Blick in den 15.09.2019

Neumünster

THW Kiel gegen PGE Vive Kielce in Kiel

Beim Handball-Champions-League-Spiel am Sonntag um 19 Uhr tritt der THW Kiel in der Sparkassen-Arena gegen PGE Vive Kielce an. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, das Spiel im Liveticker auf KN-online zu verfolgen.

Flohmarkt bei Hornbach in Kiel

Für Schnäppchenjäger gibt es auch diesen Sonntag wieder Angebote. Bei Hornbach am Theodor-Heuss-Ring in Kiel kann man von 8.30 bis 16 Uhr fündig werden.

Flohmarkt bei Famila in Altenholz

Auch in Altenholz gibt es die Möglichkeit, zwischen Trödel Schätze zu finden. Auf dem Gelände des Famila-Marktes ( Altenholzer Straße 9 bis 11) stehen die Stände von 6 bis 16 Uhr.

Green Screen in Eckernförde

Das internationale Naturfilmfestival Green Screen ist nach Angaben des Veranstalters das größte Festival seiner Art in Europa. 2018 kamen über 20.000 Besucher. Von Mittwoch bis Sonntag, 11. bis 15. September, dreht sich in Eckernförde wieder alles um Tierfilme und Naturdokus. An den Spielorten können auch am Sonntag, 15. September, zahlreiche Veranstaltungen besucht werden. So läuft etwa um 10 Uhr "Wildhunde - Überleben im Land der Löwen", um 14 Uhr "Naturparadiese mit Zukunft: Kongo" und um 16 Uhr "Der Verbündete der Höhlenelefanten".

Das vollständige Programm finden Sie auf der Webseite des Green Screen Naturfilmfestivals.

Segeberger Kulturtage

Bereits ab Freitag, 13. September, werden bei den Segeberger Kulturtagen vielfältige Veranstaltungen im gesamten Kreis Segeberg angeboten. Bis Sonntag, 29. September, gibt es die Chance, Musik, Literatur und Theater zu erleben. Zudem werden Workshops und Mitmach-Aktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Am Sonntag, 15. September, gibt es beispielsweise um 15.30 Uhr unter dem Motto "Kopfkino" ein Konzert mit Filmmusik in Bad Bramstedt sowie von 10 bis 16 Uhr den Kulturflohmarkt in Bad Segeberg.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Webseite der Segeberger Kulturtage.

Kunstflecken Neumünster

Nicht nur im Kreis Segeberg, auch in Neumünster gibt es mit dem Kunstflecken ein mehrwöchiges Kulturfestival. Vom Freitag, 6. September, bis Sonntag, 29. September, gibt es verschiedene Events und Ausstellungen in der Stadt. An diesem Sonntag kann man etwa selbst kreativ werden: Kunst- und Kreativschaffende aus Neumünster bieten Besuchern die Möglichkeit, selbst Dinge zu schaffen, etwa zu filzen oder zu nähen. Von 12 bis 16 Uhr am Kleinflecken.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Webseite des Kunstfleckens.

Nordbau Neumünster

Nicht nur Kultur gibt es im September in Neumünster, sondern auch Baumaschinen: Bei der Nordbau tauschen sich von Mittwoch bis Sonntag, 11. bis 15. September, nicht nur Fachleute der Baubranche aus. Auch andere Besucher können sich an den Ständen der 850 Aussteller über die neusten Trends informieren, aber auch Bagger und Co. bestaunen. Geöffnet ist die Messe täglich von 9 bis 18 Uhr.

Weinköste in Neumünster

Weinliebhaber können bei der Weinköste in Neumünster auf ihre Kosten kommen: Von Donnerstag bis Sonntag, 12. bis 15. September, können neben Wein auch verschiedene Delikatessen an den Teichuferanlagen probiert werden. Am Sonntag haben die Stände von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Alte Uhren in Molfsee

Uhren stehen im Mittelpunkt einer Sonderführung im Freilichtmuseum Molfsee. Die Zeit zu messen, hat eine lange Geschichte. Eine Uhr zu besitzen, bedeutete früher auch Luxus und Prestige. Auf einem Rundgang durch Häuser und Stuben werden einige interessante Uhren in Augenschein genommen. Die Führung beginnt um 14 Uhr, Treffpunkt ist das Torhaus.

