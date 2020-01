Ausflugs-Tipps für den 11.01.2020

Hallenfußball-Turnier SHFV Lotto-Masters in der Sparkassen-Arena in Kiel

Am 11. Januar 2020 brodelt es wieder in der Sparkassen-Arena Kiel: Beim Lotto Masters wird ab 17.45 Uhr Schleswig-Holsteins Hallenfußball-Champion gesucht. 2019 setzte Hans-Ludwig Meyer als SHFV-Präsident dem NTSV Strand 08 die Hallenkrone auf. Das wird sich jedoch nicht wiederholen, weil der Titelverteidiger nicht am Start ist und der SHFV-Boss mittlerweile Uwe Döring heißt.

Nabu-Coach hilft beim Vögel zählen in Nortorf

Wer bei der „Stunde der Wintervögel“ vom 10. bis 12. Januar 2020 als Vogelzähler mitmachen will, jedoch nicht alle Arten kennt, kann bei der Naturschutzbund-Ortsgruppe Nortorf ( Nabu) einen Bestimmungscoach anfragen. Vogelkenner unterstützen Neueinsteiger bei der bundesweiten Vogel-Bestandserfassung. Für Kinder bietet Yasmin Dannath, Biologin und Vorsitzende des Nabu Nortorf, am Sonnabend, 11. Januar, in Bargstedt eine Zählaktion an: Die Kinder können in kleinen Gruppen aus einem privaten Wintergarten ins Holtdorfer Gehege schauen und dort Vögel beobachten und zählen. Nabu-Mitglieder stellen den Kindern die Turteltaube als Vogel des Jahres vor, Torben Dannath lädt zum Vogelstimmen-Erkennungsquiz ein. Per Computer spielt er artentypische Gesänge vor. Kontakt zur Ortsgruppe bekommen Sie hier.

Finny McConnell im Pogue Mahone

Kurzfristig hat das Pogue Mahone in der Bergstraße in Kiel noch einen Act für Sonnabend engagiert: Finny McConnell von der kanadischen Folk-Punk-Band The Mahones ist zu Gast auf der Bühne, zusammen mit Rogue Mahone. Wer Folk liebt, schmutzig, schnell, mit Druck und Gefühl, der ist ab 21 Uhr im Pogue Mahone richtig. Der Eintritt ist frei.

Partys in Kiel

Wer am Sonnabend tanzen möchte, hat in Kiel viele Möglichkeiten:

Luna Club: 24 Uhr, Beste Leben, Bergstr. 17a

Max: 23 Uhr, Back to the 90s, Eckernförder Straße /Ecke Eichhofstraße

/Ecke Eichhofstraße Pumpe: 23 Uhr, Pop & Trash, 23 Uhr, Bionic Cycle, Haßstr. 22

Rathausbunker: 24 Uhr, BasSKomplexX, Waisenhofstr. 6

Schaubude: 24 Uhr, Depri Disko, Legienstr. 40

Reise-Show in den Holstenhallen Neumünster

Wem das Schmuddelwetter in Schleswig-Holstein aufs Gemüt schlägt, kann bald von wärmeren Gefilden träumen – oder eine Reise dorthin direkt buchen. Das Unternehmen Peters-Reise organisiert am 11. Januar in den Holstenhallen ( Justus-von-Liebig-Straße 2-4) seine Reise-Show. Dabei steht neben dem Fernweh auch die Musik im Vordergrund. Nicht nur die Ralf Dreeßen Band und der Shanty Chor „Paloma“ haben ihren Auftritt, auch „Wiebke“ steht als Andrea Berg Double auf der Bühne. Eine Tombola steigt am Ende des Nachmittages. Die Reise-Show startet um 14 Uhr in der Halle 5 – der hinteren Halle – und endet gegen 18 Uhr. Es werden rund 1000 Gäste erwartet. Anmeldung erbeten unter der Telefonnummer 04321 966-0.

