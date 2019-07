Strand Open Air in Eckernförde

Der Eckernförder Südstrand wird zur Open-Air-Bühne: Der irische Sänger Rea Garvey und die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann wollen das Ostseebad rocken. 7500 Zuhörer werden erwartet, 7000 Karten sind bislang verkauft. Einlass für das Südstrand-Konzert ist ab 15 Uhr. Der Veranstalter bittet die Besucher darum, möglichst zu Fuß, per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den Südstrand zu kommen. Um die Parksituation zu entzerren, ist ein Shuttle-Dienst eingerichtet, der von vier speziell beschilderten Groß-Parkplätzen aus zum Südstrand und zurück pendelt.

Lala Festival in Negenharrie

Seit Donnerstag gibt es beim Lala Festival auf dem Gut Ovendorf in Negenharrie Musik von Techno über Hiphop und Soul bis hin zu Reggae. Das Tagesticket an der Kasse vor Ort kostet am Samstag 40 Euro. Es gilt von Sonnabendmittag bis zum Festivalende am Sonntag.

Rund 600 Gäste sowie 200 Künstler und Organisatoren ließen sich vom Regenwetter nicht schrecken.

Brückenfestival in Kiel

Musik und Tanz direkt am Wasser: Auf dem Platz an der Hörnbrücke vor dem Blauen Engel findet auch in diesem Jahr das Brückenfestival statt. Es bietet ein Bühnenprogramm mit Musik von Pop und Rock über Tango bis hin zu Jazz. Auf der Tanzfläche vor der Bühne werden zwischen den Sets Schnuppertanzkurse angeboten. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr und um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Tatort Hawaii Open-Air in Stein

Bei dem Open-Air-Festival der Surfschule "Tatort Hawaii" am Steiner Strand liefern die Musiker „ Lina Brockhoff“, „SON“, „ Michael Oertel“ und „Ladybird“ den Soundtrack für einen lauen Sommerabend mit Blick auf den Strand und das Meer. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt frei, für die Musiker geht der Hut rum.

Saitensprünge in Mönkeberg

Von 18 bis 23 Uhr spielen Mönkeberger Musiker bekannte und selbst komponierte Songs am Mönkeberger Strand bei Grillwurst und Getränken. Kommunale Talente sollen vorgestellt und gefördert werden. Spontanes Mitmachen ist erwünscht. Der Eintritt ist frei.

Glockensommer-Festival in Kiel

Um 11 Uhr beginnt das alljährliche Glockensommer-Festival am Kieler Kloster. Zum 20-jährigen Bestehen spielt Gunther Strothmann im Eröffnungskonzert mit Charles Dairay aus dem französischen St.-Amands-Les-Eaux Carillon im Duo.

Sommer, Sonne und Tanz in Eckernförde

Zum Tanzen unter freiem Himmel lädt die Stadt Eckernförde ein. Egal ob Anfänger oder Könner, mit oder ohne Tanzpartner, jeder ist willkommen. In Zusammenarbeit mit dem Verein Coast Dancers Eckernförde und der Gruppe „Salsa Viva Eckernförde“ wurde der Open-Air-Tanzabend mit Livemusik geplant: Es wird auf dem Vorplatz des Baltic Sea International Campus, Kieler Straße 78, getanzt.

Zehntes Langeln Open Air

Ab 12 Uhr bringt das Langeln Open Air zum zehnten Mal in Folge lautstarke Unterhaltung in die Gemeinde Langeln. 14 lokale, nationale und auch internationale Bands der Genres Punk, Rock und Metal sorgen auf zwei Bühnen für ein dezibellastiges Jubiläumsfest. Ein Campingplatz unweit des Festivalgeländes bietet den Besuchern eine Möglichkeit zur Übernachtung. An der Tageskasse kosten die Karten 27 Euro inklusive Camping.

„ Bissee rockt“

Das familienfreundliche Musikfestival „ Bissee rockt“ steigt auf dem Festplatz an der Eidersteder Straße 29 in Bissee. Drei Bands spielen live auf der Wiese mit herrlichem Blick auf den Bothkamper See, auf der die Gäste auf alten Sofas Platz nehmen oder ihre Picknick-Decke ausbreiten können. Den Auftakt macht um 15 Uhr Carolina, ein Trio mit Gitarre, Bass und Drums. Um 17 Uhr wird Sons & Preachers bluesbasierten Rock präsentieren. Ab 19 Uhr beenden Magnifused das Festival. Tickets kosten an der Tageskasse 10 Euro, Kinder bis 16 Jahren haben freien Eintritt. Einlass ist ab 14 Uhr. Bei Regen muss das Festival ausfallen.

Müllsammelaktion am Strand in Kiel

Mit einer Müllsammelaktion am Strand will Greenpeace Kiel auf die Plastik-Problematik aufmerksam machen. Handschuhe, Beutel und Greifzangen stellt Greenpeace zur Verfügung, Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am kleinen Strandstreifen kurz vor dem Militärstützpunkt Tirpitzmole im Norden Kiels.

Motorradfahrer nehmen Kurs auf Plön

Zum 16. Mal verwandelt das Biker Weekend Plön in ein Mekka der Freunde heißer Öfen – von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli. Viel Livemusik, gemeinsame Ausfahrten und jede Menge Pokale für besondere Motorräder bestimmen das Programm. Am Sonnabend startet um 12 Uhr eine Ausfahrt Ricklinger Landbrauerei. Anmeldungen sind bis 11.30 Uhr an der Bühne möglich. Während die Biker dann durch die Landschaft cruisen, beginnt um 13 Uhr auf dem Markt die Custom Bike Show. Anschließend rockt ab 17 Uhr Standby die Bühne.

