Blick in den 08.09.2019

Kiel

Demonstration für Konzerte und Partys in Eckernförde

Der Lärmschutz am Sandkrug in Eckernförde erhitzt seit Wochen die Gemüter: Mit Einschränkungen für Veranstaltungen am Südstrand ist für viele Eckernförder offenbar eine Schmerzgrenze erreicht. Nun gibt es eine Demo für Konzerte und Partys am Südstrand: Treffpunkt ist am Sonntag um 11.30 Uhr der Südstrand-Pavillon. Dort ist zunächst eine kleine Kundgebung geplant, begleitet von akustischer Musik des Trios "Die Mension". Anschließend geht es entlang der B76 und dem Sandkrug zum Domstag und wieder zurück zum Südstrand. Die B76 ist in dieser Zeit zwischen Südstrand und Domstag gesperrt. Autofahrern wird geraten, Eckernförde weitläufig zu umfahren, Umleitungen sind ausgeschildert.

Ein letztes Mal "Unter Geiern " in Bad Segeberg

Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse ist - zumindest vorerst - vorbei: Ein letztes Mal wird die Inszenierung "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers" an diesem Sonntag um 15 Uhr in Bad Segeberg gezeigt. Damit gehen die Karl-May-Spiele am Kalkberg für dieses Jahr zu Ende.

Kiel-Lauf - und 10.000 Läufer auf den Strecken

Der erste Startschuss fällt um 8.30 Uhr, der letzte um 10.50 Uhr: An diesem Sonntag werden über 10.000 Sportler beim Kiel-Lauf an den Start gehen. Die kürzeste Strecke ist die 900-Meter-Runde beim Bambini-Lauf am Kleinen Kiel. Die Königsdisziplin des Volkslaufs ist der Halbmarathon, dessen Strecke an der Kieler Innenstadt sowie an der Förde verläuft. Anwohner müssen sich auf Streckensperrungen einstellen. Welche Straßen betroffen sind, lesen Sie hier.

Brückenlauf in Bad Bramstedt

Auch in Bad Bramstedt gehen Läufer an den Start: Beim 15. Bramstedter Brückenlauf fällt der erste Startschuss um 10.05 Uhr. Start und Ziel wird wieder auf dem Gelände der Tennisvereinigung Bad Bramstedt im Ochsenweg sein.

SH Netz Cup in Rendsburg

Sportlich wird es an diesem Wochenende auch auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Von Freitag bis Sonntag messen sich Ruderer beim SH Netz Cup in Rendsburg. Programm gibt es an diesem Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Höhepunkt ist um 13 Uhr der Rudermarathon der internationalen Achter. Als amtierender Weltmeister tritt der Deutschlandachter beim Canal Cup an. Neben WM-Vize Niederlande gehen die Boote aus den USA und aus Großbritannien an den Start. Das Rennen wird auf einer Großleinwand neben der Eisenbahnhochbrücke live übertragen.

Tag des offenen Denkmals

Bundesweit öffnen am Sonntag wieder Tausende Denkmale zum " Tag des offenen Denkmals" ihre Türen. Unter anderem sind in Kiel die technische Marineschule und das Salonmotorschiff "Kiel" dabei, in Preetz das Adelige Kloster, in Probsteierhagen die St.-Katharinen-Kirche, in Rendsburg unter anderem die Christkirche und die St.-Marien-Kirche, in Plön das Prinzenhaus oder in Eutin die Wisserkate. Zu dem von der Stiftung Deutscher Denkmalschutz koordinierten Tag öffnen die teilnehmenden Institutionen auch mal Türen, die sonst für Besucher verschlossen sind oder bieten zusätzliche Informationen an. Bundesweit sind rund 8000 Einrichtungen dabei. Das ganze Programm auf der Webseite zum Tag des offenen Denkmals zu finden.

Landwirtschaftsmesse Norla in Rendsburg

Rinder, Schweine, Pferde, Ponys, Schafe, Ziegen, Bienen: Eine Landestierschau ist das Herzstück der diesjährigen Norla in Rendsburg-Süd. Zudem wird eine Ausstellung moderner Landmaschinen geboten. Die Landwirtschaftsmesse läuft von Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. September, und hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Tageskarte kostet acht Euro, Familien zahlen 18 Euro.

