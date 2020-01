Ausflugstipps für den 19.01.2020

Kiel

Eine Show, die Kiel verzaubert

An diesem Sonntag und wieder am 26. Januar 2020 präsentiert der amtierende Zauberweltmeister und Magier des Jahres, Marc Weide, seine neue Show. Los geht es jeweils ab 19.30 Uhr im Metro-Kino im Schlosshof, Holtenauer Straße 162-170 in Kiel. „Kann man davon Leben???“ – diese Frage wird dem Zauberer immer wieder bei Veranstaltungen, Interviews und privat gestellt. Mittlerweile kann er darauf zufrieden mit „Ja“ antworten, doch der Weg vom Kind zum Weltmeister war nicht immer ohne Hindernisse: Denn er musste der Agentur für Arbeit erst einmal klarmachen, dass Zauberei ein Beruf ist, und das Finanzamt musste einsehen, dass man für einen Zaubertrick gekaufte, skurrile Gegenstände von der Steuer absetzen kann. Von diesen und weiteren witzigen Momenten erzählt er in seinem neuen Programm. Restkarten an der Abendkasse und hier.

Tischtennis-Landesmeisterschaften in Rendsburg

Im Tischtennis geht es am Wochenende 18. und 19. Januar in der Rendsburger Herderhalle um die Landestitel. Acht Damen und fünf Herren aus Segeberger Vereinen haben das Startrecht für die Landesmeisterschaften erworben, im Zuge derer Einzel, Doppel und Mixed ausgetragen werden. Mit 108 Meldungen ist das Feld der Herren komplett. Bei den Damen könnte es noch Ergänzungen geben, denn das vorgesehene Teilnehmerfeld von 56 Spielerinnen enthält bislang nur 43 Namen.

Kunst mit Rahmenprogramm in Kiel

„Kunst ist Kommunikation!“ – unter dieses Motto stellt die Künstlerin und Kulturvermittlerin Rosa Treß die von ihr kuratierte Ausstellung im Pop-up-Pavillon am Alten Markt in Kiel vor. Bis Sonntag, 16. Februar, wird die 80 Quadratmeter große Ausstellungsfläche mit Kunst und Kulturevents bespielt. Mit jedem Ausstellungsumbau nach zwei Wochen wechseln nicht nur die Künstler, sondern auch die Titel. „Idealform“, „Heiter bis wolkig...“ und „Mut zur Schwere – Sehnsucht nach Leichtigkeit“ lassen jeweilige Themen erahnen. Ausgestellt werden Gemälde, Zeichnungen, Fotos und Skulpturen. Am Sonntag, 19. Januar, geht es weiter mit „Heiter bis wolkig...“ von Peer Oliver Nau, Karin Hilbers und Janine Turan. An diesem Tag wird ab 19 Uhr der Choreograf Preslav Matchev und seine Gruppe der „Freien Tanzkompanie Kiel“ zu Gast sein – im Gepäck haben sie Improvisationstanz.

Trödelmarkt in der Nordmarkhalle Rendsburg

Die Nordmarkhalle öffnet in der Zeit von 9 bis 16 Uhr zu einem Trödelmarkt. Die Stände sind im Erdgeschoss und Obergeschoss aufgebaut. Parkplätze stehen auf dem Willy-Brandt-Platz vor der Halle zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung über weibliche Fans in Kiel – letzter Tag

Das Awo-Fanprojekt Kiel präsentiert mit Unterstützung des Fußball-Zweitligisten KSV Holstein die „Fan.Tastic Females“ in Schleswig-Holstein. Diese Ausstellung existiert seit September 2018 und ist seitdem durchgehend ausgebucht – nun ist sie auch im Holstein-Stadion am Westring 501 angekommen. Bis zum 19. Januar kann hier auf einem virtuellen Rundgang auf 47 Schautafeln die Lebenswelt von weiblichen Fans, Ultras und Vereinsmitarbeitern nachvollzogen werden. In rund 80 Videoporträts schildern Frauen aus 21 Ländern dabei auf Deutsch und Englisch eindrucksvoll, wie schwierig es teilweise auch heute noch ist, das zu erreichen, was für Männer selbstverständlich ist – ein Fußballspiel einfach nur als Fan zu erleben. Die Ausstellung ist werktags von 17 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bitte ein Handy und einen Kopfhörer mitbringen, die Videos werden über QR-Codes abgerufen.

