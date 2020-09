Kiel

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Oktoberfest in der Kieler Lille-Brauerei

Die Wiesn in München fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Die Lille Brauerei möchte in Kiel trotzdem das Oktoberfest feiern. Dafür hat Lille ein Festbier gebraut und schafft in der Brauerei Platz für 250 Leute. Bei Einhaltung aller Hygienevorschriften - ohne Mundschutz kein Einlass - können zum Bier Haxen, Weißwürste, Sauerkraut und vegane Speisen verzehrt werden. Dazu gibt es Livemusik, Lederhosen und natürlich die gesamte Lille Bierauswahl.

Die Reservierung für sechs bis acht Personen ist hier möglich. Mit der Anmeldung werden verpflichtend auch die Speisen gebucht. Buchungen ohne Speisenauswahl werden storniert.

Kieler Ateliertage : Kunst in Kiel erleben

70 Ateliers öffnen am Sonnabend und Sonntag bei den Kieler Ateliertagen 2020 ihre Türen, um in und um Kiel die Vielfalt ihrer Arbeit zu präsentieren. In der Innenstadt, in Kleingärten, Ladenwohnungen, auf Dachböden oder in Hinterhöfen: Die Besucher können mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen und die Stätten erkunden, an denen ihre Kunst entsteht. Alle teilnehmenden Künstler und Veranstaltungsorte finden Sie hier. Der Eintritt in Ateliers, Galerien und Werkstätten - die meisten sind an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet - ist frei.

Auf der Spur der Seeadler in Damp

Er ist der größte Greifvogel Deutschlands und lebt in der Region. Auf einem neuen Rundweg in Damp können sich Erwachsene und Kinder über den Seeadler informieren. Dieser Weg wird am Sonnabend offiziell eröffnet. Kurze Redebeträge am Restaurant Achter't Holt sind um 10 Uhr geplant, gegen 10.30 Uhr folgt die erste Führung. Auf elf Informationstafeln an der Strecke gibt es Wissenswertes zum Seeadler in Bild und Text.

Im Restaurant befindet sich eine Dauerausstellung über den Greifvogel, den man heute aufgrund von intensiven Schutzmaßnahmen und großem ehrenamtlichen Engagement von Naturschützern an vielen Gewässern im ganzen Land wieder regelmäßig beobachten.

Herbstspaziergang durch die Forstbaumschule

Große und prächtige Bäume stehen in der Kieler Forstbaumschule, dem ältesten Park Kiels. Einige davon stammen noch aus der Zeit der königlichen-dänischen Forstlehranstalt. Beim Herbstspaziergang am Sonntag von 14 bis 16 Uhr kann der Wald in einer der schönsten Zeiten entdeckt werden: Die Früchte an den Bäumen reifen und die Blätter verfärben sich. Gudrun Aschenbach erklärt, wie die verschiedenen Baumarten zu bestimmen sind.

Teilnehmer können einen Notizblock, Stift und Fernglas mitbringen. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 7 Euro und für Kinder ab fünf Jahren 4,50 Euro. Der Spaziergang beginnt an der Gaststätte Forstbaumschule.

Bad Bramstedt : Mit Pfeil und Bogen in den 3D-Parcours

Der 3D-Parcours der Bogenschützen des Schützenvereins Roland am Parkplatz Birkengrund öffnet ab Sonnabend für die Öffentlichkeit. Dann kann jeder gegen eine Gebühr mit Pfeil und Bogen Jagd auf lebensechte Gummitiere schießen. Rund drei Kilometer lang ist der Parcours im Kurgebiet beim Birkengrund. 30 lebensgroße Hartgummitiere verstecken sich hier im Gebüsch, darunter Damm- und Rotwild, Fuchs, Dachs, ein Rocky-Mountain-Schaf und sogar ein Wolf und ein Grizzlybär. Auf sie gilt es den Bogen anzulegen.

Den Bogen müssen die Besucher selbst mitbringen. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 15 Euro, Jugendliche (zehn bis 17 Jahre) sieben Euro. Für Kinder unter zehn Jahre und Begleitpersonen ohne Bogen ist der Eintritt frei.

Gettorf : Apfelfest der Garten-Baumschule Dittmann

Holsteiner Cox, Juwel von Kirchwerder oder Freiherr von Berlepsch: Auf ihrem „Apfelfest“ präsentiert die Garten-Baumschule Dittmann, Kieler Chaussee 65, gleich 50 verschiedene Sorten. Die Aktion geht am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr in dem Gettorfer Betrieb über die Bühne – inklusive Apfeltest. Zudem werden Sonderformen wie Säulen- oder Spalierbäume vorgestellt. Die Profis beantworten auch Fragen zu Düngung, Pflege und Schnitt.

Schwedeneck: Fossiliensuche an der Steilküste

Versteinerte Seeigel oder sogar Teile von Tintenfischen – sogenannte Donnerkeile – sind an der Ostsee häufiger zu finden. Zu einer Suche nach ihnen und selteneren kristallinen Gesteinen wie Granit und Quarz lädt die Heimatgemeinschaft Eckernförde für den kommenden Sonntag ein. Gesammelt wird ab 14.30 Uhr gemeinsam an der Stohler Steilküste in Schwedeneck.

Treffpunkte für die Wanderung gibt es zwei: Entweder kommen Interessierte zum Start der Suche auf den gebührenpflichtigen Steilküstenparkplatz in Stohl oder sie treffen sich schon vorher um 14.30 Uhr in Eckernförde. Dort werden auf den Parkplatz am Grünen Weg Fahrgemeinschaften gebildet. Fragen zu der Exkursion entlang der Steilküste beantwortet Organisator Joachim Sebastian unter Tel. 04351/41979.

Stoffköste und offene Läden in Neumünster

Die Stadt Neumünster lädt am 27. September zu Stoffköste und verkaufsoffenem Sonntag ein. Auch das Designer Outlet und die Holstengalerie haben von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Bei Nortex und Karstadt bleiben die Türen geschlossen. Aktionen wie Oldtimertreffen, Sicherheitstag und Schwanen-Rennen, die an diesem Tag auch geplant waren, finden nicht statt.

Von Holz bis Keramik und Glas: Handwerker-Markt in Laboe

Von Freitag bis Sonntag können Besucher beim Kunst- und Handwerkermarkt „Handgemacht“ im Rosengarten in Laboe stöbern. Der Markt ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Es gibt Unikatschmuck von Schmuckdesignern aus den verschiedensten Materialien, Glasperlendrehen, vielfältiges Textildesign, Lederkunst, Bilder, Karten, Schmiedearbeiten, schöne Dinge aus Holz, Keramik und vieles mehr. Ergänzt wird der Markt durch verschiedene Spezialitätenanbieter, die leckere Gewürze und ausgefallene Feinkost anbieten.

Herbst- und Bauernmarkt auf Schloss Hagen

Der Herbstmarkt auf Schloss Hagen, Schlossstraße 16 in Probsteierhagen, findet trotz Corona statt. An diesem Wochenende können sich die Besucher am Sonnabend und Sonntag von jeweils 11 bis 18 Uhr auf ein buntes Angebot der 40 Aussteller aus der Region freuen: Mode, Kosmetik, Schmuck, Gewürze, Dekoration, dazu klassische Bratwurst Flammkuchen aus dem Holzbackofen. Wer nach dem Besuch noch etwas Ruhe sucht, findet Entspannung im Schlosspark, der zu einem kleinen Spaziergang einlädt. Der Eintritt ist frei.

Mehr aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.