Ausflugs-Tipps für den 01.02.2020

Jump and Race in Kiel

In der Sparkassen-Arena Kiel findet am Sonnabend (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 14 Uhr) die Freestyler und Supercrosser beim ADAC Jump & Race Masters mit waghalsigen Sprüngen von vier Rampen im Wechsel mit spannender Racing-Action für die ultimative Motorsport-Unterhaltung statt. Es wird eine Show der Superlative: FMX-Weltmeister Luc Ackermann kündigte seinen Double Backflip an, der Franzose David Rinaldo sowohl die Cali Roll als auch den Frontflip. Und US-Boy Adam Jones zeigt seinen Dead Body Flip. Kurzfristig gab es jedoch im Freestyle-Line up eine Änderung. Weil sich der Australier Pat Bowden verletzte, springt Landsmann und X-Games-Medaillengewinner Ryan Brown für ihn ein. Der 28-Jährige buhlt ebenso wie Hannes Ackermann und Brice Izzo um die Gunst der Zuschauer, die letztlich mit ihrem Applaus darüber entscheiden, wer sich den Tagessieg sichert. Spektakulär geht es auch auf der Cross-Strecke zu, wo in der Open Class, im Ladies Race und im Kids Race um den Sieg gefahren wird. Resttickets für beide Veranstaltungen gibt es auf KN-Tickets.

Hochzeitsmesse in Kiel

Die Hochzeitsmesse Kiel ist die größte und älteste Hochzeitsmesse Norddeutschlands. Am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Februar (jeweils 10 bis 17 Uhr), erwarten die Besucher im Kieler Schloss 90 Aussteller inklusive 17 Brautausstattern sowie Fotografen, Floristen und Juweliere.

Eine Börse für Festtagskleider in Altenholz

Nachhaltig zum neuen Festtagskleid oder zum Konfirmationsanzug: Diese Gelegenheit bietet sich bei der Festtagskleider-Börse in Altenholz. Am Sonnabend, 1. Februar, lädt das ehrenamtliche Organisationsteam dazu von 11 bis 14 Uhr in das Stifter Eivind-Berggrav-Zentrum der Kirche ein. Zum Angebot gehören neben festlicher Kleidung auch Schuhe und Accessoires für Jugendliche und junge Erwachsene. Vom Verkaufspreis, den die Anbieter im Voraus festlegen, fließen 20 Prozent an die Kirchengemeinde: für einen guten Zweck.

33. Uni-Ball der CAU Kiel

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) wieder ihren traditionellen Universitätsball. Am Sonnabend, 1. Februar, um 20 Uhr wird CAU-Präsident Prof. Lutz Kipp den 33. Ball eröffnen. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Besucher können in zwei festlich geschmückten Ballsälen im Erdgeschoss und im ersten Stock der Mensa I das Tanzbein schwingen. Im oberen Saal spielt die Big Band der CAU, im unteren die Kieler Kultband „ Tiffany“. Von Swing, Jazz und Blues über Rock und Pop oder Latin bis hin zu Gesang, Tango, Walzer und den Big-Band-Klassikern ist alles mit dabei. Die Sportler von Uni-Tanz Kiel präsentieren traditionell eine besondere Show. Ein Angebot an Speisen und Getränken sowie eine große Cocktailbar runden den Abend kulinarisch ab.

Von der legendären Bühne direkt auf die Breitwand

Zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder an der MET: The Gershwins‘ „ Porgy and Bess“. Die gefeierte Neuinszenierung dieser höchst populären amerikanischen Oper begeistert ihr Publikum auf der Bühne und nun auch die Zuschauer im Cinemaxx Kiel. Das Lichtspielhaus überträgt live am Sonnabend, 1. Februar, um 19 Uhr aus der New Yorker Metropolitan Opera; und dank erstklassiger Aufnahmetechnik werden die Evergreens dieser Folk Opera zum musikalischen Erlebnis. Die Inspiration für seine Komposition fand George Gershwin im realen Charleston, wo er sich von der Musik der Afroamerikaner inspirieren ließ. Er griff Elemente von Jazz, Blues, Ragtime und Spirituals auf und brachte damit 1935 erstmals Einflüsse afroamerikanischer Klangwelten auf eine „klassische“ Bühne. Mit „Summertime“ gelang ihm ein absoluter Welthit, eine der meistgespielten Arien überhaupt. Und auch Melodien wie „It Ain’t Necessarily So“ haben nachhaltige Ohrwurmqualitäten. Karten: Cinemaxx Kiel. Kaistrasse 54-56., Eintritt: ab 5,10 Euro. Karten: www.cinemaxx.de/meisterwerke, Tel. 040 /80 80 69 69 sowie an der Kinokasse.

