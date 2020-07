Kiel

Der Start in den August 2020 steht weiterhin im Zeichen der Corona-Pandemie. Während die Infektionszahlen wieder steigen, sind die Lockerungen zumindest so weit, dass viele Veranstaltungen in Schleswig-Holstein wieder stattfinden können. Wir haben Veranstaltungstipps fürs Wochenende zusammengetragen.

Bewegungskunst aus den Niederlanden

Was hat die Kampfkunst Jiu Jitsu mit Tanz zu tun? Und wie lässt sich Handstandakrobatik mit einer Choreographie verbinden? Antworten dürften die Tanz- und Performance-Veranstaltungen geben, die am 1. und 2. August in der Pumpe unter dem Titel „Jetzt“ über die Bühne gehen. Es sind drei Gruppen aus Holland zu Gast. „Zu Beginn gibt es jeweils eine kleine Einführung“, sagt Hanna-Lina Hutzfeldt-Franzke. Aktuelle politische, persönliche und hochemotionale Themen werden sich in den Tanz-Stücken spiegeln, Diversität ist dabei ein zentrales Schlüsselwort. „Es wird auf die verschiedensten Bewegungsformen zurückgegriffen, darunter Breakdance und Hip Hop.“ Einlass ist um 18 Uhr. Beginn ist um 19 Uhr. www.diepumpe.de

„Beatz im Park“ wird zum Onlinefestival

Rap, Breakdance, DJing – die ganze Vielfalt der Hip-Hop-Kultur steht im Mittelpunkt des „Beatz im Park“-Festivals, das die städtischen Jugend- und Mädchentreffs jährlich in den Sommerferien organisieren. Trotz der aktuellen Corona-Einschränkungen geht das Festival auch in diesem Jahr an den Start, diesmal als Online-Version.

Am Sonnabend, 1. August, präsentieren die Treffs gemeinsam mit dem Rapper Marvin Nkansah und dem Medienschaffenden Niklas Kielmann ein abwechslungsreiches Programm, das per Livestream aus dem Sport- und Begegnungspark Gaarden übertragen wird.

Am Sonnabend gibt es von 14 bis 22 Uhr ein Streaming-Programm mit Liveacts aus Kiel und Deutschland, einem Poetry Slam sowie einem aktuellen „Talk im Park“ rund um Hip-Hop-Knowledge und Szenethemen. Für einen entspannten Ausklang sorgt ab 21 Uhr DJane Amei.

Eine Übersicht zu den verschiedenen Programmpunkten gibt es unter www.kiel.de/jugendtreff, bei Facebook unter fb.me/beatzimpark und auf Instagram unter #beatzimpark2020. Der Livestream und Videos zu „Beatz im Park“ können kostenfrei bei Youtube (tinyurl.com/beatzimpark) angesehen werden.

Festungssommer Teil vier

Bei der dritten Ausgabe des "Festungssommers" auf dem Gelände der Festung Friedrichsort beim Falckensteiner Strand treten am Sonnabend auf der Open-Air-Bühne Variomatix sowie The Dukes of Monday und Burda Pellet auf. Corona sorgt aber für besondere Bedingungen: 20 umzäunte Separees wurden gebaut, die je zehn Zuschauern Platz und Auslauf bieten – Picknickdecken müssen übrigens auf alle Fälle mitgebracht werden.

Wegen der aktuellen Richtlinien können nur zehnköpfige oder fünfköpfige Gruppen für je 15 Euro pro Nase ein gemeinsames Ticketbundle erwerben. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Buchungen samt Datenliste der Gruppen (Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen) können an per Mail an info@czernys-kuestenbrauerei.de geschickt werden oder auf der Website gekauft werden.

Elf Piraten-Shows statt Volksfest

150.000 Besucher tummeln sich normalerweise beim Piratenspektakel in Eckernförde. Doch das geht in Corona-Zeiten nicht. Die Seeräuber aber bleiben dem Ostseebad treu. Von Freitag bis Sonntag sind insgesamt elf Piratenshows am Strand geplant für jeweils bis zu 150 Zuschauer. Damit die Piraten-Shows nicht überrannt werden, gibt die Touristik im Container vor der Willers-Jessen-Schule ab sofort kostenlose Tickets aus, die zum Eintritt berechtigen. Auf der Rückseite können die persönlichen Registrierungs-Daten eingetragen werden, sodass am Eingang keine langen Wartezeiten entstehen.

