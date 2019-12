Ausflugs-Tipps für den 7.12.2019

Kiel

Weihnachtsmarkt in Schönberg

Auf dem Schönberger Marktplatz vor der Kirche öffnet am kommenden Wochenende, 7. und 8. Dezember, der Weihnachtsmarkt. Unter dem Motto „Von Schönbergern für Schönberger“ reihen sich die Buden und Zelte vieler Aussteller mit weihnachtlichem Kunsthandwerk, Geschenkartikeln und kulinarischem Angebot aneinander. Waffeln, Bio-Glühwein, heiße Schokolade, Kartoffelpuffer, Fliederbeerpunsch und viele weitere Spezialitäten laden zum Probieren und Genießen ein. Auf der Open-Air Bühne wird an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Sonnabend geht es los ab 14 Uhr, Sonntag öffnet der Markt um 11 Uhr und schließt um 18 Uhr. An beiden Tagen sorgt das Team vom Kindheitsmuseum für ein buntes Kinderprogramm. Auch der Weihnachtsmann kommt vorbei.

Waldweihnacht im Erlebniswald Trappenkamp

Am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember, ist es wieder so weit: Waldweihnacht im Erlebniswald Trappenkamp. Tausende von Glühbirnen werden zwischen die Bäume gehängt, um den Wald stimmungsvoll zu beleuchten. Eröffnet wird die Veranstaltung an beiden Tagen um 11 Uhr vom Weihnachtsmann, der mit einer Kutsche vorfährt. Anschließend nimmt er in einer Hütte die Wunschzettel der Kinder entgegen. Ebenfalls neu ist die Kräuterwerkstatt, wo Öllampen, Duftsäckchen und Kräuterwichtel selbst gebastelt werden können. Insgesamt sorgen in diesem Jahr über 120 Mitwirkende und 30 Aussteller mit 21 Bastelaktionen und 24 Verpflegungsständen für ein abwechslungsreiches Angebot. Viele Aktionen sind dabei für die Besucher kostenlos.

Winter-Schlager-Festival in Neumünster

Freunde des deutschen Schlagers kommen am Sonnabend, 7. Dezember, voll auf ihre Kosten. Dann startet das erste Winter-Schlager-Festival in Neumünster. „Olé… Du Fröhliche!“ lautet die Devise an diesem Abend in den Holstenhallen. Auf dem Programm stehen eine Mega-Party vom Feinsten, Stimmungs-Hits aus Mallorca zum Mittanzen und Urlaubs-Feeling mitten im Winter. Jeder Künstler ist ein Highlight und garantiert kein Double. Mit dabei sind Mickie Krause, Mia Julia, Tim Toupet, Almklausi und weitere. Die Musiker treten ab 20 Uhr auf, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Weihnachtsmarkt in der Lichterstadt Eutin

Eutin verwandelt sich im Dezember immer wieder in eine Lichterstadt. Die vielen denkmalgeschützten Fassaden sowie Bäume und Figuren werden täglich ab 17 Uhr bunt angestrahlt. Am zweiten Adventswochenende lädt der Kiwanis-Club Ostholstein zum Weihnachtsmarkt ins Schloss ein. Am Sonnabend, 7. Dezember, von 13 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 18 Uhr werden Kunst, Musik und Kulinarisches geboten. Ein Höhepunkt wird der Kunst- und Handwerkermarkt des Schlosses sein: Mehr als 30 Aussteller präsentieren dort ihre Arbeiten zum Verkauf.

Adventszauber zwischen Schloss und Schlei

Dort bummeln, wo andere lernen, das können die Besucher auch dieses Jahr wieder auf dem Louisenlunder Weihnachtmarkt in Güby. Auf dem Gelände des Internats an der Schlei wird am zweiten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember, eine Budenstadt mit 20 Hütten aufgebaut. Im historischen Ambiente läuft das Markttreiben am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Auch Schüler haben eigene Stände, um ihre Aktivitäten und Projekte vorzustellen. Dazu gehört bei der inzwischen vierten Auflage auch der Louisenlunder Kaffee – eine Spezialabfüllung aus Ruanda. Wie bisher stellen die Stiftung Louisenlund und der Fleckebyer Handwerker- und Gewerbekreis den Basar auf die Beine. Neben einer breiten Angebotspalette gehört dazu auch ein ganz besonders musikalisches Programm. Der Eintritt ist frei.

