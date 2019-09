Blick in den 07.09.2019

Kiel

Nord-Ostsee-Kanal wird zum Lichtermeer

Zum 13. Mal wird der Nord-Ostsee-Kanal bei der NOK-Romantika zwischen Brunsbüttel und Kiel in romantisches Licht getaucht. An verschiedenen Orten auf Nord- und Südseite des Kanals finden Lichterfeste statt, meist beginnt das Programm gegen 18 Uhr. Unter anderem dabei sind das Maschinenmuseum in Kiel-Wik, Brunsbüttel (an der Promenade und am Gustav-Meyer-Platz) und Rendsburg (am Kreishafen).

Das vollständige Programm finden Sie auf der Webseite der NOK-Romantika.

Laternenfest in der Alten Mu in Kiel

In der Alten Mu in Kiel wird die dunkle Jahreszeit bereits im Spätsommer erwartet: Am Sonnabend wird dort von 14 bis 23.30 Uhr ein Laternenfest gefeiert. Basteln für Kinder und Laternen-Bauen stehen ebenso auf dem Programm wie Upcycling-Aktionen, Workshops, Tanz und Livemusik.

Duckstein-Festival am Bootshafen in Kiel

Livemusik lässt sich das Wochenende über auch am Bootshafen erleben: Von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. September, gibt es beim Duckstein-Festival neben den Band-Auftritten zudem Stände von Kunsthandwerkern und kulinarische Angebote. Am Sonnabend ist von 13 bis 23 Uhr Programm. Auf der Bühne stehen ab 16 Uhr Guacayo, Reggae-Pop aus Hamburg, sowie ab 19.30 Uhr Max and Friends feat. Nathalie Dorra, die Soul und Pop spielen.

Jahrmarkt in Kaltenkirchen

Fahrgeschäfte und Buden mit Leckereien bieten über 80 Schausteller beim Jahrmarkt in Kaltenkirchen. Vom Freitag, 6. September, bis Montag, 9. September, sind Besucher auf dem Festplatz in der Norderstraße willkommen. Am Sonnabend ist der Markt von 14 bis 24 Uhr geöffnet.

Der THW Kiel spielt in Magdeburg

Das erste Top-Spiel der Saison für die Zebras in der Handball-Bundesliga steht an: An diesem Sonnabend, dem vierten Spieltag, tritt der THW Kiel gegen den SC Magdeburg an. Anpfiff in der Magdeburger Getec-Arena ist um 18.10 Uhr. Verfolgen Sie den Liveticker auf KN-online!

SH Netz Cup in Rendsburg

Sportlich wird es an diesem Wochenende auch auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Von Freitag bis Sonntag messen sich Ruderer beim SH Netz Cup in Rendsburg. An diesem Sonnabend stehen von 11 bis 18 Uhr Wettkämpfe auf dem Programm. Beim Ruderfest im Kreishafen beginnt am Abend ab 19 Uhr die Party mit der Neumünsteraner Coverband Big Party Projekt und der Hermes House Band. Am Kai hat das Hamburger Museumsschiff „Cap San Diego“ festgemacht und lädt die Besucher tagsüber zum Open Ship ein.

Lesen Sie auch:Großveranstaltungen in Rendsburg - Schafft der Kanaltunnel das?

Drachenboottage auf der Hörn in Kiel

Nicht nur auf dem Nord-Ostsee-Kanal wird das schnellste Boot gesucht, auch auf der Hörn in Kiel soll es brodeln: Knapp 3000 Paddler werden bei den 14. Kieler Drachenboottagen erwartet. Die Schülerrennen finden am Freitag statt. Am Sonnabend gehen von 10 bis 18 Uhr 87 Fun-Cup-Teams an den Start. Auch ein VIP-Rennen wird es geben: Um 15 Uhr sind die Kieler Uni, die Kieler Rathausmannschaft mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und der Kieler Sport mit Holstein-Kiel-Legende Immo Stelzer am Start.

Geschendorf : Fast 100 Kilometer auf dem Einrad

Ein Rennen über 60 Meilen, das sind etwa 97 Kilometer, veranstaltet der Einradverband Schleswig-Holstein in Geschendorf. Teilnehmen werden Fahrerinnen und Fahrer aller Altersgruppen, die diese lange Distanz in Teams, bestehend aus fünf bis zehn Personen, auf nur einem Einrad je Mannschaft zu bewältigen haben. Damit wird das Sportgerät stark beansprucht. Das ist der Grund dafür, dass eine Boxengasse am 200 Meter langen Rundkurs eingerichtet wird. Der Startschuss in der Straße Im Winkel fällt um 12 Uhr. Gegen 17.30 Uhr soll die Siegerehrung stattfinden.

