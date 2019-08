Wikingerspektakel in Damp

Über 200 Akteure wollen am Sonntag, 25. August, am Aktionsstrand und auf der Promenade in Damp für Spannung und Unterhaltung sorgen. „Wir werden dieses Jahr vermutlich das interaktivste Wikinger-Spektakel haben, dass wir je hatten. Noch nie war es unseren Zuschauern so sehr möglich, selbst Teil der Geschichte zu sein“, sagt Veranstaltungsleiter Sven-Arne Kornath. Denn Aktionen ergeben sich beim Spektakel aus dem Geschehen. Daher sind Liebesschwüre und Schaukämpfe während der Veranstaltungszeiten sonntags von 11 bis 22 Uhr nicht genau zu terminieren.

Stadtbuchtfest in Plön

Das Stadtbuchtfest in Plön hat zu Wasser und auf dem Land einiges zu bieten. Am Sonntag gibt es kostenlose Mitfahrmöglichkeiten, außerdem Kanufahrten, Stand-up-Paddling und Tretboot-Ausflüge. Um 15.30 Uhr startet das Match-Race, bei dem Bürgermeister Lars Winter mit Team gegen Finanzministerin Monika Heinold und deren Team antritt. Beim Familien- und Kinderprogramm am Sonnabend (11 bis 18 Uhr) und Sonntag (11 bis 17 Uhr) gibt es Spiel und Spaß – von der Hüpfburg über Wasserspiele mit der Feuerwehr, Fahrradparcours, einer Wasserwalze bis zur Airtrack-Matte, die zum Riesenfloß mutiert.

Oldtimer-Treffen auf Gut Warleberg in Neuwittenbek

Da schnalzen die Liebhaber von historischen Treckern und Landmaschinen mit der Zunge: Ein geselliges Stoppelfest mit Pflügen steigt am Sonntag, 25. August, in Neuwittenbek. Der Agrar-Oldtimer-Club Dänischer Wohld veranstaltet die Aktion in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auf dem idyllisch gelegenen Gut Warleberg.

Markt für Kunsthandwerk am Eckernförder Hafen

„Handgemacht“ kommt wieder an den Hafen von Eckernförde: Bereits zum 17. Mal findet die Veranstaltung statt. Mehr als 90 Künstler reisen zu dem Markt rund um Kunst, Handwerk, Design und Kuriosem nach Eckernförde. Das macht den Markt zu einem der größten kunsthandwerklichen Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. Die Aussteller sind zum großen Teil professionell arbeitende Kreative, die ihre Kreationen in der eigenen Werkstatt oder im Atelier fertigen. Auf dem Markt ist alles zu finden, was das künstlerische Herz begehrt.

Flohmarkt : Alles für die lieben Kleinen in Kiel

Alles, was Kinder brauchen und sich wünschen, gibt es beim zweiten Spezialmarkt des Jahres. Am Sonntag, 25. August, zwischen 8 und 16 Uhr werden auf dem Holstenplatz in Kiel bei der großen Sandkiste und in der Holstenstraße neben gebrauchter Bekleidung auch Kinderwagen und Spielzeug verkauft. Nicht zum Angebot gehören Neuwaren.

Flohmarkt in Rendsburg

Feilschen unter freiem Himmel vor der Rendsburger Nordmarkhalle: Ein Sommerflohmarkt ist heute auf dem zentralen Willy-Brandt-Platz aufgebaut. Die Stadt als Veranstalterin vergibt die Standplätze ab 6 Uhr. Danach beginnt der Handel. Neuware ist nicht zugelassen.

Flohmarkt direkt an der B202 in Rastorf

Handgefertigter Schmuck und Holzkunst, aber auch Kindersachen, alles für den Haushalt und ausgefallene Dekostücke: Der erste Rastorfer Floh- und Kunsthandwerkermarkt hat allerlei zu bieten. Diverse Aussteller haben sich gefunden, um am Sonntag, 25. August, zwischen 11 und 15 Uhr, direkt an der B202 neben dem Blumenfeld am Ortseingang ihre Stücke anzubieten.

Flohmarkt in der Innenstadt von Preetz

Schnäppchenjäger kommen am Sonntag, 25. August, in Preetz wieder auf ihre Kosten. Die Stände für den Flohmarkt in der Innenstadt sind von 6 bis 16 Uhr aufgebaut.

Bewegter Flohmarkt im Sportpark in Kiel-Gaarden

Einen besonderen Flohmarkt organisieren die Stadtmission, das Büro Soziale Stadt und die Interessengemeinschaft des Sportparks am Sonntag, 25. August, auf dem Ostufer. Zwischen 8 und 15 Uhr kann im Sport- und Begegnungspark Gaarden, Preetzer Straße 115, nicht nur gehandelt und gestöbert werden. Die Gäste werden außerdem zu gemeinsamen Aktivitäten und Freude an der Bewegung animiert. Auch für ein musikalisches Rahmenprogramm, Speisen und Getränke wird gesorgt.

