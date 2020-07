Schleswig-Holstein

In dieser Woche sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten - allmählich kehrt nach Ausbruch der Corona-Krise wieder mehr Normalität in den Alltag ein. Das gilt auch für einige Veranstaltungen in Schleswig-Holstein - wobei viele Absagen und Platzbegrenzungen das Angebot nach wie stark einschränken.

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein unternehmen können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Anzeige

Tom Astor gibt Konzert im Max Kiel

Was braucht man im Leben? Die möglichen Antworten auf diese Frage gibt Tom Astor mit seiner Musik und seinem neuen Doppel-Album "Lieder für Generationen". Der Country-Musiker tritt mit Liedern aus seinem neuen Album am Sonnabend im Max Nachttheater in Kiel auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Tickets kosten 35 Euro für einen Sitzplatz und 30 Euro für einen Stehplatz. Vorverkauf unter Tel. 0431/91416, bei Eventim und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Weitere KN+ Artikel

Hansa-Park in Sierksdorf besuchen

Der Hansa-Park in Sierksdorf hat seit Dienstag seine Tore wieder geöffnet, ein Großteil der Attraktionen von Achterbahn bis Wildwasserfahrt sind jetzt zugänglich. Corona hat aber natürlich Auswirkungen auf die Abläufe in dem Freizeitpark. Tickets müssen im Voraus gebucht und in den Fahrgeschäften Masken getragen werden. Wie es zu Corona-Zeiten im Hansa-Park aussieht und was die ersten Besucher nach der Wiedereröffnung sagen, sehen Sie im Video.

Skelette aus der Tiefsee im Zoologischen Museum in Kiel

Skelette von Walen und ein drei Meter großer Riesentintenfisch: Das Zoologische Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist mit seinen Ausstellungen zur Tiefsee immer einen Besuch wert. Mittlerweile hat das Museum auch an den Wochenenden wieder für Besucher geöffnet. Die Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 12 bis 16 Uhr. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

Schlagermove 2020 im Livestream

Obwohl der Hamburger Schlagermove in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, müssen Schlagerfans nicht gänzlich auf die Kultveranstaltung verzichten. Am Sonnabend gibt es ein virtuelles Ersatzprogramm. Von 15 Uhr an geht der erste von 52 Trucks in einem Livestream als animiertes Bild auf die Reise. Dazu legt DJ Vossi auf, der bereits seit vielen Jahren Stamm-DJ bei der After-Move-Party auf dem Heiligengeistfeld ist. Zum Livestream geht es hier.

Surfen in Schleswig-Holstein

Mit dem Surfbrett rauf auf die Nordsee oder Ostsee: Kitesurfen, Windsurfen oder Stand-Up-Paddling sind beliebte Freizeitsportarten im Sommer. Wir zeigen Ihnen auf einer interaktiven Karte, wo Sie in Schleswig-Holstein Surfen lernen und Bretter ausleihen können.

Geschichte der Kieler Holstenbrücke

Am Sonntag um 15.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Die Kieler Holstenbrücke" an. Museumsbesucher sind verpflichtet, während der Führung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Demonstration in Kiel

Am Sonnabend findet eine Demonstration gegen die Unterdrückung von HDP-Anhängern der Türkei statt. Der Demonstrationszug startet gegen 16 Uhr an der Halle 400, geht über den Gaardener Ring bis zur Werftstraße und führt dann über Gablenzstraße, Sophienblatt und Ziegelteich zum Exerzierplatz. Dort findet eine Abschlusskundgebung statt. Der Exerzierplatz steht deswegen nach Ende des Wochenmarktes bis ungefähr 19 Uhr nicht als Parkfläche zur Verfügung. Zu der Demonstration werden nach Angaben der Polizei rund 250 Teilnehmer erwartet.

Eröffnungskonzert Schleswig-Holstein Musik Festival

Festival trotz Corona: Das Schleswig-Holstein Musik Festival hat den "Sommer der Möglichkeiten" ausgerufen. Von Juli bis Ende August sind rund 100 Veranstaltungen geplant. Am Sonntag findet die Eröffnungsveranstaltung statt.

Sol Gabetta, Martin Grubinger, Avi Avital, Sabine Meyer und Xavier de Maistre treffen sich mit dem kurzfristig für die erkrankte Janine Jansen eingesprungenen Pianisten Kristian Bezuidenhout, um in den unterschiedlichsten Kombinationen zu musizieren. Sie werden zum Teil kammermusikalisch begleitet von Mitgliedern des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter der Leitung von Alan Gilbert. Das Konzert wird ohne Publikum aufgezeichnet und wird am Sonntag auf 3sat (20.15 Uhr) und NDR Kultur (20 Uhr) ausgestrahlt.

Wanderung im Kaltenhofer Moor

Trotz Corona können viele Veranstaltungen des Naturgenussfestivals stattfinden. So auch eine Wanderung am Sonnabend mit der Natur- und Landschaftsführerin Christine Goldhamer durch den märchenhaften Urwald im Kaltenhofer Moor ( Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dabei können mit etwas Glück Schwarzspechte und Kraniche beim Picknick beobachtet werden.

Die Wanderung in Felm dauert rund zweieinhalb Stunden und beginnt um 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz Stodthagener Weg. Die Teilnahmegebühr liegt bei 21 Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse goldhamer@t-online.de oder Tel. 04354/9969322 ist erforderlich.

Romanlesung im Erlebnisgarten in Blekendorf

Die Theater- und Drehbuchautorin Regine Wroblewski liest am Sonnabend in Blekendorf aus ihrem Debütroman "Der tröstende Duft von Rosinenschnecken" vor. Der Roman spielt an der Nord- und Ostseeküste. Die Lesung findet am Sonnabend um 19 Uhr im Glashaus von Filippos Erlebnisgarten statt. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten können per Mail bei kontakt@filippos-erlebnisgarten.de oder telefonisch unter Tel. 04381/418801 bestellt werden.

Fahrrad-Tour rund um Kiel

Wenn das Wetter mitspielt, können Sie sich auch eine Radtour am Wochenende vornehmen: Rund um Kiel gibt es einige sehr schöne Radstrecken. Drei Radtouren hat die Kiel-Region gemeinsam mit dem ADFC und der Stadt Kiel erstellt. Sie führen von der Ostseeküste in die Holsteinische Schweiz, von der Eckernförder Bucht durch den Dänischen Wohld und von Kiel aus um den Westensee. Tourkarten und GPX-Tracks finden Sie hier.

Führung durch maritime Ausstellung in Kiel

Am Sonntag um 14.30 Uhr bietet das Schifffahrtsmuseum Fischhalle in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Marine, Werften, Segelsport" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Baden in Schleswig-Holstein

Viele Schwimmbäder öffnen wieder ihre Tore - bei schönem Wetter bietet sich aber auch der Sprung ins Wasser an den vielen Badestellen in Schleswig-Holstein an - zum Beispiel im Kreis Segeberg. Wo im Kreis die öffentlichen Badestellen sind, haben wir Ihnen auf einer interaktiven Karte zusammengestellt. Badestellen im Kreis Rendsburg-Eckernförde finden Sie hier.

Ausstellung: Kiel im Krieg

Am Sonntag um 11.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Luftkrieg und Heimatfront" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.