Landwirtschaftsmesse Norla in Rendsburg

Rinder, Schweine, Pferde, Ponys, Schafe, Ziegen, Bienen: Eine Landestierschau ist das Herzstück der diesjährigen Norla in Rendsburg-Süd. Zudem wird eine Ausstellung moderner Landmaschinen geboten. Die Landwirtschaftsmesse läuft von Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. September, und hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Tageskarte kostet acht Euro, Familien zahlen 18 Euro.

Lego-Flohmarkt in Preetz

Auf dem Cathrinplatz in Preetz wird an diesem Sonnabend, 7. September, von 10 bis 13 Uhr gefeilscht und getauscht: Der 41. Lego- und Playmobil-Flohmarkt bietet Fans von den kleinen Figürchen die Möglichkeit, Sammlungen zu erweitern, zu komplettieren oder Fachgespräche zu führen. Der Eintritt ist frei, es wird keine Standgebühr erhoben. Es sind nur Lego- und Playmobil-Waren erwünscht.

Trödelmarkt auf der Rennkoppel in Bad Segeberg

Beim Floh-, Kram- und Trödelmarkt am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. September, zwischen 8 und 17 Uhr auf der Rennkoppel gibt es wieder gut erhaltene Schätze zu erwerben. Kinder bis zehn Jahre können mit einer Wolldecke kostenlos verkaufen. Für Verkäufer kostet der laufende Meter zwischen 7 und 10 Euro, auch Neuware ist erlaubt.

Kaufhaus-Flohmarkt im Kindergarten Rathjensdorf

Der Kindergarten Rathjensdorf organisiert für Sonnabend, 7. September, einen Kaufhaus-Flohmarkt für Kleidung und Spielsachen. Die Stände sind von 9 bis 12 Uhr im Dörpshuus in Theresienhof aufgebaut.

Flohmarkt in der Nelkenstraße in Neumünster

Zum 25. Geburtstag der Kindertagesstätte Nepomuk finden von 9 bis 15 Uhr ein Flohmarkt und ein Fest in der Nelkenstraße statt, organisiert vom Förderverein der Kita. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Angeboten für Kinder.

Große Börse für Kinderkleidung in Nortorf

Der Förderverein der Kinder- und Jugendarbeit an St. Martin in Nortorf lädt zur nächsten Baby-, Kinder- und Jugendbekleidungsbörse am Sonnabend, von 14 bis 16 Uhr ins Markushaus, Niedernstraße 4, ein.

Babybörse in der Gartenstadt in Neumünster

Der Förderverein der Kindertagesstätte Kleine Arche lädt zur Baby- und Kinderbörse ein. An der Rintelenstraße 50 werden von 10 bis 13 Uhr nach Geschlecht vorsortierte Kleidung und Schuhe angeboten. Außerdem wird man Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge, Kinderwagen, Umstandsmode sowie alles für die Erstausstattung finden. Schwangere dürfen bereits ab 9.30 Uhr stöbern. Der Eintritt ist kostenlos.

20 Güter präsentieren edle Weine in Damp

Geschmacksproben an den Ständen gehören dazu: Vertreter von 20 Gütern präsentieren beim ersten Internationalen Damper Wein-Festival von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September, ihre edlen Tropfen. Freitags von 14 bis 24 Uhr, sonnabends von 12 bis 24 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr können Besucher auf der Weinmeile an der Strandpromenade auf Entdeckungsreise gehen. Damit nicht nur Kenner etwas davon haben, gibt es ein Rahmenprogramm mit Wikingerdarstellern, Musikern und Zauberern.

Geschichten aus Udo Jürgens Leben in Seedorf

Ein musikalisches Dankeschön an Udo Jürgens gibt es im Restaurant Am Torhaus in Seedorf zu hören. Der biografische Musikabend wird von Peter Roland gestaltet. Er präsentiert ein intimes Tribute-Programm über das Leben und Schaffen von Udo Jürgens mit seinen privaten und musikalischen Stationen. Karten kosten an der Abendkasse 16 Euro.

Russischer Chor singt in Kroog

Der Moskauer Männerchor des Heiligen Wladimir ist auf dem Kieler Ostufer zu Gast: Am Sonnabend treten die russischen Sänger um 16 Uhr in der Stephanuskirche, Allgäuer Straße 1, auf. Das Programm umfasst orthodoxe kirchliche Gesänge und russische Volkslieder. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den sozialen Dienst des Kinderkrankenhauses des Heiligen Wladimir in Moskau wird gebeten.

Cajunmusik aus Louisiana in Bredenbek

Die Musikgruppe MaCajun spielt ab 20 Uhr ein Konzert im Restaurant Adelfes, Kieler Straße 18, in Bredenbek. Die Kulturgruppe Bredenbek und der Folkclub Langkoppel laden dazu in den großen Saal ein. Die Musiker von MaCajun pflegen den traditionellen Stil der Cajunmusik aus Louisiana mit französischem Ursprung. Schlagzeug, Bass, Percussion und Gitarre unterstützen die Hauptinstrumente Fiddle und Akkordeon. 2011 erhielten die Musiker einen Preis als beste europäische Cajungruppe. Die besondere Musik ist eine der ältesten Volksmusiken der Welt.

