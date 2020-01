Ausflugstipps für den 12.01.2020

In Kiel durch die Galaxis reisen

„Milliarden Sonnen – eine Reise durch die Galaxis“ lautet das Thema im Mediendom der FH Kiel, Sokratesplatz 6, am kommenden Sonntag, 12. Januar 2020, ab 18.30 Uhr. Nicht nur die Größe des Weltalls, auch die Vielfalt der Heimatgalaxie ist atemberaubend. Die Produktion der Europäischen Weltraumagentur erzählt, wie der Mensch die Distanz zu den Sternen entschlüsselt und so Geheimnisse des Weltalls aufdeckt. Das Publikum begibt sich in 3D-Audio auf die Reise in die Welt der Sterne. Die Veranstaltung ist geeignet für Jugendliche ab zwölf Jahren. Eintritt: 10/erm. 8 Euro. Weiterer Termin am Freitag, 31. Januar, ab 17 Uhr.

Lindenberg : Mach dein Ding in Kieler Previews

Von der Kindheit im westfälischen Gronau über die Anfänge als hochbegabter Jazz-Schlagzeuger und das abenteuerliche Engagement in einer US-Militärbasis in der Libyschen Wüste bis zum ersten, alles entscheidenden Bühnenauftritt in Hamburg 1973 entfaltet „ Lindenberg! Mach dein Ding“ die Höhen und Tiefen der Geschichte des Rock-Idols mit Wohnsitz „Atlantic“. In Kiel ist der Film von Hermine Huntgeburth schon vor dem Filmstart am 16. Januar in gleich zwei Kinos zu sehen: Das Metro-Kino, Holtenauer Straße 162, zeigt ihn am Sonntag, 12. Januar, um 17 Uhr; das Studio am Dreiecksplatz schließt sich ebenfalls Sonntag um 17.45 Uhr an.

Hans Scheibner in Kiel : Ohne Scheinwerfer im Tunnel

Hans Scheibner, das Urgestein des deutschen Kabaretts kommt wieder ins Theater Die Komödianten, um uns auf das neue Jahr einzustellen. Auf ein Neues 2020 – das ist ja wie eine Fahrt bei Nacht ohne Scheinwerfer im Tunnel ... Allerdings: Wer Donald Trump zu seinen Freunden zählen muss und wer sich nicht vor zu viel Hitze fürchtet – der kann ja nach dem Morgenstern-Motto leben: „Was nicht sein kann, das darf auch nicht sein!“ Frohes Neues Jahr! Kabarett von und mit Hans Scheibner. Wann? 12. Januar, 19 Uhr. Theater Die Komödianten, Wilhelminenstraße 43, Kiel. Eintritt: 25 Euro. Kartentel. 0431/553401, Konzertkasse Streiber, Ak.

Winterwanderung in Großenaspe

Nach den Festtagen in winterlich klarer Luft und zauberhafter Landschaft eine beschauliche Wanderung mit Fütterung der Wildtiere zu unternehmen, ist ein willkommener Ausflug für die ganze Familie und an den Sonntagen am 12., 19. und 26. Januar jeweils ab 15 Uhr im Wildpark Eekholt, Eekholt 1 in Großenaspe möglich. Es gibt viel Spannendes zu entdecken: die quirligen Fischotter, das kapitale Rot-, Dam- und Blesswild, die grunzenden Wildschweine, die beeindruckenden Wölfe und die munteren Füchse und Dachse in ihrem warmen Winterfell. Die Hirsche können von den Besuchern aus der Hand gefüttert werden. Gerne werden auch mitgebrachte Äpfel als Leckerbissen für die Tiere angenommen. Das wärmende Lagerfeuer lädt zu einer Ruhepause ein, bevor es dann in das Restaurant „Kiek-ut-Stuben“ geht. Hier wartet auf die Winterwanderer ein zünftiges Holsteiner Grünkohlessen für je 12,90 Euro. Anmeldungen zum Essen werden unter Tel. 04327/887 oder hier angenommen.

Flohmarkt auf dem Deula-Gelände in Rendsburg

Der Deula-Flohmarkt öffnet am Sonntag, 12. Januar, von 9 bis 15 Uhr seine Pforten in Rendsburg. Die Stände der Trödler stehen in der Halle und auf dem Außengelände, Am Grünen Kamp 13.

