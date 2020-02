Während rund um Holsten-Galerie und Kleinflecken am Sonntag in Neumünster geshoppt werden kann, muss die Reit-Elite in den Holstenhallen alles geben. Außerdem spielt der THW Kiel gegen den TVB Stuttgart und die Museumsbahnen bieten Touren an. Alles weitere zeigt der Blick in den Tag.