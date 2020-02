Ausflugstipps für den 09.02.2020

Kiel

So entwickelte sich die Holstenbrücke in Kiel

Das ist Timing: Pünktlich zur Endphase beim Bau des Holsten-Fleets zeichnet das Stadtmuseum Warleberger Hof in einer Ausstellung den historischen Verlauf jenes Areals nach, welches der Kieler als Holstenbrücke kennt. Die Ausstellung soll bis zum 13. September 2020 im Stadtmuseum Warleberger Hof ( Dänische Straße 19) zu sehen sein. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Führungen gibt es sonntags um 15.30 und 16.30 Uhr, bei gutem Wetter mit einem anschließenden Spaziergang zum Holsten-Fleet.

Stadtradeln : Am Sonntag geht’s in Plön wieder los

Auch in diesem Jahr können Plöner Fahrradfahrer gemeinschaftlich in die Pedale treten, um sich auf die Teilnahme an der Kampagne Stadtradeln 2020 vorzubereiten. Die Stadt beteiligt sich zum dritten Mal an der bundesweiten Klimaschutz-Aktion. Die Plön-Radeln-Auftakttour startet am Sonntag, 9. Februar, um 13 Uhr. Treffpunkt ist wieder der Plöner Marktplatz. Die erste Rundfahrt des Jahres führt über Theresienhof und Lepahn nach Lebrade, von dort aus über Grebin und Behl, um schließlich wieder in Plön anzukommen. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt etwa 25 Kilometer. Für die Pausenverpflegung bei einem Zwischenstopp ist jeder Radler selber verantwortlich. Begleitet wird die Rundtour vom Plöner Bürgermeister Lars Winter und dem Radverkehrsbeauftragten der Stadt, Wolfgang Homeyer. Bei sehr schlechtem Wetter kann die Tour allerdings abgesagt werden.

Kinderbuchillustrator berichtet von seiner Arbeit in Kiel

2020 feiert die Hospiz-Initiative Kiel zwei große Jubiläen: 25 Jahre ambulanten Hospizdienst und zehn Jahre ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Mit der Bestseller-Autorin Dörte Hansen hat der Verein überdies eine neue Botschafterin gewonnen.

Anlässlich des Tages der Kinderhospizarbeit folgt am 9. Februar ein wichtiger Termin: Im Literaturhaus Schleswig-Holstein wird dann der Mannheimer Künstler Mehrdad Zaeri von seiner Arbeit als Kinderbuchillustrator berichten. Seine Bilder sind im Rahmen der Ausstellung „Abschied nehmen“, die dieses Thema in weitem Sinne umkreist, dann ohnehin im Kieler Schwanenweg zu sehen.

THW Kiel gegen Erlangen

Verfolgen Sie das Heimspiel der Zebras in der Sparkassen-Arena ab 16 Uhr im Liveticker.

Von Beckmann bis zur Zauberflöte in Wahlstedt

Viele Veranstaltungen im Kleinen Theater am Markt sind schon lange ausverkauft – vom Auftritt des bissigen Kabarettisten Wolfgang Trepper über den französischen Kultreporter Alfons bis hin zur „Schmidtparade“ direkt vom Kiez. Doch für 13 kulturelle Schmankerl gibt es in dieser Saison noch Tickets. Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr: "Die kleine Zauberflöte" soll Zuschauer ab vier Jahren begeistern. Pamina, Papagena und die Königin der Nacht stellen den Prinzen Tamino und den Vogelhändler Papageno auf die Probe. Sie schlüpfen dafür in etliche Rollen. Das Werk stammt von der Opernwerkstatt am Rhein.

Karten können dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Theater gekauft werden. Eine Bestellung ist über Telefon (04554/ 2211) und Fax (04554/5321), hier und per E-Mail möglich. Auch hat Kühne Bücher am Marktplatz die Tickets im Angebot. Die Abendkasse im Theater öffnet jeweils zwei Stunden vor Beginn einer Vorstellung.

