Kiel

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Im Erlebniswald einem Waldtier auf der Spur

In die Rolle eines Tieres versetzen können sich die Besucher einer Aktion im Erlebniswald Trappenkamp. Am Sonnabend, 3. Oktober, ab 14 Uhr begibt sich eine Gruppe vom Haupteingang aus zusammen mit der Waldpädagogin Dr. Carolin Hilbert-Kzionska auf die Spurensuche nach einem bekannten Waldtier. Welches, sollen die Teilnehmenden vor Ort selbst herausfinden. Es gibt Preise zu gewinnen, teilten die Organisatoren mit. Eine Anmeldung ist erforderlich unter E-Mail info@erlebniswald-trappenkamp.de oder Telefon 04328/170480.

Herbstfest im Tierpark Neumünster

Zauberhafte Feen und wüste Trollen sollen an diesem Wochenende den Tierpark in Neumünster bevölkern. Dabei sollen Fantasie-Gestalten zum Herbstfest am 3. und 4. Oktober die Corona-Regeln strikt einhalten. Der Einlass ist jeweils auf 1000 Besucher begrenzt. Im Tierpark an der Geerdtsstraße 100 soll jeweils von 10 bis 17 Uhr großen und kleinen Besuchern ein umfangreiches Programm geboten werden. Der Eintritt ist mit regulären Tagestickets ohne zusätzliche Kosten möglich – unter Berücksichtigung der Hygiene Regeln.

Besuch bei Faltern und Schweinen

Der Naturpark Schlei bietet am Sonnabend, 3. Oktober, kostenfreie Exkursionen an. Die ermöglichen besondere Kontakte zu Tieren und Pflanzen in der Region. Zum Naturerlebnis-Programm gehört von 12 bis 13 Uhr ein Ausflug zu Schmetterlingen. Auf dem Hof Schoolbek in Kosel bietet Insektenkenner Marx Harder eine Falter-Führung an. Eine andere Tierart wird von 13 bis 13.45 Uhr auf Gut Stubbe in Rieseby in den Blick genommen. Auf dem Hof können sich Besucher ansehen, wie die seltenen Angler Sattelschweine gehalten werden. Anmeldung müssen bis Freitag übers Internet erfolgen: www.ostseefjordschlei.de.

Bauern- und Regionalmarkt am Wochenende in Kiel

Der Bauern- und Regionalmarkt in der Innenstadt von Kiel wird an diesem Wochenende kleiner ausfallen. Wegen der Corona-Pandemie können bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr lediglich 30 verschiedene Stände ihre Spezialitäten präsentieren. Sonst waren es 50. Die Stände werden mit drei Metern Abstand zueinander aufgebaut, einen Streichelzoo und Spielbereich für Kinder gibt es nicht.

Nur eine begrenzte Besucherzahl kann gleichzeitig auf die einzelnen Märkte. An den Eingängen kontrollieren Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma. Beispielsweise dürfen auf den Holstenplatz nur 250 Gäste gleichzeitig. Er wird komplett eingezäunt werden, um den Überblick zu behalten. Feste Ein- und Ausgänge sichern, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Der Asmus-Bremer-Platz hingegen wird lediglich mit Strohballen abgegrenzt.

Verkaufsoffener Sonntag zum Bauern- und Regionalmarkt in Kiel

Am Sonnabend haben die Geschäfte in Kiel anlässlich des Feiertags geschlossen. Zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. Oktober öffnen sie von 13 bis 18 Uhr in der Wik, in der Holtenauer Straße, in Hassee und der Innenstadt.

"Plastik in the Basket": Müllsammeln am Strand

Die Initiative „Plastic in the Basket“ ruft für Sonnabend zum Müllsammeln an den Ostsee-Stränden auf. Vor allem Petrijünger sind gefragt. „Es gibt in Deutschland rund sechs Millionen Angler, sie alle könnten Botschafter für den Umweltschutz sein“, sagt Initiator Christopher Heiland. Alle Angler sollen künftig dabei helfen, die Ostseestrände sauber zu halten. Die Aktion „Plastic in the Basket Germany“ startet nun auch an den Küsten Schleswig-Holsteins durch – am Sonnabend, 3. Oktober. Mehr dazu lesen Sie hier.