Blaue Magie im Hamburger Hafen

Sonntag ist der letzte Tag: Zum siebten Mal erstrahlt der Hamburger Hafen in Blau. Lichtkünstler Michael Batz hat nicht nur die Überseebrücke, die Kehrwiederspitze und die Elbphilharmonie in magisches Licht getaucht. Insgesamt vier Kilometer Uferstrecke – von den Elbbrücken über die Hafencity bis zum Airbusgelände – sind beim "Blue Port" ausgeleuchtet. Erstmals dabei sind in diesem Jahr der Fernsehturm, der Leuchtturm auf der Insel Neuwerk und das Blaue Haus auf dem Shell-Gelände gegenüber der Elbphilharmonie. Batz und sein Team installierten 12.300 blaue Lichteinheiten, auf einem Areal von rund sechs Quadratkilometern.

Auf Reisen durch die Erdgeschichte in Stolpe

Mit einer Führung durch die Entwicklung des Lebens beteiligt sich der Urzeithof in Stolpe am bundesweit begangenen Tag des Geotops am Sonntag. Jeweils um 11 Uhr und um 16 Uhr lädt das Museum (Pfeifenkopf 9) zu einer Reise durch die Erdgeschichte ein. Die einstündige Tour führt von den mit 3,4 Milliarden Jahren ältesten Fossilien zu den Mammut-Kolossen der Eiszeit. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene, Kinder zahlen drei Euro

Fahrradtour entlang der Schwentine

Die BUND-Kreisgruppe Plön lädt am Sonntag zu einer entspannten Fahrradtour entlang der Schwentine ein. Start ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz an der Schwentinehalle (Aubrook 6 in Schwentinental). Danach geht es unter fachkundiger Führung von Frank Lösel in Richtung Preetz zum Kloster und anschließend im Bogen durch den Klosterforst wieder zurück zum Ausgangspunkt. Nach einer Strecke von rund 25 Kilometern soll die Tour gegen 14 Uhr enden.

Herbstmarkt in Leezen

Der Sommer geht und der Leezener Herbstmarkt kommt. Am Sonntag bieten die CDU-Frauen Leezen ab 11.30 Uhr herbstliche Basteleien und Leckereien an. Bereits zum 39. Mal findet der Herbstmarkt auf dem Dorfplatz statt. Türkränze, herbstliche Dekoration, Eingemachtes, Ton- und Holzartikel und Handarbeiten sind bei den Besuchern genauso begehrt wie Obst und Gemüse aus der Region, selbstgemachte Pralinen, frisches Brot und Räucherfisch. Zusätzlich gibt es einen Bücherflohmarkt zugunsten von „Hand in Handball“, Kinderschminken, Malen, Basteln und den Musikzug Bornhöved Neuenrade. Ab 15.30 Uhr findet die Tombola unter dem Motto „Alles für den Garten“ statt.

Gemeindefest in Hestedt-Ulzburg

Die Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg feiert am Sonntag ab 11 Uhr ihr Gemeindefest mit Pfadfinderjubiläum und Sponsorenlauf. Los geht es ab 11 Uhr mit einem modernen Gottesdienst, in dem auch das 20-jährige Bestehen des Pfadfinderstamms St. Johannes in Henstedt-Ulzburg Thema sein wird. Im Anschluss an den Gottesdienst wird das diesjährige Gemeindefest eröffnet. Ab 14 Uhr startet der Spendenlauf des Fördervereins Erlöserkirche Henstedt. Der Erlös des Laufs wird besonders für die Pfadfinderarbeit im Stamm St. Johannes Henstedt und für die Nordlicht-Freizeit auf dem Scheersberg eingesetzt.

Chansonabend in Schönkirchen

Die Sängerin Fenja Schneider präsentiert in der Marienkirche Schönkirchen eine Auswahl der Chansons von Edith Piaf und erzählt aus dem Leben des Weltstars. Los geht es um 17 Uhr. Es begleiten Bettina Rohrbeck am Klavier und Karsten Schnack am Akkordeon. Alle Musiker arbeiten am Opernhaus Kiel oder sind als Gäste in Produktionen aufgetreten – zuletzt in ihrer Interpretation von „Spatz und Engel“ über Edith Piaf und Marlene Dietrich.