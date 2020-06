Ausflugstipps für den 20. und 21. Juni 2020

Schleswig-Holstein

Großveranstaltungen wird es in ganz Deutschland bis mindestens Ende Oktober nicht geben - darauf haben sich Bund und Länder diese Woche geeinigt. Doch durch viele Corona-Lockerungen kehren Kultur und andere Freizeitaktivitäten trotzdem langsam wieder zurück nach Schleswig-Holstein.

Wir haben Termine, Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten für den 20. und 21. Juni 2020 für Sie zusammengestellt. Wichtig: Informieren Sie sich bei allen Veranstaltungen über die Hygienemaßnahmen, die vor Ort gelten.

Streaming-Konzert der Oper Kiel

Mezzosopranistin Julie Caffier von der Oper Kiel singt am Sonntag Lieder von Robert Schumanns berühmter Liederzyklus "Dichterliebe" nach Gedichten von Heinrich Heine sowie Gustav Mahlers "Rückert-Lieder". Begleitet wird sie am Flügel von ihrem Mann Moritz Caffier. Das Konzert können Sie sich am Sonntag ab 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Theaters Kiel anschauen.

Texte und Lieder zum Weltflüchtlingstag

Am Sonnabend lesen Flüchtlinge an der Kiellinie zwischen Stadtwerken und Restaurant Nordwind eigene und andere Texte - und machen Musik. Zu Gehör gebracht werden Geschichten von der Not der Heimat, vom Überleben auf den Fluchtwegen und vom Leben im Exil. Flüchtlinge bringen ihre Erinnerungen mit und auch ihre Kultur. Anlass ist der Weltflüchtlingstag. Die Veranstaltung an der Kiellinie geht von 11 bis 12.30 Uhr.

Klettern in Kiel

Die beliebte Trendsportart Bouldern war in den Kletterhallen durch Corona lange nicht möglich. Doch seit Mitte Mai geht es wieder hoch hinaus - zum Beispiel in der Kletterbar Kiel oder bei Nordbloc Kiel.

Die Kletterhallen haben am Sonnabend und Sonntag geöffnet. Durch Corona gibt es einige Einschränkungen: So haben beispielsweise die Duschen und Umkleiden geschlossen. Wichtig ist auch das Einhalten der Abstandsregeln.

Mittsommer Jazz Baltica 2020 im Livestream

Jazzfans kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten: Morgen startet in Timmendorfer Strand – wenn auch ohne Publikum – "Mittsommer Jazz Baltica". Acht Konzerte werden am 20. und 21. Juni aufgezeichnet und live auf ZDFkultur sowie unter www.jazzbaltica.de/livestream gesendet.

Zu späteren Terminen strahlen außerdem NDR Info und Deutschlandfunk die Konzerte aus. Mit dabei sind der künstlerische Leiter Nils Landgren, viele bekannte Gesichter und große Namen sowie Nachwuchstalente wie der diesjährige IB.SH-JazzAward Preisträger Keno Harriehausen. Special Guest ist Max Mutzke. Los geht's am Sonnabend um 12 Uhr.

Kiel im Zweiten Weltkrieg

Am Sonntag um 11.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Luftkrieg und Heimatfront" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Live-Musik im Pogue Mahone

Im Irish Pub Pogue Mahone in der Bergstraße tritt am Sonnabend Alex Walker auf. Er hat nicht nur ein großes musikalisches Talent, sondern auch jenes, welches ihn bei all seinen Auftritten eine außergewöhnliche Stimmung verbreiten lässt.

Sein Repertoire zieht sich durch sämtliche Genres: egal ob Folk, Rock, Party Hits aus den 90ern oder den neuesten Charts. Um zu feiern und mitzusingen, ist also für jeden etwas dabei. Los geht's am Sonnabend um 20.30 Uhr.

Erdbeeren selbst pflücken

Die Erdbeersaison ist im vollen Gange. In Schleswig-Holstein sind die Früchte auf den Feldern reif und wie jedes Jahr bieten viele Landwirte das Selbstpflücken an. Dazu ist trotz Corona in der Regel keine Anmeldung oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes notwendig. Wo Erdbeeren in der Region selbst gepflückt werden können, zeigen wir Ihnen in unserer interaktiven Karte:

Theateraufführungen im Werftpark

Im Jungen Theater Werftpark in Kiel wird am Sonnabend das Theaterstück "Momo" aufgeführt. Patricia Windhab bringt Michael Endes märchenhafte Geschichte über die Zeit, das Leistungsprinzip der Gesellschaft, Freundschaft, soziales Engagement und Gier auf die Bühne. Die Vorstellungen sind am Sonnabend um 12 und 15.30 Uhr. Karten gibt es ab 5,80 Euro unter Tel. 0431/901901 und auf www.theater-kiel.de.

Am Sonntag wird das Theaterstück "Zum Glück gibt's Freunde" aufgeführt. In dem 45-minütigen Theaterstück müssen drei Freunde aus Mullewapp auf ihrem Hof Streitigkeiten und Gefahren gemeinsam überstehen. Die Vorstellungen sind am Sonntag um 12 und 15.30 Uhr im Jungen Theater Werftpark in Kiel. Karten gibt es ab 5,80 Euro unter Tel. 0431/901901 und auf www.theater-kiel.de.

Holstein Kiel zu Gast beim VfL Osnabrück

Vorletztes Pflichtspiel der Saison: Am Sonntag sind die Störche am 33. Spieltag der Zweiten Bundesliga um 15.30 Uhr beim Vfl Osnabrück zu Gast. Zum Liveticker geht es hier.

Radtouren durch Schleswig-Holstein

Wenn das Wetter mitspielt, können Sie sich auch eine Radtour am Wochenende vornehmen: Rund um Kiel gibt es einige sehr schöne Radstrecken. Und auch für die Probstei haben wir vier Radtouren für Sie zusammengestellt.

Maritime Führung im Schifffahrtsmuseum

Am Sonntag um 14.30 Uhr bietet das Schifffahrtsmuseum Fischhalle in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Marine, Werften, Segelsport" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Stand-Up-Paddling im Kreis Plön

Stand-Up-Paddling liegt im Trend. Kein Wunder, denn die richtige Technik hat man schnell raus, kann mit dem Brett auf fast jedes Gewässer und auch gleich die ganze Familie mitnehmen. Hier finden Sie drei schöne SUP-Routen im Kreis Plön.

Konzert mit Klavier und Schlagzeug

Die Kieler Philharmoniker sind aus der Corona-Pause zurück. Passend dazu heißt der Titel ihres Konzerts "Phil is back! - Schlägel, Tasten, Seiten". Im Konzertsaal im Kieler Schloss werden Werke von Sergei Rachmaninoff und Béla Bartók mit Klavier, Schlagzeug, Violine und Violoncello gespielt. Die Konzerte finden am Sonnabend um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr statt. Karten gibt es unter Tel. 0431/901901 und auf www.theater-kiel.de.

Die Geschichte der Holstenbrücke

Am Sonntag um 15.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Die Kieler Holstenbrücke" an. Museumsbesucher sind verpflichtet, während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.