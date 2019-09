Blick in den 14.09.2019

Neumünster

Green Screen in Eckernförde

Das internationale Naturfilmfestival Green Screen ist nach Angaben des Veranstalters das größte Festival seiner Art in Europa. 2018 kamen über 20.000 Besucher. Von Mittwoch bis Sonntag, 11. bis 15. September, dreht sich in Eckernförde wieder alles um Tierfilme und Naturdokus. An den Spielorten können auch am Sonnabend, 14. September, zahlreiche Veranstaltungen besucht werden. So läuft etwa um 10 Uhr "Die fabelhafte Welt der Schweine", um 14 Uhr geht es um "Das Oder-Delta" und um 18 Uhr wird der Film "Die Story im Ersten: Wölfe - Schützen oder scheißen?" gezeigt. Zudem findet ab 20 Uhr die Preisverleihung statt.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Webseite des Green Screen Naturfilmfestivals.

Segeberger Kulturtage

Bereits ab Freitag, 13. September, werden bei den Segeberger Kulturtagen vielfältige Veranstaltungen im gesamten Kreis Segeberg angeboten. Bis Sonntag, 29. September, gibt es die Chance, Musik, Literatur und Theater zu erleben. Zudem werden Workshops und Mitmach-Aktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Am Sonnabend, 14. September, gibt es beispielsweise um 17 Uhr Gedichte und Geschichten im Schöpfungsgarten bei der Marienkirche in Bad Segeberg sowie von 11 bis 17 Uhr ein Sommerfest im Atelier am See in Weddelbrook.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Webseite der Segeberger Kulturtage.

Kunstflecken Neumünster

Nicht nur im Kreis Segeberg, auch in Neumünster gibt es mit dem Kunstflecken ein mehrwöchiges Kulturfestival. Vom Freitag, 6. September, bis Sonntag, 29. September, gibt es verschiedene Events und Ausstellungen in der Stadt. Eine Möglichkeit für diesen Sonnabend ist das Theaterstück "Der kleine Prinz" um 17 Uhr im Theater in der Stadthalle.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Webseite des Kunstfleckens.

Nordbau Neumünster

Nicht nur Kultur gibt es im September in Neumünster, sondern auch Baumaschinen: Bei der Nordbau tauschen sich von Mittwoch bis Sonntag, 11. bis 15. September, nicht nur Fachleute der Baubranche aus. Auch andere Besucher können sich an den Ständen der 850 Aussteller über die neusten Trends informieren, aber auch Bagger und Co. bestaunen. Geöffnet ist die Messe täglich von 9 bis 18 Uhr.

Weinköste in Neumünster

Weinliebhaber können bei der Weinköste in Neumünster auf ihre Kosten kommen: Von Donnerstag bis Sonntag, 12. bis 15. September, können neben Wein auch verschiedene Delikatessen an den Teichuferanlagen probiert werden. Am Sonnabend haben die Stände von 16 bis 24 Uhr geöffnet.

Landschaf-Tag in Warder

Beim Landschaf-Tag in der Arche Warder (Langwedeler Weg 11, Warder) können Besucher Schafe besser kennenlernen. In dem Tierpark werden an diesem Sonnabend von 11 bis 17 Uhr Böcke und Schafe unterschiedlichster Landschafrassen gekört und ins Herdbuch aufgenommen. Die Körung ist die Auswahl männlicher Tiere zur Zucht. Besuchern, die nicht vom Fach sind, sollen die Vorgänge im Kör-Ring dabei erklärt werden. Außerdem hat das Publikum die Möglichkeit, eine eigene Wahl zu treffen und unter den Schafen "Mr. und Mrs. Warder" zu wählen.

Kanalflitzer in Kiel-Holtenau

Die Kastanienallee wird zur Rennstrecke: An diesem Sonnabend startet um 11 Uhr das 7. Holtenauer Seifenkistenrennen. Die Zuschauer erwartet neben spannenden Rennen ein buntes Stadtteilfest mit vielen Beteiligten. Gestartet wird in verschiedenen Klassen: Beim „Bobbycar-Race“ treten Kinder von zwei bis sieben Jahren gegeneinander an, in der Young Class junge Fahrer von acht bis 13 Jahren, in der Professional Class Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren und in der Senior Class Erwachsene. In der Juxklasse fahren in Zweisitzern Erwachsene mit einem Kind. Während die flotten Seifenkisten eine 280 Meter lange, kurvige Rennstrecke von der Kastanienallee über die Richthofenstraße zum Kindergarten zu bewältigen haben, fällt der Weg für die Bobbycars kürzer aus.

Flohmarkt im Hansa 48 in Kiel

Von 12 bis 17 Uhr werden beim Flohmarkt im Hansa 48 in Kiel nicht nur gebrauchte Sachen verkauft. Neben den Ständen der Verkäufer gibt es Live-Radio in der Kneipe. Dabei zeigen Kieler DJs ihr musikalisches Repertoire. Der Eintritt ist frei.