Dorfflohmarkt in Surendorf

Auf der Dorffestwiese neben dem Supermarkt in Surendorf und auf eigenen Grundstücken gibt es heute von 9 bis 15 Uhr einen Dorfflohmarkt.

Sommerkonzert in der Schlosskapelle Panker

Die "Goldberg-Variationen" von Johann Sebastian Bach spielt Fritz Siebert aus Hannover auf seinem Cembalo spielen und in Beispielen vorstellen und erklären. Ab 19.30 Uhr, sind die „Gold-Variationen“ in der Schlosskapelle Panker zu hören. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.

Tauziehen bei der Feuerwehr Struvenhütten

Das Tauziehen über die Schmalfelder Au der Freiwilligen Feuerwehr Struvenhütten startet um 15 Uhr gegenüber des Feuerwehrhauses im Ortszentrum. Mit Kuchen, Wurst und Fleisch vom Grill Pommes und Getränken ist für das leibliche Wohl gesorgt. Der Tag soll mit einer Aftershowparty ausklingen.

Sommerturnier in Schmalfeld

Das erste Sommerturnier des Schmalfelder SV von 1927 startet. Auf dem Großfeld wird der Wettkampf um den Drümmer-Wanderpokal ausgerichtet. Parallel dazu wird ein Kleinfeld-Turnier für die unteren Kreisklassen-Mannschaften veranstaltet. Der gesamte Turnierverlauf wird von einer Turnierleitung musikalisch begleitet und kommentiert. Rund um den Fußball sorgt ein Rahmenprogramm mit einer Tombola für Abwechslung.

Poolparty in der Roland Oase

Die Poolparty „Wildes Wasser“ findet von 14 bis 18 Uhr in der Roland Oase in Bad Bramstedt statt. Es wird ein Spaßprogramm für Wasserratten mit Wasserspielen, Musikanimation und Poolaction. Neben dem Schwimmbad-Eintritt wird kein extra Eintritt erhoben.

Strandfeeling im Beachclub von Dodenhof Kaltenkirchen

Mit mehr als 40 Kubikmeter Sand, Strandkörbe, Pools und einer Beachbar feiert XXXLutz Dodenhof in Kaltenkirchen den Sommer. Ab 20 Uhr gibt es den „ First Reggaeton Beach Open Air“. Dabei dreht sich alles um pure Lebenslust, Hüftschwünge und einen Hauch von Karibik. Der Eintritt ist frei.

Fremde Heimat in Lübecker Kirchen

Die fünf Lübecker Innenstadtkirchen laden im Juli und August zu ihrer Veranstaltungsreihe „Sommernachtsräume“ ein. Unter dem Motto „Fremde Heimat Kirche – Ein Abend unter sieben Türmen“ werden in St. Marien, St. Aegidien, St. Jakobi, St. Petri und im Dom Lesungen, Konzerte und Führungen angeboten, so der Kirchenkreis. Das Programm beginnt am 6. Juli mit einer langen Nacht der offenen Kirchen

Straßenbahnfest am Schönberger Strand

Die Museumbahner des Vereins Verkehrsamateure und Museumsbahn laden zum Straßenbahnfest am „Tag der Straßenbahn“ ein. Von 11 bis 18 Uhr werden betriebsfähige Straßenbahnfahrzeuge aus Hamburg, Kiel, Hannover, Berlin und Braunschweig von 1894 bis 1975 gezeigt. Eine Ausstellung zum Thema „125 Jahre Elektromobilität in Schleswig-Holstein und Hamburg“ wird den Besuchern vor allem die Gegenwart und Zukunft der Elektromobilität näher bringen. Der Eintritt zum Gelände ist frei. Tageskarten für die Straßenbahn kosten für Erwachsene fünf, für Kinder einen Euro.

Vogelschießen für Kinder in Stein

Der TSV Stein veranstaltet wieder das jährliche Kindervogelschießen. Am Sonnabend, 6. Juli, geht es um 14 Uhr auf dem Sportplatz, Dorfring 16a, in Stein los. Alle Kinder zwischen einem und 14 Jahren sind eingeladen, den Spieleparcours zu durchlaufen. Patrick sorgt wieder für Unterhaltung für die Kinder, bis es dann an die Preisverleihung geht. Jedes Kind wird mit einem Preis nach Hause gehen, versprechen die Veranstalter. Dazu gibt es selbstgebackenen Kuchen, und es wird gegrillt.

Matjesessen mit der Awo Laboe

Die Awo Laboe lädt ab 17 Uhr zum Matjesessen im „Bürgertreff“ am Hafen ein. Herzlich eingeladen sind alle Bürger des Ortes sowie Laboer Urlaubsgäste, die sich diesen Leckerbissen nicht entgehen lassen wollen.

Seniorentanznachmittag in Kiel

In Kiel gibt es einen Seniorentanznachmittag in der Pumpe, Haßstraße 22. Ein Nachmittag für Senioren mit Kaffee und Kuchen, Musik, Unterhaltung und für diejenigen, der Lust haben, auch mit Tanz. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Handarbeiten in der Stadtbücherei Kaltenkirchen

Von 11 bis 13 Uhr kann man im offenen Handarbeitscafé der Stadtbücherei Kaltenkirchen gemeinsam kreativ werden. Die Teilnehmer alle 14 Tage dienstags und sonnabends im Wechsel. Jeder, der Lust hat, in lockerer Runde zu stricken, zu sticken oder zu häkeln kann vorbeikommen und sich dazusetzen. Wolle, Nadeln, Muster und alles weitere müssen selbst mitgebracht werden.