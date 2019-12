Ausflugs-Tipps für den 15.12.2019

Kiel

Wer mit der Bahn am Sonntag einen Ausflug plant, sollte den neuen Winterfahrplan berücksichtigen. Mitunter ändern sich einige Abfahrzeiten, die Fahrt von Hamburg nach Kiel mit der RE7 dauert künftig länger. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Weihnachtsengel im Tierpark Arche Warder

Am dritten Adventssonntag kommen Weihnachtsengel in den Tierpark Arche Warder. Besucher können die Himmelsboten bei der Futtertour über das 35 Hektar große Gelände am Langwedeler Weg 11 in Warder begleiten. Die Tour beginnt am Sonntag, 15. Dezember 2019, um 13.30 Uhr.

Fackelwanderung im Wildpark Großenaspe

Am 15. Dezember gibt es im Wildpark Eekholt etwas Besonderes zu erleben. Um 15 Uhr werden Fackelwanderungen angeboten. Beim stimmungsvollen Rundgang wird im Fackellicht viel Wissenswertes zum Wildpark erzählt.

Wanderung durch den Winterwald in Daldorf

Eine Wanderung durch den Winterwald unter fachkundiger Führung bietet der Erlebniswald Trappenkamp am Sonntag, 15. Dezember an. Mit etwas Glück können die Hirsche beobachtet werden, die sich gerade den Winterspeck anfuttern. Die Wanderung ist für Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren geeignet, sie dauert etwa 1,5 Stunden. Sie beginnt 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Wanderung ist im Eintritt des Erlebniswaldes enthalten: 6 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder.

Spielen mit Dampf und heißer Luft in Kiel-Wik

„Spielen mit Dampf und heißer Luft“ heißt die vorweihnachtliche Veranstaltung, zu der das Maschinenmuseum in der Wik, Am Kiel-Kanal 44, am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 17 Uhr alle kleinen und großen Kinder einlädt. Es kann nach Herzenslust gespielt und gestaunt werden, wenn sich vorwiegend historisches Blechspielzeug wie Dampfmaschinen, Heißluftmotoren und Zubehör ratternd und klappernd in Bewegung setzt. Das Highlight ist eine große nostalgische Eisenbahnanlage. Am Flohmarktstand des Museums lässt sich auch noch ein passendes Weihnachtsgeschenk finden. Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht.

Punschtrinken an der Badestelle Köhn

Zum Punschtrinken mit Grillwurst lädt der Kultur- und Jugendausschuss der Gemeinde Köhn für Sonnabend, 15. Dezember 2019, ab 16.30 Uhr an der Badestelle in Pülsen ein. Der Weihnachtsmann schaut mit Überraschungen für die Jüngsten vorbei.

Winterzauber im Rathaus Lütjenburg

„Winterzauber“ heißt ein großer Kunsthandwerkermarkt mit rund 30 Ausstellern im Lütjenburger Rathaus am Wochenende. Die Stände sind von 10 bis 18 Uhr aufgebaut. Im Angebot sind Silberschmuck, Holzfiguren, Bienenwachsprodukte, Geschnitztes aus dem Erzgebirge, Handytaschen, Porzellanmalerei, Puppenbekleidung und Postkarten. Wer einen Blick auf die Stadtgeschichte werfen möchte, kann an beiden Tagen das Stadtarchiv im Haus 2 besuchen.

Weihnachtsmarkt ohne Plastikmüll in Gettorf

Umweltfreundlich Glühwein trinken? Auf dem Weihnachtsmarkt Gettorf ist das am dritten Adventswochenende garantiert. Einweggeschirr aus Plastik gehört diesmal der Vergangenheit an. Wer den Punschbecher aus Glas mit Gettorf-Motiv vorab kauft, braucht kein Pfandgeld. Die Tassen werden überall gefüllt. „Unsere hübschen Weihnachtsmarktbecher gibt es im Café Cupedia in Wulfshagen und beim Digital Print Service Gettorf, Herrenstraße 10, zu kaufen“, klärt Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann auf. Er kostet 4,90 Euro im Vorverkauf und fünf Euro an den Verzehrständen auf dem Weihnachtsmarkt bis Sonntag, 15. Dezember.

Kurpark Laboe wird zum Tannenwald

Der Tourismusbetrieb Laboe verwandelt den Laboer Kurpark, Zugang über den Wiesenweg, bis 15. Dezember in einen Tannenwald. Für diesen werden etwa 200 schleswig-holsteinische Tannen ins Ostseebad gebracht. Und wie es sich für einen Wald gehört, gibt es dort neben einem Hochsitz auch eine Lichtung. An den roten Schwedenhütten auf der Lichtung erhalten die Gäste heißen Punsch sowie Bier und mit einem „Kassler Burger“ einen echten kulinarischen Weihnachtsklassiker. Wem der Sinn nach Süßem steht, wird an der Crêpes-Hütte fündig. Dort gibt es übrigens auch den „Original Laboer Tannenwald Honig“ zu erstehen. Gemütlich machen können es sich die Gäste an den Feuerkörben und an den Krippentischen. Geöffnet am Sonntag von 15 bis 21 Uhr.

