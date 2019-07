Frühstück am Ostseestrand

Zum offiziellen Saisonbeginn laden die Urlaubsorte an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste ihre Gäste bereits zum sechsten Jahr in Folge zum Frühstück am Strand ein. Frühaufsteher und Langschläfer haben entlang der Küste die Wahl zwischen unterschiedlichen Zeitpunkten und verschiedenen Plätzen. Diese Orte nehmen teil: Glücksburg, Eckernförde, Strande, Schwedeneck, Heikendorf, Schönberger Strand - Kalifornien, Hohwacht, Sehlendorfer Strand, Behrensdorf, Lütjenburg, Großenbrode, Heiligenhafen, Fehmarn, Dahme, Grömitz, Travemünde. Weitere Infos unter www.ostsee-schleswig-holstein.de

Sommerflohmarkt in der Kieler Innenstadt

Ab dem Morgen lockt der Flohmarkt Sammler auf den Kieler Rathausplatz und die angrenzenden Flächen in der Innenstadt. Um die Preise für gebrauchte oder selbstgefertigte Waren wird zwar schon im Morgengrauen gefeilscht, offizielle Marktzeit ist am Sonntag aber von 8 bis 16 Uhr.

Hoffest in Lindhöft

Der Lindhof, einer von vier Versuchsbetrieben der Christian-Albrechts-Universität, öffnet von 10 bis 16 Uhr seine Pforten in Lindhöft, Bäderstraße 31. Es stehen die Themen Ökoeffizienz, Biodiversität und klimafreundliche Milchproduktion im Mittelpunkt. Zum Auftakt gibt es um 10 Uhr einen Wiesengottesdienst. Die Besucher können auf dem Hof unter anderem Feldversuche besichtigen oder sich den Kuhstall und das Weidehaltungssystem für Milchrinder zeigen lassen. Beim Hoffest können die vom Lindhof erzeugten Produkte probiert werden: Unter anderem werden Öko-Pommes, Wurst vom Grill und Frischmilch angeboten.

Bahn frei im Eckernförder Museum

Der Treff Eckernförder Eisenbahnfreunde (TEE) führt seine historische Modelleisenbahnanlage im Museum vor. Die Gleislandschaft zeigt das Eckernförde aus dem Jahr 1951 mit dem alten Hafen, dem kaiserliche Bahnhof und dem großen Bahnbetriebswerk samt Drehscheibe. Die Modellbahn kann zwischen 13 Und 16.30 Uhr im Eckernförder Museum besichtigt werden. Neben dem Eintritt geht ein Euro an die Vereinskasse des TEE.

Reiten und Feiern in Loose

Der Reitclub Loose lädt ab 9 Uhr zum Reit- und Volksfest ein. Neben dem Pferdesport findet auf dem Hof am Rosahler Weg 82 in Loose ein Familienfest mit Dosenwerfen, Hüpfburg, Kinderschminken, Knobeln, Fischstechen und mehr statt. Mit dem Turnier soll vor allem die Basis im Reitsport angesprochen werden, teilt Yvonne Schramm mit. Rund 80 Reiter werden erwartet. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro.

Radtour zum Storchencafé

Der ADFC Bad Bramstedt unternimmt ab Sonntagmittag eine Radtour nach Voßhöhlen. Dort wird ins Storchencafé eingekehrt. Die Tour ist rund 50 Kilometer lang, jeder kann mitfahren. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Fontänenfeld auf dem Bleeck.

Shanty-Chor singt in Bad Segeberg

Ein maritimes Konzert gibt der Capstan Shanty-Chor aus Bremen im Vitalia Seehotel in Bad Segeberg. Der Chor wurde 2002 mit dem Ziel gegründet, maritimes Liedgut zu pflegen, zu erhalten und öffentlich vorzutragen. Das Konzert beginnt um 11.30 Uhr und endet um 14.30 Uhr. Der Eintritt an der Tageskasse beträgt 10 Euro.

Trio Incantando in der Kirche Flemhude

Der Förderkreis Musik in der Kirche Flemhude lädt zu einem Konzert ein. Drei junge Musikerinnen aus Jena sind auf Konzertreise durch Norddeutschland und gastieren ab 17 Uhr in der Kirche, Kirchkamp 1. Das Trio Incantando spielt unter anderem Werke von Bach, Bizet und Debussy. Der Eintritt kostet 12 Euro, Karten gibt es an der Abendkasse.

Schackendorf unter Dampf

Der Dampf-Bahn-Club Holstein veranstaltet auf seinem Vereinsgelände in Schackendorf einen öffentlichen Fahrtag. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr rollen auf der Anlage am Hamdorfer Weg 9 – neben der Gärtnerei Beckmann – mit ihren rund 1200 Meter Schienensträngen die mit Kohle beheizten Modell-Lokomotiven. Jeder Besucher kann so oft mitfahren, wie er möchte. Die Touren sind im einmaligen Eintrittspreis enthalten: Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder 3 Euro.

Ausstellung zum Kieler U-Boot-Bunker

Eine Ausstellung zum U-Boot-Bunker "Kilian", der 1946 in der Kieler Förde gesprengt wurde, ist von 11 bis 17 Uhr im Flandernbunker, Kiellinie 249, geöffnet. Der Verein "Mahnmal Kilian" versuchte bis zum Jahr 200 vergeblich, die Trümmer des Bauwerks als Erinnerungsort zu erhalten. Die Ausstellung zeigt nun Ideen, Konzepte und Großfotos aus sechs Jahrzehnten. Der Eintritt kostet 4 Euro (3 Euro ermäßigt).

Bordesholmer Universitätstag

Um 10.30 Uhr beginnt der Universitätstag am Lindenplatz in Bordesholm mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche. Um 12 Uhr geht es mit dem Kunstprojekt "See & Art" weiter. Ab 14.15 Uhr hält Prof. Dr. Urs Wyss einen Vortrag unter dem Titel "Geheimnisvoller Mikrokosmos im Lindenbaum". Nach einer Pause beginnt um 16.30 das Konzert "Giachino Rossini: Petite Messe solenelle" der Studentenkantorei der Christian-Albrechts-Universität.