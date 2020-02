Ausflugstipps für den 29.02.2020

Kiel

Schaurig schöne Kurzgeschichten

„Zwischen Nacht und Dunkel – eine schaurig schöne szenische Lesung“ vom Schads Ensemble gibt es am kommenden Sonnabend, 29. Februar, ab 19.30 Uhr im Theater im Werftpark, Ostring 187a in Kiel zu hören. Bei der szenischen Lesung spielen drei Schauspieler eine Handvoll Kurzgeschichten von Stephen King. Es geht um irrationale Ängste. Die als Kind auf- und doch nie so wirklich abgebaut wurden. Der Angst vor Schränken, die einen Spalt offen stehen, und dem, was sich dort drin befinden könnte. Es geht um Angst vor Untoten. Die Schauspieler leuchten diese Ängste aus und haben einen großen Spaß daran, die Zuschauer anzustecken und vielleicht zu erschrecken. Karten für 13,50 Euro gibt es unter Tel. 0431/901901 beim Theater Kiel. Weitere Infos unter www.schadsensemble.de.

Pilgerspaziergang im Schlossgarten

Rund zwei Stunden dauert der Pilgerspaziergang durch den Eutiner Schlossgarten, zu dem der Kirchenkreis für Sonnabend einlädt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Taufbrunnen im Garten am frischen Wasser an der Seepromenade des Eutiner Sees Höhe Schlossstraße 13. Gemeinsam mit Pilgerbegleitern geht es durch den Schlossgarten, begleitet von Impuls-Texten, die im Schweigen und im Austausch aus einem Spaziergang einen Pilgerspaziergang machen.

Bigband in der Bethlehem-Kirche

Die Bigband „Jazz-Reaktor“ gastiert am Sonnabend, 29. Februar, um 20 Uhr in der Bethlehem-Kirche in Kiel-Friedrichsort, Möhrkestraße 9, mit Latin, Jazz, Funk und Swing. Im Gepäck hat die Band Kompositionen der Bandleader Lars Scheffel und Wolfgang Aulke sowie Arrangements von Uwe Leuenhagen. Der Eintritt ist frei.

Markt für festliche Moden

Das Frauensachenteam verwirklicht die Idee, am Sonnabend einen Markt für festliche Moden für Frauen zu veranstalten. Von 18 bis 21 Uhr können Damen im Pastorat in Giekau nach Herzenslust Abendmode anprobieren und kaufen. Die Abendmode wird im Stil eines Kaufhauses präsentiert. Im Angebot sind mehr als 250 Abendkleider.

THW Kiel gegen Kielce

Die Zebras müssen in der Champions-League ran. Hier geht es zum Liveticker.

Vogelwelt bei Deponie erkunden

Rund um die Mülldeponie Damsdorf/Tensfeld gibt es eine große Vogelwelt. Der Martin-Meiners-Förderverein hat zum Spaziergang am Sonnabend, 29. Februar, eingeladen. Zusammen mit dem zertifizierten Natur- und Landschaftsführer Dr. Georg Hoffmann geht es um 10 Uhr vom Deponieparkplatz, An der Tarbeker Landstraße 6, aus los. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Tour dauert ungefähr zwei Stunden.

So werden alte Stoffe aufgewertet

Das Awo-Servicehaus, Lübscher Baum 6, bietet am Sonnabend, 29. Februar, einen Workshop zu nachhaltigem Nähen und Upcycling an. Von 10 bis 14 Uhr werden alte Stoffe aufgewertet und wiederverwendbare Obstbeutel, Teebeutel und Abschminkpads hergestellt. Die Teilnehmer können ihre eigenen Nähmaschinen und Stoffreste mitbringen oder die von der Awo zur Verfügung gestellten Materialien und Maschinen nutzen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bei Lena Swiontkowski, Tel. 0431/6400822.

Ein Abend über den Jazz

Musik hören, genießen und in ihre Geschichte eintauchen: Zu diesem Dreiklang lädt die VHS Felde am Sonnabend ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ins Gemeindezentrum Felde, Raiffeisenstraße 2, ein. Nils Olsen an Saxofon und Klarinette sowie Stephan Scheja am Klavier führen durch einen Konzertabend mit dem Titel „Stationen des Jazz – Eine musikalische Reise durch das 20. Jahrhundert“. Ausgehend von ersten Stationen des Jazz geht die Reise weiter über die Haltestellen Swing, Soul- und Latin-Jazz bis hin zu Jazzrock und Modern-Mainstream-Jazz. Musikalische Improvisationen können auch zu Einflüssen aus Afrika, der Karibik oder Skandinavien führen. Der Eintritt zum Konzertabend ist frei, eine Spende ist erwünscht. Anmeldungen, Platzreservierungen und weitere Informationen gibt es bei der Volkshochschule Felde per E-Mail an vhs-felde@gmx.de oder unter Tel.: 04340/4008010.

