In der großen Schaugewächshausanlage des Botanischen Gartens gibt es neben vielen Informationen, Pilzliteratur und einer Kinderecke zum Thema Pilze vor allem die Möglichkeit zu lernen, zu staunen und vielleicht zum ersten Mal so viele Pilzarten auf einem – hübsch dekorierten – Haufen zu sehen.

29. Kieler Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt

Traditionelles Töpferhandwerk und Neuheiten aus verschiedensten Keramikwerkstätten – wer Handgefertigtes liebt, ist am 5. und 6. Oktober unter den Arkaden in der Holtenauer Straße in Kiel an der richtigen Adresse. Bereits zum 29. Mal lädt der Kieler Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt zum Bummeln und Stöbern ein. Hauptsächlich Töpfereien, aber auch Aussteller aus den Bereichen Glaskunst, Wolle, Holz, Tuch und Leder präsentieren von 10 bis 18 Uhr ihre Werke.

Kostenloser Kletterkursus

Die Kieler Sektion des Deutschen Alpenvereins lädt Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre aus dem Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf zum kostenlosen Klettern ein. Am Sonnabend, 5. Oktober, sowie an den Sonntagen 6., 13. und 20. Oktober dürfen sie unter fachkundiger Anleitung die neue Kletteranlage auf dem Jahn-Sportplatz (Strohredder 17) jeweils von 14 bis 16 Uhr nutzen. Die Ausrüstung (Gurte und Schuhe) wird gestellt. Notwendig ist ein schriftliches Einverständnis der Eltern, für das ein Formular unter www.dav-kiel.de/herbst zu finden ist.

Carillonkonzert im Kieler Kloster

Volker Scheibe, Diplomcarillonneur aus Niebüll, spielt am Sonnabend, 5. Oktober, um 11 Uhr das nächste reguläre Carillonkonzert auf dem Carillon des Kieler Klosters am Klosterplatz. Gespielt werden auf dem großen Glockenspiel Choralbearbeitungen von Wilhelm Bender, dem im Zweiten Weltkrieg gefallenen Carillonneur der Berliner Parochialkirche, und Herbstlieder in Bearbeitung von Volker Scheibe. Der Eintritt ist frei.

Landeserntedankfest in Schönberg

Das Landeserntedankfest wird in diesem Jahr in Schönberg gefeiert. Jährlich wechselt der Austragungsort zwischen den kirchlichen Gemeinden in Schleswig-Holstein, in diesem Jahr ist der Kirchenkreis Plön-Segeberg ausführend. Los geht’s am Sonnabend, 5. Oktober, 13 Uhr, mit einem Umzug durch Schönberg. Parallel beginnt der Bauernmarkt, außerdem gibt es eine „Kindermeile“. Im Wechsel locken verschiedene Programmpunkte auch in die Kirche. Der Festgottesdienst am Sonntag, 6. Oktober, beginnt um 10 Uhr mit Bischof Gothart Magaard. Ab 12.30 Uhr sind eine Diskussionsrunde und Gesprächskreise unter anderem mit dem Kieler Klimaforscher Mojib Latif geplant. Von 14.45 bis 15.45 Uhr findet ein Akkordeonkonzert statt. Von 16 bis 17 Uhr leitet Kantor Axel Wolter ein offenes Singen. Um 21 Uhr endet das Landeserntedankfest schließlich mit dem Abendsegen.

Erntedank-Umzug durch Dannau

Mehr als 1000 Zuschauer erwartet die Gemeinde Dannau am Sonnabend, 5. Oktober, um 13.15 Uhr zu ihrem Erntedank-Umzug durch die Hauptstraße. Vereine des Dorfes und der Umgebung präsentieren sich in rund 20 geschmückten Festwagen. Sie werden begleitet von Reitern und einer Parade aus Oldtimer-Treckern. Ähnlich wie beim Karneval werfen die Teilnehmer Bonbons und Süßigkeiten ins Publikum. Um 14 Uhr beginnt ein bunter Nachmittag auf dem Schulhof. Erstmals ist ein historischer Dreschkasten zu sehen, in dem auch Getreide gedroschen wird. Ehrengast ist die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein ( CDU).

Herbstmarkt in Molfsee

Mit 130 Ausstellern geht der Herbstmarkt in Molfsee auch am Sonnabend, 5. Oktober, weiter. Es ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Viel Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten und florale Schönheiten werden angeboten.

Altes Handwerk im Wildpark Eekholt

Im Wildpark Eekholt werden am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. Oktober, alte Handwerke gezeigt. Wie war es denn damals, als die Menschen ohne die heutige Technik auskamen, die Handarbeit einen großen Wert hatte und ein Handwerker hohes Ansehen genoss? Auch heute gibt es noch begabte Handwerker, die sich mit Begeisterung mit den alten, bewährten Techniken befassen um das, was nur als Überlieferung oder in Büchern zu finden ist, wieder mit Leben zu füllen. Ein Bogner beispielsweise wird zeigen, wie Pfeil und Bogen entstehen, ein Grünholzdrechsler arbeitet an seinem historischen Gerät, der Besenbinder ist dabei und die Eekholter Imker zeigen im Bienenhaus ihr Handwerk. Die Besucher können den Akteuren über die Schulter schauen und ihre eigenen Fertigkeiten ausprobieren.

Laterne im Land

Auch an diesem Sonnabend stehen im Norden Laternenumzüge auf dem Programm.

Flohmarkt für Legofans

Beim letzten Flohmarkt 2019 unter freiem Himmel haben Lego- und Playmobil-Fans am Sonnabend, 5. Oktober, in Preetz von 10 bis 13 Uhr Gelegenheit zum Stöbern, Kaufen und Tauschen auf dem Preetzer Cathrinplatz. Eine Standgebühr gibt es nicht.

Die Jugend macht Flohmarkt

Pünktlich zu Beginn der Herbstferien gibt es am kommenden Sonnabend, 5. Oktober, von 10 bis 14 Uhr den ersten Jugendflohmarkt am Jugendtreff Lütjenburg. Aufbau ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz vor der Kieler Straße 38. Teilnehmen können nur Jugendliche zwischen zehn und 27 Jahren. Natürlich können die Eltern als Unterstützung mit am Stand stehen. Standgebühr sind ein Kuchen für das Kaffee-Kuchen-Buffet oder 10 Euro. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Kreatives in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei in Kaltenkirchen bietet auch in den Herbstferien ein buntes Programm. Am Sonnabend, 5. Oktober, können Erwachsene von 11 bis 13 Uhr Armbänder aus Fimo-Modelliermasse gestalten. Mitmachen können Kinder ab fünf Jahre. Für Material wird vor Ort jeweils ein Unkostenbeitrag von 2 Euro fällig.

Exkursion in die Kiesgrube

Das Tor zur Urzeit in Brügge bietet am Sonnabend, 5. Oktober, eine Exkursion in die Kiesgrube in Negenharrie zum Fossiliensuchen an. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumsscheune, Dorfstraße 4. Der Eintritt kostet fünf Euro