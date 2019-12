Ausflugs-Tipps für den 28.12.2019

Kiel

Musikalische Lesung mit Ben Becker

„Der ewige Brunnen“ nennt Ben Becker sein Programm, mit dem er am Sonnabend, 28. Dezember, in der Eckernförder Stadthalle gastiert. Der Schauspieler und Sänger möchte alte deutsche Balladen und Gedichte von ihrer angeblichen Verstaubtheit befreien und sie der Vergessenheit entreißen. Die musikalische Lesung von Werken wie Goethes „Erlkönig“, Schillers „Der Handschuh“ oder Heines „Die Lorelei“ wird Beckers langjähriger Wegbegleiter Yoyo Röhm am Piano begleiten. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.kn-tickets.de.

Ausflug mit der Museumsbahn

Wer den Stress rund um die Festtage abschütteln möchte, kann einen Ausflug mit der Schönberger Museumsbahn durch die winterliche Probstei unternehmen. Am Sonnabend, 28. Dezember und Sonntag, 29. Dezember fahren zwei Zugpaare vom Museumsbahnhof Schönberger Strand nach Schönkirchen und zurück. Im Zug werden alkoholfreie Getränke und Glühwein angeboten. Fahrkarten gibt es im Museumsbahnhof Schönberger Strand sowie im Zug. Die erste Fahrt startet um 14.10 Uhr am Schönberger Museumsbahnhof, die letzte Rückfahrt ab Schönkirchen geht um 17.27 Uhr.

„Baltic Scots“ zu Gast in der Heimat

Zum Jahresende gastieren die vier Ostsee-Schottenrocker „The Baltic Scots“ noch einmal für zwei Konzerte an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Am kommenden Freitag, 27. Dezember, sind sie ab 20 Uhr im Spieker, Langebrückstraße 34 in Eckernförde zu Gast bei einem Musik- und Erzählabend unter dem Titel „Schottische Nacht“. Einen Tag später, am Sonnabend, 28. Dezember, haben sie dann ab 21 Uhr einen Auftritt im Lutterbeker, Dorfstraße 11 in Lutterbek. Hierfür kosten die Karten 15 Euro. Zu bekommen sind sie direkt im Lutterbeker, unter Tel. 04343/9442 oder an der dortigen Abendkasse.

Kunst am Alten Markt in Kiel

Noch bis zum 28. Dezember stellt derzeit die Künstlergruppe „Kunst & Bündig“ ihre Arbeiten im Pop-up-Pavillon, Alter Markt 17 in Kiel aus. Die Künstler haben sich im Januar 2017 erstmals getroffen und bereits vier Wochen später eine erste „Guerilla“-Ausstellung – morgens rein, abends raus – in einem leerstehenden Laden organisiert. Seitdem hat sich die Gruppe auf zwölf feste Mitglieder vergrößert. Den Kern der Gruppe bilden Kunstschaffende aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Fotografie, die Werke in einer großen Bandbreite zeigen. Bei mittlerweile 25 Ausstellungen unter anderem in Kiel, Neumünster und Bordesholm sowie in der Galerie in Neumünster haben sie etwa 25.000 Besucher begrüßen können. Kieler Besucher können sich auf eine bunte Mischung an Gemälden freuen. Die Künstler sind zu Gesprächen immer vor Ort.

Pop und Rock bei „Ute im Bikini“

Bei „Ute im Bikini“, Falckensteiner Strand 71 in Kiel ist am Sonnabend ab 19.30 Uhr „Sonic Honey“ zu Gast. Bei „Utes Kulturbeutel“ präsentiert das Acoustic-Duo mit Gitarre und zweistimmigem Gesang neben Eigenkompositionen auch Rock- und Popsongs von beispielsweise den Beatles, Cat Stevens, John Denver und weiteren Stars. Der Eintritt kostet 13 Euro inklusive Snack und die gesamten Eintrittserlöse kommen den Künstlern zugute.

Weihnachtskonzert im Prinzenhaus in Plön

Das Weihnachtskonzert im Prinzenhaus ist aus dem Plöner Musikleben nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr ist am Sonnabend, 28. Dezember, ab 19.30 Uhr das hochklassige und deutschlandweit aufstrebende Barock-Ensemble „Ciaconna“ zu Gast. Neben Werken von Bach, Händel, Purcell oder Sammartini erklingen auch einige wohlvertraute weihnachtliche Weisen. Karten zu 28/erm. 23 Euro gibt es in der Tourist Info Großer Plöner See, Bahnhofstraße 5, Tel. 04522/50950, und in der Buchhandlung Schneider, Lübecker Straße 18 in Plön, Tel. 04522/749900.

Trauer-Spaziergang eine Stunde eher

Um 14 Uhr sind am Sonnabend, 28. Dezember, Trauernde wieder zu den „Ge(h)zeiten in der Natur“ eingeladen, um miteinander in der Natur unterwegs zu sein, anderen zu begegnen, die Ähnliches erlebt haben, um miteinander zu reden und zu schweigen. Wegen der früh einbrechenden Dunkelheit wurde der Beginn um eine Stunde vorverlegt. Treffpunkt ist am Kirchplatz 1. Die Rückkehr wird gegen 16.30 Uhr sein. Begleitet wird der Spaziergang von Anne Pieschl und Birgit Tepe vom Hospizverein Segeberg.

Führung über den Friedhof in Kaltenkirchen

Am Sonnabend, 28. Dezember, bietet Jens Gabriel ab 13 Uhr erneut eine Führung über den Friedhof Kaltenkirchen an. Der Friedhofsverwalter führt die Teilnehmer zum Urnengemeinschaftsfeld, zeigt die Baumgrabstätten und die Wahlgräber in einer Gemeinschaftsanlage. Alle drei Varianten werden vom Friedhof gepflegt. Auch andere Grabarten werden vorgestellt. Treffpunkt ist am Kirchenbüro, Kieler Straße 7.

Spieleabend mit Turbobingo in Schinkel

Auch zwischen den Jahren wird in Schinkel Bingo gespielt. Am Sonnabend um 19 Uhr lädt der Freundeskreis des 1. FC Schinkel zum heiteren Spieleabend in die Gaststätte Redderkrog an der Hauptstraße ein. Neben den regulären Spielen sind auch Turbobingo-Runden und kostenlose Zusatzspiele angesetzt. Die Spielleitung erläutert, wie es geht. Zu gewinnen sind Leckereien aus der Region und andere Sachpreise.