Defekte Dinge in Bornhöved reparieren

Das Reparaturcafé („Repaircafé“) öffnet am Sonnabend in Bornhöved. Zwischen 14 und 17 Uhr können Besucher in den ehemaligen Volksbankräumen (Kuhberg 3) defekte Dinge reparieren lassen – vom Fahrrad bis zum Bügeleisen. So sollen Ressourcen gespart und weniger weggeworfen werden. Die Ehrenamtler helfen kostenlos. Eine Spende wird entgegengenommen für Ersatzteile und Hilfsmittel.

Spätsommerwanderung in Preetz

„Früchte und Kräuter aus der Natur“, unter diesem Titel laden Frauke Anders-Gehrke und Gerhard Depner vom Nabu um 15 Uhr zur Spätsommerwanderung in die Postseefeldmark ein. Die Exkursion dauert zwei bis zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist in Preetz, Postfelder Weg, Weggabelung nach dem Hundeplatz.

Seeadler im Maislabyrinth in Sieversdorf

An diesem Sonnabend lädt das Maislabyrinth in Sieversdorf/ Preetz zum Verwirrspaß für die ganze Familie ein. Dabei können kleine und große Gäste auf dem Weg durch das Maisfeld ein Quiz lösen, das sich in diesem Jahr um das Thema Seeadler dreht. Wer bei seinem Irrweg durch das Labyrinth gelegentlich seinen Blick auch mal nach oben richtet, kann den imposanten Vogel oft sogar dabei beobachten, wie er über den Suchenden seine Kreise zieht. Natürlich können Besucher im Grusellabyrinth auch wieder das Fürchten lernen. Bei den schaurig-schönen Gruselnächten unter dem Motto „Das Seuchen-Labyrinth“ nehmen Schauspieler und Erschrecker sie mit in die Welt eines mittelalterlichen Klosters, in dem mysteriöse Dinge geschehen. Dabei wechseln sich komplizierte Labyrinthe ab mit unterhaltsamen Acts.

Sommerfest auf dem Spielplatz Gutenbergstraße in Kiel

In Kiel wird auf dem Kinderspielplatz an der Gutenbergstraße an diesem Sonnabend von 10 bis 18 Uhr gefeiert: Nahe des Westrings gibt es ein Sommerfest mit Kinderschminken, Zauberer und Livemusik. Der Kinderspielplatz Gutenbergstraße ist auch über die Hebbelstraße zu erreichen.

Zauberhaftes Märchentheater in Kattendorf

Was macht eine Kindertheatergruppe, die sich nicht auf ein Stück einigen kann? Vor dieser Frage standen die neun- bis 15-jährigen Regenbogenkinder. Spontan schrieb Thomas Denker, einer der Betreuer der Theatergruppe, das Stück „Märchencamp“. Herausgekommen ist ein schräges Märchen, dessen Figuren und Inhalt sich die Jugendlichen selbst aussuchen konnten. Zum Inhalt: Schneewittchen wurde entführt – und nicht nur sie. Was werden die verbliebenen Märchenfiguren tun? Premiere des Stücks ist am Sonnabend um 16 Uhr im TiK Theater in Kattendorf. Empfohlen wird das Theater für Kinder ab sieben Jahre. Der Eintritt ist frei, die Regenbogenkinder freuen sich über eine Spende.

Buchspaß für „Kleine Krabbler“ in Kiel

In der Kieler Zentralbücherei im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, startet wieder die Veranstaltung „Kleine Krabbler“ mit Spaß rund um Bücher für Ein- bis Dreijährige und deren Eltern. Bei den „Kleinen Krabblern“ wird gesungen, gereimt und altersgerecht ein Buch ausgiebig vorgestellt oder ein Kamishibai (japanisches Papiertheater) gezeigt. Nach dem Abschlusslied können viele (Papp)-Bilderbücher ausgeliehen werden. Los geht es am Freitag, 6. September, und Sonnabend, 7. September, jeweils von 10.30 Uhr bis 11 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Tag der offenen Praxis im Kleintierzentrum in Wahlstedt

Zu einem „Tag der offenen Praxis“ lädt das Tierärztliche Kleintierzentrum Wahlstedt, Am Wiesenweg 2 - 8, ein. Auf dem Programm des Veranstaltungstages stehen Hunderennen, kleinere Vorträge zu unterschiedlichen Themen und Praxisführungen. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen, Würstchen und kalten Getränken gesorgt. Beim Glücksraddrehen können Preise gewonnen werden. Die Stände werden von verschiedenen Vereinen organisiert und betreut.