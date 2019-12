Blick in den 22.12.2019

Kiel

Gospelkirche lädt ein zum Mitsingen

Die Gospelkirche Kiel, ein ökumenisches Projekt der katholischen und der evangelischen Kirche, lädt am Sonntag 15 Uhr, ins Gospelcafe, St. Heinrich Kirchengemeinde, Feldstraße 172, ein. Diakonin Joana Weimar-Frehse spricht in der Kirche über das Weihnachtsfest, dann wird gesungen und Advent gefeiert.

Weihnachten mit Godewind

Kein Weihnachten ohne Godewind. Die norddeutsche Gesangs- und Instrumentalgruppe tritt am Sonntag, 22. Dezember, in der Eckernförder Stadthalle auf. Die Band nimmt ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die Vorweihnachtszeit – auf Platt- und auf Hochdeutsch. Godewind sind bekannt dafür, dass sie sich immer neu erfinden, ihren Wurzeln aber treu bleiben. Und so ist auch an diesem Abend der unverwechselbare Sound zwischen Folk und Pop zu hören. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.kn-tickets.de.

THW Kiel gegen Wetzlar

Der THW Kiel steht am Sonnabend ab 16 Uhr gegen die HSG Wetzlar in er Sparkassen-Arena auf der Platte. Hier geht es zum Liveticker.

„Blechvariationen 3.0“ im Theaterfoyer

„Blechvariationen 3.0“ heißt das Kammerkonzert mit Solisten des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters, das Sonntag um 11.15 Uhr im Theaterfoyer Rendsburg beginnt. Die sieben Blechbläser Morten Jensen, Volker Pohlen, Ralf Schlingmann, Christian Strätz, Hanna Warrink, Jens Wischmeyer und Marc Zwingelberg tragen von Giovanni Gabrieli „Canzon 6“, von Georg Friedrich Händel die „Suite aus Rinaldo“, von Dmitri Schostakowitsch eine Suite, von Johann Sebastian Bach die „Fuge in g-Moll, BWV 578“, von Engelbert Humperdinck Ausschnitte aus der Oper „Hänsel und Gretel“ und von Samuel Scheidt Choräle zur Weihnachtszeit aus dem Görlitzer Tabulaturbuch vor. Karten gibt es an der Theaterkasse Rendsburg, Heinrich-Beisenkötter-Platz 1, Tel. 04331/23447, E-Mail: kasse.rendsburg@sh-landestheater.de, www.sh-landestheater.de.

„Seven T’s“ in Mega-Besetzung

Zum 20-jährigen Bandgeburtstag der Kieler Band „Seven T’s“ spielen am Sonntag, 22. Dezember, ab 20 Uhr 20 aktuelle und ehemalige Musiker der Band Songs von Santana, Udo Lindenberg, Tina Turner, den Rolling Stones, Joe Cocker, Gary Moore, Status Quo, Pink, M. M. Westernhagen, Billy Idol, Melissa Etheridge, Brian Adams, Achim Reichel und mehr in der Kieler Räucherei, Preetzer Straße 35. Die Musiker wechseln sich ab, spielen in verschiedenen Formationen Songs aus dem Programm der „Seven T’s“ und bringen eigene Ideen ein. Alle Musiker verfügen über jahrzehntelange Bühnenerfahrung.

„Love Letters“ am Landestheater

In einer Gastspiel-Premiere zeigt das Landestheater in Rendsburg am Sonntag, 22. Dezember, das Stück „Love Letters“ von Albert Ramsdell Gurney. Darum geht es: Andy liebt es, Briefe zu schreiben. Melissa hasst es. Und doch ist dies über lange Zeit ihre einzige Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. In der Grundschule stecken sie sich schon heimlich Zettelchen zu, dann werden sie getrennt. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr in den Kammerspielen. Weitere Termine: 17. Januar und am 8. Februar.

Fackelwanderung im Wildpark

Am 22. Dezember gibt es im Wildpark Eekholt etwas Besonderes zu erleben. Um 15 Uhr wird eine Fackelwanderung angeboten. Beim stimmungsvollen Rundgang wird im Fackellicht viel Wissenswertes zum Wildpark erzählt.

Holstein Kiel in Sandhausen

Auf geht's Störche! Um 13.30 Uhr muss Holstein Kiel gegen SV Sandhausen ran. Den Liveticker finden Sie wie immer an gewohnter Stelle auf KN-online.

Benefizlesung mit Thomas Pregel

Am Sonntag liest der Krimi-Autor Thomas Pregel ab 15 Uhr im Awo-Familienzentrum Wankendorf, Kirchtor 18, zugunsten des Kleine-Anna-Kreises Wankendorf aus seinem Werk „Am Ende wird einer die Nerven verlieren“. Der Eintritt beträgt 10 Euro inklusive Kaffee, Tee und Kuchen. Der Krimi spielt zwischen Trappenkamp, Neumünster und Plön. Möbelfabrikant Frings bekam eine Briefbombe zugeschickt, aber von wem? Karten im Vvk bei Tabakwaren-Schlüter im Rewe-Markt, Bornhöveder Landstraße 2 in Wankendorf.

