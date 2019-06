Schleswig-Holstein

Eröffnung der Kieler Woche

Zum 125. Mal trägt die Landeshauptstadt in diesem Jahr die Kieler Woche aus. Offiziell eröffnet wird die KiWo am Sonnabend von Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie wird mit dem Typhon das Startsignal für das Segel- und Sommerfestival auf dem Kieler Rathausplatz geben. Alle Infos zur Kieler Woche samt Live Blog lesen Sie hier.

Fahrradversteigerung in Kiel

Noch vor der offiziellen Kieler-Woche-Eröffnung können Interessierte ein Fahrrad ersteigern, um damit beispielsweise gleich zu den Veranstaltungen der Festwoche zu radeln. Bei der Fahrradversteigerung des Bürger- und Ordnungsamtes, am Sonnabend um 9 Uhr, kommen 100 Räder aller Art unter den Hammer. Auch auf 30 Handys darf geboten werden in der Halle des Amtes in der Fabrikstraße 8. Bereits ab 8 Uhr kann man sich einen Eindruck von den Angeboten machen.

Eckernförder SV gegen Holstein Kiel

Es ist das Highlight in der Vorbereitung des Eckernförder SV auf die Spielzeit 2019/2020 in Ober- oder Landesliga: Die Schwarz-Weißen treffen am 22. Juni um 15 Uhr im Testspiel in der Stadtwerke Arena am Bystedtredder auf Holstein Kiel. "Die Vorfreude auf das Spiel gegen die Störche ist riesengroß", sagt ESV-Trainer Maik Haberlag. "Die Mannschaft, der Verein, die Fans: Alle freuen sich auf das Duell." Die Preise liegen bei 15 Euro für die Tribüne und 10 Euro für einen Stehplatz.

Schwimmwettbewerb in Neumünster für Schwimmer mit und ohne Behinderungen

Bereits zum 6. Mal lädt der PSV Union Neumünster Schwimmerinnen und Schwimmer mit und ohne Behinderung zu einem gemeinsamen internationalen Wettkampf ein. Der Inklusions-Schwimm-Cup 2019 findet am Sonnabend in der Cabrio-Dach Schwimmhalle im Bad am Stadtwald statt. Freizeitsportler können am parallel laufenden Jedermannwettbewerb teilnehmen. Die Staffelteams im Jedermannwettbewerb können sich frei zusammensetzen – aus Freunden, Familien oder Arbeitskollegen. Die Organisatoren setzen auf Mehrweggeschirr und die Medaillen werden in Form hochwertiger Armbänder aus Fasern alter Fischernetze und Plastikabfällen vergeben. Als Rahmenprogramm treten eine Band der Musikschule und eine Tanzgruppe des PSV auf. Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Entenrennen in Eckernförde

Am Sonnabend ab 13 Uhr veranstaltet der Round Table 80 Eckernförde zur Aalregatter in Eckernförde das "Round Table Entenrennen". Start ist im Eckernförder Binnenhafen. Mit jeder rennbereiten Ente fließt eine Spende für einen guten Zweck in der Region. Im Hafenbecken werden tausende Badeenten um die Wette durch das Wasser schwimmen und bei der Holzbrücke ins Ziel einlaufen. Die Enten haben jeweils einen Paten und werden im Vorfeld gegen eine Spende vergeben. Die führenden Enten qualifizieren sich für Gewinne.

Fotostrecke: Entenrennen Eckernförde 2018

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Fotos vom Aalregatta-Wochenende in Eckernförde.

10 Jahre UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und KulturNacht in Husum

Das nimmt die Stadt Husum zum Anlass für eine Feier an der Hafenkante mit einem bunten Fest. Die Nationalparkverwaltung hat dazu vor dem Nationalpark-Haus am Husumer Hafen einen Markt organisiert, auf dem sich zwischen 13 und 17 Uhr Nationalpark-Partner wie die Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH und andere Institutionen und Unternehmen mit einem Programm für alle Altersklassen. Am Abend kann dann direkt weiter gefeiert werden. Im Rahmen der 16. Husumer KulturNacht wird ein buntes Programm mit Nachtwächterrundgang, Live-Musik, Lesungen, Ausstellungsführungen und Feuershow in mehr als 20 Institutionen geboten.