Die Wichtel sind los auf Schloss Gottorf in Schleswig

Auf Schloss Gottorf, Schloßinsel 1 in Schleswig startet die Vorweihnachtszeit für Kinder. An vier Adventsonnabenden sind die Wichtel los. Kinder können im Alter von sechs bis zehn Jahren jeweils ab 11 Uhr spielerisch das Schloss erkunden. An ihren roten Zipfelmützen und weiten Umhängen sind sie zu erkennen, wenn sie auf leisen Wichtelsohlen durch die Gänge schleichen. Auf ihrem Weg durch die prächtigen Säle kommen sie Geheimnissen auf die Spur, probieren spannende Spiele aus und lassen es sogar im Hirschsaal schneien. Abgerundet wird der Nachmittag mit Kakao, Keksen und weihnachtlichen Geschichten im historischen Gewölbekeller. Eine Anmeldung wird empfohlen unter Tel. 04621/813222 oder per E-Mail an service@landesmuseen.sh, Kosten: 6 Euro zzgl. Eintritt.

Advent auf dem Handwerkerhof in Kiel-Mettenhof

Der Handwerkerhof „Fecit“ lädt für den kommenden Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr zum Adventsmarkt in den Faluner Weg 30 in Kiel ein. Es gibt viele schöne Kunstgegenstände zu sehen, weihnachtliche Lieder klingen durchs Haus, es duftet nach Mandeln und Punsch, und beim gemütlichen Zusammensitzen in entspannter Atmosphäre können Jung und Alt die Leckereien aus der Küche genießen. Beim Rundgang durch die Werkstätten kann der eine oder andere vielleicht auch ein schönes Geschenk für Familie oder Freunde oder etwas Neues für die Weihnachtsdekoration zu Hause ergattern.

Adventsgetüdel zum Mitsingen in Neumünster

Wenn Birgitt Jürs ihre plattdeutschen Geschichten zum Advent vorträgt, dann kommt allerhand Adventsgetüdel zum Vorschein. Neben den Schwierigkeiten mit der richtigen Weihnachtsstimmung und den heimlichen Wünschen widmet sich die Neumünsteraner Autorin am Sonnabend, 7. Dezember, um 16 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Tizianstraße 9-11, den Marotten der Menschen in dieser Zeit des Jahres – und dabei wird keine Altersgruppe ausgelassen. Für den besinnlichen Teil der Veranstaltung sorgen Lieder, die ebenfalls aus der Feder von Jürs stammen und von Jürgen Heitmann am Keyboard begleitet werden. Doch auch das Publikum darf in die Weihnachtslieder einstimmen. So kann aus dem Adventsgetüdel auch ein behagliches Adventsgefühl werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

In Bad Segeberg eröffnet ein Unverpackt-Laden

Einkaufen ohne viele Plastikverpackungen mit nach Hause zu nehmen, die Umwelt und Mülleimer belasten: Das wünschen sich immer mehr Menschen. Wie in vielen Großstädten und in Kiel gibt es ab Sonnabend, 7. Dezember 2019, auch in Bad Segeberg dazu Gelegenheit. Kerstin Dathe und Dirk Boldebuck bieten in ihrem Laden „Nixdrumrum“ in der Passage Hamburger Straße 12 Lebensmittel ohne Verpackung.

Designer-Buffett in Neumünster

Wer schon immer mal Mode-Designern beim Arbeiten an der Nähmaschine über die Schulter schauen möchte, sollte sich den Sonnabend, 7. Dezember, rot im Kalender ankreuzen. Dann findet nämlich von 13 bis 17 Uhr das Designer-Buffett mit dem Modelabel Leonid Matthias bei Nähmaschinen im Centrum statt. Die Modemacher aus Frankfurt sprühen vor kreativer Energie und zeigen den Besuchern bei Kaffee, Sekt und kleinen Leckereien ganz neue Seiten der Näh- und Stickmaschinen von Husqvarna. Die Magie erleben, wie vor den eigenen Augen ein Unikat entsteht und wie einfach das heute geht, ist ein ganz besonderes Ereignis, das man nicht verpassen sollte. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Sessel- und Sofakonzert mit Hip-Hop-Künstlern in Bad Segeberg

