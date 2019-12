Ausflugs-Tipps für den 14.12.2019

Kiel

Weihnachtsmarkt ohne Plastikmüll in Gettorf

Umweltfreundlich Glühwein trinken? Auf dem Weihnachtsmarkt Gettorf ist das am dritten Adventswochenende garantiert. Einweggeschirr aus Plastik gehört diesmal der Vergangenheit an. Wer den Punschbecher aus Glas mit Gettorf-Motiv vorab kauft, braucht kein Pfandgeld. Die Tassen werden überall gefüllt. „Unsere hübschen Weihnachtsmarktbecher gibt es im Café Cupedia in Wulfshagen und beim Digital Print Service Gettorf, Herrenstraße 10, zu kaufen“, klärt Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann auf. Er kostet 4,90 Euro im Vorverkauf und fünf Euro an den Verzehrständen auf dem Weihnachtsmarkt von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Dezember.

Musikrevue „Stille Nacht im Holiday Inn“ in Rendsburg

„Stille Nacht im Holiday Inn“ heißt die Show der zehn Sängerinnen und Sänger der Musicalakademie MASH!-Up, die am 14. Dezember um 20 Uhr im Nordkolleg in Rendsburg beginnt. Aus der Frage „Warum sitzt Du am 24. Dezember in einer durchschnittlichen Hotelbar und nicht mit Deinen Lieben unter dem heimischen Weihnachtsbaum?“ entspinnt sich eine Musikrevue mit Songs aus Musicals, deutscher Popmusik und Oldies. Begleitet wird die Show, in der Rainer Schramm, Carmen Müller, Nina Scholz, Vivien Schmieder, Sascha Urban, und Marit Kleinfeld auftreten, von Claudia Piehl (Keyboard), Jan-Friedrich Conrad (Bass, Keyboard) und Dirk Zühlsdorff (Schlagzeug). Claudia Piehl hatte 2018 in Rendsburg zusammen mit dem Nordkolleg die „Musical Academy Schleswig-Holstein“ (MASH!) ins Leben gerufen. Dort kann jeder belegen, der sich für das Genre interessiert. Karten für die „Stille Nacht“-Produktion gibt es unter der E-Mail: claudia.piehl@nordkolleg.de

Rockige Weihnacht im Landgasthof in Groß Vollstedt

Zwei Jahre hat es das Weihnachtskonzert mit der fünfköpfigen Band „The Beat Goes On“ nicht gegeben. Nun ist dieses kultige Ereignis mit dem Programm „Sounds of the Heroes“ am Sonnabend, 14. Dezember, zurück im Landgasthof Groß Vollstedt, Dorfstraße 29. Das bedeutet Live-Musik mit großen Rock’n’Roll-Songs – von Stones bis David Bowie, von Dire Straits bis Billy Idol sowie Peter Gabriel bis Achim Reichel. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro. Karten gibt es bei der Konzertkasse Streiber und Joe’s Garage in Kiel sowie bei Mercedes Doose in Achterwehr und VW Klauza in Westensee. Abendkasse: zwölf Euro.

Weihnachtliche Comedy in Quickborn

„Schräge Bescherung“, ein vorweihnachtliches Programm des komischen Weihnachtsquartetts, ist am Sonnabend, 14. Dezember, zu sehen. Erfrischend unbesinnlich präsentiert das Comedy-Duo Bibi Maaß und Ina Twisselmann gemeinsam mit Ulf Wilkens Sketche und Gedichte rund um das Fest der Liebe. Joachim Theege liefert dazu allerlei Musikalisches. Der Banjo-Freund animiert zum Mitsingen und Spaß haben. Seine drei Mitspieler runden den Nachmittag mit selbst geschriebenen Texten und urkomischen Sketchen ab. Das lustige Potpourri aus Musik und Satire beginnt um 17 Uhr im Artur-Grenz-Saal (Aula der Comeniusschule), Am Freibad 7.

Senioren-Kino in der Pumpe Kiel

In Kooperation mit dem Beirat für Seniorinnen und Senioren der Landeshauptstadt Kiel wird am Sonnabend, 14. Dezember 2019, "Ein Becken voller Männer" beim Seniorenkino von 13.30 Uhr bis 15 Uhr in der Pumpe Kiel gezeigt. Eintritt: 7 € / 6 €, Kartenreservierung empfohlen.