Musik-Festival in Neumünster

Der Neumünsteraner Beirat des Schleswig-Holstein Musik-Festivals ( SHMF) hat in diesem Jahr wieder ordentlich vorgearbeitet: Zwischen dem 22. Juni und dem 20. August finden im örtlichen SHMF-Rahmenprogramm sieben Veranstaltungen statt. Das Motto lautet "Ein himmlischer Sommer", im Mittelpunkt steht Johann Sebastian Bach. Vieles dreht sich in diesem Sommer um Leben und Werk des großen Komponisten. Das gilt auch für die erste Veranstaltung: Am 22. Juni um 15 Uhr wird Petra Schönke ihre Zuhörer im und am Haus der Begegnung an der Vicelinkirche auf eine Märchenreise in das Reich der Töne und Klänge mitnehmen. Es gibt Geschichten von Zaubergeigen, musikalischen Wandersleuten und Glöckchen. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Letzter Tag der Voß-Ausstellung in der Landesbibliothek Eutin

Am 22. Juni kann noch einmal die Ausstellung über den Dichter und Übersetzter Johann Heinrich Voß (1751-1826) begutachtet werden. In den Flurvitrinen der Eutiner Landesbibliothek zeigen ausgewählte Exponate, wie sich Leben und Werk von Voß mit Eutin in Beziehung setzen lassen. Schwerpunkte sind Haus und Garten der Familie Voß in Eutin, die in Eutin entstandenen Übersetzungen von Homer und Vergil, die "Luise" und das lyrische Werk. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Johann-Heinrich-Voß-Gesellschaft realisiert. Sie wird aktuell ergänzt durch eine Hörstation, in der einige - zum Teil wenig bekannte - Gedichte und Texte von Voß vorgestellt werden.

Wintergärten-Messe in Schwentinental

Wer seinen Garten das ganze Jahr in vollen Zügen genießen möchte, ist bei der Optimal Bautechnik GmbH an der richtigen Adresse: Auf einer Ausstellungsfläche von 600 Quadratmetern gibt bei der Hausmesse am 21. und 22. Juni von 10 bis 17 Uhr, Preetzer Chaussee 57, Terrassendächer, Wintergärten und Glasoasen zu entdecken.

Bücherflohmarkt in Flintbek

Die Sommerferien stehen an, Zeit sich mit Ferienlektüre einzudecken: Daher organisiert die Gemeindebücherei am Sonnabend, 22. Juni, von 10 bis 13 Uhr, einen großen Bücherflohmarkt. Angeboten werden gut erhaltene Romane, Sach- und Kinderbücher, CDs, DVDs und viele Spiele und Puzzle, die als Spende abgegeben wurden. Bei gutem Wetter gehen die Schnäppchenjäger auf dem Parkplatz auf Jagd, bei Feuchtigkeit findet der Flohmarkt in der Bücherei statt. Der Erlös kommt dem FerienLeseClub zugute.

Musik für Blockflöte und Orgel in Selent

Musik für Blockflöte und Orgel erklingt am Sonnabend, 22. Juni, in der St.-Servatius-Kirche in Selent. Zu dem sommerlichen Konzert lädt die Kirchengemeinde Selent ab 19 Uhr ein. Ulrike und Hans-Werner Jürgensen spielen gemeinsam Werke von Georg Philipp Telemann, Matthew Locke, Louis de Caix d’Hervelois. Außerdem stehen Orgelwerke von Nikolaus Bruhns, Dietrich Buxtehude und Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm. Ulrike Jürgensen ist seit 2009 Blockflötendozentin an der Musikakademie und leitet außerdem seit einigen Jahren regelmäßig das Seminar „Flötentöne“ im evangelischen Bildungszentrum Hermannsburg. Hans-Werner Jürgensen arbeitete zunächst als Lehrer und nebenberuflich als Organist. Er war in verschiedenen Orten als Kirchenmusiker tätig und gründete Vokal- und Blechensembles. Zurzeit leitet er noch vier Chöre im Kreis Nordfriesland und ist als Organist in Højer/ Dänemark tätig.

Eutiner Festspiele starten

Mit einer Bühnenshow auf dem Marktplatz und einem Tag der offenen Tür in der Opernscheune geben die Eutiner Festspiele am Sonnabend, 22. Juni, einen ersten Einblick in ihre neue Saison. Dazu haben sie unter dem Motto „Die Festspiele grüßen Eutin“ ein unterhaltsames Programm aus Musicaldarbietungen und Informationen vorbereitet. Außerdem werden Intendantin Dominique Caron und Dirigent Hilary Griffiths beim Wochenmarkt-Kochen mit Harry Heinsen Kostproben ihrer Küchenkünste zeigen. Zum Auftakt präsentiert das Musical-Ensemble der Festspiele bekannte Szenen und Songs aus Cole Porters Erfolgsstück "Kiss me, Kate". Die Show beginnt um 10 Uhr auf einer Bühne am Rande des Wochenmarkts vor dem Rathaus. Nach dem Auftritt beim Wochenmarkt kehren Sänger und Tänzer zurück zur Opernscheune. Dort sind ab 12 Uhr alle Besucher willkommen, die sich für die Arbeit hinter den Kulissen des Eutiner Musiktheaters interessieren. Von der Schneiderei bis zur Tontechnik, von der Bühnenmalerei bis zur Konzertkasse stehen die Türen zu allen Abteilungen offen. Jeweils zur vollen Stunde gibt es dazu Führungen durch die Opernscheune. Auch die Proben fürs Musical und die Oper "Ein Maskenball" können besucht werden.

Von KN-online