Weihnachtsmarkt auf dem Stockseehof

Der typische Geruch von Gegrilltem und Punsch ist auf dem Stockseehof nur an wenigen Stellen zu riechen. „Wir wollen nicht dem Kieler Weihnachtsmarkt Konkurrenz machen“, sagt Klaus Albersmeier. Wem es draußen zu kalt ist, geht es in die große Obsthalle, die ebenfalls mit Tannenbäumen dekoriert ist. Dort bieten Kunsthandwerk und vieles andere allerhand Geschenkideen. 130 Aussteller fasst das Gelände inklusive Halle, mehr ist nicht drin. Der Weihnachtsmarkt ist noch bis Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sonntags sechs Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt. Angeleinte Hunde sind willkommen.

Forró in Kiel lernen

Forró ist der beliebteste Paartanz Brasiliens, der mittlerweile auch viele Menschen in Kiel begeistert. Wer sich darin einmal ausprobieren möchte, sollte zur kostenlosen Schnupperstunde in der Alten Mu, am Sonntag, 15. Dezember 2019, von 16 bis 17 Uhr vorbeischauen. Man muss niemanden mitbringen, es gibt keine festen Tanzpartner. Getanzt wird barfuß, auf Socken oder mit "Schläppchen".

Bläserkonzert in der Plöner Nikolaikirche

Ein großes Bläserkonzert mit 100 Musikern lockt am Sonntag, 15. Dezember, in die Nikolaikirche in Plön. Beginn 17 Uhr. Es musizieren der große Chor der Posaunenmission Hamburg/ Schleswig-Holstein, der Landesjugendposaunenchor und der Bläserkreis der Posaunenmission. An der Orgel spielt Marius Branscheidt. Der Eintritt ist frei.hjs

Konzert der Happy Gospel Voices in Ellerbek

Zu einem Weihnachtskonzert laden die Happy Gospel Voices in die Bugenhagenkirche, Lütjenburger Straße 7, ein: Am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, werden traditionelle und moderne Stücke gesungen. Die Leitung hat Petra Fademrecht. Auch ein Gastchor wird mitwirken. Die Besucher bekommen ebenfalls Gelegenheit zum Mitsingen. Der Chor wurde 2008 gegründet und hat etwa 30 Mitglieder, die drei- bis vierstimmige, schwungvolle Stücke mit wechselnden Solisten einüben. Das Repertoire umfasst etwa 25 Stücke, davon viele auf Englisch. Etliche Gospels werden mit Klavier und Schlagzeug begleitet. Der Eintritt ist frei.

Jubiläums-Weihnachtskonzert in Molfsee

Mit einem Jubiläums-Weihnachtskonzert will der Förderkreis Musik in der Thomaskirche am Sonntag, 15. Dezember, sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Geplant ist bei dem Konzert in der Thomaskirche einen musikalischen Querschnitt aus 30 erfüllten Jahren zu präsentieren. Unter anderem wird das Brandenburgische Konzert Nr. 1 BW 1046 von Johann Sebastian Bach, die Mozart-Krönungsmesse C-Dur (Kyrie und Gloria) und das Weihnachtsoratorium Nr. 4 von Johann Sebastian Bach präsentiert. Neben dem Thomas-Chor sind Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Kiel, Konzertmeister Rüdiger Debus sowie Heike Wittlieb (Sopran) dabei. Die Leitung hat Sabine Seifert. Nach dem Konzert lädt der Vorstand die Gäste zu einem kleinen Empfang in das Gemeindehaus.

Weihnachtliches mit dem Blasorchester Neuwittenbek

Das Symphonische Blasorchester Neuwittenbek gibt am Sonntag, 15. Dezember, ein weihnachtliches Konzert. Beginn ist um 15 Uhr in der „Alten Scheune“ auf Hof Radbruch, Hauptstraße 17. Nach einen Probenwochenende wollen die knapp 30 Musiker ihr erweitertes Repertoire präsentieren. Unter der Leitung von Andreas Siry intoniert die Formation Medleys von Abba über Billy Joel bis zu Queen. Hinzu kommen Auszüge aus „ Starlight Express“, „Phantom der Oper“ und „Mary Poppins“, der Klassiker „Concerto d’Amore“ sowie klassische und moderne Weihnachtslieder, bei denen das Publikum gern mitsingen darf.

Weihnachtskonzert mit Beethoven in Kiel-Hassee/Vieburg

Zu einem „Weihnachtskonzert mit Beethoven“ lädt das Team der Senioreneinrichtung „Haus am Holunderbusch“ am Sonntag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr in die Einrichtung im Krummbogen 80a in ein. Das Konzert mit der Pianistin Eva Barta und der Geschichtenerzählerin Brigitte Harkou findet im Rahmen der „Beethoven bei uns“-Hauskonzertinitiative statt. Weitere Infos: www.beethovenbeiuns.de.