Mit dem Sonderzug nach Rostock

Wer einmal sehen will, wie andere Ostseestädte ihren Weihnachtsmarkt gestalten, kann dies am übernächsten Sonnabend mit einer historischen Zugfahrt verbinden. Am 14. Dezember, pünktlich um 9.12 Uhr, startet in Eutin der Sonderzug nach Rostock, ausgeführt von der Interessengemeinschaft Kulturlokschuppen Neumünster ( IKN) mit einem Museumstriebwagen VT 628 201. Der propere, hellblau-weiß lackierte Zug fährt über Bad Schwartau und Lübeck und soll sein Ziel planmäßig um 12.20 Uhr erreichen. Erwachsene zahlen in der 2. Klasse 45 Euro, Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in der 2. Klasse 22 Euro für Hin- und Rückfahrt, die von 19 bis 22 Uhr geplant ist. Während der Fahrten gibt es kleine Snacks und Getränke „zu fairen Preisen“, wie die IKN verspricht. Laut IKN ist die Fahrt mittlerweile ausgebucht, doch schon die nächsten Sonderfahrten werden angekündigt.

Flohmarkt in der Gemeindebücherei in Flintbek

Lesefreunde aufgepasst: Die Gemeindebücherei Flintbek öffnet am Sonnabend, 14. Dezember, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr ihre Türen, dort wird ein Bücherflohmarkt veranstaltet. Im Angebot sind dann Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Spiele, DVDs sowie Hörbücher. Der Erlös ist für Veränderungen in der Bücherei gedacht, es soll mehr Aufenthaltsqualität, mehr Gemütlichkeit und mehr Möglichkeiten zum Beisammensein in den Räumen geschaffen werden.

Bücherflohmärkte in Kiel-Dietrichsdorf

Zu zwei vorweihnachtlichen Bücherflohmärkten lädt der Büchereiverein Dietrichsdorf für Sonnabend, 14. Dezember, von 11 bis 16 Uhr in die Stadtteilbücherei, Langer Rehm 29 in Kiel-Dietrichsdorf ein. Im Mittelpunkt stehen Literatur und Dekorationsartikel zur Advents- und Weihnachtszeit. Weitere Schwerpunkte sind Bücher für Kinder und Jugendliche sowie zur Lebensberatung. Außerdem werden gut erhaltene Romane und Krimis angeboten. Medien aller Art warten gegen eine Spende auf Abnehmer. Solange der Vorrat reicht, werden Glühwein, Tee und Kaltgetränke sowie Gebäck angeboten.

Wanderung mit Fackeln in Plön

Die Tourist-Info Plön lädt für Sonnabend, 14. Dezember, um 17 Uhr zu einer Fackelwanderung durch das Schlossgebiet ein. Fackeln werden vor Ort gestellt. Treffpunkt für diese besondere Führung ist das Restaurant Alte Schwimmhalle. Um Anmeldung wird unter Tel. 04522/50950 gebeten.

Einkaufen für die Kieler Tafel

Shoppen für einen guten Zweck: Wer am Sonnabend, 14. Dezember, zwischen 12 und 17 Uhr bei Schlemmer-Markt Freund, Holtenauer Str. 70, einkauft, kann dabei ganz einfach die Kieler Tafel unterstützen. Grund: Die Kieler Wirtschaftsjunioren organisieren vor Ort eine „Kauf-1-Mehr-Aktion“. Das Prinzip ist einfach: Ein Kunde kauft ein und legt anschließend seine Produkte, die er spenden möchte, in den Einkaufswagen der Wirtschaftsjunioren. Diese bringen die gespendeten Produkte nach der Aktion direkt zur Tafel Kiel. Die Tafel versorgt mit 240 Helfern derzeit mit gespendeten Lebensmitteln etwa 2000 Haushalte in Kiel.

