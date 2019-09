Blick in den 21.09.2019

Weltkindertag : Awo-Spielfest im Sportpark Gettorf

Die Awo Gettorf fährt groß auf, denn die Arbeiterwohlfahrt besteht 100 Jahre. Am Sonnabend, 21. September, gestaltet sie mit vielen Partnern ein Spielfest im Sportpark zum Weltkindertag, eine Teenie-Disco und einen Jubiläumsabend mit Podiumsgespräch im Sportpark-Lokal La Piazza. Von 14 bis 17 Uhr heißt das Motto getreu Deutschem Kinderhilfswerk und Unicef: „Wir Kinder haben Rechte!“ Das Spielfest gestalten neben der Awo: Gettorfer Bündnis für Familie, Kita Pädiko, Schachgemeinschaft Phönix, Gettorfer Turnverein, Förderverein Tierpark, Privatschule Mittelholstein Neudorf-Bornstein, BdP-Pfadfinder Gettorf, Verein Wohlderkultur, Basisgemeinde Wulfshagenerhütten. Für Speis und Trank sorgt das La Piazza. Ab 18 Uhr produziert der DJ für die Teens in der Jugendlounge heiße Rhythmen. Auch um 18 Uhr wird es im La Piazza feierlich, politisch, historisch. Zu Beginn gibt es eine deftige Kartoffelsuppe. Danach zeigt Kay Gerdes seinen Kurzfilm „Die Jahre danach – Flüchtlinge und Vertriebene in Schleswig-Holstein“. Die Gesprächsrunde über Flucht und Vertreibung nach dem Krieg und heute gestalten der Filmemacher, der Zeitzeuge Hans-Christian Sacht aus Gettorf und Tarek Saad aus Syrien. Saad lebt heute in Felde. Er engagiert sich bei den Jusos und der SPD. Zu dem Abend muss man sich schnellstens anmelden (Tel. 04346/8602).

Mettenhof: Im zweiten Anlauf soll das 16. Stadtteilfest klappen

Bunt, fröhlich und mit der gesamten Familie soll am Sonnabend das 16. Mettenhofer Stadtteilfest gefeiert werden. Auf der Parkwiese am Heidenberger Teich, direkt hinter dem Bildungszentrum Mettenhof (BZM), werden Vereine, Institutionen und Einrichtungen ihre Stände und Spielstationen aufbauen. An denen erwartet die Besucher von 12 bis 18 Uhr ein umfangreiches und kostenloses Programm. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung aufgrund des schlechten Wetters gepaart mit hohen Windstärken in letzter Minute abgesagt.

THW Kiel gegen Telekom Veszprém

Die Zebras treten am Sonnabend ab 17.30 Uhr auswärts gegen Veszprém in der Champions League an. Verfolgen Sie das Match im Liveticker auf KN-online.

Viel los auf der Alten Obstwiese Neumünster

Im Herbst ist viel Leben auf der Alten Obstwiese an der Kieler Straße 515. Viele Schulen und Kindertagesstätten besuchen die Streuobstwiese, und am 21. September fängt die Apfelernte an. 2018 nahmen mehr als 400 Kinder das Angebot des Vereins an, die Obstwiese zu erkunden, Äpfel zu probieren und selbst gepressten Saft zu trinken. In 2019 zeigen die Anmeldungen ein ähnliches Ergebnis. Die Sammelaktion beginnt am 21. September um 10 Uhr, weitere Termine sind 12. Oktober und 2. November (10 Uhr). Zur Unterstützung werden an diesen Tagen Helfer gebraucht. Den neuen Apfelsaft wird es ab Mitte Oktober zu kaufen geben. Am 13. Oktober findet das Apfelerntefest auf der Obstwiese statt.

Marc Aurel im Philosophischen Café Eckernförde

Marc Aurel faszinierte nicht nur Helmut Schmidt und Friedrich den Großen, auch in Eckernförde sind die Neugierigen zahlreich. Daher gibt es im September gleich zwei Gelegenheiten, mehr über den Philosophen auf dem römischen Kaiserthron zu erfahren. Am Sonnabend, 21. September, steht Marc Aurel ab 15 Uhr auf dem Programm des Philosophischen Cafés im Café Emmas, Carlshöhe 38 in Eckernförde. In der Reihe „Lebenskunst der Antike – Philosophen finden das Glück“ lädt Philosophiedozentin Brigitte D. Hartel dazu ein, sich bei Kaffee und Kuchen über den berühmten Stoiker auszutauschen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Kosten: 15 Euro. Anmeldung erforderlich unter Tel. 04358/999887.

Um Kleidung und Spielzeug in Itzstedt feilschen

Am Sonnabend findet im Bürgerhaus in Itzstedt (Segeberger Straße 41, direkt neben Amtsverwaltung und Feuerwehr) von 10.30 bis 12.30 Uhr der Kinderkleider- und Spielzeugmarkt zu Gunsten des Kindergartens Itzstedt statt. Der Einlass für Schwangere erfolgt bereits ab 10 Uhr. Verkauft werden Saisonbekleidung (Herbst/Winter) bis Größe 188, Spielzeug, Kinderschuhe, Kinderwagen, Autositze, Hochstühle und sonstiges Babyzubehör. 15 Prozent des Umsatzerlöses kommen dem Kindergarten „Itzer-Lindwürmchen“ zugute. Die Nummernvergabe läuft unter kleidermarkt-itzer-lindwuermchen@gmx.de.