Weihnachtssingen wieder in Kiel-Kroog

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“– unter diesem Motto lädt die Trinitatisgemeinde wieder zum traditionellen Weihnachtssingen ein: Am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, sind der Trinitatis-Chor, der Kinder- und Jugendchor, „der andere Chor“ und der Posaunenchor der Kirchengemeinde in der Krooger Stephanuskirche, Allgäuer Straße 1, zu hören. Im Mittelpunkt des Programms steht die Weihnachtsgeschichte, musikalisch erzählt in Kanons, Liedern, Chorälen und Motetten. Die Leitung haben Christian Steltner und Alexander Meyer-Alber. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

So klappt’s mit dem Hund

Am kommenden Sonntag, 15. Dezember, wird Marc Lindhorst von „ Martin Rütter Dogs“ von 14.30 bis 16 Uhr in einem Vortrag im Seminarraum der Arche Warder, Langwedeler Weg 11 in Warder die Grundlagen für ein entspanntes Zusammenleben von Mensch und Hund vorstellen. „Der Weg zu einer harmonischen Beziehung zu unserem Hund führt über das Verständnis der hundlichen Bedürfnisse. Erst wenn wir den Hund als Hund wahrnehmen und auf einer gemeinsamen Ebene kommunizieren, kann sich unser Vierbeiner an unserer Seite entfalten und ein stressfreies Leben führen“, sagt Hundeexperte Marc Lindhorst und erklärt während seines Vortrags, was Hunde wirklich brauchen und welche Grundlage im alltäglichen Zusammenleben zwischen Mensch und Hund wichtig sind. Die Kosten inklusive Eintritt betragen 20 Euro. Anmeldung unter Tel. 04329/91340 oder per E-Mail an info@arche-warder.de

Führung mit Museumsschwein Carl in Büdelsdorf

Mit einer roten Zipfelmütze über den gusseisernen Ohren führt Schweinchen Carl am kommenden Sonntag, 15. Dezember, ab 14 Uhr durch das Eisenkunstguss Museum in Büdelsdorf, Ahlmannallee 5. Im Zentrum seines Interesses: das Weihnachtsfest. Alte Freunde und neue Bekannte helfen dabei, Carls Fragen zu beantworten: Was hat es mit Weihnachten auf sich? Seit wann wird es gefeiert? Und auf welche Bräuche freuen sich die Menschen jedes Jahr? Im Anschluss daran wird es kreativ, wenn gemeinsam mit Carl ganz besonderer Weihnachtsbaumschmuck angefertigt wird. Die Familienführung eignet sich besonders für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene. Kosten: 5 Euro. Anmeldung empfohlen unter Tel. 04331/4337022 und service@landesmuseen.sh

Weihnachtliches Konzert in Probsteierhagen

Die evangelische Kirchengemeinde in Probsteierhagen lädt für den dritten Adventssonntag, 15. Dezember, 18 Uhr, zum Weihnachtskonzert in die St.-Katharinenkirche ein. Auf dem Programm stehen Werke wie „Kanon & Gigue“ von Pachelbel, „Transeamus usque Bethlehem“ von Schnabel und die „Messe für die Weihnachtszeit“ von Kupp. Mitwirkende sind der ehemalige Piccoloflötist der Kieler Philharmoniker, ein Streichquartett des Ensembles, die Evangelische Kantorei Probsteierhagen und Kirchenmusiker Roman Mario Reichel. Karten sind für zehn Euro im Kirchenbüro oder unter Tel. 04348/91133 und an der Abendkasse ab 17.30 Uhr zu bekommen.

Gottesdienst op Platt in Fargau

Zu einem plattdeutschen Gottesdienst lädt das Selenter Snackfatt gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde für den dritten Adventssonntag, 15. Dezember, ab 10.30 Uhr in die Kirche in Fargau ein. Anschließend sind die Besucher zum Kirchenkaffee eingeladen. Anmeldungen für einen Fahrdienst werden unter Tel. 04384/760 entgegengenommen.

Kieler Tatort am Abend im Ersten

Der Großvater war NS-Kriegsverbrecher, der Vater radikaler Reformpädagoge, der Sohn ist überzeugter Pastor: Der neue " Tatort"-Krimi aus Kiel läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten. "Borowski und das Haus am Meer" zeigt, wie Ideologien oder Religion Menschen trotz guter Vorsätze entmenschlichen können.

Erzähl-Café in Kiel-Elmschenhagen ganz weichnachtlich

Weihnachtliche Geschichten stehen im Mittelpunkt des gemütlichen Erzähl-Cafés am 15. Dezember, dem dritten Adventssonntag. Wer den Nachmittag nicht gern allein verbringt, ist von 15 bis 17.30 Uhr herzlich zu einer geselligen Runde mit Kaffee, Tee unnd Kuchen in den Saal der Immanuelgemeinde, Felsenstraße 20, Elmschenhagen-Nord, eingeladen. Zum Programm gehören Lieder, Rätsel, gemeinsames Singen und natürlich Gesellschaftsspiele.

