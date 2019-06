Kiel

Demokratie hautnah erleben in Kiel

Für den Sonntag, 16. Juni, lädt der Schleswig-Holsteinische Landtag alle Bürger zu einem Blick hinter die Kulissen der Landespolitik ein. Wenn im Kieler Landeshaus, Düsternbrooker Weg 70, der Landtagspräsident Klaus Schlie und die Fraktionen ihre Türen öffnen, stehen auch Spiel, Spaß und Gewinne auf dem Programm. Den Tag der offenen Tür unter dem Motto „Offenes Haus − Offene Demokratie“ gibt es regelmäßig einmal in der Wahlperiode. Mehr dazu hier.

U-Boot-Geschichte im Wiker Museum

Im Vorfeld der Kieler Woche befasst sich das Maschinenmuseum in der Wik (Am Kiel-Kanal 44) auch in diesem Jahr mit der Kieler Werft- und Marinegeschichte. Am Sonntag, 16. Juni, geht es von 11 bis 17 Uhr um „Kiel und die U-Boote“. Geboten werden Geschichte, Geschichten und ein Original-U-Boot-Dieselmotor in voller Aktion. Für Verpflegung und Entspannung sorgt das Café Schraube. Kinder können zum Thema Schwimmen und Tauchen experimentieren. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Großes Picknick im Schlossgarten Plön

Leckereien in den Korb packen und die Decke mitnehmen: Am Sonntag, 16. Juni, ab 11 Uhr wird wieder ein Picknick in Plön veranstaltet. Die Tourist-Info Plön lädt gemeinsam mit vielen Partnern zu einem entspannten Sommertag in den Schlossgarten ein. Die Besucher können vollgepackte Picknickkörbe mitbringen und sich ein lauschiges Plätzchen suchen, aber auch Grillspezialitäten, Pommes, Crêpes oder fruchtige Cocktails und Bier kaufen. Innerhalb der abgesperrten Bereiche dürfen keine Picknickdecken ausgebreitet werden. Wer keine eigene Decke dabei hat, kann sich eine ausleihen. Außerdem stehen 30 Bierzelt-Garnituren bereit. Der Eintritt ist frei. Das Picknick findet nur bei stabilem Wetter statt.

Schönberg richtet Landestrachtenfest aus

Am Sonntag, 16. Juni, wird Schönberg zur Landeshauptstadt der Trachten 2019. Über 200 Teilnehmer werden in Schönberg das große Landestrachtenfest feiern. Der Landestrachten- und Volkstanzverband, die Gemeinde Schönberg und viele örtliche Vereine bieten ein buntes Programm rund um die Tracht. Gefeiert wird an mehreren Standorten in Schönberg. Schwerpunkt ist das Probstei Museum und die angrenzende Ostseestraße quasi als großer Festplatz. Um 10 Uhr gibt es zum Auftakt einen gemeinsamen Gottesdienst in der evangelischen Kirche, um 11.30 Uhr startet der Festumzug vom Marktplatz aus über die Niederstraße, die Bahnhofstraße, die Große Mühlenstraße, den Hühnerbek, die Albert-Koch-Straße, das Stakendorfer Tor, die Strandstraße und die Ostseestraße in Richtung Festgelände zwischen Probstei Museum und der Freiwilligen Feuerwehr.

Schaf- und Ziegentag im Freilichtmuseum Molfsee

Es wird wieder einmal tierisch im Freilichtmuseum Molfsee - Landesmuseum für Volkskunde: Am Sonntag, 16. Juni, wartet der Schaf- und Ziegentag mit interessanten Dingen rund um die Tiere auf die Besucher. Ob Schafschur, Hütehund oder Wolle, die versponnen wird - es gibt viel zu sehen. Mit im Boot bei der Veranstaltung ist natürlich der Landesverband Schleswig- Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter. Keiner kennt sich besser mit den einzelnen Rassen bei Schafen und Ziegen aus, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr bieten die Experten auf dem Geländes das Freilichtmuseums einen umfassenden Überblick.

