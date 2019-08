KN Förde-Triathlon in Kiel

Kiel steht mit dem KN Förde-Triathlon 2019 das nächste sportliche Großereignis am Sonntag, 11. August, bevor. Dafür werden ab Sonnabend, 10. August 2019, einige Straßen in Kiel und Umgebung gesperrt. Welche das sind und wo Sie die Sportler an der Strecke anfeuern können, erfahren Sie hier.

Baltic Beach Days mit Musik aus der Region

Vom 9. bis zum 11. August dürfen sich Einheimische und Gäste wieder auf die Baltic Beach Days am Schönberger Strand freuen. Eine Band, die das Musikprogramm der Baltic Beach Days bereichern wird, ist Valley, bei der der Schönberger Torben Dethlefsen als Sänger dabei ist. Die siebenköpfige Band spielt neben aktuellen Hits vor allem Cover von Kult-Hits wie „ ABBA und Musik aus den 70er-Jahren, verrät der Sänger. Die Musiker treten am Sonntagabend jeweils um 19 Uhr und um 22 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz auf. „Wir freuen uns, an zwei Abenden Bands dabei zu haben, in denen Musiker aus Schönberg mitspielen“, so Franke. So vielseitig wie die Musik, ist auch das übrige Programm der Baltic Beach Days. Am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. August, geht es ab 12 Uhr los. Die Leitung der Regatta wird dieses Mal von Vincent Langer übernommen, der bei der Deutschen Meisterschaft im Windsurfen den dritten Platz belegt hat.

Holstein Kiel gegen Salmrohr

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Holstein Kiel am Sonntag um 15.30 Uhr auf den FSV Salmrohr. Dafür müssen die Störche tief in die rheinland-pfälzische Provinz reisen. Wir berichten live auf KN-online.

Kunst, Kultur und Kulinarik

Das unverwechselbare Flair am Traveufer und die Mischung aus Kunst, Kultur und Kulinarischem lockt in jedem Jahr viele Besucher nach Lübeck zum Duckstein Festival. In hübschem Ambiente lässt sich vom 2. bis 11. August wieder Live-Musik lauschen, und internationale Straßenkunst begeistert Klein und Groß. Das musikalische Programm auf der Bühne ist vielfältig. Hier dürfen die Besucher zehn Tage lang Live-Performances genießen, die von Pop und Folk über Soul bis hin zu Blues und Swing reichen. Das Festival hat am Sonntag von 14 bis 22 Uhr geöffnet.

Märchenhafte Zirkusshow in Kiel

Mit einem neuen Programm kommt der Circus Krone nach vier Jahren wieder in die Landeshauptstadt und nimmt die Zuschauer mit auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit. „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ heißt die Show, die in einjähriger Entwicklungsarbeit mit dem ungarischen Artdirector und Choreographen Bence Vági entstanden ist. Martin Lacey jr. präsentiert seine prächtigen Raubkatzen auf dem Wilhelmplatz. „Meine Tiere sind meine Familie“, sagt der Tierexperte, der mit Raubtieren groß geworden ist und beim kommentierten Raubtiertraining am Sonntag, 11. August, um 10.30 Uhr zeigt, dass er „keinesfalls der Boss im Raubtierkäfig, sondern nur der beste Freund des Anführers ist.“

THW Kiel gegen Barcelona

Um 15.45 Uhr muss der THW Kiel gegen die Handballer aus Barcelona ran. Wir berichten im Liveticker.

Auf die Plätze, fertig, los!

Nach der geglückten Neuauflage des Feldathlons mit 240 Startern im vergangenen Jahr knacken die Organisatoren den Teilnehmerrekord am 11. August erneut. Knapp 300 kleine und großen Athleten nehmen beim Schwimmen, Laufen und Radfahren die einzelnen Strecken rund um Felde in Angriff. Einige Neuerungen gibt es auch. In den Jahren 2016 und 2017 hatte der Feldathlon nach einem Vierteljahrhundert wegen mangelnden Teilnehmerzahlen eine Pause einlegen müssen. Mit knapp 300 Startern bei der diesjährigen Auflage des Triathlons sei die Obergrenze aber erreicht, sagt Carsten Fuljahn, der das Organisationsteam ergänzt und am 11. August wieder als Moderator im Einsatz sein wird.

