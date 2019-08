Kiel

Finale fürs Vollmondklettern in Altenhof

Manchen bringt der Vollmond um den Schlaf. Sportliche Beschäftigung, um doch noch müde zu werden, bietet am Sonnabend, 17. August 2019, der Hochseilgarten Altenhof. Beim Vollmondklettern geht’s ab 21 Uhr hoch in den Buchwald. Bis 25 Meter hoch kann die Nervenkitzel-Route in die Baumwipfel führen. Fackeln, Kerzen und die Stirnlampen der Kletterer spenden Licht. Das Vollmondklettern kostet 20 Euro, das Mindestalter liegt bei zwölf Jahren. Anmeldung unter Tel. 04351/667333. Es ist das letzte Vollmondklettern in diesem Jahr.

Schönes auf Gut Steinwehr in Bovenau

Am kommenden Wochenende, Sonnabend, 17., und Sonntag, 18. August, lädt das Landgut Steinwehr zum „ Landgeflüster“ ein. In besonders schöner Lage direkt am Nord-Ostsee-Kanal zwischen Rendsburg und Kiel können sich dann die Gäste wieder am vielseitigen Angebot der ausgesuchten Aussteller erfreuen und allerlei Inspirationen für das eigene Haus, den Garten oder auch den Balkon holen.

Markt der Künste in Neu Duvenstedt

Der Platz wird genutzt: 48 Kreative nehmen am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. August, den Kolonistenhof in Neu Duvenstedt in Beschlag. Anlass ist der Markt der Künste von jeweils 11 bis 18 Uhr.

Bacardi Beach Party in Eckernförde

Ursprünglich sollte am Südstrand gefeiert werden, jetzt wurde die Bacardi Beach Party ins K7 verlegt. Eintrittskarten für die Bacardi-Beach-Party gibt es für 14 Euro plus Gebühren bei Famila. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. An der Abendkasse werden ebenfalls 14 Euro verlangt.

Wein, Live-Musik und Ostseeluft in Eckernförde

Rhodos-Wirt Sefko Feratoski und sein Team laden zum Weinfest im Eckernförder Kurpark am Sonnabend, 17. August, ein. Das Team verspricht bei Rot- und Weißwein heitere Stimmung mit Musik von Nico Valente und der Partyband „Mamaloo“. Beginn des Abends mit Tanz ist um 18 Uhr.

Elektronische Musik beim Bootshafensommer in Kiel

Der Bootshafensommer steht am Sonnabend, 17. August, ganz im Zeichen der elektronischen Musik in all ihren Facetten. Als erste Anlaufstelle für elektronische Tanzmusik kommt in diesem Sommer erneut dem Rathausbunker die Ehre zuteil, den passenden Thementag im Rahmen des Bootshafensommers auszurichten. Die Besucher können sich von 15 bis 23 Uhr bei „Bunker außer House meets Gerne Kollektiv“ auf ein besonderes Open-Air-Erlebnis freuen. Mit dabei sind „Louwers“, „Mitja und Daniel Mes“, „Hilde b2b Schnorrbusch“, „Vom Feinsten“ und „Bodega“. Ab 24 Uhr geht es dann wie gewohnt unter Tage bei der Aftershowparty im Rathausbunker weiter. Während des Bühnenprogramms besteht an jedem Veranstaltungstag bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich im Stand-up-Paddling auszuprobieren. Auf der Wasserfläche rund um die Bühne können dank Ocean-Global und dem Surf-Shop-Kiel kostengünstig und unter erfahrener Aufsicht Surferfahrungen gesammelt werden.

Welcher ist der schönste Lkw?

Am Wochenende, Sonnabend 17. August, ab 10 Uhr und Sonntag, 18. August, von 10 bis 16 Uhr, feiert das Truck Team Schleswig-Holstein sein Treffen „Trucks for Charity“ auf dem Festplatz in Kaltenkirchen. Der Eintritt ist frei. Rund 300 Lastkraftwagen aus Deutschland und Dänemark präsentieren sich bei dieser Veranstaltung.