Kinderfasching in der Arche Noah

In der Kinderkirche am Sonnabend von 10 bis 11.30 Uhr dürfen alle Kinder verkleidet als Tiere (oder auch anders) in die Arche Noah kommen. Beginn ist um 10 Uhr in der Johanneskapelle an der Marienkirche. „Anschließend wollen wir miteinander essen und trinken, spielen, tanzen und Spaß haben“, heißt es in der Ankündigung. Eingeladen sind alle Jungen und Mädchen zwischen vier und neun Jahren. Eltern und Großeltern sind ebenfalls willkommen.

Schaltjahr-Geburtstagskinder gesucht

Der Mediendom der Fachhochschule Kiel lädt alle, die am 29. Februar Geburtstag haben, zu einer kostenfreien Veranstaltung mit Mediendom-Referent Tim Koppelmann ein. Zur Geburtstags-Überraschungsshow am Donnerstag, 5. März, ab 18 Uhr, darf jedes Geburtstagskind außerdem zwei Begleitpersonen mitbringen. Wer dabei sein will, muss die folgende Frage beantworten: „Was ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ihr je bekommen oder verschenkt habt?“ Die Antwort muss dann nur bis Donnerstag, 27. Februar, per Mail an service@mediendom.de geschickt werden.

Aschenputtel kommt ins JUZ Mühle

Der „TheaterspielRAUM“ präsentiert von Sonnabend, 29. Februar, bis Dienstag, 3. März, im Jugendzentrum (Juz) „Mühle“ (An der Trave 1-3) das Märchen „Aschenputtel“ frei nach den Gebrüdern Grimm für Jung und Alt. Die Inszenierung von Daniela Wempner ist laut Pressemitteilung für Kinder ab vier Jahren geeignet. Gespielt wird am 29. Februar sowie am 1. und 2. März je ab15 Uhr, zusätzlich am 2. und 3. März ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene.

Tratsch in der Umkleidekabine

Mit ihrem Programm „Nimm’s spottlich“ hat das Jedermanns-Kabarett-Theater in den vergangenen Monaten für viel Begeisterung beim Publikum gesorgt. Zur letzten Vorstellung des Stücks kommt es am Sonnabend, 29. Februar, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69. Dann wird noch ein letztes Mal nach mehr oder weniger schweißtreibenden Sporteinheiten zum Tratsch in der Umkleidekabine angesetzt, zum Beispiel über Giselas Intelligenzabstinenz oder den Selfie-Wahn von Smartphone-Cindy. Der Eintritt kostet sieben Euro. Karten können per E-Mail an bestellung@jedermanns-kabarett-theater.de bestellt werden. Auch eine Abendkasse wird geöffnet sein.

Nostalgische Züge fahren in den Holstenhallen

Kleine Modelle ganz groß: Am Wochenende 29. Februar/1. März kann man auf der Messe Modellbau Schleswig-Holstein in den Holstenhallen Neumünster wieder das Staunen lernen. Automodelle, ferngesteuerte Trucks und Trecker, Schiffe, Rennwagen und viele Überraschungen warten auf ihr Publikum. In den Holstenhallen an der Justus-von-Liebig-Straße 2-4 in Neumünster gibt es in sieben Hallen und dem Foyer jede Menge zu schauen und zu erleben. Geöffnet ist am Sonnabend von 10 bis 18, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder von sechs bis unter 14 Jahren 5 Euro.

Kids-Kram-Börse in Mönkeberg

Die Unabhängige Wählergemeinschaft in Mönkeberg lädt am Sonnabend zu einer Kids-Kram-Börse in der Sporthalle an der Grundschule, Dorfstraße 6, ein. Zum Verkauf steht von 13 bis 16 Uhr saubere und gut erhaltene Kinderkleidung bis Größe 176. Auch Schwangerschaftskleidung, Spielzeug, Kinderbücher, Buggys, Kinderwagen, Reisebetten, Hochstühle oder Kindersitze werden angeboten. Sämtliche Kleidung und Artikel sind nach Größen oder Zusammenhang sortiert. Ausgerüstet werden die Schnäppchenjäger mit großen Einkaufstaschen. Bezahlt wird an einer zentralen Kasse. Es gibt ein Kuchenbuffet. Die Einnahmen aus den Standgebühren gehen an Kinder- und Jugendeinrichtungen des Ortes.

Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.