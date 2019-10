Ausflugs-Tipps für Sonnabend

Ladykillers am Theater

Eine weitere Premiere, diesmal aber am Stadttheater Rendsburg, steht bevor: Am Sonnabend, 19. Oktober, bringt das Landestheater hier erstmals die Kriminalkomödie "Ladykillers" von Elke Körver und Maria Caleita nach dem Film von William Rose auf die Bühne. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Fundsachenversteigerung in Kiel

Einige Kuriositäten und außergewöhnliche Fundstücke kommen am Sonnabend bei der Fundsachenversteigerung des Kieler Bürger- und Ordnungsamtes, Fabrikstraße 8, unter den Hammer. Die Versteigerung beginnt um 9 Uhr. Interessierte sollten genügend Bargeld mitnehmen und können sich ab 8 Uhr einen ersten Eindruck vom Angebot machen. Unter anderem können ungefähr 50 Fahrräder, ein Fahrradanhänger für Kinder, Winterreifen, E-Bike-Akkus und Boxhandschuhe ersteigert werden. Auch eine Trägerplatte für ein Atemschutzgerät und ein Fahnenmast suchen neue Besitzer. Bei den elektronischen Geräten warten Digitalkameras, ein Navigationsgerät von BMW für ein Motorrad, Kopfhörer, Ladekabel, Festplatten, ein Tablet und eine analoge Minolta-Kamera auf Käufer. Für diejenigen, die sich gerne überraschen lassen, gibt es Überraschungspakete in Form gefüllter Rucksäcke und Reisetaschen.

THW Kiel gegen Montpellier

Nur zwei Tage nach ihrem Match gegen die HSG Wetzlar müssen die Zebras in Frankreich auf die Platte. Anpfiff gegen Montpellier ist am Sonnabend um 17.15 Uhr. Auf KN-online können Sie das Spiel im Liveticker verfolgen.

Fotografische Liebeserklärung

Ihre Bilder sind eine Liebeserklärung an den Wind, das Meer und Schleswig-Holstein: Gabi Spilker stellt ihre Fotografien auf Leinwand zwei Wochen lang in Neumünster, Esplanade 7, aus. Musikalisch untermalt wird die Vernissage am Sonnabend, 19. Oktober, durch die Musik von Sour Mash – Bluegrass und mehr – ein Duo, dass Spilker mit ihrem Lebensgefährten bildet. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Laternenumzüge in Schleswig-Holstein

"Ich geh’ mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir": Das werden auch am Sonnabend bestimmt viele Kinder in Schleswig-Holstein singen, während sie in der Dämmerung oder im Dunkeln durch die Straßen ziehen. Unsere interaktive Karte zeigt, wo im land Laternenumzüge stattfinden.

Apfelbörse auf dem Europaplatz

Am Sonnabend gibt es die nächste Apfelbörse vom BUND, Kiel im Wandel, Akowia und Kollhorst von 11 bis 14 Uhr auf dem Europaplatz an der Holstenstraße in Kiel. Es besteht die Möglichkeit, mitgebrachte Äpfel gegen Spende bestimmen zu lassen. Viele alte Apfelsorten aus dem Kollhorst wie "Rosaroter Cousinot" oder " Finkenwerder Herbstprinz" liegen in einer Apfelausstellung und können auch probiert werden, teilweise sogar als frischer Saft aus der bereitstehenden Handpresse. Wer größere Mengen selbst pressen möchte, sollte eigene Äpfel mitbringen und an entsprechende Gefäße zum Abfüllen denken. Außerdem gibt es vielfältige Infos zu Äpfeln und den teilnehmenden Initiativen.

Ein Urgestein im Kieler Schloss

Wer den Dirigenten Herbert Blomstedt live erlebt hat, konnte einen Eindruck davon gewinnen, was musikalische Altersweisheit bedeutet, und erleben, welch Energie auch kleinste Gesten freizusetzen vermögen. 1927 geboren, ist der 92-jährige schwedische Maestro längst zu einer lebenden Legende geworden. Am kommenden Sonnabend, 19. Oktober, kommt er ab 20 Uhr mit dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester und Sinfonien von Haydn und Bruckner ins Kieler Schloss, Schlossplatz 2. Karten kosten 28,45 bis 48,40 Euro, Schüler und Studenten bis 30 Jahre zahlen 14,85 bis 24,80 Euro bei der Konzertkasse Steiber, Holstenstraße 88-90 in Kiel, Tel. 0431/91416 oder hier.

