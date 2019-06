Windjammerparade zur Kieler Woche 2019

Für Fans traditioneller Segelschiffe ist die Windjammerparade der Höhepunkt der Kieler Woche. In diesem Jahr findet sie am Sonnabend, 29. Juni 2019, statt. Wir verraten, welche Traditionssegler dabei sind und von welchem Ort Sie die Windjammerparade 2019 am besten beobachten können. Weitere aktuelle Nachrichten zur Kieler Woche 2019 finden Sie hier.

Open Park: Kultur und Kleinkunst für die ganze Familie

Am Sonnabend, 29. Juni 2019, verwandelt sich der Volkspark (Werftpark) in Kiel-Ellerbek wieder in den Open Park. Für den Auftakt sorgen bei gutem Wetter um 13.45 Uhr die Fallschirmspringer des Luftsportvereins Kiel. Bis zum großen Parterre-Feuerwerk um etwa 22.45 Uhr laden Kultur und Kleinkunst, Tanz und Musik zum Mitmachen und Verweilen ein – und das alles größtenteils kostenfrei.

Auftakt der Karl-May-Spiele 2019: Wild-West-Action am Kalkberg

Elf Schauspieler sind im Sommer im Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg im neuen Abenteuer „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ zu sehen. In den Hauptrollen: Alexander Klaws als neuer Winnetou, Larissa Marolt als Tiffany O’Toole und Raúl Richter als Martin Baumann. Premiere ist am Sonnabend in Bad Segeberg. Weitere Termine: Gespielt wird „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg bis zum 8. September donnerstags bis sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

Wer will einen Strandkorb haben?

Am Sonnabend, 29. Juni, können im Bauhof Schönberg, Eichkamp 24-26, wieder Strandkörbe ersteigert werden – bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Nachdem bereits bei der ersten Versteigerung im Mai über 40 Körbe einen neuen Besitzer gefunden haben, warten nun weitere Ostsee-erprobte Strandkörbe auf ein neues Zuhause. Ab 10.30 Uhr ist es möglich, die Körbe zu begutachten und sich in das Bieterverzeichnis eintragen zu lassen. Um 11.30 Uhr beginnt dann die Auktion. Das Startgebot liegt bei 30 Euro pro Strandkorb. Gezahlt wird in bar und direkt vor Ort. Außerdem müssen die Körbe im Anschluss mitgenommen werden, eine Lagerung oder der Transport sind nicht möglich.

Farbenprächtige Auszeit vom Kieler-Woche-Trubel

Für diejenigen, die dem Kieler-Woche-Trubel in der Innenstadt von Kiel für kurze Zeit entkommen möchten, bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, noch bis Sonnabend, 29. Juni, täglich von 12 bis 12.15 Uhr kostenlose Kurzführungen an. Zu sehen ist die farbenprächtige Ausstellung mit dem Titel „Sommer an der Förde.

Barfuß wandern durch den Wald bei Winsen

Zur Barfußwanderung im Winsener Wald hat die Natur- und Landschaftsführerin Dr. Elvira Freifrau von Schenck am Sonnabend, 29. Juni, eingeladen. Los geht es um 14 Uhr am Waldeingang (Am Kellerberg). Die Tour ohne Schuhwerk dauert etwa eineinhalb Stunden. Es sollten ein wenig Proviant für eine kurze Pause sowie leichte Schuhe für schwierigen Untergrund mitgebracht werden.

Kinder basteln Elfen in der Bücherei Eckernförde

In der Stadtbücherei Eckernförde findet am Sonnabend, 29. Juni, ein Kreativ-Workshop statt. Kathrin Stolle bastelt Elfen mit Kindern ab acht Jahren. Anmeldungen für die Veranstaltung von 10.30 bis 12.30 Uhr sind unter Tel. 04351/667260 möglich.

Märchen in der Turmhügelburg in Lütjenburg

Dass Märchen nichts von ihrem Zauber verloren haben, werden die Barden Alda und Orianna mit ihren Sagen und Geschichten aus alter Zeit am Sonnabend, 29. Juni, ab 19 Uhr, in der Turmhügelburg beweisen. Musikalisch wird der Abend mit dem Ensemble Musica fiata holsatiana mit ihren historischen Holzblasinstrumenten sowie dem Jugendchor der Schola cantorum mit Liedern aus dem Mittelalter und der Renaissance begleitet. Der Eintritt ist frei. Spenden werden am Ausgang erbeten. Parkplätze sind vorhanden.