Das letzte Sessel- und Sofakonzert des Jahres ist am 7. Dezember um 20 Uhr im JUZ Mühle: Die sechs Segeberger Hip-Hop-Künstler von „CoverUp Hip Hop“, wollen den Sessel- und Sofakonzerten zum Jahresende einheizen. In gemütlicher Atmosphäre präsentieren die Jungs den Gästen bekannte Songs von verschiedenen Hip-Hop-Künstlern. Kleine kulinarische Köstlichkeiten werden kostenfrei angeboten, für günstige Getränke ist gesorgt. Tickets gibt es für 4 Euro im Vorverkauf im Jugendcafé KFE, im Buchladen „Das Druckwerk“, auf Instagram bei der_echte_marian oder leonppunkt sowie an der Abendkasse. Beginn des Konzerts ist 20 Uhr, der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Neonparty mit Konfettischlacht in Henstedt-Ulzburg

Am Sonnabend, 7. Dezember, lädt der Verein In Via Hamburg alle Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren zur Neonparty in das Juz Tonne in Henstedt-Ulzburg ein. Wer im UV-Licht besonders auffallen will, kommt im Neon- oder weißen Outfit. Es gibt aber auch eine Bodypaint-Neon-Schmink-Ecke, in der man seine Arme oder das Gesicht kunstvoll thematisch in Szene setzen kann. Ein besonderes Highlight wird die Konfettischlacht. Getanzt wird zwischen 18 und 22 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro. Getränke sind inklusive. Selbstverständlich ist diese Disco alkohol-, rauch- und drogenfrei.

Weihnachtliches von Hüttenfolk in Neu Duvenstedt

Die Mitglieder der Band Hüttenfolk stimmen an und das Publikum singt: Die Gruppe gastiert im Kolonistenhof in Neu Duvenstedt. Das Programm am Sonnabend, 7. Dezember, ab 19 Uhr besteht aus Weihnachtsliedern und Gospelsongs in fünf Sprachen. Inklusive Bratapfel und Punsch kostet der Eintritt 14 Euro (Tel. 04338/999799).

Nordmanntannen mit Samba und Punsch

Die Nordmanntanne für den guten Zweck gibt es in Rendsburg traditionell bei den Serviceclubs im Innenhof des Hohen Arsenals. Am kommenden Wochenende ist es so weit: Tannenbaumverkauf mit Weihnachtsliedern, Samba, Punsch und Maronensuppe. Mit den Erlösen helfen die Clubs Kindern und Jugendlichen. "Die gemeinsame Überschrift ist, dass wir für den guten Zweck sammeln wollen", sagt Jörg Zeumer, Präsident beim Lions Club Rendsburg, der zusammen mit den Königsthor-Lions und den Rotariern zum traditionellen Verkauf von Nordmanntannen am Sonnabend und Sonntag, 7./8. Dezember, von 10 bis 16 Uhr beziehungsweise bis 15 Uhr einlädt.

Lego-Freunde treffen sich in Preetz

Lego- und Playmobil-Fans haben am Sonnabend, 7. Dezember, von 10 bis 13 Uhr wieder Gelegenheit zum Kaufen, Verkaufen, Tauschen und Fachsimpeln. Und das, wie schon in den Vorjahren, im geschützten Winterquartier des Capitol-Kinos in der Preetzer Kirchenstraße 1. Eine Standgebühr wird nicht erhoben.