Bogenschützen gehen in Fockbek auf Titeljagd

Die Bogenschützen im Norddeutschen Schützenbund tragen am Wochenende 18. und 19. Januar in Fockbek bei Rendsburg ihre Landesmeisterschaften unter dem Hallendach aus. 25 Einzelschützen aus fünf Segeberger Vereinen haben für die Titelkämpfe gemeldet.

„Kiel Ahoi!“ aus Elmschenhagen

Das aktuelle Kieler Prinzenpaar kommt aus Elmschenhagen und ist der Karnevalsgesellschaft Eulenspiegel (KGE) eng verbunden. Es handelt sich um ihre Lieblichkeit Prinzessin Kerstin I und seine Tollität Prinz Martin I, der auch als Präsident der KGE in Amt und Würden ist. In jeder Session, vom 11. November bis Aschermittwoch, veranstaltet die KG Eulenspiegel sieben eigene Karnevalsfeste, zu denen jeder eingeladen ist. Am Sonntag, 19. Januar, um 14 Uhr: Senioren-Karneval in der Sparkassen-Arena für Jung und Alt. Vvk in der Eulenhöhle sowie Tageskasse.

Computergenerierte Bildwelten in Lübeck

Die Ausstellung der Berliner Künstlerin Una Hepburn in Lübeck läuft noch bis diesen Sonntag, 19. Januar, in der Overbeck-Gesellschaft. Dort werden unter Titel "Translation" Installationen der 24-Jährigen gezeigt. Mithilfe von Computerprogrammen hat Hepburn Sprache in Bilder übersetzt. Das Ergebnis sind in erster Linie abstrakte Bilder, die in ihren Formen und Farben unterschiedlich ausfallen.

Lotte Lasersteins Bild der neuen Frau in Kiel

Versonnen, in sich gekehrt oder auch selbstbewusst entschlossen: Den Blicken der Menschen auf den Porträts von Lotte Laserstein (1898-1993) kann man sich kaum entziehen. "Von Angesicht zu Angesicht" heißt die Ausstellung, die noch bis zum heutigen Sonntag in der Kunsthalle zu Kiel zu sehen ist.

Nach dem Städel Museum in Frankfurt und Berlin, wo die Ausstellung in der Berlinischen Galerie gezeigt wurde, ist die Kieler Kunsthalle die dritte Station der Schau. Alle Infos und Termine unter www.kunsthalle-kiel.de

Zeitreise in die 70er-Jahre in Alveslohe

Das Programm von „Kultur im Dorf Alveslohe“ für 2020 kann sich sehen lassen. „Wir haben alles dabei, von A wie Abba bis Z wie Zauberei“, so Bert Krutzinna vom KID-Vorstand. Das Jahr startet mit einer Zeitreise in die 70er-Jahre: Die „Waterloo-Band“ ist mit ihrer „A Tribute to Abba“-Show im Bürgerhaus zu Gast.

Karten sind in Ellerau beim QS-Druckservice, Henstedt-Ulzburg, bei der Buchhandlung Rahmer und in Kaltenkirchen bei der Buchhandlung Fiehland und der Bücherei am Markt sowie in Alveslohe beim Bloomenstall, dem Dorfladen in und der Post erhältlich. Karten können im Internet, per E-Mail an KID-Alveslohe@gmx.de oder unter Tel. 04193/950317 oder 2743 reserviert werden. Einlass ist ab 17 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 25/erm. 23 Euro, an der Abendkasse 27/erm. 25 Euro. Schüler und Studenten zahlen an der Abendkasse die Hälfte des Abendkassen-Preises. Bitte vorab anmelden.

