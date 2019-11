Ausflugs-Tipps für den 24.11.2019

Kiel

Ein Paradies für Steine-Fans in Gettorf

Er erweckt Dinosaurier und Mammuts wieder zum Leben – zumindest wenn die Fantasie der Besucher ausreicht: Erdgeschichte zum Anfassen präsentiert Diplom-Geologe Johannes Jannsen in seinem Geotanium in Gettorf, das Steine-Fans, Ausflügler und Familien aus ganz Schleswig-Holstein sowie Urlauber anlockt. Das naturhistorische Museum feiert ab 11 Uhr mit Sonderkationen fünfjähriges Bestehen in Eckernförder Chaussee 5 in Gettorf. Ab 17 Uhr hält der Geologe den Vortrag „Schätze der Urzeit aus Schleswig-Holstein“. Zugleich wird die Ausstellung „Kristall-Advent“ eröffnet, die bis zum 23. Dezember zu sehen ist.

THW Kiel spiel in der Sparkassen-Arena

Der THW Kiel spielt in der Sparkassen-Arena gegen den SC DHfK Leipzig. Anpfiff ist am Sonntag um 13.30 Uhr. Im letzten Spiel in der Handball-Bundesliga gegen Hannover am Sonntag, 17. November, haben die Zebras ihre Titelambitionen untermauert. Ob der THW Kiel auch gegen Leipzig gewinnt, können Sie bei uns im Liveticker verfolgen.

Weihnachtsmarkt in romantischer Atmosphäre in Kisdorf

Seit 2008 gibt es den beliebten Kisdorfer Weihnachtsmarkt. Über 70 Aussteller aus ganz Norddeutschland verzaubern in diesem Jahr vom 22. bis 24. November das Gelände um und im festlich geschmückten und im Lichterglanz erstrahlenden Margarethenhoff. Selbst gebackenes Brot, handgefertigte Pralinen, erlesene Liköre, Holzarbeiten und adventliche Floristik werden sicherlich viele begeisterte Abnehmer finden. Weihnachten in Bullerbü lockt mit selbstgenähter schwedischer Weihnachtsdekoration und Kinderkleidung.

Adventsbasar mit kleinem Flohmarkt in Kiel

Zum Adventsbasar lädt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) am Sonntag, 24. November, in die Hamburger Chaussee 90 ein. Von 11 bis 17 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Punsch sowie Adventliches zu kaufen wie Gestecke, selbst hergestellte Dekorationen und mehr. Auch ein kleiner Flohmarkt ist geplant.

Adventsausstellung in Neumünster

Die Adventszeit ist wie geschaffen dafür, es sich zu Hause gemütlich und schön zu machen und sich auf das Fest vorzubereiten. Bei der Adventsausstellung beim Pflanzenhof Paulwitz am 23. und 24. November finden Besucher in entspannter Atmosphäre und stimmungsvollem Ambiente im 14.000 Quadratmeter großen Bereich unter Glas jede Menge florale Besonderheiten und Accessoires dafür. Das Bistro lädt dazu ein, das adventliche Stöbern für eine Tasse Kaffee, klassische Livemusik und ein Stück Kuchen zu unterbrechen. Die Adventsausstellung ist am Sonnabend, 23. November, von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 24. November, von 10 bis 17 Uhr.

Sievershütten feiert Weihnachten

Die Dorfweihnacht im und am Dorfhaus Zur Mühle findet am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November, statt. Jeweils von 14 bis 18 Uhr und Sonntag bis 17.30 Uhr sind Besucher willkommen. Neben Mitgliedern der Halle für Alle werden Kinder und Jugendliche des Kindergartens Hüsieborn, der Grundschule am Wald, der Cheerleader, der Funrobic Gruppe und der Gruppe „Gut für Sievershütten“ sowie der Jugendfeuerwehr sich mit Darbietungen präsentieren oder für das leibliche Wohl sorgen. Von dem Erlös der Dorfweihnacht sollen in diesem Jahr Trinkbecher mit Sievershüttener Motiven angeschafft werden, um künftig zunehmend auf Plastik verzichten zu können

Adventsmarkt in Bredeneek

Ein Adventsmarkt wird am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr in Bredeneek (Gemeinde Rastorf), Rastorfer Bahnhof 6, angeboten. Hobbybastlerinnen präsentieren Adventskränze und -gestecke, Vintagekarten und -geschenkverpackungen, Glasperlenschmuck sowie Holzspielsachen und -deko. Heiße Getränke, frische Waffeln und Kuchen sorgen in der festlich geschmückten Scheune für gemütliche Adventsstimmung.