Tierpark Neumünster startet ins neue Jahr

Der Tierpark Neumünster hat 2019 einige Mitbewohner hinzugewonnen. Neun Arten sind neu – darunter auch Alpakas, Turteltauben und die Nagetiere Capybara. Am 9. Februar stehen die Turteltauben im Mittelpunkt, am 1. März richtet sich die Aufmerksamkeit dann beim Eisbären-Aktionstag auf die großen Landraubtiere aus dem hohen Norden. Einen Workshop zum Fledermauskasten-Bau bietet der Nabu im Park am 4. April an. Und auch Fans von Pinguinen kommen am 26. April am Welt-Pinguin-Tag auf ihre Kosten.

Ausstellung: Luftkrieg und Heimatfront im Stadt und Schifffahrtsmuseum Kiel

Zurück in dunkle Stunden voller Ängste führt die Ausstellung „Luftkrieg und Heimatfront – Kriegserleben in der NS-Gesellschaft in Kiel 1939-1945“. Anlass für die Sonderausstellung mit Fotos vom Alltagsleben in Trümmern, von der verwüsteten Stadt oder mit Alltagsgegenständen wie Feuerspritzen, Gasmasken oder einer Kurbelsirene ist das Kriegsende, das sich 2020 zum 75. Mal jährt. „Erstaunlicherweise ist dieses Datum nicht so sehr im Bewusstsein der Menschen verankert wie es zum Beispiel bei den Jubiläumsdaten zum Ersten Weltkrieg der Fall ist“, begründet Museumsdirektorin Doris Tillmann den Ausstellungsanlass. Eröffnung ist am Sonntag um 11.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kinderfest in der Aula in Selent

Zum Kinderfest mit Spielen und Vorführungen laden Gemeinde und TSV Selent für Sonntag, 9. Februar, ab 14.30 Uhr in die Aula der Albert-Schweitzer-Schule ein. Unterstützt wird die Veranstaltung von Vorführungen der Cheerleader des TSV Selent und der Tanzgarde des Kieler Rhenania Carneval Clubs, außerdem kommt das Kieler Kinderprinzenpaar 2020 Jette I. und Collin II. Für Getränke, Kaffee und Kuchen sowie andere Leckereien wird gesorgt. Der Eintritt kostet einen Euro.

Fotojournalist berichtet von seinen Reisen in Kiel

Roland Marske, weitgereister Fotojournalist aus Berlin, kommt diesen Sonntag nach Kiel. In drei Multivisions-Vorträgen in der Pumpe (Haßstraße 22) können Besucher ihn auf seinen Reisen begleiten. Los geht es um 14 Uhr mit einem Einblick in Italiens Traumlandschaft, die Toskana. Um 17 Uhr setzt Marske seine Reise gen Südengland und Cornwall fort, bevor es um 20 Uhr um Irland geht.

Tickets gibt es an der Konzertkasse Streiber (Holstenstraße 88-90) zum Vorverkaufspreis von 9 Euro zzgl. Gebühr, an der Abendkasse zu 12 Euro oder online für 10 Euro.

„Kiel Ahoi!“ aus Elmschenhagen

Das aktuelle Kieler Prinzenpaar kommt aus Elmschenhagen und ist der Karnevalsgesellschaft Eulenspiegel (KGE) eng verbunden. Es handelt sich um ihre Lieblichkeit Prinzessin Kerstin I und seine Tollität Prinz Martin I, der auch als Präsident der KGE in Amt und Würden ist. In jeder Session, vom 11. November bis Aschermittwoch, veranstaltet die KG Eulenspiegel sieben eigene Karnevalsfeste, zu denen jeder eingeladen ist. Viele Veranstaltungen finden in der „ Eulenhöhle“, Werftstraße 204, statt. Am 9. Februar, 15.11 Uhr: Kinderkarneval in der Eulenhöhle. Vorverkauf in der Eulenhöhle sowie Tageskasse, Vorbestellungen über Facebook.