Bücherflohmarkt in Neumühlen-Dietrichsdorf

Einen ganz besonderen Bücherflohmarkt gibt es am Sonnabend, 1. Februar, am Eekberg 13 in Kiel. An der Treppenanlage zwischen dem Awo-Seniorenheim am Boksberg und der Straße Eekberg bietet der dortige Büchereiverein von 11 bis 14 Uhr schwerpunktmäßig diverse Lexika an. Zur Auswahl stehen neben universellen Enzyklopädien auch Nachschlagewerke zu Fachthemen wie Reisen, Literatur, Geschichte, Natur, Pflanzen und Garten. Die Sammlungen umfassen zwischen drei und 36 Bänden und werden gegen Spenden abgegeben. Angeboten werden auch Spezialhefte wie Geo und Merian sowie eine Fülle von Kunstpostkarten – beispielsweise von Werken des Hamburger Grafikers Horst Janssen.

Busse in Kiel fahren nicht

Der Warnstreik bei der KVG in Kiel wird von Freitag, 31. Januar 2020, bis zum Betriebsschluss am Sonnabend, 1. Februar 2020, andauern. Es sind deshalb auch die Nachtbuslinien von Sonnabend auf Sonntag betroffen. Bestreikt werden alle KVG-Linien in Kiel und im Umland.

Die Talente kommen nach Kiel

Am Wochenende wird es für 145 junge talentierte Musiker ernst: Dann werden sie ihr Können nach vielen Monaten der Vorbereitung und des intensiven Übens präsentieren. Der 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Städte Kiel und Neumünster sowie die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde findet am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Februar, jeweils ab 9 Uhr, in Kiel in der Musikschule und im Ernst-Barlach-Gymnasium statt. Im Musiculum werden am Sonntag ab 9 Uhr die Popkategorien Drum-Set und Gitarre gewertet.

Poetry Slam in Eckernförde

Beim Poetry Slam am Sonnabend, 1. Februar, kommen Newcomer, Profis und alle dazwischen ins „Haus“, Reeperbahn 28 in Eckernförde, um dies wortgewaltig zu rocken. Ab 18.30 Uhr wird mit selbst verfassten Texten jeder Art in einem kurzweiligen Wettbewerb die Klaviatur der Gefühle zwischen ernst und lustig, ernst und unterhaltsam, sinnig und quatschig wieder gespielt. Am Ende entscheidet wie immer das Publikum, wer den Abend als Sieger für sich entscheidet. Mit dabei sind Khaaro, Ane Hartmann, Liv Dahl, Marvin Girnth, Luke Monis, Jonas Stiefel, Karina May, Christian Detlefsen und Lisa Leppla, durch den Abend führt Björn H. Katzur. Eintritt: 5 Euro.

Stadtführung in Neumünster

Eine öffentliche Führung durch die Neumünsteraner Innenstadt startet am Sonnabend, 1. Februar, um 10 Uhr. Der Treffpunkt ist vor der Tourist-Information am Pavillon auf dem Großflecken. Die Tickets für drei Euro pro Person sind dort erhältlich. Kinder bis zu zwölf Jahren laufen kostenlos mit. Der Rundgang mit Besichtigung des Rathauses und der Vicelinkirche dauert rund zwei Stunden.

Lego und Playmobil im Capitol-Kino in Preetz

Der Lego- und Playmobil-Flohmarkt in Preetz wird am Sonnabend, 1. Februar, im Capitol-Kino, Kirchenstraße 1, von 10 bis 13 Uhr aufgebaut. Es werden keine Standgebühren erhoben, der Eintritt ist frei.