Konrad Stöckel im Güterbahnhof Kiel

Wie kann man mit einem Vakuum Dinge durch den Raum pfeffern? Warum man sich mit Pyrowatte nicht abschminken und keine T-Shirts aus Blitzbaumwolle tragen sollte. Warum ist Überdruck so beeindruckend? Und wie misst man mit Schokolade die Zeit? Dass Wissenschaft richtig Spaß machen kann, beweist Konrad Stöckel, bekannt aus diversen Fernseh- und Liveshows als der durchgeknallte Professor mit der Einstein- Frisur. In seinem aktuellen Programm gibt es neben neuen, abgefahrenen Versuchen und den wohl beklopptesten Experimenten der Bühnengeschichte wieder spannende Sachen zu erfahren, viel zu staunen und selbstredend auch mehr denn je zu lachen. Wann? 12. Januar, 15 Uhr. Güterbahnhof (Tonberg 15, 24113 Kiel). Eintritt: 12 bis 23 Euro. Karten: Abendkasse.

Hänsel und Gretel auf dem Heuboden in Wahlstorf

Am kommenden Sonntag, 12. Januar, ab 16 Uhr beendet das Orchester der Universität zu Lübeck sein intensives Probenwochenende auf Hof Brache, Brache 2 in Wahlstorf mit einem Sinfoniekonzert auf dem „Heuboden“ in Brache. Auf dem Programm steht die Ouvertüre zu Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ und die 3. Sinfonie von Mendelssohn, „Die Schottische“. Beim gemeinsamen „Brache-Buffet“ findet der Abend seinen kulinarischen Ausklang. Unkostenbeitrag: 20 Euro, für Studenten 10 Euro. Vorverkauf bei der Tourist-Info Preetz, Mühlenstraße 9 in Preetz und bei der Buchhandlung Schneider, Lübecker Straße 18 in Plön. Telefonische Vorbestellungen und nähere Informationen bei Brigitte und Hans Weiß unter Tel. 04342/81090.

Spaziergang für Trauernde in Plön

Die Plöner Hospiz-Initiative lädt für Sonntag, 12. Januar, zum Trauerwandern ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Dana-Seniorenheim, Fünf-Seen-Allee 2. Trauernde haben oft das Bedürfnis nach Bewegung. Das möchte die Hospiz-Initiative mit dem einstündigen Spaziergang und Gesprächen unterstützen.

Emotion und pure Energie in Kiel

Heute kehrt der hochemotionale zweiteilige Tanzabend „Creations“ mit Stücken von Yaroslav Ivanenko und Georg Reischl für drei Vorstellungen (8. und 12. Januar sowie 13. März) zurück ins Opernhaus (Rathausplatz 4). Ivanenkos neoklassische Choreografie „Following a Bird“ ist durch den italienischen Ausnahmemusiker Ezio Bosso inspiriert. Zu Bossos lyrischer Klaviermusik, kombiniert mit Kompositionen von Max Richter und Kimmo Pohjonen, entwirft Ivanenko ausdrucksstarke Bilder, bei denen am Ende sogar der live bespielte Flügel zu tanzen beginnt. Das Gegenstück dazu bildet Reischls eigens für die Kieler Company geschaffene Choreografie „(h)ruof“ (althochdeutsch für „Ruf“), die zur impulsiven Musik des Schlagzeugers Vincent Glanzmann in eindrucksvollen Ensembles pure Energie auf die Bühne bringt. Los geht es um 17 Uhr, Karten ab 13,90 Euro im Opernhaus oder hier.

„Central Park“ in der Stadthalle in Eckernförde

Die norddeutsche Simon-and-Garfunkel-Coverband „Central Park“ kommt am kommenden Sonntag, 12. Januar, ab 19 Uhr in die Stadthalle in Eckernförde, Am Exer 1. Sechs Musiker zwischen 25 und 67 Jahren aus dem Raum zwischen Kopenhagen und Husum bringen versiert und einfühlsam mit viel Spielfreude, doch ohne technische Mogeleien die Musik des amerikanischen Duos auf die Bühne. Der Bandname ist angelehnt an das legendäre Reunion-Konzert von Paul Simon und Art Garfunkel 1981 im Central Park in New York vor 500.000 Gästen. Ein „Central-Park“-Konzert führt den Besucher in die 60er- und 70er-Jahre, in die Zeit, als Hits wie „Mrs. Robinson“, „Sound of Silence“ und „Cecilia“ geschrieben wurden. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie hier.