Kieler Rathaus in Narrenhand

Mit Musik, Tanz und farbenfrohen Jacketts erobern die Narren das Kieler Rathaus, Fleethörn 9, und stellen dort ihr Prinzenpaar vor. Die Tollitäten des Komitees Kieler Karneval, Prinz Martin I. und Prinzessin Kerstin I., halten samt Garden und Gefolge am kommenden Sonnabend, 11. Januar, pünktlich um 11.11 Uhr Einzug ins Rathaus. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer begrüßt die Kieler Karnevalisten und hat für das Narrenvolk im Ratssaal außerdem einige humorvolle Blicke auf das Kieler Geschehen parat. Dann übergibt der OB widerstandslos den großen Rathausschlüssel an den Prinzen, der sich mit der Verleihung von Orden bedankt. Anschließend hat Seine Tollität Prinz Martin I. bis Aschermittwoch das Sagen in der Stadt. Zu diesem ersten Empfang des Jahres im Ratssaal sind alle karnevalsbegeisterten Kieler eingeladen.

Circus-Kids zeigen in Eckernförde , was sie können

Die Eckernförder Circus-Kids laden für den kommenden Sonnabend, 11. Januar, in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Turnhalle der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule Eckernförde, Johann-Hinrichs-Fehrs-Weg, ein. Die Mitglieder möchten an diesem Tag zeigen, was bei den Eckernförder Circus-Kids so los ist. Hier kann jeder unter anderem das Jonglieren mit Tüchern, Bällen oder auch das Einradfahren ausprobieren.

„Alle meine Söhne“ im Hansa48 in Kiel

Auch im neuen Jahr wird das Werkstatt-Theater Kiel das Stück „Alle meine Söhne“ von Arthur Miller spielen. Am kommenden Freitag und Sonnabend, 10. und 11. Januar, ist das Theater ab jeweils 20 Uhr im „Hansa48“, Hansastraße 48 in Kiel zu Gast. Die Karten kosten 12/erm. 10 Euro. Die Karten können unter Tel. 04348/9281 bestellt werden.

Antikmarkt in Rendsburg mit großem Angebot

Auf dem Rendsburger Antikmarkt am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Januar 2020, werden wieder mehr als 50 Händler aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und dem benachbarten Dänemark erwartet. Die Nordmarkhalle, Willy-Brandt-Platz 1, öffnet dafür jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre Türen. Das Angebot auf dem Antikmarkt reicht vom antiken Goldschmuck über Porzellan, Bücher und Postkarten, Puppen, Bauern- und Handwerkszeug sowie Uhren bis hin zu wertvollen Möbeln. Für Besucher, die älter als 16 Jahre alt sind, beträgt der Eintritt 2,50 Euro. Auf dem angrenzenden Willy-Brandt-Platz stehen ausreichend Parkplätze kostenlos zur Verfügung.

Collage-Workshop im Kunstraum B in Kiel

Im Rahmen der Ausstellung „Künstlerbücher mit Extras“ im Kunstraum B, Wilheminenstraße 35, in Kiel gibt es am kommenden Sonnabend, 11. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr einen Collage-Workshop mit der Künstlerin Uta Kalthoff. Kosten: 10 Euro pro Person. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum morgigen Donnerstag, 9. Januar, per E-Mail möglich. Mitzubringen sind Klebestift, Nagelschere, Bunt-, Bleistifte und Zeitungen.

Konzert im goldenen Saal in Waabs

Wagners Salonquartett spielt am kommenden Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Januar, jeweils ab 17 Uhr ein Neujahrskonzert im Kerzenschein auf dem Gut Ludwigsburg, Ludwigsburg 1 in Waabs. Nach dem Konzert ist der Gewölbekeller für die Zuschauer geöffnet. Kartenreservierung unter Tel. 04358/989833 oder 04358/98818 sowie im Musicbuero in Eutin, Tel. 04521/74528. Die Karten kosten 33 Euro inklusive kleinem Imbiss und Pausengetränk.

Kunst aus portugiesischen Bootsteilen in Neumünster

Die Werke von Künstler Peter Klingemann sind schon einige Kilometer gereist – von der Küste Portugals bis in die Bürgergalerie nach Neumünster. Das Material für seine Collagen findet er in dem sonnigen Land an Stränden, Häfen und in Booten. Jedes Werk hat dabei eine scharfe Kritik zum Thema.