Adventskonzert mit spanischen Werken

Am Sonntag wird es um 17 Uhr eine „Spanische Weihnacht“ in der Anscharkirche geben. Das Konzert wird vom Anschar-Chor, dem Anschar-Kammerchor und dem Orchester der Musikschule Neumünster gestaltet. Die Leitung hat Anschar-Organist Sven Thomas Haase; er spielt an diesem Abend auch Klavier. Die Besucher sind zu spanischem Gebäck und Tee eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird am Ausgang erbeten.

Friedenslicht in Schulensee

Am Sonntag, 22. Dezember, gibt es einen besonderen Gottesdienst in der Thomaskirche: Ab 17 Uhr wird das Friedenslicht aus Bethlehem in die Thomaskirche nach Schulensee kommen. Die Pfadfinder werden während des Gottesdienstes das Licht überreichen. Daher fällt der Gottesdienst um 10 Uhr in der Thomaskirche aus.

Eltern zeigen das Krippenspiel

Einen Gottesdienst mit Krippenspiel gibt es am Sonntag in der St.-Jürgen-Kirche in Gettorf. Beginn ist um 10 Uhr. Bei den Darstellern handelt es sich um Eltern von Mädchen und Jungen aus den evangelischen Kindertagesstätten in Gettorf. Das Stück trägt den Titel „Josef in Nöten“. Die Eltern haben für das Krippenspiel in diesem Herbst geprobt und wirken nun als Schauspieler sowie Engelschor an der Aufführung mit. Die Leitung des Gottesdienstes übernimmt Pastorin Christa Loose-Stolten.

Adventsmarkt und Konzert der Kreismusikschüler auf Gut Panker

Der Adventsmarkt auf Gut Panker hat Tradition. Am Sonnabend und Sonntag, 21. und 22. Dezember, jeweils von 12 bis 18 Uhr sind die Ateliers und Galerien geöffnet. Die Kreismusikschule Plön lädt zudem am Sonntag um 11 Uhr in die Schlosskapelle zum festlichen Adventskonzert ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Es erklingen weltliche Musikstücke und Weihnachtslieder. Außerdem sind Werke von Johann Sebastian Bach, Alexandro Marcello, und Joep Wanders zu hören. Die jungen Musiker sind zwischen acht und 20 Jahre alt.

Osdorfer Kirche wird zum Kinosaal

Nicht nur Green Screen in Eckernförde kann Kino in der Kirche. Auch die Kirchengemeinde Osdorf macht ihr Gotteshaus erstmals zum Kinosaal. Am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr flimmert ein Spielfilm über die Leinwand in der Vater-Unser-Kirche. Der Streifen heißt passenderweise „Stille Nacht – Eine wahre Weihnachtsgeschichte“. Der amerikanische Film (Originaltitel „Silent Night“) unter Regie des österreichischen Filmemachers Christian Vuissa, der auch das Drehbuch schrieb und den Film produzierte, behandelt das Leben des katholischen Hilfspriesters Joseph Mohr. Der Filmabend in Osdorf kostet kein Eintrittsgeld. Dass zum Abschluss noch gemeinsam das Lied „Stille Nacht“ mit Klavierbegleitung gesungen wird, versteht sich.

Schneewittchen in der Schule in Kaltenkirchen

Am Sonntag gastiert das Hamburger Tournee Theater mit dem Weihnachtsmärchen „Schneewittchen“ in der Gemeinschaftsschule am Marschweg. Zu erleben gibt es eine humorvolle, romantische und musikalische Inszenierung, verspricht das Theater. Die Aufführung beginnt um 15 Uhr, Karten kosten 10 Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Fiehland.

Hospizverein Preetz lädt Trauernde ein

Am Sonntag ab 14 Uhr bietet der Hospizverein einen Spaziergang für Trauernde in der nahen Umgebung von Preetz an. Ziel ist es, gemeinsam in Bewegung zu kommen, beim Gehen in der Natur Kraft für den weiteren Weg zu schöpfen und dabei unterwegs miteinander zu sprechen, von- und aufeinander zu hören oder auch zu schweigen. Gewandert wird bei jeder Witterung rund eineinhalb Stunden. Das Tempo richtet sich nach den Möglichkeiten der Teilnehmer, die im Anschluss auf Wunsch in ein Café einkehren können. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Shell-Tankstelle. An jedem Mittwoch von 16 bis 18 Uhr besteht für Trauernde auch die Möglichkeit zu Einzelgesprächen mit einer Trauerbegleiterin in ungestörter Atmosphäre im Büro Kirchenstraße 58 in Preetz.