Kabarett-Urgestein wieder auf Tour in Kiel

Das Urgestein des Deutschen Kabaretts, Hans Scheibner, ist wieder auf Tour und präsentiert sein neuestes Programm „Auf ein neues 2020“ am Sonntag, 12. Januar, ab 19 Uhr im Theater Die Komödianten, Wilhelminenstraße 43 in Kiel mit einem kabarettistischen Jahresausblick. Der Eintritt zu diesem mit Humor gespickten Abend kostet 25 Euro. Karten gibt es unter Tel. 0431/553401, im Internet unter www.komoedianten.com sowie bei der Konzertkasse Streiber, Holstenstraße 88-90 in Kiel, Tel. 0431/91416.

Von jeder Kinokarte wird ein Baum in Bad Segeberg gepflanzt

Tief in die Seele des Waldes werden Kinozuschauer im neuen Dokumentarstreifen „Das geheime Leben der Bäume“ entführt. Bundesstart ist am Donnerstag, 23. Januar. In einer Sondervorstellung bringt das CinePlanet5 (Oldesloer Straße 34, Bad Segeberg) seinen Besuchern diesen Film aber schon am Sonntag, 12. Januar, ab 17.15 Uhr näher. 2015 veröffentlichte Autor Peter Wohlleben sein Buch „Das geheime Leben der Bäume“ und stürmte damit die Bestsellerlisten. Nach der Vorführung des Streifens im Bad Segeberger Kino folgt eine Diskussionsrunde zur aktuellen Situation der Natur im Kreis Segeberg. Daran nehmen Christoph Kröger vom Naturschutzbund und Bezirksförster Reinhard Schulte teil. Besonders freut sich Kino-Theaterleiter Stephan Häfner über eine Benefizaktion: „Für jede Kinokarte, die an diesem Tag für den Film bei uns verkauft wird, wird ein Baum gepflanzt.“

Swing und frischer Kuchen in Kiel-Mettenhof

Am Sonntag, 12. Januar, sind ab 11 Uhr die „Swinging Feetwarmers“ zum Jazzfrühschoppen im Hof Akkerboom, Stockholmstraße 159 in Kiel-Mettenhof zu Gast. „Vom Dixieland bis zum Swing“ lautet das Motto der siebenköpfigen Besetzung, wobei dem Swing ein breiterer Raum vorbehalten bleibt. Eintritt: 10 Euro. Von 15 bis 17 Uhr öffnet auch das Hof-Café Böömchen seine Türen. Besuch

Lions Club lädt zur Filmmatinée in Eckernförde ein

Der Lions Club Eckernförde lädt zu seiner 14. Filmmatinée ein und zeigt am Sonntag, 12. Januar, im Carls (Carlshöhe 47) eine Komödie für den guten Zweck. Auf der Leinwand läuft der als brillante Komödie angekündigte Streifen „Der Vorname“. Im Mittelpunkt steht ein Dinner zu fünft in Paris, bei dem ein skandalöser Babyname verraten wird und zum Eklat zwischen Pärchen und Freunden führt. Die Vorführung beginnt um 11 Uhr, Einlass ist ab 10.15 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro mit Begrüßungssekt und Imbiss im Anschluss. Der Erlös kommt einem karitativen Zweck zugute. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung am Gänsemarkt.

Großes Vergnügen „Im weißen Rössl“ in Neumünster

„Im weißen Rössl“ wird getanzt, gesungen und sich von Herzen amüsiert. Besser kann man wohl kaum ins neue Jahr starten. Mit der plattdeutschen Inszenierung des Operetten-Klassikers hat die Niederdeutsche Bühne (NBN) an Silvester einen echten Coup gelandet. Weitere Aufführungen: am 13., 14., und 15. Januar, jeweils 20 Uhr: Studio-Theater (Klosterstraße 12); am 16. und 17. Januar, jeweils 20 Uhr: Stadthalle (Kleinflecken 1); am 18. Januar, 16 Uhr und 20 Uhr; am 19. Januar, 16 Uhr; am 24. Januar, 20 Uhr und am 25. Januar, 16 Uhr: Studio-Theater. Karten im Vorverkauf: Konzertbüro Auch & Kneidl, Tel.: 04321/4 40 64 und hier.

Ein vergnüglicher Nachmittag op Platt in Laboe

Die Niederdeutsche Bühne Laboe startet mit Heiterem ins neue Jahr: „De Laboer Lachmöwen“ veranstalten am Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr, einen unterhaltsamen Nachmittag mit Plattschnacker Jan Graf. Der Moderator und Autor „singt und vertellt“ im Theater am Kurpark unter dem Motto „Allens nicht so eenfach“. Die Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf, 17 Euro an der Abendkasse und können bestellt werden unter Tel. 04343/4946-440.

