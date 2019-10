Ausflugs-Tipps für den 27.10.2019

OB-Wahl in Kiel - Aktuelle Infos auf KN-online

Am 27. Oktober sind rund 197000 Kieler aufgerufen, den nächsten Oberbürgermeister von Kiel zu wählen. Zur Wahl treten an: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD), Andreas Ellendt ( CDU), Björn Thoroe (Linke) und

Florian Wrobel (Die Partei). Sollte auf Anhieb niemand mindestens 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können, gibt es am 10. November eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzieren.

Auf KN-online berichten wir den ganzen Tag über die Wahl: Mit einem Liveblog, Ergebnissen und Analysen. Schauen Sie einfach auf unserer Webseite vorbei!

Unterschriften sammeln bei der OB-Wahl

Das Volksbegehren zum Schutz des Wassers will auch am Sonntag, 27. Oktober, bei der Wahl des Oberbürgermeisters vor den Wahllokalen Unterschriften sammeln. Dazu müssen sie einen gewissen Abstand halten und sich politischer Werbung enthalten. Deshalb wurden extra neue Unterschriftenzettel gedruckt. Auf bisherigen sind die Unterstützer genannt – neben Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen auch die Parteien SPD, SSW und Piraten.

Schlemmerköste in Neumünster : Futtern mit Livemusik

Zum siebten Mal lädt das Citymanagement zur Schlemmerköste auf den Großflecken nach Neumünster ein. Bis 27. Oktober bieten knapp 30 Gastronomen auf dem Großflecken ihre Spezialitäten aus aller Welt an. Am 27. Oktober ist gleichzeitig der vierte (und letzte) verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr.

„RD ist Kult“ dieses Jahr mit Tag der Akustikgitarre

„RD ist Kult“ heißt der verkaufsoffene Sonntag am 27. Oktober von 12 bis 17 Uhr in Rendsburg. Zum Programm gehören kulturelle Beigaben. So ist in der Altstadtpassage ein Tag der Akustikgitarre geplant. Auf der Bühne spielt Don Alder aus Kanada live. Die Museen im Rendsburger Kulturzentrum, das Jüdische Museum in der Prinzessinstraße und das Eisenkunstgussmuseum in Büdelsdorf sind bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Eisenkunstgussmuseum zeigt die Sonderausstellung „Spieglein, Spieglein“ mit Werken des Bildhauers Rainer Kurka. Der Verein Auf nach Afrika präsentiert im Kulturzentrum Hohes Arsenal von 10 bis 17 Uhr Kultur, Mode, Malerei und Musik. Außerdem wartet ein Markt mit afrikanischem Kunsthandwerk auf die Besucher und lädt zum Shoppen und Entdecken ein. Der Eintritt frei. Spenden nehmen die Veranstalter für Projekte in Afrika entgegen. Kleidung, Spielzeug, Schmuck, CDs und Vinylschallplatten, Kunstgegenstände, Bilder, Bücher und Hausrat gibt es beim traditionellen Lions-Basar in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr in der Nordmarkhalle. Der Flohmarkt ist Kult. Die Waren sind an den Ständen wie im Kaufhaus aufgebaut. Ab 13 Uhr starten am Schiffbrückenplatz Kutschfahrten durch die Rendsburger Innenstadt. Ebenfalls auf dem Schiffbrückenplatz beginnt um 17 Uhr Rendsburgs größter Laternenumzug durch die Altstadt, begleitet von zwei Musikzügen und der Jugendfeuerwehr mit Fackelträgern.

Lebensfreude im Schlossambiente in Bredeneek

„Lebenslust“ lautet der Sympathie versprühende Titel der Herbstmesse auf Schloss Bredeneek, die bis Sonntag, 27. Oktober, öffnet. Über 100 Aussteller bieten an kunstvoll inszenierten Ständen ihre Waren an – darunter Stücke zu aktuellen Trends ebenso wie zeitlose Klassiker. Für den kulinarischen Genuss bietet die „Lebenslust“-Messe internationale Spezialitäten und ausgewählte Getränke. Am Sonntag ist die Messe von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Kunsthandwerk bei König Ludwig in Bünsdorf

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Herbst einen Kunsthandwerkermarkt im Landgasthaus König Ludwig, Dörpstraat 1 in Bünsdorf am Wittensee. Am Sonntag, 27. Oktober, präsentieren 24 Frauen von 11 bis 17 Uhr ihre ausschließlich handgefertigten Produkte. Süßes und herzhaftes für den Gaumen bietet der Markt ebenfalls: selbstgemachte Marmeladen, ausgefallene Honigsorten, Säfte, Liköre, Pralinen und Deftiges.

Wer traut sich in die kalte Ostsee vor Kalifornien ?

Mutige aufgepasst: Am Sonntag, 27. Oktober, können sich Unerschrockene wieder in die Fluten der Ostsee vor Kalifornien stürzen. Vor oder nach dem Bad kann man sich in einer Fasssauna am Strand Höhe Buhne 24 aufwärmen. Um 14.30 Uhr fällt der Startschuss. Es werden Strandkörbe auf den Deich gestellt und das Barschiff des Hotels Strandräuber wärmt die Teilnehmer und Zuschauenden mit heißen Getränken und Suppe wieder auf.

Biker-Gottesdienst in Bösdorf

Einen Motorrad-Gottesdienst in der Lutherkirche in Kleinmeinsdorf gibt es am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr. Im Anschluss wird ein Frühstück serviert. Wenn das Wetter trocken ist, starten die Besucher zu einer einstündigen Rundfahrt. Mit dem Gottesdienst möchten die Teilnehmer für eine schöne und hoffentlich unfallfreie Saison bedanken.