Schau der Hannoveraner auf Hof Hellmold

Bereits zum 38. Mal können Fohlen und Stuten der Hannoveraner-Züchter aus Schleswig-Holstein bewundert werden. Auf Hof Hellmold an der Dorfstraße 4, Fehrenbötel, werden am Sonnabend, 29. Juni, ab 10 Uhr zunächst die Stuten ins Stutbuch aufgenommen, ab 12.30 Uhr präsentieren sie sich allein und in den Stutfamilien in bis zu drei Generationen.

Wettkampf der Feuerwehren in Groß Vollstedt

Am Sonnabend, 29. Juni, treten beim Bezirksfeuerwehrfest in Groß Vollstedt, die Feuerwehrleute aus Brammer, Bokel, Emkendorf und Groß Vollstedt gegeneinander an. Nach dem Festumzug um 14 Uhr mit dem Feuerwehrmusikzug Amt Nortorfer Land beginnen die Disziplinen Schnelligkeitsübung, Schlauchzielweitwurf und eine Einsatzübung. Nach der Siegerehrung um 19.30 Uhr wird mit Musik von DJ Dolny in der Tensfeldthalle der Ball gefeiert

Saisonabschluss des Madrigalchores in Laboe

Am Sonnabend, 29. Juni, gibt der Madrigalchor Kiel ab 18 Uhr ein Sommerkonzert in der Ev.-Luth. Anker-Gottes-Kirche, Brodersdorfer Weg 1 in Laboe. Zum Abschluss der Chorsaison erwartet die Zuhörer ein vielseitiges Programm mit geistlicher und weltlicher Chormusik von Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein sowie Felix Mendelssohn, Johannes Brahms, Peter Cornelius und einigen musikalischen Überraschungen. Der Eintritt ist frei.

Barocke Arien in Bosau

Mit Werken von Bach, Telemann, Vivaldi, Purcell und Scarlatti sind am Sonnabend, 29. Juni, Susanne Erhardt und Friederike Holzhausen in der St.-Petri-Kirche in Bosau zu Gast. Barocke Arien in Begleitung unterschiedlicher Instrumente stehen auf dem Programm des Sommerkonzertes, das um 19 Uhr beginnt. Susanne Erhardt hat Blockflöten, ein Clarino und ein Chalumeau, ein historisches Holzblasinstrument, aus dem die Klarinette entwickelt wurde, mit im Gepäck. Sie und die Sopranistin werden außerdem vom Bosauer Kirchenmusiker Sergej Tcherepanov am Cembalo und an der Orgel begleitet. Eintrittskarten zum Preis von 14 Euro (mit Kurkarte zwölf Euro) gibt es nur an der Abendkasse, die ab 18 Uhr geöffnet wird.

Zwei Chöre bei der Musik zur Marktzeit in Bad Segeberg

Gleich zwei Chöre treten am Sonnabend, 29. Juni, ab 11 Uhr bei der nächsten „Musik zur Marktzeit“ auf: der „Chor Harmonie Oering“ und der Chor „Eintracht Schmalfeld“. Da beide Ensembles mit Tomasz Harkort denselben Chorleiter haben, möchten sie ihre Lieder aus den Bereichen Musical, Klassik, Gospel und Popmusik gemeinsam singen. Der Eintritt ist frei, aber es wird wiederum um eine Spende für den geplanten Orgelneubau gebeten.

„Die Schöpfung“ in St. Martin in Nortorf

„Die Schöpfung“ von Josef Haydn wird am Sonnabend, 29. Juni, ab 18.10 Uhr in der St. Martin Kirche zu Nortorf aufgeführt. Es musizieren unter der Leitung von Kantor Ulrich Hein Julia Henning (Sopran), Stephan Zelck (Tenor), Sönke Tams-Freier (Bass), die Kantorei und das Orchester an St. Martin Nortorf. Karten ab zehn Euro sind im Vorverkauf bei der „Blumenecke“, Poststraße 8, Tel. 04392/4490 oder an der Abendkasse erhältlich.

Knochenbruchgilde feiert mit Umzug

Die Möltenorter Knochenbruchgilde von 1655 feiert ihr 364. Gildefest am Sonnabend, 29. Juni, auf dem Gildeplatz nahe des Freistrands. Das Festprogramm beginnt um 9.15 Uhr mit dem Aufstellen des Gildevogels und dem Schießen auf Ehrenscheiben und Gildevogel. Ab 15 Uhr lädt die Trachtengruppe zu Kaffee und Kuchen ein. Gegen 18 Uhr startet der Festumzug mit dem neuen König zur Königsproklamation am Sportheim des Heikendorfer Sportvereins. Um 20 Uhr beginnt der Gildeball.