Flohmarkt für den Nachwuchs in Kronshagen

Der Verein zur Förderung der Kindertagesstätte Fußsteigkoppel lädt zu einer Baby- und Kinderbörse ein. In der Kita wird zwischen 10 und 13 Uhr von Spielzeug über Kleidung bis zu Hörspielen und Büchern allerhand für den Nachwuchs verkauft.

Alles rund ums Kind in Hitzhusen

In die große Sporthalle in Hitzhusen sind Schnäppchenjäger am Sonnabend wieder zum Flohmarkt „Rund ums Kind“ eingeladen. Los geht es um 12 Uhr, Ende ist um 14 Uhr.

Bandcontest in der Pumpe in Kiel

Ab 20.30 Uhr zeigen Newcomer-Bands beim SPH Bandcontest in der Pumpe, was sie können. Bei dem Bandwettbewerb entscheidet nicht allein die Jury, wer in die nächste Runde kommt. Auch die Besucher können abstimmen, welche Band sie für die beste des Abends halten. Das Gesamtergebnis setzt sich dann je zur Hälfte aus Jury- und Publikumsstimmen zusammen.

Sommerfest im Kurpark Laboe

Die Flüchtlingshilfe Laboe, Brodersdorf, Wendtorf feiert von 14 bis 17 Uhr ihr Sommerfest im Laboer Kurpark in Zusammenarbeit mit dem TV Laboe. Neben einem Spieleparcours und einer Kinderschmink-Station wird auch das Sportmobil des Landessportverbandes anwesend sein.

Tag der offenen Tür im Wasserwerk Wahlstedt

Unter dem Motto „Trink Wasser – am liebsten pur“ veranstaltet die Energie und Wasser Wahlstedt/ Bad Segeberg GmbH (ews) am Sonnabend in ihrem Wasserwerk an der Nordlandstraße 5 einen Tag der offenen Tür. Die Tore sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen und Spaß für Jung und Alt stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Kurzfilmabend im „Druckwerk“ in Bad Segeberg

Der mittlerweile siebte Kurzfilmabend der Buchhandlung „Das Druckwerk“ findet am Sonnabend statt. Vom Dokumentarfilm bis hin zum Musikvideo soll es eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Genres geben. Bekannte Gesichter aus der Segeberger Kulturszene und einige Neuzugänge werden sich und ihre Arbeiten präsentieren. Zu Gast sind unter anderem Johannes Hoffmann, G.A. Beckmann, Vincent Dolinsek, Niclas Zöllner, Niklas Krohn und Philipp Schluck. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr an der Kurhausstraße 4, der Eintritt ist frei.

Blues Challenge in Eutin

Zum elften Mal heißt es in Eutin Vorhang auf für die German Blues Challenge (GBC). Die Veranstaltung auf dem Marktplatz steigt vom 13. bis 15. September. Der eigentliche Wettbewerb am Sonnabend mit einem „Battle“ zwischen fünf Anwärtern auf die nationale Blues-Krone steht dabei im Fokus. Los geht es am Sonnabend um 17.30 Uhr. Das Ergebnis soll dann um 22.30 Uhr verkündet werden. Eingebettet ist der Auftritt in ein internationales Rahmenprogramm mit Gästen aus den Niederlanden, USA und Kanada sowie in die Vergabe der German Blues Awards, laut Veranstalter Baltic Blues e.V. herausgefiltert per Online-Voting. An allen drei Tagen ist der Eintritt frei.

Mitsingen beim Gospel-Konzert in Westensee

Bekannte Hits, aber auch neue Lieder hat der Gospelchor Kiel-Holtenau am Sonnabend, 14. September, beim Konzert in der St. Catharinenkirche in Westensee im Gepäck. Um 19 Uhr beginnt das Konzert, bei dem die Besucher auch zum aktiven Mitsingen eingeladen sind. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Zum zehnten Mal Bach in Bad Segeberg

Ab 18 Uhr spielt Andreas J. Maurer-Büntjen in der Marienkirche das zehnte von insgesamt 24 Orgelkonzerten mit dem Gesamtwerk von Johann Sebastian Bach. Neben Choralbearbeitungen aus unterschiedlicher Zeit steht laut Ankündigung ein Concerto d-moll, das Bach von Antonio Vivaldi (Originalbesetzung für Streichorchester mit Solobesetzungen) auf die Orgel übertragen hat, im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird aber um eine Spende für den Orgelneubau gebeten.

Flötenzauber in der Kirche in Flintbek

Der Förderkreis für die Kammermusik in der evangelischen Kirche in Flintbek lädt ab 18 Uhr zum Konzert „ Flötenzauber plus“ ein. Das Duo Flötenzauber – bestehend aus Annette von Stritzky (Blockflöte) und Heinke Hennings (Querflöte) – spielt Werke von Händel, Telemann, Loeillet und Überraschungen. Der Eintritt ist frei.