Duckstein-Festival am Bootshafen in Kiel

Livemusik lässt sich das Wochenende über am Bootshafen erleben: Von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. September, gibt es beim Duckstein-Festival neben den Band-Auftritten zudem Stände von Kunsthandwerker und kulinarische Angebote. Am Sonntag ist von 13 bis 21 Uhr Programm. Auf der Bühne stehen ab 18.15 Uhr The King's Parade, die Corssover-Pop spielen.

20 Güter präsentieren edle Weine in Damp

Geschmacksproben an den Ständen gehören dazu: Vertreter von 20 Gütern präsentieren beim ersten Internationalen Damper Wein-Festival von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September, ihre edlen Tropfen. Freitags von 14 bis 24 Uhr, sonnabends von 12 bis 24 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr können Besucher auf der Weinmeile an der Strandpromenade auf Entdeckungsreise gehen. Damit nicht nur Kenner etwas davon haben, gibt es ein Rahmenprogramm mit Wikingerdarstellern, Musikern und Zauberern.

Jahrmarkt in Kaltenkirchen

Fahrgeschäfte und Buden mit Leckereien bieten über 80 Schausteller beim Jahrmarkt in Kaltenkirchen. Vom Freitag, 6. September, bis Montag, 9. September, sind Besucher auf dem Festplatz in der Norderstraße willkommen. Am Sonntag ist der Markt von 14 bis 23 Uhr geöffnet.

Brunnenfest in Kiel-Gaarden

Rund um den namensgebenden Zierbrunnen auf dem Vinetaplatz wird am Sonntag, 8. September, 10 bis 17 Uhr, das 26. Gaardener Brunnenfest gefeiert. Damit dabei niemand unter die Räder eines Autos kommt, ist die Elisabethstraße zwischen Kieler Straße und Karlstal am Sonntag von 8 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Im Waldhaus in Kiel wird Kleidung getauscht

Die Hose kneift, der Rock ist zu lang, und die Bluse mag auch keiner mehr anziehen. Wenn jedoch die Kleidungsstücke zum Wegschmeißen viel zu schade sind, ist das Tauschen eine gute Alternative, finden Katharina Redher und Ann Sophie Klaes: Gemeinsam mit dem Verein Waldhaus Kiel laden die Kielerinnen am Sonntag, 8. September, von 13 bis 17 Uhr zur ersten Kleidertauschparty in das Vereinsheim, Hornheimer Weg 98 im Vieburger Gehölz ein. Die Teilnehmer können zehn gut erhaltene, gebrauchte Kleidungsstücke für Damen und Herren gegen Punkte eintauschen, für die sie sich sofort oder bei einer der kommenden Tauschpartys andere Kleidungsstücke aussuchen. Um einen fairen Tausch zu gewährleisten, wird nur heile, gewaschen und fleckenlose Kleidung akzeptiert.

Drei Flohmärkte in Kiel

Für Schnäppchenjäger in Kiel gibt s an diesem Sonntag gleich drei Flohmärkte: Der Markt beim Kaufland in Kiel-Mettenhof, Skandinaviendamm 299, läuzft von 6 bis 16 Uhr. Auf dem Parkplatz des Citti-Parks kann von 8.30 Uhr an verkauft werden. Wer nicht früh aufstehen möchte, kann ab 17 Uhr zum Abend-Flohmarkt im Prinz Willy, Lutherstraße 9, gehen.