Chor lädt zum Ball ein

Der Chor Kronshagen lädt am Sonnabend ins Bürgerhaus zum Ball ein. Anlass ist das 100-jährige Bestehen des Chores. Der Ball beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das Tanzmusiktrio „Westwind“ sorgt für Musik. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei Blumen Beeck, Eichkoppelweg 19, der Itzehoer Versicherung, Kieler Straße 92, sowie bei Susanne Cellmer (Tel. 0431/582115) und an der Abendkasse erhältlich.

Kanaltunnel Rendsburg wird voll gesperrt

Wieder steht eine Vollsperrung des Kanaltunnels in Rendsburg bevor. In der Nacht zum Sonnabend gibt es kein Durchkommen. Reinigungsarbeiten sind der Grund. Diese finden regelmäßig statt. Ein Reinigungsfahrzeug und Hochdruckreiniger sind in der Oströhre im Einsatz, kündigt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) an. Die Putzkolonne säubert gleichzeitig die Ablaufrinnen des Entwässerungssystems am Fahrbahnrand. Nach wie vor ist die Sanierung der Weströhre nicht abgeschlossen. Diese ist für den Verkehr gesperrt. Eine provisorische Öffnung ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich, sagt die Kanalbehörde. Daher kommt es zur Vollsperrung, wenn die Oströhre gereinigt wird. Die Durchfahrt ist von Freitag, 20. September, um 21 Uhr bis zum darauffolgenden Sonnabend um 5 Uhr früh für den Verkehr gesperrt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt empfiehlt, auf die Autobahn 7 mit der Rader Hochbrücke und auch auf die Kanalfähren auszuweichen. Die Fähre Rendsburg-Nobiskrug ist bis 1 Uhr mit zwei Schiffen im Einsatz.

Zirkus O mit neuer Show in Ottendorf

„Manege frei“, heißt es am Wochenende, 21. und 22. September, im Dorfgemeinschaftshaus in Ottendorf. Seit einem Jahr proben die Kinder vom Zirkus O (Foto) schon für die neue Show, zu der sie auch viele Gäste aus der Nachbarschaft eingeladen haben. Mit Jonglage und Akrobatik warten viel neue Nummern auf die Zuschauer, die die Kinder zusammen mit ihren Trainern Cheyenne Skrotzki und Alexander Witt erarbeitet haben. Darunter eine Jonglage im Dunkeln mit tollen Lichteffekten, Kugellauf, Menschenpyramiden und mehr. Noch bunter wird das Programm durch die vielen Gäste, die sich angekündigt haben: Zauberer Martin verspricht komisch magische Momente, die Kinder Tanzgruppe des SFCO sorgt für musikalische Bewegung und der Zirkus Beppolino aus Kiel-Gaarden bringt wieder ganz eigene Nummern aus seiner Zirkusshow mit nach Ottendorf. Am Sonnabend, 21. September, um 14 und 18 Uhr, und am Sonntag, 22. September, um 13 Uhr, beginnen die Vorstellungen im Dorfgemeinschaftshaus. Karten für einen Euro können telefonisch unter 0151/50733088 bei Cheyenne Skrotzki reserviert werden. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Aufführung.

Pilzführung mit Monika Weber in Kaltenkirchen

Naturführerin Monika Weber bietet im Herbst wieder drei Führungen zum Thema Pilze an. Erster Termin ist am Sonnabend, 21. September, ab 9.30 Uhr. Treffpunkt ist der Penny-Parkplatz an der Kieler Straße. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften in den Wald. Weitere Termine sind 3. Oktober und 2. November.

Familienfest zum Weltkindertag in Schwentinental

Zum Weltkindertag am Sonnabend, 21. September, laden die Awo Schwentinental, das Kinder- und Jugendhaus sowie der TSV Klausdorf zum Familienfest ein. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Angebote auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule und im Kinder- und Jugendhaus Klausdorf. Nach der Eröffnung vor der Schulsporthalle folgen um 15 Uhr Kindertanz-Vorführungen, eine Generationen-Olympiade und Bewegung in der Sporthalle. Außerdem gibt es einen Pool mit ferngesteuerten Booten, Masken-Ausmalbilder, Lesezeichenbasteln, Kinderschminken, Wasserspiele, Lagerfeuer und Stockbrot sowie einen Flohmarkt vor dem Kinder- und Jugendhaus. Zur Stärkung werden Kaffee, Kuchen, Waffeln und Saft verkauft.

Pfadfinder Nortorf stellen neues Heim vor

Der Pfadfinderstamm von Acken stellt am Sonnabend sein neues Pfadfinderheim in der Alten Schule in Nortof-Thienbüttel, Rendsburger Straße 27, vor. Von 14 bis 18 Uhr ist das renovierte Gebäude bei einem Tag der offenen Tür zu besichtigen. Die Pfadis waren aus ihrem alten Stammsitz in der Nähe der Grundschule ausgezogen. Das Grundstück wurde gebraucht, um an der Grundschule die Bus- und Parkplatzsituation neu zu gestalten.