Tauchevent im Freibad Aquacity in Rendsburg

Abtauchen ist am Sonntag, 16. Juni, im Freibad Aquacity angesagt. Die Tauchgruppe Büdelsdorf lädt von 14 bis 18 Uhr zu einem Tauch- und Schnorchevent ein. Alle Besucher ab acht Jahren sollen die Gelegenheit haben, sich beim Schnorcheln, in einem Unterwasser-Parcours, beim Fotografieren sowie beim Schnuppertauchen auszuprobieren. Auch Versuche mit richtigem Tauchgerät sind möglich. Es gilt ein ermäßigter Eintritt von drei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder und Jugendliche.

Yoga-Festival in Kiel

Das 2. Kieler Yogafestival endet am Sonntag, 16. Juni. Am Falckensteiner Strand werden dazu rund 1000 Besucher erwartet. Dabei sein werden viele, die schon Erfahrungen auf anderen Yogafestivals in der Region gesammelt haben. Mehr dazu erfahren Sie hier auf KN-online.

Baby-Bedarfsbörse in Rendsburg

Eine Baby-Bedarfsbörse unter freiem Himmel beginnt um 9 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vor der Rendsburger Nordmarkhalle. Im Angebot sind Kleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Roller und Fahrräder. Die Verkäufer brauchen sich für einen Stand auf dem 27000 Quadratmeter großen Gelände nicht anzumelden. Parkplätze stehen rund um die Nordmarkhalle und in der Konrad-Adenauer-Straße kostenlos zur Verfügung.

Cavalluna in der Sparkassen-Arena Kiel

Mit „Welt der Fantasie“ gastiert die beliebteste Pferdeshow Europas erstmals unter dem neuen Namen Cavalluna in der Sparkassen-Arena in Kiel. Die beliebtesten Equipen und viele neue Stars sind mit ihren 57 Pferden und Eseln am 16. Juni 2019 um 14 Uhr mit einem neuen Programm in Kiel zu sehen. Für die Veranstaltung gibt es noch Tickets.

Ellington in der Plöner Nikolaikirche

Das „Sacred Concert“ von Duke Ellington erklingt am Sonntag, 16. Juni, ab 20 Uhr in der Nikolaikirche Plön. Die Big Band „azzigs Kiel sowie Steptänzerin Cordula Decker und Sängerin Katharina Schwerk als Solistinnen präsentieren das Werk mit der Plöner Kantorei unter der Leitung von Henrich Schwerk. Einen Vorgeschmack erhielten die rund 180 begeisterten Besucher des Jazzgottesdienstes in der Plöner Nikolaikirche im Rahmen der Plöner Jazztage 2019, als Ausschnitte des „Sacred Concert“ mit einem Jazztrio und der Steptänzerin geboten wurden. Duke Ellington war einer der einflussreichsten amerikanischen Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts.

Oldtimer-Treffen auf dem Marktplatz in Lütjenburg

Der Lütjenburger Oldtimer-Stammtisch fährt am Sonntag, 16. Juni, auf dem Lütjenburger Marktplatz auf. Die Fahrzeuge sind von 11 bis 13 Uhr zu bewundern. Anschließend starten die Fahrer zu einer Tour durch die Umgebung.

Flohmarkt nur für Hobby-Händler in Hohenfelde

Alle Flohmarktfreunde sind am Sonntag, 16. Juni, ab 10 Uhr, zum Hohenfelder Hobbyflohmarkt auf dem Festgelände im Dorfzentrum eingeladen. Die Aussteller werden gebeten, sich beim Festausschuss Christa Lantau, Tel. 04385/994, oder Joachim Prieß, Tel. 04385/599933, rechtzeitig anzumelden. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Da es sich um einen Hobbyflohmarkt handelt, sind Gewerbetreibende nicht zugelassen. Es sind auch Imbissstände aufgebaut.

Blunk wird zum großen Flohmarkt

Zu einem großen Flohmarkt wird das Dorf Blunk am kommenden Sonntag, 16. Juni. Von 9.30 bis 15 Uhr bieten die Kinder und Erwachsenen auf den Gehöften, in Garagen und an Häusern ihre Waren an. Die Standorte sind an den bunten Luftballions zu erkennen. Ab 11 Uhr gibt es am Feuerwehrhaus zu essen. Professionelle Händler sollen außen vor bleiben.