Vom Geistesblitz zur besseren Welt

Wie kann Kinderarmut bekämpft werden? Wie kann jeder einzelne zum Klimaschutz beitragen? Zur Bewältigung dieser und vieler anderer Herausforderungen braucht es Menschen, die mit eigenen Ideen und Projekten die Welt verbessern wollen. Genau darum geht es im „yooweedoo“-Ideenwettbewerb, der Gründer nachhaltiger, gemeinwohlorientierter und sozialunternehmerischer Projekte und Start-ups mit einem Startkapital von bis zu 2000 Euro unterstützt. Für den kommenden Sonnabend, 7. Dezember, sind alle Neugierigen zu einem Infotag ins „yooweedoo“-Changelab in die Alte Mu, Lorentzendamm 6-8 in Kiel eingeladen. Ab 14 Uhr können bei Kaffee und Keksen Fragen zur Teilnahme am Wettbewerb und zu ersten Projektideen gestellt werden. Mit Förderung durch die Landeshauptstadt Kiel, die Landesregierung und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt stehen 50.000 Euro Fördermittel bereit, aus denen 25 Vorhaben gefördert werden sollen.

Swinging Christmas in Friedrichsort

Die Swing Company aus Kiel kommt am Sonnabend, 7. Dezember, von 19 bis 21 Uhr mit den schönsten Titeln der Advents- und Weihnachtszeit sowie traditionellen deutschen Liedern im Bigband-Sound in die Bethlehemkirche, Möhrkestraße 9 in Kiel-Friedrichsort. Auch Klassiker aus der Blütezeit des Swing und modernere Arrangements werden nicht fehlen. Eintritt frei, Hutspende erbeten.

Reparaturcafé öffnet in Bornhöved

Am Sonnabend, 7. Dezember, öffnet das Reparaturcafé seine Tür von 14 bis 17 Uhr im Kuhberg 3 in den ehemaligen Volksbankräumen. Die Grundidee des Cafés ist es, defekte Gegenstände nicht einfach wegzuwerfen, sondern diese gemeinsam unter Anleitung zu reparieren. Ein engagiertes Helferteam steht bei defekten Toastern, Bügeleisen oder ähnlichen Haushaltsgegenständen oder kaputtem Fahrrad oder Kleidung beratend und helfend zur Seite. Die Ehrenamtler helfen kostenlos. Wer mag, spendet zur Kostendeckung von Reparaturmaterial, Werkzeugen und anderem.

Vernissage des Schnitzkreises in Stuvenborn

Der Schnitzkreis der Kirchengemeinde Stuvenborn-Seth-Sievers- hütten lädt anlässlich seines 15-jährigen Bestehens zur Vernissage am Sonnabend, 7. Dezember, von 13 bis 18 Uhr im Gemeindehaus am Pastorat ein. Die Schnitzer werden sich mit vielen Werken bei Kaffee und Kuchen präsentieren.

Pilger gehen auf die letzte Tour 2019

Die letzte Tagespilgertour der Kirchengemeinde Plön führt am bevorstehenden Sonnabend, 7. Dezember, von Raisdorf zum Kloster Preetz. Die Strecke misst rund zwölf Kilometer. Treffpunkt ist um 9 Uhr in der Plöner Nikolaikirche. Die Kosten für die Bahnfahrt trägt jeder selbst.

Geschichten zum Advent in Rickling

Noch bis zum 23. Dezember wird täglich um 17 Uhr in der Dorfkirche zu Rickling in gemütlicher Atmosphäre mit Kerzenschein eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Am 7. und 22. Dezember wird im Gemeindehaus, Eichbalken 2, vorgelesen. Eingeladen sind alle, jung und alt, die gerne Geschichten hören oder vorlesen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung ist kostenlos und dauert circa 30 Minuten.

Festlicher Chorabend für den Hospizverein Osdorf

Der Chor der Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft unter Leitung von Gabriela Sallai lädt für Sonnabend, 7. Dezember, um 17 Uhr zu einem großen weihnachtlichen Benefizkonzert für den Hospizverein Dänischer Wohld in die Vater-Unser-Kirche am Weberberg in Osdorf ein.

Sternstunde in der Kirche Seedorf

Zu einer adventlichen Sternstunde in der Schlamersdorfer Kirche lädt das Sternstundenteam am Sonnabend, 7. Dezember. Um 17 Uhr geht es los, mit adventlichen Liedern, Instrumenten und Gesang sowie besinnlichen Versen und Geschichten wird das vierköpfige Team aus Hobbymusikerinnen in dieser Andacht gemeinsam mit Pastor Meyer auf die Weihnachtszeit einstimmen.