Kulinarisches und Bierspezialitäten in Norderstedt

Erlesene, kreative Biere, ausgewählte Köstlichkeiten und handgemachte Musik gibt es beim Bier- und Genussfest am Sonnabend, 17. August, auf dem Norderstedter Rathausmarkt. Geöffnet ist von 12 bis 24 Uhr. Besucher können sich über verschiedenste Craft-Biere, Weine, Bowle, Cocktails und außergewöhnliche alkoholfreie Getränke und besondere Gaumenfreuden „jenseits der Bulette“ freuen.

Flohmarkt auf dem Kinderspielplatz in Kiel

Seit 2016 veranstaltet Spielplatzpatin Jasmin Atif zwei Mal im Jahr einen Flohmarkt auf dem Kinderspielplatz Mercatorstraße, Danckwerthstraße 13 in Kiel. So auch am Sonnabend, 17. August, von 13 bis 18 Uhr. Angeboten werden nicht nur Kindersachen, sondern die verschiedensten Waren.

An der Eider in Flintbek wird gerockt

„Rock an der Eider“ heißt es am kommenden Sonnabend, 17. August, ab 17 Uhr im Eiderheim, An der Bahn 100 in Flintbek. Das Eiderheim öffnet seine Pforten bereits zum zwölften Mal für das Musikfestival, bei dem wieder einige Bands am Start sind. Unter anderem spielen die Country-Band „Boxcar“, die „Zound Busters“ und „Speellüüd – Rock op platt“, die ihren 40. Bühnengeburtstag feiern. Als Höhepunkt wird die Formation „MerQury“, bei der nicht nur Queen-Fans auf ihre Kosten kommen, auftreten. Das Open-Air-Festival ist umrahmt von einer Zelt- und Budenstadt, die von Bier, Sekt, Burgern und Pommes bis hin zu Waffeln und Grillwurst einiges für das leibliche Wohl bietet. Eintritt: 12 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf: Tel. 04347/907170. Ein Shuttle-Service steht ebenfalls zur Verfügung.

Holzbunger Whisky-Pokal wird ausgespielt

Ein halbes Jahrtausend lang gibt es Holzbunge. Das 500-Jahr-Jubiläum des Ortes feiert die Gemeinde eine Woche lang von Sonnabend bis Sonnabend, 17. bis 24. August. Dabei soll es täglich Aktionen geben. Eröffnet wird die Jubiläumswoche am Sonnabend, 17. August, durch Bürgermeister Ole Bening ab 11 Uhr im Saal von Whisky-Krüger. Dort folgt ein Vortrag über die Dorfentwicklung. Anschließend geht es mit einem Kinderfest auf dem Bolzplatz weiter. Dort startet um 15.30 Uhr auch das Turnier um den erstmals ausgespielten Holzbunger Whisky-Pokal.

Sommerfest für Eisenbahnfreunde in Kleinkummerfeld

Am Wochenende, 17. und 18. August, öffnen die Eisenbahnfreunde Mittelholstein von 11 bis 17 Uhr ihren Museumsbahnhof zu ihrem jährlichen Sommerfest. Geboten wird wieder ein Programm rund um die große und kleine Eisenbahn. Modellbahnen in Spur N und H0 drehen ihre Runden. Im Ausstellungswagen sind die Eisenbahnfreunde Kölln-Reisiek mit Ausschnitten aus der Spur 0 vertreten. Auf dem Freigelände erwarten die Gäste der Signalgarten, eine Diesellok der Deutschen Werke Kiel, ein Bereisungswagen Klv 10-4001, eine Diesellok der Lübecker Maschinenbau AG Orenstein & Koppel sowie ein Zweiwegefahrzeug. Fahrten mit der Draisine sind möglich, außerdem gibt es eine Rundfahrt mit der Feldbahn. Ein Eisenbahnflohmarkt rundet das Programm ab.