Mögliche Zaungäste sollten sich keine Hoffnungen machen. Das Show-Areal wird am Wochenende mit einem blickdicht verplanten Bauzaun abgegrenzt, um kein Gedränge hervorzurufen. Parallel zu den Strand-Shows machen die Akteure von John Silvers Piratenbrut am Wochenende die Stadt unsicher. Auf Straßen und Plätzen gestalten die vier Seeräuber am Sonnabend und Sonntag ihr eigenes Spektakel.

Die Show-Termine:

Piraten-Show mit den Kornersfjord-Piraten: Freitag, 17 Uhr, Sonnabend, 15 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr. Piraten-Show mit Käpt’n Schwarzbart, Käpt’n Flunker und Klabauter-Jan: Freitag, 13 und 15 Uhr, Sonnabend, 11, 13 und 17 Uhr, Sonntag, 11, 13 und 17 Uhr. Ort: Strand am Ostsee-Info-Center. Kostenlose Tickets ab sofort bei der Touristinformation Eckernförde.

Jüdisches Museum bietet Führungen

Das Jüdische Museum Rendsburg lädt immer wieder sonntags zu geführten Rundgängen ein. Am Sonntag, 2. August, gibt es ab 14 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung „Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein“ besuchen. 75 Jahre nach Kriegsende erzählt diese aus der Perspektive der wenigen Überlebenden in Schleswig-Holstein erstmals deren Geschichte(n). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist die Anmeldung empfohlen (Tel. 04331/440430); E-Mail: service@landesmuseen.sh

Fledermaus-Safari in Schlossnähe

Der Naturpark Holsteinische Schweiz bietet am Sonnabend, 1. August, von 20.45 bis circa 22.45 Uhr eine Fledermaus-Safari durch das Plöner Schlossgebiet an. Um Anmeldung unter Tel. 04522/749380 wird gebeten. Treffpunkt ist vor dem Naturpark-Haus, Schlossgebiet 9. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder 2,50 Euro und Familien 12 Euro.

Shanty-Chor zu Gast im Kurpark

Der Shanty-Chor Paloma kommt am Sonntag, 2. August, zur Sommermusik in den Malenter Kurpark. Sein Programm umfasst Seemannsgarn, -lieder und -romantik. Nachdem der Shanty-Chor Paloma im vergangenen Jahr mit seinem Auftritt das Promenadenfest „Dieksee in Flammen“ beschlossen hat, besucht er Malente in diesem Jahr mit seinem Geburtstagsprogramm: „15 Jahre Shanty-Chor Paloma“. 36 Sänger werden begleitet von Akkordeon, Gitarre und Schlagzeug. Das Konzert beginnt um 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Radtour zum Gartencafé

Die Fahrradfreunde Neumünster wollen am Sonntag, 2. August, zu einer Tour zum Gartencafé nach Reesdorf aufbrechen. Die ist etwa 45 Kilometer lang und führt vorbei am Einfelder und dem Bordesholmer See bis nach Reesdorf; nach einer Einkehr geht es wieder zurück. Angepeilt wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit von Tempo 15 bis 17. Start und Ziel ist das Gemeinschaftshaus Gartenstadt an der Domagkstraße 64. Abfahrt ist um 11 Uhr, Tourenleiter Winfried Attrot gibt vorab Auskünfte unter Tel. 0151/61623377. Zwei Wochen später (16. August) geht es rund um den Großen Plöner See (90 Kilometer, Tempo 20). Start ist um 10 Uhr an der Grundschule Gadeland, Norderstraße; eine Rast ist auch hier vorgesehen (Tel. 04393/1541).

Radtour in der Kiel-Region

Rund um Kiel gibt es einige sehr schöne Radstrecken. Drei Radtouren hat die Kiel-Region gemeinsam mit dem ADFC und der Stadt Kiel erstellt. Sie führen von der Ostseeküste in die Holsteinische Schweiz, von der Eckernförder Bucht durch den Dänischen Wohld und von Kiel aus um den Westensee. Tourkarten und GPX-Tracks finden Sie hier.

Geschichte der Holstenbrücke

Am Sonntag um 15.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Die Kieler Holstenbrücke" an. Museumsbesucher sind verpflichtet, während der Führung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Marine, Werften, Segelsport

Am Sonntag um 14.30 Uhr bietet das Schifffahrtsmuseum Fischhalle in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Marine, Werften, Segelsport" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.