Spannende Märchen im Erlebniswald Daldorf

Draußen dämmert es, in der Hütte brennt das Feuer und Sonja Truhn erzählt spannende Märchen von gefährlichen Drachen, Hexen und geheimnisvollen Früchten am Sonntag, 27. Oktober, für Erwachsene und Kinder ab vier Jahren im Erlebniswald Trappenkamp. Los geht es um 16 Uhr in der großen Köhlerhütte. Die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb Stunden. Anmeldung unter Telefon 04328/170480. Die Teilnahme kostet 5 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder, dazu kommt der Eintritt.

Kürbisse schnitzen im Tierpark Arche Warder

Der Tierpark Arche Warder lädt am Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 17 Uhr zum Kürbisse schnitzen. Das Theater Zaunkönig wird um 13.30 und 15 Uhr das Stück „Schönheit“ im „Haus der Natur“ präsentieren.

Babybörse für junge Familien in Neumünster

Babykleidung, Schuhe, Spielsachen und Erstausstattung auf drei Etagen – wird noch was für den Nachwuchs gebraucht, sollten werdende und junge Eltern auf der Kinder- und Babybörse der Kirchengemeinde Einfeld am Sonntag, 27. Oktober von 11 bis 15 Uhr, im Gemeindehaus in der Dorfstraße 9 fündig werden. Schwangere Frauen können bereits am Samstag von 14.30 bis 15.30 Uhr zum Stöbern vorbeischauen.

Flintbeker Eibe wird zum Nationalerbe

Sie soll um die 880 Jahre alt sein und erhält jetzt eine besondere Ehrung: Die Flintbeker Eibe an der Kirche wird am Sonntag, 27. Oktober, in einer Feier als dritter Nationalerbe-Baum von Deutschland offiziell ausgerufen. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, danach geht es gegen 11.15 Uhr zur Eibe. Nach einer Laudatio wird nach der Ausrufung eine Tafel enthüllt. Gäste sind willkommen.

Trinity Boys Choir zu Gast in der Jakobikirche in Kiel

Der weltbekannte Trinity Boys Choir aus London mit seinen Ensembles „Nine“ und „Cirrus Voices“ tritt am Sonntag, 27. Oktober, gemeinsam mit dem Kieler Mädchenchor in der Jakobikirche auf. Das Begegnungskonzert im Knooper Weg 12 beginnt um 19 Uhr. Auf dem Programm „Solstitium“ stehen sowohl sakrale Chorwerke von der Renaissance bis in die Gegenwart als auch weltliche Stücke zu Themen wie Morgen und Abend, Willkommen und Abschied. Der Eintritt kostet zwölf Euro an der Abendkasse, ermäßigt fünf Euro.

Die neue Vicelin-Orgel in Neumünster wird eingeweiht

Auf der Empore über dem Altar in der Vicelinkirche in Neumünster steht neuerdings eine historische italienische Kammerorgel des Bologneser Orgelbauers Pietro Orsi. Am Sonntag, 27. Oktober, findet um 18 Uhr unter dem Motto „ Viva l´italiana“ das Einweihungskonzert mit italienischer Musik statt. Die Kölner Sopranistin Nicole Ferrein und Vicelinorganist Karsten Lüdtke, beide ausgewiesene Experten für die italienische Musik des Seicento, werden gemäß dem Charakter der Orgel ein Kammermusikkonzert mit Werken von Girolamo Frescobaldi, Giovanni Maria Trabaci, Tarquinio Merula und Claudio Monteverdi aufführen.

Film-Matinee für den guten Zweck in Plön

Der Lions Club Plön organisiert für Sonntag, 27. Oktober, eine Film-Matinee zugunsten von Nachhilfe für Flüchtlingskinder und des Lions-Projekts „Klasse 2000“. Der Dokumentarfilm „Unsere große, kleine Farm“ ist ab 12 Uhr im Plöner Astra-Kino zu sehen. Er beschreibt das Leben einer amerikanischen Familie, die in Kalifornien mit einer ökologischen Landwirtschaft starten. Aus Brachland zaubern sie ein Paradies, wenn auch mit vielen Rückschlägen. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Der Vorverkauf läuft in der Preetzer Bücherstube, der Buchhandlung Schneider in Plön, der Plöner Schloss-Apotheke und der Apotheke in Raisdorf.

Hubertusmesse mit Bläsermusik in Pronstorf

Zur Hubertusmesse in der Vicelin-Kirche in Pronstorf hat die Kirchengemeinde für Sonntag, 27. Oktober, ab 19 Uhr eingeladen. Es spielen das Bläserkorps Hubertus Wardersee und das Parforcehorncorps Norderstedt.

Baumführung auf dem Nordfriedhof in Kiel

Alte Baumbestände prägen die Kieler Friedhöfe. Der größte städtische Friedhof, der 16 Hektar umfassende Nordfriedhof, wurde vor etwa 140 Jahren angelegt und besitzt bis heute mehrere Alleen und Baumgruppen aus dieser Zeit, die ihm einen eigenen Charakter geben. Heike Wiese, Baumpflegerin auf dem Nordfriedhof, zeigt am Sonntag, 27. Oktober, auf einem Rundgang über den Friedhof die Besonderheiten verschiedener Baumarten, seltene Bäume wie den Mammutbaum oder den Taschentuchbaum. Die ein oder andere kuriose Geschichte rundet den Spaziergang ab. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Treffpunkt ist um 11 Uhr im Eingangsbereich des Friedhofs, Westring 481c. Wer mit der Buslinie 91/92 kommt, steigt an der Haltestelle „ Nordfriedhof“ aus.