Pop-am-Strand-Festival in Damp

Am Sonntag, 11. August, ab 15 Uhr findet das dritte Pop-am-Strand-Festival auf dem Damper Aktionsstrand statt. Dann wird Michael Patrick Kelly seinen Mega-Hit „iD“ in Damp singen.

Vor dem Auftritt von Headliner Kelly (19.30 Uhr) stehen am Sonntag auch Jonas Monar (15 Uhr), Matt Simons (15.50 Uhr) und Alvaro Soler (17.50 Uhr) auf der Bühne.

Tage der offenen Ateliers

Insgesamt 14 Ateliers in Lütjenburg und dem Umland öffnen am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. August, von 11 bis 17 Uhr ihre Türen und präsentieren den Besuchern ihre Kunst durch Vorführaktionen. Einige Ateliers bieten Gelegenheit zum Mitmachen, um das eigene Talent zu entdecken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein roter Stuhl vor einer Ateliertür bedeutet: willkommen und hereinspaziert.

Beachvolleyball-Elite in Schilksee

Es ist das 17. Jahr in Folge, in dem sich die deutsche Elite der unter 19-jährigen Beachvolleyballer ab dem morgigen Donnerstag, 8. August, bis zum kommenden Sonntag, 11. August, in Schilksee versammeln wird, um die Deutsche Meisterschaft auszuspielen. Gespielt wird auf insgesamt neun Courts am Strand von Schilksee.

Die neue Pastorin für Rendsburg

Ulrike Brand heißt die neue Pastorin, die am 11. August um 17 Uhr in der Christkirche in Rendsburg in ihr Amt eingeführt wird. Ende Juni zog Pastorin Ulrike Brand in das Pastorat in der Prinzenstraße. Die 55-Jährige ist Mutter zweier erwachsener Kinder. Ihr Mann Günther Brand ist Kantor in Bordesholm. Sie bringt Erfahrung aus Pfarrstellen in Segeberg und Kiel-Suchsdorf mit in die Christkirchengemeinde.

Tennis für jedermann

Am Sonntag haben große und kleine Sportfans von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit, auf der Anlage des TC Schönkirchen, Augustental 19 in Schönkirchen Tennis kostenlos auszuprobieren. Für Nichtmitglieder stehen Trainerin, Schläger, Bälle und Mitglieder des Vereins zur Verfügung. Lediglich Sportschuhe und -kleidung brauchen die Gäste.

Der Wein steht im Mittelpunkt

Das erste Weinfest in Bad Segeberg nach vielen Jahren war im vergangenen Jahr ein Erfolg. Darum bereitet Volker Albers, Inhaber von Adolf Rohlf & Söhne, nun eine Wiederholung vor. Von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. August, wird auf dem Hof des Ofenbauers in der Hamburger Straße 9 wieder zum stimmungsvollen „ Weinfest beim Ofenbauer“ eingeladen. Am Sonntag spielen ab 14 Uhr Wolfgang Ellermann und Tochter Kristin als „Duo Sunrise“ Hits und Evergreens, bis die Veranstaltung gegen 19 Uhr ausklingen wird.

Geo-Exkursion mit dem Urzeithof

Der Urzeithof in Stolpe bietet zwei geleitete Exkursionen zum Sammeln von Fossilien und Gesteinen an. Am Sonntag, 11. August, ist von 14 bis 17 Uhr eine Kiesgrube in Damsdorf das Ziel. Beide Exkursionen sind für Kinder und Erwachsene geeignet. Die Teilnehmer wandeln auf den Spuren der Eiszeit, bestimmen Gesteine und versuchen, versteinerte Überreste urzeitlicher Tiere zu finden. Eine Anmeldung unter info@urzeithof.de ist erforderlich, um den genauen Treffpunkt zu erfahren und eine Anfahrtskizze zu bekommen. Kosten: 5 Euro für Erwachsene, 3 für Kinder. Für die Kiesgrubentour sind Warnweste und (Fahrrad-)Helm zwingend erforderlich.