Kammermusik mit Hommage an Beethoven

Studenten der Musikhochschule Lübeck (MHL) geben in der Reihe „Wir in Schleswig-Holstein“ drei Konzerte bei den Plöner Tagen der Kammermusik. Elf junge Ensembles mit insgesamt 30 Musikern präsentieren am 1., 2. und 8. Februar im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön Schlüsselwerke der Kammermusik. „Wir in Plön I“ stellt am Sonnabend, 1. Februar, ab 19.30 Uhr passend zum Jubiläumsjahr 2020 Werke von Ludwig van Beethoven in den Mittelpunkt. Unter anderem ist die aktuelle erste Preisträgerin des Possehl-Musikwettbewerbs Anna Paulová an der Klarinette zu erleben. Es erklingt die berühmte Sonate in F-Dur op. 24, die mit ihrem heiteren Charakter später den Beinamen „Frühlingssonate“ erhielt.

Barbershop-Musik in der Alten Meierei

In der Alten Meierei am See in Postfeld gibt es am Sonnabend, 1. Februar, etwas „Auf die Ohren“. Im Rahmen des Winterfestivals der Kleinkunst präsentiert das A-cappella-Männerquartett Take Four sein Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Männerquartett wurde 1986 in Kiel gegründet. Take Four hat sich nicht nur in Deutschland und im nordeuropäischen Raum, sondern auch in den USA einen Namen auf dem Gebiet der Barbershop-Musik ersungen. Das Quartett ist fünffacher deutscher Barbershop-Champion und hat Deutschland zweimal in Amerika im internationalen Barbershop-Wettbewerb vertreten: 1995 in Miami Beach und 2016 in Nashville. Die vier Männer aus dem hohen Norden sangen mehrmals im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Ihr Repertoire reicht von Close-Harmony-Arrangements aus dem Barbershop- und Jazzbereich über Popstandards bis hin zu den Comedian Harmonists – ganz harmonisch, mit stimmlicher Eleganz und moderiertem Witz.

Von Kiel zu Fuß nach Raisdorf pilgern

Die evangelische Kirchengemeinde Plön lädt am Sonnabend, 1. Februar, zu einer Tagespilgertour von Kiel nach Raisdorf ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr die Plöner Nikolaikirche. Nach einer Andacht geht es mit der Bahn zum Kieler Hauptbahnhof und dann zu Fuß in Richtung Raisdorf. Die Strecke ist rund 14 Kilometer lang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kulturkreis Wattenbek stellt aus

Der Kulturkreis Wattenbek lädt wieder zu seiner jährlichen Kunstausstellung im Wattenbeker Schalthaus, Reesdorfer Weg 4b, für den kommenden Sonnabend, 1. Februar, von 15 bis 18 Uhr und Sonntag, 2. Februar, von 11 bis 17 Uhr ein. Dieses Mal war die Zahl der Anmeldungen so hoch wie nie zuvor, sodass sich der Kulturkreis entschließen musste, die bisherige Regelung ab 2021 aufzugeben, wonach die Herausgelosten für das folgende Jahr gesetzt waren. Außerdem sollen Aussteller nur noch jedes zweite Jahr teilnehmen können. Die Verlosung ergab wieder eine spannende Mischung, auch dadurch, dass viele Teilnehmer erstmals in Wattenbek ausstellen. So gibt es Bilder in Öl, Acryl, Aquarell, Pastell, Collagen, Holz-Bild-Körper und Skulpturen in Holz.

Klimainitiative trifft sich im JaM Bad Segeberg

Das nächste Treffen der Klimainitiative Bad Segeberg findet am Sonnabend, 1. Februar, ab 12.05 Uhr im Jugendcafé am Markt (JaM) statt. Jeder Interessierte ist den Veranstaltern willkommen.

Kinderfasching im Bürgersaal Trappenkamp

Kinder von vier bis elf Jahren können am Sonnabend, 1. Februar, im Bürgersaal Fasching feiern. Geschwoft wird von 15 bis 17.30 Uhr, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro. Es gibt eine Cafeteria, Tombola und Spiele. Eingeladen haben das Jugendzentrum Trappenkamp und der TV Trappenkamp.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.