Blick in den 06.10.2019

Kiel

29. Kieler Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt

Traditionelles Töpferhandwerk und Neuheiten aus verschiedensten Keramikwerkstätten – wer Handgefertigtes liebt, ist am 5. und 6. Oktober unter den Arkaden in der Holtenauer Straße in Kiel an der richtigen Adresse. Bereits zum 29. Mal lädt der Kieler Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt zum Bummeln und Stöbern ein. Hauptsächlich Töpfereien, aber auch Aussteller aus den Bereichen Glaskunst, Wolle, Holz, Tuch und Leder präsentieren von 10 bis 18 Uhr ihre Werke.

Junges Theater im Werftpark wird 30

Am Sonntag, 6. Oktober, feiert das Junge Theater im Werftpark seinen 30. Geburtstag und lädt von 15 bis 20 Uhr zu einem bunten Tag der offenen Tür in seine Räume ein. Das Programm richtet sich an Kinder ebenso wie an Erwachsene – der Eintritt zu den meisten Programmpunkten ist frei.

Kostenloser Kletterkursus

Die Kieler Sektion des Deutschen Alpenvereins lädt Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre aus dem Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf zum kostenlosen Klettern ein. Am Sonnabend, 5. Oktober, sowie an den Sonntagen 6., 13. und 20. Oktober dürfen sie unter fachkundiger Anleitung die neue Kletteranlage auf dem Jahn-Sportplatz (Strohredder 17) jeweils von 14 bis 16 Uhr nutzen. Die Ausrüstung (Gurte und Schuhe) wird gestellt. Notwendig ist ein schriftliches Einverständnis der Eltern, für das ein Formular unter www.dav-kiel.de/herbst zu finden ist.

Drehwurm auf dem Wilhelmplatz

Riesenrad und Mini-Achterbahn, Schießbude und Essensstände: Der Wilhelmplatz steht wieder ganz im Zeichen des Jahrmarkts. Noch bis Sonntag, 6. Oktober, gastieren die Schausteller aus dem Schaustellerverband Schleswig-Holstein mit ihren Fahrgeschäften und Attraktionen für die gesamte Familie in Kiel. Die Öffnungszeiten sind von 14 bis 22 Uhr. Am 6. Oktober zeigen Stelzenläufer auf dem Wilhelmplatz Kunststücke.

Pilzausstellung im Botanischen Garten

Die Kieler Pilzfreunde bieten am Sonnabend, 5., und Sonntag, 6. Oktober, im Botanischen Garten, Am Botanischen Garten 1-9, einen Rundum-Einblick in die Vielfalt und Bedeutung der schleswig-holsteinischen Pilze. In der großen Schaugewächshausanlage des Botanischen Gartens gibt es neben vielen Informationen, Pilzliteratur und einer Kinderecke zum Thema Pilze vor allem die Möglichkeit zu lernen, zu staunen und vielleicht zum ersten Mal so viele Pilzarten auf einem – hübsch dekorierten – Haufen zu sehen.

Landeserntedankfest in Schönberg

Das Landeserntedankfest wird in diesem Jahr in Schönberg gefeiert. Jährlich wechselt der Austragungsort zwischen den kirchlichen Gemeinden in Schleswig-Holstein, in diesem Jahr ist der Kirchenkreis Plön-Segeberg ausführend. Los geht’s am Sonnabend, 5. Oktober, 13 Uhr, mit einem Umzug durch Schönberg. Parallel beginnt der Bauernmarkt, außerdem gibt es eine „Kindermeile“. Im Wechsel locken verschiedene Programmpunkte auch in die Kirche. Der Festgottesdienst am Sonntag, 6. Oktober, beginnt um 10 Uhr mit Bischof Gothart Magaard. Ab 12.30 Uhr sind eine Diskussionsrunde und Gesprächskreise unter anderem mit dem Kieler Klimaforscher Mojib Latif geplant. Von 14.45 bis 15.45 Uhr findet ein Akkordeonkonzert statt. Von 16 bis 17 Uhr leitet Kantor Axel Wolter ein offenes Singen. Um 21 Uhr endet das Landeserntedankfest schließlich mit dem Abendsegen.

Erntedank in der Orangerie

Die Kirchengemeinde St. Nicolai Eckernförde lädt zum Erntedankgottesdienst am Sonntag, 6. Oktober, um 10 Uhr auf dem Gut Altenhof. In der Orangerie des Gutes wird der Gottesdienst musikalisch vom Posaunenchor gestaltet. Der Vorschulchor der St.-Nicolai-Kita führt ein Singspiel auf. Ein Fahrdienst steht um 9.30 Uhr ab der St.-Nicolai-Kirche zur Verfügung.

Verkaufsoffene Innenstadt

Die Eckernförder Kaufmannschaft lädt am Sonntag zum Einkaufsbummel an ein. Am 6. Oktober öffnen die Geschäfte von 11 bis 17 Uhr. Parallel läuft an diesem Tag der Eckernförder Fischmarkt, dessen Händler am Hafen zwischen 9 und 18 Uhr ihre Waren anbieten.

Altes Handwerk im Wildpark Eekholt

Im Wildpark Eekholt werden am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. Oktober, alte Handwerke gezeigt. Wie war es denn damals, als die Menschen ohne die heutige Technik auskamen, die Handarbeit einen großen Wert hatte und ein Handwerker hohes Ansehen genoss? Auch heute gibt es noch begabte Handwerker, die sich mit Begeisterung mit den alten, bewährten Techniken befassen um das, was nur als Überlieferung oder in Büchern zu finden ist, wieder mit Leben zu füllen. Ein Bogner beispielsweise wird zeigen, wie Pfeil und Bogen entstehen, ein Grünholzdrechsler arbeitet an seinem historischen Gerät, der Besenbinder ist dabei und die Eekholter Imker zeigen im Bienenhaus ihr Handwerk. Die Besucher können den Akteuren über die Schulter schauen und ihre eigenen Fertigkeiten ausprobieren. Für die Kinder werden am Sonntag, 6. Oktober, Kindern Geschichten am Lagerfeuer erzählt.

Laterne im Land

Auch am Sonntag stehen im Norden Laternenumzüge auf dem Programm.