Weihnachtsbasar im Sportlerheim in Bimöhlen

Der Deutsche Kinderschutzbund, Ortsverein Bimöhlen, wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Sporthalle in der Hasenmoorer Straße einen Weihnachtsbasar einrichten. Es werden Genähtes, Gebasteltes, Gewürze und Tee, Keramikarbeiten sowie Kaffee, Kuchen und Suppe angeboten.

Herbstkonzert in der Stadtkirche in Preetz

Zu seinem Herbstkonzert lädt das Preetzer Kammerorchester ab 17 in die Stadtkirche ein. Für dieses Konzert hat das Streichorchester Bläser engagiert, um zwei bekannte Werke präsentieren zu können: Gespielt werden das Brandenburgische Konzert Nr. 1 von Johann Sebastian Bach und die „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel in einer Version als Konzert für zwei Hörner. Ergänzt wird das Programm der alten Meister von einer Orchestersuite von Johann Bernhard Bach sowie der Capriol-Suite von Peter Warlock, die mit einem Augenzwinkern alte englische Tänze mit modernen Elementen verbindet. Als Solisten werden Michael Koeppen und Anja Reuter zu hören sein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Konzert in der St.-Petri-Kirche in Bosau

Am Ewigkeitssonntag steht ab 18 Uhr ein Konzert in der St.-Petri-Kirche in Bosau auf dem Programm. Studierende aus der Klasse von Sergej Tcherepanov, Kirchenmusiker an der St.-Petri-Kirche und Dozent an der Musikhochschule Lübeck, spielen Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Bach und Liszt. Der Eintritt ist frei.

Vortrag über Nahtoderfahrungen in Eckernförde

Zu Nahtoderfahrungen und seinen Vorstellungen vom Leben und Sterben spricht Prof. Enno Edzard Popkes vom Institut für Thanatologie (Sterbeforschung) der Kieler Uni am Sonntag in der Eckernförder St.-Nicolai-Kirche. Beginn ist um 20 Uhr.

Benefiz-Konzert für "Dein Sternenkind" in Schönkirchen

Unter dem Motto „Sternenträumer“ findet am Sonntag, 24. November, 17 Uhr, ein Benefiz-Konzert in der Marienkirche in Schönkirchen statt. Die Sängerin Viola Schnittger und der Opernsänger und Pianist Sergey Rotach unterstützen an diesem Ewigkeitssonntag mit berührenden Liedern das Projekt „Dein Sternenkind“ sowie das Hospiz Kieler Förde. Das Konzert ist öffentlich. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Wanderung für Trauernde in Preetz

Gemeinsam in Bewegung kommen, beim Gehen in der Natur Kraft für den weiteren Weg schöpfen und unterwegs miteinander sprechen oder schweigen: Das ist das Ziel der Trauerwanderung, zu der der Hospizverein Preetz für Sonntag, 24. November, ab 14 Uhr einlädt. Gewandert wird bei jeder Witterung etwa eineinhalb Stunden. Das Tempo richtet sich nach den Möglichkeiten der Teilnehmer, die auf Wunsch anschließend noch in ein Café einkehren können. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz an der Shell-Tankstelle.

Evangelische Kirchengemeinde in Schönberg gedenkt Verstorbenen

Die evangelische Kirchengemeinde in Schönberg lädt am Totensonntag ab 10 Uhr zum Gottesdienst in die evangelische Kirche ein. Beim gemeinsamen Totengedenken mit Fürbitte wird mit Pastor Björn Schwabe den im vergangenen Jahr Verstorbenen gedacht.