Tickle Toe auf Gut Panker

Das Trio Tickle Toe nennt sich die „kleinste Bigband der Welt“. Die Kieler Band ist am Sonnabend, 17. August, auf Gut Panker zu hören. Jazz bis Rock erklingt ab 18 Uhr auf der Open-Air-Bühne. Tickle Toe sind der Saxofonist Jiri Halada, die Pianistin Alice Halada und die Soulsängerin Selina Kiosz.

Fünf Bands beim Gnutzer Open-Air

Fünf Bands und Gruppen haben sich zum Gnutzer Open-Air angemeldet. Das traditionelle Musikfestival beginnt am kommenden Sonnabend, 17. August, um 17.30 Uhr am Sportzentrum im Rosenkamper Weg. Die Bands Crossover, Quo Vadis und Jonez werden im lauschigen Ambiente unter den Baumkronen zu hören sein. Zudem sind das Duo Jasmin&Leon und der Rock-Pop-Chor des Männergesangvereins mit dabei. Karten für fünf Euro gibt es an der Abendkasse.

Abendmusik in der Schlossgärtnerei Plön

Zur romantischen Abendmusik lädt „Das fidele Blasquartett“ in den Garten der Plöner Schlossgärtnerei ein. Am Sonnabend, 17. August, gibt es ab 19 Uhr ein Open-Air-Konzert mit schwungvollen Melodien von Bizet über Rossini bis Mozart und Weber. Konzertbesucher können Kissen oder Decken mitbringen und auf dem Boden Platz nehmen, andere Sitzgelegenheiten sind aber auch vorhanden. Für Getränke und eine kulinarische Stärkung ist gesorgt. Der Eintritt kostet (inklusive Begrüßungsgetränk) 20 Euro.

Naturfotografie mit Gesang in Felde

Fotografie, Musik und Natur treffen am 17. August in Felde, Johannawald 11, zusammen. Gesche Voss lädt für 17 Uhr zum Sommerkonzert mit Kunst und Gesang ein. Der Tonfarben-Chor und die Solistin Gabriele Schroeter singen zur Naturfotografie. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder und Jugendliche nichts.

Schafe basteln beim Kindermorgen in Eckernförde

Ein kleines Schaf steht im Mittelpunkt des Kindermorgens in Borby am Sonnabend, 17. August, und erzählt seine Geschichte. Die Sechs- bis Zwölfjährigen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Spielen, Liedern und einem Imbiss. Gebastelt werden die Schafe zum Mitnehmen aus „Wolkenschleim und Seidenknete“. Die Veranstaltung findet von 10 bis 12 Uhr im Borbyer Gemeindehaus, Ecke Norderstraße/Borbyer Pastorenweg, statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Musikalisches Sommerfest in Selent

Zu einem musikalischen Sommerfest in und an der St.-Servatius-Kirche in Selent lädt Kantor Nikolaus Krause für Sonnabend, 17. August, ein. Die Besucher dürfen sich auf drei Ensembles verschiedenster Musikgenres freuen. Den Auftakt gestaltet ab 15 Uhr der Kammerchor „I Vocalisti“ aus Lübeck. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Romantik und klassischer Moderne. Nikolaus Krause trägt zwei Orgelwerke von Johann Sebastian Bach bei. Um 17 Uhr geht es auf der Pastoratswiese weiter mit Folkmusik der Gruppe „Allerley“. Für den Ausklang sorgt ab 18.30 Uhr wiederum in der Kirche die Swing Company aus Kiel. In der Zeit zwischen den Konzerten können sich die Besucher mit Kaffee, Kuchen und herzhaften Speisen in den Zelten stärken, die die Selenter Feuerwehr auf der Pastoratswiese aufbaut. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um eine Spende für die Unterhaltung der Kirche gebeten, die 1197 erstmals erwähnt wurde.