Ausflugstipps für den 08.02.2020

Kiel

Kiel singt und spielt für Kiel

Nach mehr als einem halben Jahrhundert ist diese Traditionsveranstaltung zur Kultur-Marke mit festem Platz im Veranstaltungskalender der Stadt avanciert. In der 53. Runde an diesem Wochenende haben 37 Chöre, Orchester oder Tanzformationen wieder die Chance, die Ergebnisse ihrer Probenarbeit einem breiten Publikum vorzustellen. Neben vielen Stammgästen sind auch ein paar Neulinge im Programm: Kiels Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar können die Besucher zum Beispiel als Ensemblemitglied der „Brillanten Dilettanten“ erleben.

Tickets gibt es hier.

Ehrenamtsmesse in Neumünster

Das Ehrenamt ist der Kitt der modernen Gesellschaft. Damit die auch künftig weiter funktioniert, lädt das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) im zur Ehrenamtsmesse ein. Am Sonnabend, 8. Februar, können sich Vereine und Verbände in der Stadthalle präsentieren. Die Messe ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet und wird sowohl für Aussteller als auch für Besucher kostenlos sein. In einem Rahmenprogramm wird zwischendurch musiziert und getrommelt, und auch für Kinder gibt es ein kleines Programm: Sie können sich beispielsweise schminken lassen. Das landesweite Motto der Ehrenamtsmessen lautet 2020 „ Ehrenamt schafft Zukunft“.

Karl-May-Tag auf Reisemesse in Hamburg

Am „Karl-May-Tag“ auf der Reisemesse in Hamburg erwartet Besucher am Stand des Freilichttheaters ein Ausblick auf die kommende Wildwest-Saison. Kinder können sich schminken lassen und erhalten ein Indianer-Stirnband mit Feder.

Das Freilichttheater präsentiert sich auf der Reisen Hamburg 2020 in Halle B4 an Stand 415. Die Messe ist nur noch dieses Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das neue Stück, „Der Ölprinz“, wird vom 27. Juni bis zum 6. September am Kalkberg in Bad Segeberg aufgeführt. Winnetou wird wie auch im Vorjahr von DSDS-Gewinner Alexander Klaws gespielt.

Andrea Berg auf Arena-Live-Tour in Kiel

Im November 2019 feiert Andre Berg mit einem Doppelkonzert in Stuttgart die Premiere ihrer neuen Arena-Tour, mit der sie am 8. Februar 2020 ab 20 Uhr auch in der Sparkassen-Arena in Kiel gastieren wird.

Letzte Tickets gibt es hier.

Anglerbörse in Rendsburg

Meeresangeln, Süßwasserangeln, Raubfischangeln und Friedfischangeln: Darum geht es bei der Norddeutschen Anglerbörse in der Rendsburger Nordmarkhalle 9 bis 17 Uhr. Die Aussteller bieten Ruten und Köder an. Außerdem gibt es einen Flohmarkt. Die Anglerbörse gilt als die größte in Schleswig-Holstein. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kostenlose Parkplätze stehen auf dem Willy-Brandt-Platz vor der Nordmarkhalle zur Verfügung.

Kammermusik in Plön

Studierende der Musikhochschule Lübeck (MHL) geben in der Reihe „Wir in Schleswig-Holstein“ an diesem Sonnabend noch ein drittes Konzert bei den Plöner Tagen der Kammermusik im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön. Liebhaber der Musik kommen dabei voll auf ihre Kosten: vom Duo mit Geige und Klavier über das Streichquartett bis hin zu Klarinettenensembles sind Werke von Mozart, Schubert, Brahms, Saint-Saens, Strawinsky und insbesondere von Ludwig van Beethoven zu hören, der in der Musikwelt 2020 als Jubilar gefeiert wird. Am Sonnabend, 8. Februar, um 19.30 Uhr bietet „Wir in Plön III“ ein abwechslungsreiches Programm mit fünf verschiedenen Ensembles und Werken vier verschiedener Komponisten.

Kinderkarneval in Ascheffel

Wenn sie erscheinen, stehen die Narren Spalier: In Ascheffel regieren dieses Jahr „Sebastian, der Energische“ und Kinderprinz „Jeremy, der Fitte“. Der Elfjährige hat am Sonnabend ab 15 Uhr seinen ersten großen Auftritt beim Karneval für Kinder hat. Höhepunkt der Feier ist die Proklamation der Prinzessinnen, die sich die beiden bis dahin noch suchen müssen. Ihre Namen werden erst bei der Feier bekannt gegeben. Veranstaltungsort ist das Gasthaus Alter Bahnhof.

„Grönkohl satt und Comedy op Platt“ in Stuvenborn

Nach dem großen Erfolg mit der Veranstaltungsreihe „Grönkohl satt und Comedy op Platt“ mit zwei ausverkauften Veranstaltungen im letzten Jahr im Landgasthof „Goldener Hahn“ in Stuvenborn mit dem Kiebitzreiher Platt-Comedian Jens Wagner gibt es 2020 neue Termine. Am Sonnabend, 8. Februar, startet das Event um 19 Uhr mit einem gemeinsamen Grünkohlessen. Danach präsentiert Wagner sein neues Programm „Eenfoch mol de Luft rutlaaten“.

Ausbildung zum Imker in Henstedt-Ulzburg

Die Bienenhüter bilden auch im Jahr 2020 Hobbyimker aus, die ihren Beitrag für blühende Landschaften und gesunde Bienen leisten. In der Ausbildung zum Hobbyimker wird alles gelehrt, was zur Erhaltung und Förderung der Honigbiene nötig ist. Der Grundkursus findet an folgenden sieben Sonnabenden jeweils von 10 bis 16 Uhr im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstraße 34, statt und behandelt die Themen: 8. Februar, Anatomie und Verhalten, 22. Februar, Grundlagen der Imkerei, 7. März, Völkerführung im Jahresverlauf, 21. März, Gesundheit der Bienen, 25. April, Honig und Wachs, Honigprüfung, 9. Mai, Ableger und Schwärme, Königinnenzucht, Honigzertifikat, 30. Mai, Praxistag am Bienenstand in Kleingruppen.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.