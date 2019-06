THW Kiel feiert Saisonabschluss

Am Pfingstsonntag feiert der THW Kiel sein Saisonende. Den EHF- und den DHB-Pokal konnten die Zebras schon einstecken - nun geht es beim Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf um 15 Uhr noch um den Meistertitel. Ob es noch zur deutschen Meisterschaft reicht, liegt auch an der SG Flensburg-Handewitt, die am Sonntag ebenfalls um 15 Uhr gegen den Bergischen HC spielt und für den Triumph des THW patzen müsste. So oder so, die Saisonabschlussparty des THW steigt ab 18 Uhr auf dem Rathausplatz Kiel. Der Eintritt ist frei.

USA starten großes Seemanöver in Kiel

Quelle: Frank Behling

Bis Pfingsten versammeln sich rund 50 Einheiten für das Manöver "Baltops 2019". Bis zur Kieler Woche wird die Ostsee Schauplatz des größten Seemanöver des Jahres. Kiel wird erstmals seit 2011 wieder Start- und Endhafen. Das von den USA ausgerichtete Seemanöver wird am 9. Juni in Kiel zum 47. Mal gestartet.

Ostseecup-Fußballturnier in Schönberg

Am Pfingstwochenende lädt die Fußball-Jugendabteilung des TSV zum 16. Fußball-Ostseecup für Jugendmannschaften ein. In elf Jugendturnieren kämpfen beim zweitägigen Event Mannschaften der G+A-Junioren und der C+B-Juniorinnen aus Berlin, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Dänemark um die Pokale. Für zwei Tage wird der Sportplatz an der Strandstraße in Schönberg zur "Arena" für die Fußballjugend. Auf dem Sportgelände sorgt der TSV für das leibliche Wohl der Besucher. Am Sonntag startet das Event um 9.30 Uhr auf dem Sportplatz in der Strandstraße. Der Eintritt ist frei.

Triathlon in Lübeck

Am Sonntag wird in der Hansestadt geschwommen, geradelt, gelaufen und wohl auch geschwitzt - beim "7-Türme-Triathlon" durch Lübeck. Der Veranstalter rechnet mit einer Teilnehmerzahl von rund 1200 Personen. Start ist um 10 Uhr an der Wakenitz mit der Disziplin Schwimmen. Zentraler Anlaufpunkt, Veranstaltungs- und Wechselbereich ist das Gelände des Hochschulsports in der Falkenstraße. Nach Einschätzung der Polizei wird es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Travemünder Allee, Gustav-Radbruch-Platz, Burgtorbrücke sowie Falkenstraße, Roeckstraße und Moltkestraße kommen. Alle Startzeiten und weitere Infos finden Sie unter trisport-luebeck.de.

Sprottentage in Eckernförde

Vom 7. bis 10. Juni locken die jährlichen Sprottentage mit einem vielfältigen Programm und einer Hafenmeile nach Eckernförde. Dort können Besucher auch erfahren, dass die echten Kieler Sprotten gar nicht aus Kiel kommen - sondern aus Eckernförde. Alle Programmpunkte zum Fest rund um die Themen Fischer und Fischerei finden Sie unter www.ostseebad-eckernfoerde.de/sprottentage.

Sommerdeck in Laboe

Vom 7. bis zum 10 Juni verwandelt sich der Rosengarten Laboe wieder in das Sommerdeck. Ein Ort zum Träumen, Tanzen & Genießen mit Dj`s, Open Air Kino, Workshop Angeboten und Street Food & Cocktails.

Los geht es um jeweils um 14 Uhr an der Strandpromenade.

Kunst und Musik in Henstedt-Ulzburg

Bereits zum elften Mal erwartet die Henstedt-Ulzburger ab Pfingsten eine Kunst-und-Kultur-volle Woche, die "KuKuHU". In diesem Jahr werden beim WarmUp am Pfingstsonntag ab 19 Uhr den Besuchern gleich zwei Musik-Acts im Schützenhaus geboten. Den Anfang macht „Roberto the one man Show“. Ab 21 Uhr bieten „Swinging Windings“ Swing und Jazz an. Das Tresenteam der Schützengilde wird die Gäste mit pikanten Kleinigkeiten und Getränken versorgen.

