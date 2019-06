Gottesdienst unter freiem Himmel

Am Sonntag findet um 11 Uhr wieder ein Open-Air-Gottesdienst im Hiroshimapark in Kiel statt. Dieser wird von der Evangelischen Allianz Kiel veranstaltet. Zehn Kieler Kirchengemeinden legen ihre Gottesdienste am Sonntag zusammen und laden vor die Zeltbühne ein. Die Predigt hält Pastor Gideon Häußermann von der freikirchlichen Gemeinde "Kieler Leuchtturm" in der Eckernförder Straße. Die Kollekte ist bestimmt für den katholischen „Speisesaal St. Heinrich“ in der Feldstraße. Dieser bietet Menschen in Not nicht nur konkrete Hilfe, sondern auch Unterkünfte für Wohnungslose, eine Kleiderkammer und den Speisesaal, in dem täglich Frühstück, Mittagessen und Abendbrot für mehr als 50 Menschen angeboten werden.

KN-Aktion in Schilksee

Die Kieler ResteRitter berichten in der KN-Medienlounge am Sonntag von 13 bis 18 Uhr von ihrem Projekt und wie wir alle etwas gegen die Lebensmittelverschwendung tun können. Vor Ort wird geschnippelt und gekocht und natürlich gibt es auch viele leckere Aufstriche zum Probieren und Mitnehmen.

Alle Informationen zur Kieler Woche haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Fritzsch macht’s zum letzten Mal

Mit dem 9. Philharmonischen Konzert am morgigen Sonntag und kommenden Montag, 24. Juni, verabschiedet sich Georg Fritzsch nach 16 Jahren von seinem Amt als Generalmusikdirektor des Theaters Kiel. Ab der Spielzeit 2020/21 wird er die gleiche Position am Badischen Staatstheater Karlsruhe übernehmen. Für seine letzten Kieler Konzerte hat sich Georg Fritzsch mit Anton Bruckners 8. Sinfonie ein Werk ausgesucht, das nicht nur zu Recht als „Krone der Musik des 19. Jahrhunderts“ gerühmt wird, sondern das in erweitertem Sinn auch als ein krönendes Abschiedswerk verstanden werden kann. Karten für 15,30 bis 35,90 Euro gibt es unter Tel. 0431/901901 oder im Internet unter www.theater-kiel.de

Oldtimer zu bewundern

Historische Fahrzeuge können am Sonntag auf dem Schulhof bewundert werden. Das fünfte Oldtimertreffen des Motorsportclubs Bornhöved im ADAC läuft von 10 bis 16 Uhr. Ausstellen werden die Besitzer von Autos, Motorrädern, Nutzfahrzeugen und Treckern. Die Gefährte müssen mindestens 20 Jahre alt sein. Der Landfrauenverein und ein Einkaufsladen bieten Essen und Getränke an. Der Eintritt ist frei.

Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises

Der Weltwirtschaftliche Preis 2019 geht an Wolfgang Schäuble (76). Der CDU-Politiker, Bundestagspräsident und langjährige Bundesfinanzminister erhält die Auszeichnung für seine Verdienste um die Wiedervereinigung und die europäische Integration.

Weitere Preisträger sind Hikmet Ersek (58), Vorstandschef des amerikanischen Finanzunternehmens Western Union und der türkisch-amerikanische Ökonom Daron Acemoglu (51), Professor für Volkswirtschaftslehre am Massachusetts Institute of Technology ( MIT).

Verliehen wird die Auszeichnung am 23. Juni während der Kieler Woche. Alle Preisträger werden persönlich um 11 Uhr im Kieler Rathaus erwartet.

Jazz Baltica in Timmendorfer Strand

Vom 20. bis zum 23. Juni findet Jazz Baltica erneut rund um den Timendorfer Strandpark statt. Die Jazz Baltica All Stars werden in diesem Jahr geleitet von der Pianistin Julia Hülsmann. Zu den Gästen der 28. Saison zählen unter anderem das skandinavische Trio Rymden, der Pianist Marcin Wasilewski, die Percussionistin Marilyn Mazur (Foto), der Gitarrist Jakob Bro und die Trompeter Palle Mikkelborg, Mathias Eick und Nils Wülker. Im Strandpark wird es wieder ein kostenfreies Open-Air-Programm geben, und auch der Eintritt zu den Konzerten @the beach und im JazzCafé ist erneut frei.