Britpop aus der Probstei im Lutterbeker

„Oäsis“ – die Oasis-Coverband – beendet die „Songs of Oasis & Friends Tour 2019“ am kommenden Sonnabend, 14. Dezember, ab 21 Uhr im Lutterbeker, Dorfstraße 11 in Lutterbek. Mehr als 20 Auftritte haben die Probsteier Jungs in diesem Jahr absolviert. Ihre Tour führte sie von Niebüll bis nach Bremen. Jetzt freuen sie sich auf das Heimspiel im Lutterbeker. Was 2016 als reine Oasis-Coverband begann, hat sich inzwischen zu einem Garant für Party, Stimmung und gute Laune gemausert. Im Programm finden sich 2019 neben Oasis-Songs auch Klassiker von Robbie Williams „Gallagher“ bis „Oäsis in the Slaughterhouse“ wieder. Karten für 12 Euro gibt es im Vorverkauf im Lutterbeker, unter Tel. 04343/9442 oder ab 19 Uhr an der Abendkasse. Vorbestellte Karten müssen am Sonnabend bis 19.30 Uhr abgeholt werden.

22. Festival der Rock & Pop Schule Kiel

Die mehrfach bundesweit ausgezeichnete Rock & Pop Schule Kiel präsentiert am Sonnabend, 14. Dezember 2019, von 20 bis 23 Uhr im Kulturforum Kiel ein abwechslungsreiches Abendprogramm quer durch viele Genres der Popmusik. Chöre, Bigband, Einzelkünstler*innen und Bands zeigen ihr Können. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 7 Euro / erm. 5 Euro. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Bekannte Weihnachtslieder einmal ganz anders

Eine jazzige Vorweihnachtsstimmung soll es vor der Buchhandlung Krauskopf (Großflecken 32, Neumünster) geben: Das Saxofonquartett „Saxtett 4Fun“ präsentiert am Sonnabend, 14. Dezember, von 14 bis 15 Uhr (bei gutem Wetter) bekannte Weihnachtslieder mal ganz anders - ob als Swing, als Reggae, im Dixie-Style, aber auch traditionell. Das Altsaxofon spielen Kerstin Golz und Mucki Stick, das Tenorsaxophon Leonie Jahn, und am Baritonsaxofon ist Annika Schlaack zu hören. Die Spenden, die während der Weihnachtslieder gesammelt werden, erhält das Kinderferiendorf Neumünster. Das Quartett möchte damit helfen, denn vor einigen Tagen wurde in der Buchhandlung eine Spendenbox mit Geld für das Kinderferiendorf gestohlen.

Rainer Bublitz singt Lennon in Neumünster

Lieder von John Lennon, Paul McCartney und Elton John zählen ebenso zu Rainer Bublitz’ Repertoire wie Titel von Cat Stevens, Neil Young oder Tom Petty. Dabei setzt der Sänger weniger auf die Gassenhauer, sondern interpretiert bevorzugt ruhigere Songs. Am Samstag, 14. Dezember, um 20.30 Uhr tritt Bublitz im Fürsthof, Großflecken 43, auf. Seinen Gesang begleitet er an Gitarre oder Klavier. Dabei geht er durch die Dekaden der Musikgeschichte von den 1960ern bis in die 1990er. Der Eintritt ist frei.

Letzter Auftritt in der Räucherkate in Wattenbek

15 Jahre hat Petra Steffens Konzerte und Veranstaltungen in der Wattenbeker Räucherkate organisiert. Am Sonnabend, 14. Dezember, lädt sie dort letztmalig zu einem Auftritt ein. Um 20 Uhr entert Friedrich Jr. die Bühne zu einem maritimen Abend. Dabei bringt die mit vielen Instrumenten ausgestattete Flensburger Band um Sänger Jan Hamann deutsches Liedgut zu Gehör – fröhlich und ungezwungen, aber auch mit einem leicht melancholischem Gefühl im Stil von Hans Albers und Freddy Quinn. Um Anmeldung für das Konzert unter Tel. 0176/42023107 wird gebeten.