Finissage in Heikendorf

Quelle: hfr

Das Künstlermuseum Heikendorf widmete dem Landschaftsmaler Edgar Vinters eine Einzelausstellung - diese läuft am Sonnabend aus. Von 14 bis 17 Uhr können am Sonnabend noch einmal die Werke unter dem Titel "Malerisches Licht aus Lettland" betrachtet werden. 50 Bilder präsentiert das Museum, entstanden im Zeitraum von 1950 bis 2013. Die Arbeiten, neben Ölgemälden auch Aquarelle und Monotypien, sind Leihgaben eines privaten Sammlers aus Schleswig-Holstein, Freund und Begleiter des Künstlers.

Tag der offenen Tür im Botanischen Garten Kiel

Im Jahre 1669 gegründet, feiert die Einrichtung in diesem Jahr 350-jähriges Bestehen. Nach vier Umzügen sorgen inzwischen über 14 000 Pflanzenarten auf acht Hektar Fläche für einen Ort der Inspiration, der Erholung, der Erkenntnis und des Wohlfühlens. Am Sonntag ist im Botanische Garten Tag der offenen Tür.

Gesundheits-Festival im Küchengarten Eutin

Das Areal im Eutiner Schlossgarten ist ein kleines Naturparadies. Gepflegt wird es von Ehrenamtlern.

Über Pfingsten, am 9. und 10. Juni, wird es im Küchengarten das „Festival für Gesundheit & Lebenskunst“ geben. Veranstalter Christian Leichtfuß kündigt „20 bis 30 Anbieter in dem wunderschönen Ambiente“ an. Das Schwerpunktthema „Leben-Tod-Neuanfang“ im Vortragsprogramm werde sich mit Brüchen im Leben befassen.

Wikingerlager an der Turmhügelburg in Lütjenburg

Das Pfingst-Wochenende an der Turmhügelburg Lütjenburg steht wieder ganz im Zeichen der Wikingerzeit und zeigt einige Seiten der Menschen dieser Epoche – kampfversierte Haudegen, kunstvolle Handwerker und gewiefte Händler. Feuern Sie die tapferen, furchtlosen Krieger beim Kampf um das ehrbare Lütjenburger Schwert an und fiebern sie beim Familien-Dreikampf mit – bei dem vor allem Sie, die Besucher, antreten dürfen. In beiden Wettkämpfen gilt es, neben Ruhm und Ehre, auch einen Preis zu ergattern. Bunt, quirlig, musikalisch, laut und auch leise wird es wieder werden, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene fünf Euro, Kinder ab 6 Jahre drei Euro. Für Mitglieder ist der Eintritt frei. Parkplätze stehen im Gewerbegebiet Bunendorp in großer Zahl zur Verfügung und sind ausgeschildert.

Honigschleudern im Arboretum Ellerhoop

Rainer Mletzeck, Imker des Arboretums Ellerhoop, wird über Pfingsten am 8. und 9. Juni die goldgelbe Honigpracht aus den Waben der dort ansässigen Bienen schleudern. Der fachkundige Bienenspezialist steht außerdem gern für Fragen zu den fleißigen Insekten zur Verfügung. Das Schauschleudern geht jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Oldie-Zugfahrt Schönberger Strand

Quelle: hfr

Am Pfingstsonntag von 17 bis 20 Uhr plant die Museumsbahn einen Oldie-Sonderbetrieb von Schönberger Strand bis Kiel Süd. Zum Einsatz kommt dabei nach vielen Jahren wieder die betriebsfähige Diesellok V11 von 1935 oder die V20 von 1942. Alle Abfahrtszeiten und Preise unter www.vvm-museumsbahn.de oder unter der Telefonnummer: 04344 2323.