Am Freitag, 10. Januar, öffnet seine Ausstellung mit dem Namen Lixo - Luxo um 17 Uhr. An den zwei folgenden Tagen, 11. und 12. Januar, hat die Ausstellung je von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Während dieser Zeit ist der Künstler anwesend und beantwortet allen Interessierten ihre Fragen zu den Werken. Bürgergalerie Neumünster, Esplanade 20.

Führung zu historischen Stätten in Bad Bramstedt

Im Januar beginnen wieder die Stadtführungen. Die erste ist am Sonnabend, 11. Januar, geplant. Ab 14.30 Uhr geht es ins Schloss und in die über 700 Jahre alte Maria-Magdalenen-Kirche. Auch die Bedeutung des Rolands wird der Stadtführer erklären. Dort ist auch der Treffpunkt (Bleeck, Bad Bramstedt). Die Teilnahme kostet 3 Euro, für Kinder bis 15 Jahre und Kurkartenbesitzer ist sie kostenlos.

Punsch und Tannenbaum-Feuer in Dersau

Wenn die Weihnachtsbäume in Dersauer Wohnzimmern langsam anfangen zu nadeln, wartet trotzdem noch eine schöne Aufgabe auf sie. Beim traditionellen Tannenbaumverbrennen am Sonnabend, 11. Januar, können sie ab 17 Uhr mit einem wärmenden Feuer auf der Gemeindewiese (Dorfstraße) zu einem gemütlichen Klönschnack zum Jahresbeginn beitragen. Dazu gibt es Punsch, Kakao und Grillwurst. Veranstalter ist die Gemeinde Dersau, der Überschuss soll der Jugendarbeit zugutekommen. Wichtig: Die abgeschmückten Weihnachtsbäume sind vorab direkt zur Gemeindewiese neben der Tierarztpraxis zu bringen.

Acryl-Bilder zwischen Natur und Neon in Laboe

Zwei Künstlerinnen aus Heikendorf und Schönkirchen, Elisabeth Schwarz und Inge Köser, stellen etwa 50 Acryl-Bilder unter dem Motto „Farbimpressionen“ im Laboer Freya-Frahm-Haus (Strandstraße 15) aus. Von Sonnabend, 11. Januar, bis zum 26. Januar sind hier ihre Kunstwerke in vielen verschiedenen Techniken zu sehen, teilweise in abstrakter Form mit realistischen Details, bei denen auch Neon-Farben eingesetzt werden.

Auftakt für den 14. Orgelzyklus in Großenaspe

Der 14. Großenasper Orgelzyklus wird am Sonnabend, 11. Januar, mit einem Konzert von Professor Hans Bäßler und seiner Tochter Johanna Bäßler aus Hamburg eröffnet (Spenden erwünscht). Sie spielen an der Marcussenorgel der Katharinenkirche (Kirchstraße 4) aus dem Jahr 1881 Werke von Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozart. Beginn ist um 16 Uhr. In diesem Jahr sind sechs Konzerte vorgesehen. Das letzte findet am 21. März statt. Hans Bäßler wurde 1946 in Wedel geboren. Zunächst studierte er Theologie, dann Schul- und Kirchenmusik in Hamburg, wobei er an der Orgel von Kirchenmusikdirektor Ernst-Ulrich von Kameke unterrichtet wurde. Nach dem Studium war er bis 1994 neben seinem Lehrer Organist an der Hauptkirche St. Petri in Hamburg. Zudem führten ihn zahlreiche Konzertreisen unter anderem nach Frankreich, England, Polen, Dänemark und in die Schweiz.

Wenn Kunst die Freundschaft spaltet: Kiel

„DeichArt“ spielt am Sonnabend, 11. und 25. Januar, jeweils ab 20 Uhr „Kunst“ in der Maritim Backbord Bar, Bismarckallee 2 in Kiel. Marc, Serge und Yvan sind Freunde. Serges Kauf eines monochromen Bildes für eine Riesensumme tritt eine Lawine an Beleidigungen, Boshaftigkeiten, und Bemerkungen unter der Gürtellinie los und führt unaufhaltsam zum Ende ihrer langjährigen Freundschaft. Kartenvorverkauf unter Tel. 0431/901901 oder www.theater-kiel.de sowie eine halbe Stunde vor Spielbeginn an der Abendkasse. Preise: 20/erm. 17 Euro zzgl. Vvk-Gebühr.