Weihnachtsreiten auf Hof Graaf in Böhnhusen

Es weihnachtet auch im Pferdestall: Am Sonnabend, 14. Dezember, organisieren die Mitglieder von der Pferdepension Hof Graaf in Böhnhusen ein Weihnachtsreiten. Um 15 Uhr öffnet das Café auf dem Reiterhof, ab 15.30 Uhr beginnt das „bunte und abwechslungsreiche Schauprogramm“ für die Zuschauer, heißt es. Geboten werden von den Aktiven des Hofs unter anderem eine Springquadrille, ein Fahr de Deux sowie die große Dressurquadrille. Natürlich kommt auch der Weihnachtsmann und in der Pause dürfen die Kinder Ponyreiten.

Adventsstimmung dank Marionetten in Plön

Mit drei Stücken setzt das Marionettentheater Krieglstein sein Adventsprogramm fort. „Mausi und der Weihnachtszirkus“ ist am Sonnabend, 14. Dezember, zu sehen. Die Geschichte der drei heiligen Könige wird im Stück „Der Weihnachtsstern“ am Sonnabend, 21. Dezember, erzählt. „Waldweihnacht“ heißt es am Sonntag, 22. Dezember. Alle Vorstellungen beginnen um 15 Uhr. Reservierungen erbeten unter Tel. 04522/765669.

Weihnachts-Schauturnen des TV Laboe

Der TSV Laboe lädt für Sonnabend, 14. Dezember, zum Weihnachts-Schauturnen ein. Ob Turnen, Handball, Schwimmen oder Ballett: Fast alle aktiven Sparten präsentieren Ausschnitte aus ihrem Trainingsprogramm in der Laboer Jenner-Arp-Sporthalle. Vor Beginn der Veranstaltung und während der Pausen wartet auf die Zuschauer ein Kaffee- und Kuchenbüfett. Während der Veranstaltung werden die Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre überreicht. Der Einlass beginnt ab 15.30 Uhr. Der TV Laboe freut sich über Kuchenspenden. Der Eintritt ist frei.

Glühwein-Jazz mit Stoker-Band in Eckernförde

Die Stoker-Jazz-Band spielt am Sonnabend, 14. Dezember, auf dem Eckernförder Weihnachtsmarkt. Bei ihrem letzten Auftritt in diesem Jahr sind die „Heizer“ ab 18 Uhr an Tommy’s Glühweinhütte zu hören. Mit im Gepäck haben sie ein beswingtes, verjazztes Weihnachtsprogramm. Die Band will zeigen, dass auch Oldtime-Jazz in der Musik der besinnlichen Jahreszeit durchaus seinen Stellenwert haben kann.

Klavierduo im Prinzenhaus Plön

Das Klavierduo CordaMota ( Petra Charlotte Bleser und Martin Pohl-Hesse) gastiert am Sonnabend, 14. Dezember, ab 15 Uhr im Prinzenhaus im Plöner Schlossgebiet. Sie präsentieren ungewöhnliche Klangfarbenmischungen auch mit anderen Instrumenten. Zum Programm gehört auch eine Hommage an Ludwig van Beethoven, dessen Geburtstag sich im nächsten Jahr zum 250. Mal jährt.

Winterzauber im Rathaus Lütjenburg

„Winterzauber“ heißt ein großer Kunsthandwerkermarkt mit rund 30 Ausstellern im Lütjenburger Rathaus am Wochenende, 14. und 15. Dezember. Die Stände sind an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr aufgebaut. Im Angebot sind Silberschmuck, Holzfiguren, Bienenwachsprodukte, Geschnitztes aus dem Erzgebirge, Handytaschen, Porzellanmalerei, Puppenbekleidung und Postkarten. Wer einen Blick auf die Stadtgeschichte werfen möchte, kann an beiden Tagen das Stadtarchiv im Haus 2 besuchen.

Frauenchor der Polizei gibt Adventskonzert

Der Frauenchor der Polizei Kiel veranstaltet unter dem Motto „Sternstunden im Advent“ am Sonnabend, 14. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Martins-Kirche in Raisdorf, ein Konzert. Unter Leitung von Rebecca Petersen-Ritz werden Sängerinnen und Solistinnen Zuhörer mit bekannten und neuen vorweihnachtlichen Melodien in die Adventszeit begleiten. Am Klavier wird Jana Michel zu hören sein. Zu Gast ist außerdem das Quartett Fo(u)r Harmony. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Chor wird gebeten.