Sonntagsshoppen in Eckernförde

Meersluft genießen, ein bisschen am Strand bummeln und dann einen gemütlichen Abstecher zum Shopping in die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Innenstadt machen: Diese Möglichkeit bietet Eckernförde wieder am kommenden Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr.

Brunos Abschied vom Strandbistro

Abschied mit Musik: Gastronom Bruno Schneider verabschiedet sich am Sonntag mit einer seiner vielen Leidenschaften von den Gästen und "seinem" Strandbistro. Der 79-Jährige hatte den Betrieb im Frühjahr an Hotelbetriebswirt Heiner Beckemeyer verkauft, der im Ort das Acqua betreibt. Zum Abschied von " Bruno", wie er sich selbst immer gerne vorstellt, singen gegen 14 Uhr zunächst die Kinder der Grundschule Strande. Um 15 Uhr startet die Bigband des Gymnasiums Altenholz mit ihren Beiträgen – und die eine oder andere Rede wird es auch geben.

Führung durch die Museumsgärten

Das Freilichtmuseum Molfsee lädt für Sonntag zu einer Sonderführung ein mit dem Thema „Hausgärten auf dem Land: Was ist dort gewachsen, wer bewirtschaftete sie?“. Dafür geht es ab 14 Uhr auf einen Rundgang durch die Sonderausstellung und die Gärten des Museums. Treffen ist am Torhaus, die Kosten betragen drei Euro zuzüglich des Eintritts. Die Führung dauert eine Stunde.

Flohmarkt in Preetz

In der Preetzer Innenstadt werden am Sonntag wieder die Flohmarktstände aufgebaut. Von 6 bis 16 Uhr kann gestöbert und gefeilscht werden. Weitere Informationen gibt es bei Rita Smets, Tel. 04342/82892.

Familienwanderung im Erlebniswald

Zu der Familienwanderung „Der Wald als Kinderstube“ hat der Erlebniswald Trappenkamp für Sonntag eingeladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Waldhaus. Unter sachkundiger Führung werden die vielen Kinderstuben der Tiere im Wald gesucht. Junge Vögel, Frischlinge, Kitze und Kälber tummeln sich im sommerlichen Wald. Die Führung ist für Besucher des Erlebniswaldes kostenlos.

Tanztheater mit 32 Jugendlichen

Die letzte Chance, das aktuelle Stück des Tanztheater-Ensembles Impuls-Schule für Rhythmik und Tanz mit dem Titel „Ich, Du, Wir?!“ zu sehen, besteht am Sonntag, 23. Juni, ab 17 Uhr in der Aula am Schiffsthal in Plön. Dort wollen 32 Jugendliche ihre Geschichten und Gedanken über die Zukunft sowie zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen auf die Bühne bringen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Magische Fotografien von Hans Strand

Hans Strand, Ikone der skandinavischen Landschaftsfotografie, kommt erstmals mit einer großen Werkschau nach Deutschland. Den Auftakt der Ausstellungsreihe macht das Stadtmuseum Schleswig. Die Ausstellung „ERDE“ spannt einen weiten Bogen über das fotografische Werk des Künstlers und zeigt mehrere Facetten seiner Arbeit: Die erhabene Schönheit Islands in majestätischen Aufnahmen, intime Landschafts-Details aus seiner schwedischen Heimat sowie großformatige Luftaufnahmen, die in kompositorischer Vollendung die Zerstörung mediterraner Landschaften durch die Menschen dokumentiert. Am Sonntag um 15 Uhr erläutert Angeline Schube-Focke Wissenwertes über die Bilder und gibt interessante Details und Hintergründe über das Leben und Werk des Künstlers.

Circus Monaco zu Gast in Preetz

Der Circus Monaco gastiert auf seiner ersten Deutschland-Tournee auch in Preetz, und zwar von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, auf dem Schützenplatz in Preetz. Am Sonntag geht es schon um 11 Uhr los und Großmütter mit Enkeln haben freien Eintritt. Besucher können sich auf ein gut zweistündiges Programm mit zehn jungen Artisten freuen. Dazu gehören neben Musik-Clowns auch Akrobaten, Jongleure und Feuerspucker.

