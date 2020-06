Schleswig-Holstein

Sommer in Schleswig-Holstein: Bei dem guten Wetter bieten sich viele Aktivitäten im Freien an. Das ist gerade in Zeiten von Corona eine positive Nachricht. Denn noch immer können viele Veranstaltungen, insbesondere in geschlossenen Räumen, nicht stattfinden.

Wir haben viele Aktivitäten für Sie zusammengestellt, die Sie am Wochenende an der frischen Luft in Schleswig-Holstein unternehmen können. Aber auch Museen, die Oper oder Bars haben teilweise wieder geöffnet - wenn auch unter Auflagen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie sich vorher über die Corona-Regeln vor Ort informieren.

Opernhaus eröffnet mit Verabschiedung

Das Opernhaus in Kiel darf für 50 Besucher wieder seine Pforten öffnen. Das nimmt das Haus zum Anlass, um zwei verdiente Künstler des Opernensembles zu verabschieden, die beide zur kommenden Spielzeit Kiel verlassen werden: Tomohiro Takada und Yoonki Baek. Die beiden verabschieden sich mit Liedern und Arien von Mozart bis Massenet vom Kieler Publikum. Die Konzerte finden am Sonnabend um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr statt. Karten gibt es unter Tel. 0431/901901 oder auf www.theater-kiel.de.

Surfen in Schleswig-Holstein

Mit dem Surfbrett rauf auf die Nordsee oder Ostsee: Kitesurfen, Windsurfen oder Stand-Up-Paddling sind beliebte Freizeitsportarten im Sommer. Wir zeigen Ihnen auf einer interaktiven Karte, wo Sie in Schleswig-Holstein Surfen lernen und Bretter ausleihen können.

Geschichte der Holstenbrücke in Kiel

Am Sonntag um 15.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Die Kieler Holstenbrücke" an. Museumsbesucher sind verpflichtet, während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Beertasting im Livestream

Normalerweise finden die Beertastings bei Brewcomer vor Ort am Jungfernstieg in Kiel statt. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie sind sie ein Online-Event. Nächster Termin ist am Sonnabend um 20.15 Uhr.

Klettern in Kiel

Die beliebte Trendsportart Bouldern war in den Kletterhallen durch Corona lange nicht möglich. Doch seit Mitte Mai geht es wieder hoch hinaus - zum Beispiel in der Kletterbar Kiel oder bei Nordbloc Kiel.

Die Kletterhallen haben am Sonnabend und Sonntag geöffnet. Durch Corona gibt es einige Einschränkungen: So haben beispielsweise die Duschen und Umkleiden geschlossen. Wichtig ist auch das Einhalten der Abstandsregeln.

Kriegsgeschichte von Kiel

Am Sonntag um 11.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Luftkrieg und Heimatfront" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg

Letztes Saisonspiel für Holstein Kiel: Am Sonntag empfangen die Störche am 34. Spieltag der Zweiten Bundesliga um 15.30 Uhr den 1. FC Nürnberg. Während die Franken noch um den Klassenerhalt zittern müssen, geht es für Holstein Kiel nur noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Zum Liveticker geht es hier.

Baden in Schleswig-Holstein

Viele Schwimmbäder öffnen wieder ihre Tore - bei dem schönen Wetter bietet sich aber auch der Sprung ins Wasser an den vielen Badestellen in Schleswig-Holstein an - zum Beispiel im Kreis Segeberg. Wo im Kreis die öffentlichen Badestellen sind, haben wir Ihnen auf einer interaktiven Karte zusammengestellt. Badestellen im Kreis Rendsburg-Eckernförde finden Sie hier.

Skelette aus der Tiefsee

Skelette von Walen und ein drei Meter großer Riesentintenfisch: Das Zoologische Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist mit seinen Ausstellungen zur Tiefsee immer einen Besuch wert. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise hat das Museum nun auch an den Wochenenden wieder für Besucher geöffnet. Die Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 12 bis 16 Uhr. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

Live-Musik im Pogue Mahone

Im Irish Pub Pogue Mahone in der Bergstraße tritt am Sonnabend der aus Derby stammende Musiker " Tom Brakl" auf. Er ist mittlerweile zu einer Bekanntheit in der skandinavischen und deutschen Musikszene geworden und von den Bühnen nicht mehr wegzudenken. Egal, ob alte oder neue Folk-Songs, Pop- und Rock-Cover oder Klassiker der Musikszene, bei Toms Konzerten kommt jeder auf seine Kosten. Los geht's am Sonnabend um 20.30 Uhr.

Erdbeeren pflücken in Schleswig-Holstein

Noch läuft die Erdbeersaison und in Schleswig-Holstein können nach wie vor Erdbeeren geerntet werden. Wie jedes Jahr bieten viele Landwirte das Selbstpflücken der Früchte an. Dazu ist trotz Corona in der Regel keine Anmeldung oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes notwendig. Wo Erdbeeren in der Region selbst gepflückt werden können, zeigen wir Ihnen in unserer interaktiven Karte:

Marine, Werften, Segelsport

Am Sonntag um 14.30 Uhr bietet das Schifffahrtsmuseum Fischhalle in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Marine, Werften, Segelsport" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

