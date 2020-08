Kiel

Kultur mit Blick auf die Kieler Förde

Das „Kieler Kultur Pop-Up“ auf dem Open-Air-Gelände auf der Wiese des Geomar-Forschungszentrums am Seehundbecken an der Kiellinie bietet vielfältige kulturelle Veranstaltungen auf einer Bühne mit integrierter Kinoleinwand. Am Sonnabend und Sonntag gibt es dort vier Veranstaltungen. Sonnabend legt ab 14.30 Uhr das House & Techno Musiklabel Blackstripe Elektro-Musik zum Tanzen auf. Ab 19 Uhr stehen das R’n‘B-, Soul-, Pop- und Rap-Duo Buffala sowie die DJs Jermaine Vita und NIKKI im Rahmen des Woderkant Festivals auf der Bühne.

Kinderliedermitmachspaß heißt das Wunschkonzert von Matthias Meyer-Göllner am Sonntag. Der Kieler Kinderliedermacher lässt das Programm von seinem Publikum gestalten. Wollen die Kinder das Drachenei hören? Oder unbedingt die 1000 Segel miterleben? Vielleicht beim Vampirkarate dabei sein? Wünsche können über Facebook direkt an Matthias Meyer-Göllner gesendet werden. Daraus wird ein ganz neues Programm zusammengestellt. Um 15 Uhr beginnt das Wunschkonzert.

Das Wochenende des "Kieler Kultur Pop-Up" wird mit dem Film "Mythos im Meer - die privaten Sylter Filmschätze" beschlossen. Die Filmemacher Claus Oppermann und Sven Bohde haben sich durch die Tiefen privater Filmarchive gegraben und dabei wertvolle Filmschätze über die Nordseeinsel gehoben. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es hier.

DJ-Truck der Feuerwehr zieht durch Heikendorf

Coole Beats und gute Laune, zwei DJs und ein Truck - so lässt sich der zweite Umzug des Heikendorfer DJ Trucks zusammenfassen. Los geht es am Sonnabend, 8. August um 14 Uhr in Neuheikendorf vor der Firma Burmann (Haffkamper Weg 2). Bis 19 Uhr wird sich der Umzug durch das Ortsgebiet von Neuheikendorf, Altheikendorf und Möltenort bewegen. Für den richtigen Sound sorgen "DJ Daniel Mic." und "DJ Harry Kohrt".

An drei 20-minütigen Haltepunkten wird Musik zu einem jeweiligen Motto gespielt. Während auf dem Dorfplatz gegen 16 Uhr Schlager laufen, geht es an der Seebadeanstalt um 17 Uhr mit Hits aus den 80ern und 90ern weiter, bevor am Kurstrand um etwa 18 Uhr Ballermann-Lieder erklingen.

Organisiert wird der DJ Truck von der Freiwilligen Feuerwehr Neuheikendorf in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heikendorf. Für alle, die nicht live am Straßenrand dabei sein können, überträgt die Feuerwehr den Umzug im Internet. Auf der Homepage werden die Links zu den Übertragungen via Facebook und Instagram angezeigt. Dort können auch Musikwünsche geäußert werden.

Surfen lernen in Schleswig-Holstein

Mit dem Surfbrett rauf auf die Nordsee oder Ostsee: Kitesurfen, Windsurfen oder Stand-Up-Paddling. Wann, wenn nicht an diesem heißen Wochenende? Wir zeigen Ihnen auf einer interaktiven Karte, wo Sie in Schleswig-Holstein Surfen lernen und Bretter ausleihen können.

Festungssommer in Friedrichsort : Konzerte im Gehege

Bei der dritten Ausgabe des " Festungssommers" auf dem Gelände der Festung Friedrichsort beim Falckensteiner Strand treten am Sonnabend auf der Open-Air-Bühne das Indie-Pop-Elektro-Duo Bxris Bekka, die Sessionmusiker von Mimik und House-DJ Say Clap auf. Corona sorgt in diesem Jahr für besondere Bedingungen: 20 umzäunte Separees wurden gebaut, die fünf bis zehn Zuschauern Platz und Auslauf bieten – Picknickdecken müssen übrigens auf alle Fälle mitgebracht werden.

Wegen der aktuellen Richtlinien können nur zehnköpfige oder fünfköpfige Gruppen gemeinsam Tickets erwerben. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Buchungen samt Datenliste der Gruppen (Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen) können an per Mail an info@czernys-kuestenbrauerei.de geschickt werden oder auf der Website gekauft werden.

Vollmondklettern im Hochseilgarten Altenhof

Ausgerüstet mit einer Stirnlampe geht es beim Vollmondklettern im Hochseilgarten Altenhof bis auf 25 Meter Höhe in die Baumkronen. Der Wald ist mit Laternen und Fackeln beleuchtet, die Kletterelemente sind erst kurz vor dem Einstieg erkennbar und die Höhe lässt sich im schummrigen Licht nur erahnen lässt. Das Klettern über Hängebrücken, dem rollenden Fass und Kletternetzen bekommt im Mondlicht eine ganz neue Dimension - und ist nichts für schwache Gemüter!

Los geht es am Sonnabend um 21 Uhr. Tickets gibt es hier. Die Temperaturen werden in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wohl nur knapp unter 20 Grad fallen. Frieren dürften mutige Kletterer also noch nicht, wenn das nächtliche Abenteuer um 1 Uhr endet.

Führung durchs Jüdische Museum Rendsburg

Das Jüdische Museum Rendsburg lädt immer wieder sonntags zu geführten Rundgängen ein. Am 9. August, gibt es ab 14 Uhr eine allgemeine Führung durch die Dauerausstellung. Die Führung startet mit einer 20-minütigen Einführung zur Geschichte des Synagogengebäudes und Jüdischen Lebens in Schleswig-Holstein. In weiteren 40 Minuten steht ein Guide für Fragen zur Verfügung. Anschließend kann noch die Sonderausstellung "Gerettet, aber nicht befreit. Überlebende der Shoah in Schleswig-Holstein" besucht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist die Anmeldung empfohlen (Tel. 04331/440430); E-Mail: service@landesmuseen.sh

Mit dem Rad zum Leuchtturm Neuland

Der Weg ist das Ziel, das mag bei einer schönen Radroute stimmen. Umso schöner, wenn man am Ziel noch mit einem tollen Ausblick belohnt wird - zum Beispiel vom Leuchtturm Neuland in der Gemeinde Behrensdorf. Der ist am Sonntag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Besucher können zwischen 10 und 17 Uhr das 40 Meter hohe Bauwerk besteigen. Die Besichtigung ist wegen Corona nur in Gruppen von bis zu zehn Personen möglich.

Von Kiel aus führt die Strecke nach Behrensdorf größtenteils am Wasser der Förde und Ostsee entlang. Die Möglichkeit einer Abkühlung zwischendurch ist also garantiert. Wer die Strecke abkürzen möchte, kann beispielsweise von Laboe starten. Die Fördefährlinie F1 nimmt auch Radler mit ihren Fahrrädern mit.

Weitere Radtouren in der Kiel-Region

Rund um Kiel gibt es weitere sehr schöne Radstrecken. Drei Radtouren hat die Kiel-Region gemeinsam mit dem ADFC und der Stadt Kiel erstellt. Sie führen von der Ostseeküste in die Holsteinische Schweiz, von der Eckernförder Bucht durch den Dänischen Wohld und von Kiel aus um den Westensee. Tourkarten und GPX-Tracks finden Sie hier.