Kindersachen-Flohmarkt in Schönberg

Am Sonntag wird im Rahmen des Tages der Jugend, Kinder und Familie des TSV Schönberg ein Kindersachen-Flohmarkt auf dem Sportplatz in der Strandstraße veranstaltet, dem sich auch der Förderverein der Grundschule an den Salzwiesen anschließt. Angeboten wird alles rund ums Kind: Kleidung, Spielzeug, Bücher und mehr. Ebenfalls werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Kleider- und Spielzeugmarkt in Nahe

Im Bürgerhaus an der Segeberger Straße 90 in Nahe findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr der Kleider- und Spielzeugmarkt statt. Im Angebot sind Saisonbekleidung, Kinderschuhe, Spielzeug, Hochstühle, Kinderwagen und -karren sowie Autositze und vieles mehr. Schwangere haben bereits ab 9.30 Uhr Einlass. Da die Parkplätze vor dem Bürgerhaus begrenzt sind, bitten die Organisatoren, auf den ausgeschilderten Friedhofsparkplatz im Nienrögen auszuweichen.

Zum Herbst-Flohmarkt nach Aukrug

"Hinkommen und Mitmachen" heißt das Motto beim Herbst-Flohmarkt des Aukrug Marketing. Private Anbieter können am Sonntag ab 7 Uhr auf dem Parkplatz am Gesundheitszentrum, Am Raiffeisenturm, in Aukrug ihre Tische aufbauen. Die Standgebühr pro Tisch inklusive Auto beträgt für private Anbieter fünf Euro. Für einen Stand mit Auto und Anhänger werden beim Flohmarkt zehn Euro berechnet. Gewerbliche Anbieter zahlen 15 Euro pro Stand. Stände brauchen nicht vorher angemeldet zu werden. Neuware ist nicht zugelassen.

Musikschule Kiel lädt zum Tag der offenen Tür

"Hören – Staunen – Mitmachen" ist das Motto beim Tag der offenen Tür der Musikschule Kiel. Von 11 bis 15 Uhr bietet die städtische Musikschule im Schwedendamm 8 ein abwechslungsreiches Programm für junge und ältere Musikinteressierte. Wer ein Instrument erlernen oder Gesangsunterricht nehmen möchte, erhält am Schnuppertag viele Eindrücke und Informationen. Der Eintritt ist frei. Die Musikschultüren öffnen sich um 10.30 Uhr.

Kinderfest in Bredeneek

Im Park rund um das Schloss Bredeneek (Gemeinde Lehmkuhlen) wird am Sonntag ab 11 Uhr wieder das Regionale Kinderfest gefeiert. Der Zirkus Sonnenschein bietet Aufführungen an, dazu kommen Ponyreiten und Spiele, Schaukel und Baumklettern, Spritzwand und Hüpfburg, Riesenseifenblasen und Popcorn am Lagerfeuer. Auch eine Tunnelführung wird angeboten: Der Tunnel führte einst vom Herrenhaus in Richtung Reithalle, sodass die Bewohner trockenen Fußes zu den Pferden gelangen konnten. Der Eintritt ist frei, die Spiele werden alle ehrenamtlich organisiert.

Tag der Landwirtschaft in Molfsee

Die Landwirtschaft mit ihren unterschiedlichen Arbeiten steht am Sonntag, 8. September, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Mittelpunkt der Aktionen im Freilichtmuseum Molfsee: Das Museum lädt zum Tag der Landwirtschaft ein. Unter anderem wird eine Dreschmaschine, die von einem Treckermotor angetrieben wird, das im Freilichtmuseum geerntete Getreide dreschen. Unter Mitwirkung der Landwirte werden die Museumsäcker als Vorbereitung auf die Wintersaat mit Pferden und mit Traktoren gepflügt. An einer weiteren Station werden die Kartoffeln mit einem Schleuderroder geerntet. Die Dampfmaschine in der Molkerei aus Voldewraa läuft auf Hochtouren, um zu zeigen, wie Milch vor 100 verarbeitet wurde.

Gemeindefest der Kirchengemeinde Flintbek

Es soll bunt, interessant und auch ein bisschen lecker werden: Die Kirchengemeinde Flintbek lädt für zum Gemeindefest mit dem Thema "Die Bibel – Das Buch der Bücher". Den Beginn macht ein Festgottesdienst, ab 11 Uhr dann wird ein Anspiel der Konfirmanden von Pastorin Sommer rund um die Flintbeker Kirche und im Gemeindezentrum stattfinden, danach gibt es Spiel und Spaß rund um das Gemeindezentrum.