Dorfflohmarkt in Löptin

Ein Dorfflohmarkt wird am Sonntag, 16. Juni, in Löptin angeboten. An den Ständen, die in den Einfahrten und auf dem Dorfplatz aufgebaut werden, können die Besucher von 10 bis 15 Uhr schauen, feilschen und kaufen. Es haben sich auch Verkäufer aus den umliegenden Orten angemeldet. Die Feuerwehr bietet am Dorfgemeinschaftshaus Wurst und Getränke sowie Kaffee und Kuchen an.

Stöbern und Feilschen beim Dorfflohmarkt

Der erste gemeinsame Dorfflohmarkt in Kossau, Lebrade und Rixdorf lädt am Sonntag, 16. Juni, zum Stöbern und Felischen ein. Von 10 bis 15 Uhr bieten die Dorfbewohner ihre Flohmarktwaren direkt auf ihren Grundstücken an. Beim Schlendern von Haus zu Haus können Besucher sicher Kurioses erstehen und Schnäppchen machen – kleiner Klönschnack inklusive. Es gibt keine kommerziellen Anbieter. Im Feuerwehrhaus in der Dorfstraße werden Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes angeboten. Als zusätzliches Highlight gibt der Zirkus Sonnenschein aus Lebrade ab 14 Uhr eine Vorstellung. Außerdem liest Rüdiger Behrens in Rixdorf plattdeutsche Geschichten in der Vorstadt vor. In Lebrade wird der Jugendtreff am Gemeindehaus Kuchen und die Feuerwehr am Gerätehaus Wurst und Pommes verkaufen.

Musik alter und neuer Meister in Bordesholm

Zu einem besonderen Konzert lädt die Christuskirche Bordesholm am Sonntag, 16. Juni, um 17 Uhr ein. Die Posaunenchöre der Christuskirche unter Leitung von Heino Tangermann sowie der Chor der St. Martingemeinde Lübeck unter Leitung von Reinhard Lettau präsentieren Instrumentalstücke alter und neuer Meister, darunter auch doppel- und dreichörige Kompositionen. Der Eintritt ist frei.

Fußgängerbrücke Sonntag gesperrt

Am Sonntag, 16. Juni, rollt im Sportpark Katzheide in Gaarden an der Fußgängerbrücke über dem Eisenbahngleis der Mobilkran an. Weil die Stahlkonstruktion des Brückenüberbaus Schäden aufweist, werden zusätzliche Stahlträger angebracht. Aus Sicherheitsgründen sind sowohl die Gleise als auch die Fußgängerbrücke ab 9 Uhr morgens gesperrt. Passanten können auf die benachbarte Brücke am Erich-Kästner-Weg oder auf den Bahnübergang an der Preetzer Straße ausweichen. Voraussichtlich um 15 Uhr ist die Montage an der Brücke abgeschlossen. Damit ist auch gewährleistet, dass die stark genutzte Brücke am Montag wieder zur Verfügung steht.

Aktion „Offener Garten“ mit Fotowettbewerb

Die Aktion „Offener Garten“ feiert 20-jähriges Bestehen. Gartenliebhaber sind eingeladen, andere Gärten zu besuchen, Gartenbegeisterte ins eigene grüne Paradies einzuladen, zu fachsimpeln, neue Ideen zu sammeln, sich auszutauschen und zu klönen. Weit über 200 Privatgärten und Gartenbetriebe in Schleswig-Holstein und Hamburg öffnen ihre Pforten für Besucher. Neben dem Hauptwochenende, 15. und 16. Juni, an dem alle teilnehmenden Gärten geöffnet sind, werden noch viele weitere Termine angeboten. Viele zusätzliche individuelle Termine sind unter www.offenergarten.de/termine zu finden.

Sommerlieder im Erzählcafé Elmschenhagen

„Singend in den Sommer“ heißt das Thema beim nächsten Erzählcafé Elmschenhagen-Nord am Sonntag, 16. Juni. Von 15 bis 17.30 Uhr können alle, die den Nachmittag nicht gern allein verbringen, eine unterhaltsame Zeit in geselliger Runde erleben. Im Saal der Immanuelgemeinde, Felsenstraße 20, gibt es außerdem wieder Kaffee und Kuchen, Klönschnack und eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen.

Von KN-online