Im Wolfshaus den Legenden lauschen

Der Wildpark Eekholt, Eekholt 1 in Großenaspe lädt für den kommenden Sonnabend ab 17 Uhr zu einer Lesung für Erwachsene unter dem Titel "Wilde Legenden" ein. Im rustikalen Wolfshaus an der Wolfsmeile trägt Holger Schwarzloh Legenden vor, die nicht nur beeindruckend sind, sondern oft geheimnisvoll und abenteuerlich. Das direkt am Wolfsgehege liegende Haus lässt den Blick frei auf das dicht bewachsene Gelände. Streift hier lautlos ein Wolf umher, blitzen dort glühende Augen aus dem Unterholz? Ruft in der Nähe ein Käuzchen oder ist es eine Gestalt aus den wilden Legenden? Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro für Erwachsene, alle Sonderveranstaltungen sind im Eintrittspreis enthalten.

Pflanzenbörse in Rendsburg

Eine Pflanzenbörse öffnet am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr im Garten des Zentrums für kirchliche Dienste im Margaretenhof 41 in Rendsburg. Ob es um selbst gezogene Pflanzen, Stauden oder Samen geht: Gartenbesitzer sind eingeladen, ins Gespräch zu kommen.

Basketball: 33. Turnier für Menschen mit Behinderung

Das 33. Landesbasketballturnier für Menschen mit Behinderungen, wird auch dieses Jahr wieder in Nortorf ausgetragen. 160 Sportler aus neun Einrichtungen im Land sind beim Turnier am Freitag und Sonnabend, 18. und 19. Oktober, angemeldet. 17 Teams treten am Freitag zwischen 13 und 17.30 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 15.30 Uhr in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule am Heinkenborsteler Weg gegeneinander an. Gespielt wird in den Staffeln A bis D und in zwei Unified Mannschaften, in denen Nicht-Behinderte und Behinderte gemeinsam Körbe werfen.

Börse rund ums Kind in Flintbek

In Flintbek startet am Sonnabend, 19. Oktober, die Börse rund ums Kind. Unter dem Motto "Eltern für Eltern" öffnet das Gemeindehaus in der Zeit von 10 bis 14 Uhr seine Türen, dort kann dann nach Herzenslust gestöbert werden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Taschen und Rucksäcke nicht mit in die Räume genommen werden dürfen – es werden Einkaufstaschen verteilt.

Meditativ um den Rosenfelder See

Zu einer meditativen Wanderung rund um den Rosenfelder See am Sonnabend, 19. Oktober, lädt die Heilpraktikerin Maria Hevicke ein. Wer mitwandern möchte, trifft sich um 13 Uhr auf dem Parkplatz des Freibads Schwentinental in der Jahnstraße. Die Tour über acht Kilometer soll rund dreieinhalb Stunden dauern. Anmeldungen oder Anfragen wegen einer Mitfahrgelegenheit sind möglich unter Tel. 0431/788288 oder 01577-2936800 bei Maria Hevicke.

"Ein ganz gewöhnlicher Jude" in Kiel

Noch bis zum 19. Oktober spielt das Polnische Theater Kiel, Düppelstraße 61a, jeweils donnerstags bis sonnabends ab 20 Uhr „Ein ganz gewöhnlicher Jude“ von Charles Lewinsky. Die Hauptrolle spielt Astrit Geci, Regie führt Tadeusz Galia. Karten gibt es für 20 Euro, Studenten/Schüler zahlen 11 Euro, für Kiel-Pass-Inhaber und Arbeitslose kostet der Eintritt 2 Euro. Bestellungen sind im Internet unter www.polnisches-theater-kiel.de möglich.

Männer machen sich in Preetz nackig

Aufgrund der hohen Kartennachfrage im Frühjahr hat sich die Niederdeutsche Bühne Preetz entschlossen, die neue Spielzeit mit einer Wiederaufnahme zu beginnen, nämlich der Männerstripkomödie "Barfoot bet an’n Hals". Die Aufführungen in der Aula des Friedrich- Schiller- Gymnasiums, Ihlsol 10-12 in Preetz werden am kommenden Freitag und Sonnabend, 18. und 19. Oktober, ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 20. Oktober, ab 15 Uhr – dann auch mit dem beliebten Kuchenbuffet – starten. Karten gibt es in der Parfümerie des Gesundheitszentrums am Löwen, Markt 10, im Serviceladen Schusterstadt, Mühlenstraße 9, und hier im Internet.

Crossover im Kulturladen

Darf Bach ein Publikum "rocken"? Können Deep Purple klingen wie ein Komponist des 18. Jahrhunderts? Und ist das Ergebnis dann noch ernstzunehmende Musik mit Herz? Ja, jedenfalls so, wie "HeavyClassic" es anstellen. Mit ihrem Album „Kammer“ sind die drei Musiker am kommenden Sonnabend, 19. Oktober, ab 20 Uhr im Kulturladen Leuchtturm, An der Schanze 44 in Kiel-Friedrichsort zu Gast. Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 13 Euro, für Kulturladen-Mitglieder 11 Euro. Um Reservierung wird gebeten unter Tel. 0431/396861.