Museen in Kiel laden zum Besuch ein

Kulturinteressierte können ihre Freizeit in einem städtischen Museum verbringen. In der Stadtgalerie Kiel im Neuen Rathaus (Gegenwartskunst aus Japan und aus Norddeutschland) und im Stadtmuseum Warleberger Hof in der Dänischen Straße (Impressionistische Kiel-Ansichten) laufen neue Ausstellungen und das Schifffahrtsmuseum Fischhalle am Wall präsentiert seine vor kurzem überarbeitete Dauerausstellung. Außerdem ist an diesem Sonnabend auch das Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei in Neumühlen, Grenzstraße 1, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Jahrmarkt bis 11. Oktober auf dem Wilhelmplatz in Kiel

Auf dem Wilhelmplatz in Kiel findet vom 2. bis 11. Oktober der traditionelle Herbstmarkt statt. Coronabedingt gibt es ein Hygienekonzept, Besucher des Jahrmarktes müssen sich aber nicht registrieren lassen. Eine Maskenpflicht gilt nur in den Fahrgeschäften. Die Besucherzahl ist auf rund 600 Teilnehmer begrenzt. Es gibt getrennte Ein- und Ausgänge, an denen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zählen, wie viele Menschen auf dem Wilhelmplatz sind. Geöffnet sind die Buden und Fahrgeschäfte von 14 bis 22 Uhr, freitags und sonnabends bis 23 Uhr.

Neues Welcome Center Kieler Förde lädt zum Tag der offenen Tür

Aus der alten Touristen Information Kiel ist in den letzten Monaten das neue und vor allem moderne Welcome Center Kieler Förde entstanden, dessen Herzstück vor allem die digitalen Formate sind. Besucher können einen virtuellen Rundgang durch die Stadt erleben, sich selbst zu ihren Wunschplätzen navigieren und an den digitalen Infostationen über das vielfältige Freizeitangebot rund um die Förde informieren. Seit 1. Oktober ist es geöffnet. Am Tag der offenen Tür am 3. Oktober von 12 bis 16 Uhr bekommen Besucher einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten. Zur Feier des Tages werden kostenlose, geführte Stadtspaziergänge angeboten. Diese starten um 12.30 Uhr, 14 Uhr und 14.30 Uhr und dauern jeweils eine Stunde. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine Voranmeldung im Welcome Center empfohlen. Spontane Gäste können restliche Plätze zudem am Infotresen erfragen.

Öffnungszeiten am 3. Oktober.: Tag der offenen Tür von 12 Uhr bis 16 Uhr, am 4. Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr Öffnungszeiten. Ab 5. Oktober Mo-Fr. 9.30 Uhr bis 18 Uhr Sa. 10 Uhr bis 14 Uhr

"Selbstgemachtes" in Stolpe

Zu einem besonderen Markttreiben am Sonntag, 4. Oktober, lädt der Verein Stolpe Kulturell ein. Auf dem Gelände des Urzeithofs wird es von 10 bis 18 Uhr ausschließlich Selbstgemachtes der Dorfbewohner und befreundeter Hobbyisten geben. Für die Sicherheit sorgt ein ausgeklügeltes Hygienekonzept.

Selbstgemachtes“ heißt auch der Markt mit 20 Ständen, die auf dem über 2100 Quadratmeter großen Areal des Urzeithofs am Pfeifenkopf in Stolpe aufgebaut werden. Barbara und Rainer Petersen als Organisatoren legen großen Wert darauf, dass keine Gewerbetreibenden oder professionelle Händler auf den Innenhöfen und in der Scheune zugelassen sind. „Wir haben viele Kreative im Dorf, die tolle Sachen anbieten können“, erzählt das Ehepaar, das auch selbst am Start ist. Der Eintritt zum Markt ist frei.

Museumseisenbahn gibt mächtig Dampf in Schönberg

Die Museumszüge der Schönberger Museumseisenbahn verkehren normalerweise nur sonntags ab Schönberger Strand um 11.30, 14 und 16 Uhr und ab Schönberg um 12, 14.30 und 16.30 Uhr, jeweils mit Zwischenhalt in Stakendorf, geplant sind aber auch Fahrten am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Der Fahrpreis für die Rückfahrkarte der Museumseisenbahn beträgt 6,60 Euro für Erwachsene. Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen die Hälfte – mit der Ostseecard fahren sie frei. Familien zahlen 16,50 Euro.