Die Eisstöcke rutschen wieder in Neumünster

Am Sonntag, 25. August, beginnt die neue Meisterschaftssaison der Eisstocksportler in Schleswig-Holstein. Der PSV Neumünster richtet auch in diesem Jahr wieder die Landesmeisterschaften auf seiner Asphaltbahn an der Stettiner Straße 29 aus. Die Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr mit den Zielwettbewerben der Damen und Herren. Im Anschluss starten gegen 13 Uhr die Mannschaftswettbewerbe, die bis gegen 16 Uhr entschieden sein dürften. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.

Märchenhaftes auf Gut Wulfshagen in Tüttendorf

Elfe, Fee und Troll lustwandeln über den Hofplatz auf Gut Wulfshagen in Tüttendorf: Solch märchenhafte Geschöpfe tragen auf dem Wohlder Markt am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. August, zum neuen Erscheinungsbild bei. Kleinkunst, Kunsthandwerk und kulinarische Genüsse sollen die Besucher verzaubern. Laut Ilka Ladwig von der Agentur Eventzauber-Nord gibt es diesmal rund 100 Aussteller auf dem Gelände.

Trachtensommer mit Festumzug in Laboe

Der Laboer Trachtensommer startet am Sonntag, 25. August, um 12 Uhr im Oberdorf. Gegen 13 Uhr kommt der Festzug am Probsteier Platz an und die Trachten werden vorgestellt. Um 15 Uhr wird dann an der Musikmuschel gemeinsam getanzt.

Ein Konzert – Drei Chöre in Preetz

Drei Chöre, der Kührener-, der Krooger Frauenchor und das Ensemble „bunT gemischT“ geben am kommenden Sonntag, 25. August, ab 17 Uhr ihr erstes gemeinsames Chorkonzert im Bugenhagenhaus, Waldweg 1 in Preetz. Unter der Leitung von Gabriela Paulini und Birgit Böttger wird ein buntes und vielfältiges Programm aus den verschiedensten musikalischen Bereichen erklingen. Altvertrautes, Pop aus aller Welt und Sakrales. Auch werden die Zuhörer bei einigen Liedern zum Mitsingen eingeladen. Der Erlös dieses Konzertes soll zu einem Teil dem Bugenhagenhaus zugutekommen, und ein anderer Teil soll in Chornoten investiert werden, damit ein ähnliches Konzert im nächsten Jahr wiederholt werden kann. Der Eintritt ist frei.

Gospel Joyces geben Konzert in Giekau

Der Chor Gospel Joyces gibt am Sonntag, 25. August, sein Sommerkonzert. Es beginnt um 20 Uhr in der St.-Johannes-Kirche. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Neben Gospels singt der Chor Stücke wie „Hallelujah“ von Leonhard Cohen oder „I will follow him“ aus dem Film „Sister act“. Den Gospel Joyces gehören 25 Frauen und Männer an.

Gottesdienst zum Mitsingen in Borby

Wer gerne Volkslieder singt, sitzt am Sonntag, 25. August, in der Borbyer Kirche in Eckernförde genau richtig. Das gemeinsame Singen dieser Melodien steht dann im Mittelpunkt der Feier. Der Borbyer Posaunenchor begleitet den Gottesdienst unter Leitung von Pastor Rainer Kluß musikalisch. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr.

Jagdmethoden in der Steinzeit

Am Sonntag, 25. August, werden die Besucher im Wildpark Eekholt in die Vergangenheit entführt. Gezeigt werden die Jagdmethoden aus uralten Zeiten. Wie entstanden zum Beispiel vor Jahrtausenden die Hackwerkzeuge, Faustkeile und Pfeilspitzen aus Stein, wie verarbeiteten unsere Vorfahren Geweihe, Fell und Knochen? Harm Paulsen und Stefan Brocke werden den Besuchern am Lagerfeuerplatz anschaulich die Herstellung alter Jagdwaffen und die besondere Bedeutung des Rotwildes für die Steinzeitmenschen demonstrieren.

Siedler laden zum großen Familienfest ein

Die Kieler Siedlergemeinschaft Hammer-Russee-Demühlen feiert am Sonntag, 25. August, ein großes Kinder- und Familienfest, und zwar auf dem Hof der Uwe- Jens-Lornsen-Schule in Hammer. Beginn der fröhlichen Veranstaltung ist um 14 Uhr. Es werden „gute alte Kinderspiele“ gespielt, außerdem brutzeln die Siedler Fleisch und Vegetarisches auf dem Grill. Für musikbegeisterte Kinder steht eine kleine Bühne bereit. Hier können Kinder, die ein Instrument spielen oder gerne singen, etwas vortragen. Halbplaybacks oder ähnliche Hilfen können mitgebracht werden.