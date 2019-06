Mühlentag in Molfsee

Damit sich die Flügel der Mühlen drehen, benötigen sie Wind – daher hofft man auch im Freilichtmuseum Molfsee, dass es am Pfingstmontag kräftig weht: Denn dann lockt der 26. Deutsche Mühlentag Besucher in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ins Museumsgelände nach Molfsee, und die Mühlen stehen im Mittelpunkt. Neben einer Führung rund um die Bockwind-Mühle gibt es zahlreiche weitere Informationen über die Bauwerke und das für die Ernährung bis heute wichtigste Handwerk. Um 14 Uhr beginnt eine Sonderführung mit dem Thema „Wasserrad und Flügel“, dabei geht es zur Wassermühle aus Rurup.

150 Jahre Rosa Mühle in Gettorf

Am Mühlentag, der am Pfingstmontag im ganzen Land stattfindet, feiert der Windmühlen- und Verschönerungsverein Gettorf mit Besuchern der historischen Windmühle Rosa Geburtstag. Rosa ist 1869 in Betrieb genommen worden – als erste freie Mühle im Dänischen Wohld. Auch das zur Mühle gehörige Heimatmuseum sowie die historische Wagenremise und auch die Gemeindebücherei in der Mühle haben von 10 bis 17 Uhr für alle geöffnet. Führungen gibt es gratis.

Ostsee Darts Gala in Kiel

Längst ist das vermeintliche Kneipen-Spiel im Spitzensport angekommen. An Pfingstmontag kommen die besten Darts-Spieler der Welt für die Ostsee Darts Gala in die Sparkassen-Arena nach Kiel. Mit dabei ist neben dem aktuellen Weltmeister Michael van Gerwen auch Darts-Legende Raymond van Barneveld. Karten gibt es im Ticketshop unter www.kn-tickets.de.

Sprottentage in Eckernförde

Vom 7. bis 10. Juni locken die jährlichen Sprottentage mit einem vielfältigen Programm und einer Hafenmeile nach Eckernförde. Dort können Besucher auch erfahren, dass die echten Kieler Sprotten gar nicht aus Kiel kommen - sondern aus Eckernförde. Mit dabei sein werden natürlich auch die beiden Eckernförder Kultfiguren Fischer Fiete un Opsteekfru Stine. Alle Programmpunkte zum Fest rund um die Themen Fischer und Fischerei finden Sie unter www.ostseebad-eckernfoerde.de/sprottentage.

Sommerdeck in Laboe

Vom 7. bis zum 10 Juni verwandelt sich der Rosengarten Laboe wieder in das Sommerdeck. Ein Ort zum Träumen, Tanzen & Genießen mit Dj`s, Open Air Kino, Workshop Angeboten und Street Food & Cocktails.

Los geht es um jeweils um 14 Uhr an der Strandpromenade.

Küstensteine-Treffen in Heide

Am Sonntag trifft sich ab 15 Uhr in Heide die Gruppe Küstensteine - und hofft eine Party mit 10 000 Mitgliedern. Die Facebook-Gruppe #Küstensteine macht anderen Menschen eine Freude, in dem die Mitglieder Steine bunt bemalen und dann in der Natur aussetzen. Wer dann einen Stein findet, freut sich meist sehr darüber und kann ihn dann entweder irgendwo liegen lassen oder mit nach Hause nehmen. Die Steine sind meist mit Acrylfarbe oder mit Nagellack bemalt, andere arbeiten auch mit Serviettentechnik.

Dannebrog-Staffelfahrt von Husum nach Kopenhagen

Dieses Jahr begehen unsere Nachbarn in Dänemark den Geburtstag ihrer Nationalflagge "Dannebrog". Den Auftakt macht die große Dannebrog-Fahrrad-Staffelfahrt. Los geht es am Pfingstmontag in Husum, weiter über Flensburg, Aabenraa, Sønder-borg, Fynshavn, Nyborg, Korsør, Karise, Roskilde bis nach Kopenhagen. Dort wird die mitgebrachte Flagge Prinz Joachim übergeben.

Kunst- und Kulturwoche in Henstedt-Ulzburg

Die "KuKuHu 2019" beginnt am Pfingstmontag und bietet allen Besuchern bis zum 16. Juni diverse Ausstellungen und Veranstaltungen, die die künstlerische und kulturelle Vielfalt des Ortes aufzeigen sollen - von Fotografie und Malerei über Literatur hin zu Tanz und Musik. Alle Veranstaltung sind kostenfrei.Welche Ausstellungen wo zu finden sind, erfahren Sie unter www.kukuhu.de/orte.

Gesundheits-Festival im Küchengarten Eutin

Über Pfingsten, am 9. und 10. Juni, wird es im Küchengarten das „Festival für Gesundheit & Lebenskunst“ geben. Veranstalter Christian Leichtfuß kündigt „20 bis 30 Anbieter in dem wunderschönen Ambiente“ an. Das Schwerpunktthema „Leben-Tod-Neuanfang“ im Vortragsprogramm werde sich mit Brüchen im Leben befassen.

Kunsthandwerkermarkt in Bordesholm

Pfingsten 2019 erlebt der Bordesholmer Lindenmarkt vom 8. bis 10. Juni eine Wiedergeburt. Die bisherige Organisatorin Christine Hankel, die den Kunsthandwerkstreff in drei Jahrzehnten zu einem Event gemacht hatte, hat mit Antje Zimprich und Oliver Guse aus Siggelkow Nachfolger gefunden. „Der Lindenmarkt ist beispielhaft für einen tollen Markt und hat eine Tradition“, sagt Antje Zimprich.