Flohmarkt öffnet an den Holstenhallen in Neumünster

Das Holstenhallen-Gelände in Neumünster wird am Sonnabend, 3. Oktober, zum „Riesen-Flohmarkt“. So nennen die Veranstalter den Trödelmarkt, der von 8 bis 15 Uhr jeweils zeitgleich bis zu 500 Besucher auf dem großen Gelände erlaubt. Anbieter aus ganz Norddeutschland werden auf dem Flohmarkt mit Trödel, Porzellan, Hausrat, Antiquitäten, Spielzeug, Kleidung und auch Neuware erwartet. Auch private Anbieter können mitmachen und damit die Chance nutzen, ihre Keller und Dachböden zu entrümpeln, weitere Infos unter Tel. 04121/4752808. Besucher erhalten am Eingang zu dem eingezäunten Markt gegen ein Pfandgeld von 2 Euro eine Marke. Das Pfandgeld wird beim Verlassen des Geländes wieder erstattet.

Schnäppchen jagen und Gutes tun in Wendtorf

Weil sie die Not der Obdachlosen in der Corona-Krise miterlebt haben, wollen die Omas gegen Rechts jetzt einen Hof-Flohmarkt veranstalten und die Erlöse Obdachlosen in Kiel zugutekommen lassen. Stattfinden soll der Hof-Flohmarkt am Sonnabend, 3. Oktober, in Wendtorf auf dem Grundstück von Oma gegen Rechts Marion Schmidt, Dorfstraße 30 bis 32 in Wendtorf. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher an etwa zehn verschiedenen Ständen stöbern, Schnäppchen jagen und gleichzeitig Gutes tun. Denn die Erlöse sollen an den Verein Hempels in Kiel gehen, der sich um Obdachlose und andere Menschen in sozialer Not kümmert.

Garagen-Flohmarkt in Bornhöved

Damenbekleidung, Bücher, Schmuck, Brillen, Spiele und Kleinigkeiten des Haushalts können beim Garagen-Flohmarkt am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. Oktober, gekauft werden. Die Wohngruppe von Marion Schneider und das Jugendhaus Bornhöved öffnen den Flohmarkt von 10 bis 16 Uhr. Sie liegt an der Segeberger Landstraße 12a. Zugang ist über den alten Bahndamm.

Mit der Stadtführerin über den Alten Friedhof

Stadtführerin Anne-Kathrin Kalb bietet am Sonnabend, 3. Oktober, ihren traditionellen Rundgang in Begleitung von Detlef Beisner über den Alten Friedhof in Preetz an. Dabei berichtet sie über Preetzer Prominenz, Gefallene und Verstorbene, die sich in Preetz einen Namen gemacht hatten, und kennt dazu viele Anekdoten. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung im Friedhofsbüro unter Tel. 04342/2680 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr) möglich. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend, die Teilnehmer sollten auf den nötigen Abstand achten. Die Führung beginnt um 14 Uhr an der Friedhofskapelle, Treffpunkt ist bereits um 13.50 Uhr, um die nötigen Coronaregeln abzugleichen. Es dürfen nur 20 Personen teilnehmen. Die Friedhofsführung dauert rund eineinhalb Stunden und ist kostenfrei

Trave Trio gastiert auf Hof Brache in Wielen

Die Konzertreihe „Musik auf dem Heuboden“ auf Hof Brache in Wielen (Gemeinde Wahlstorf) wird auch unter Corona-Bedingungen fortgesetzt. Am Sonnabend, 3. Oktober, ab 19 Uhr wird das Trave Trio in einer selten zu hörenden Besetzung den Abend gestalten: Diethelm Jonas (Oboe), Dozent an der Musikhochschule Lübeck, die freischaffende Musikerin Jutta Uhl (Oboe/Englischhorn) und Yoko Yamada (Klavier), ebenfalls an der Musikhochschule Lübeck tätig, spielen Werke von Ludwig van Beethoven sowie Clara und Robert Schumann. Karten für 22,50 Euro (Stunden 15 Euro) gibt es nur an der Abendkasse. Eine Anmeldung unter Tel. 04342/81090 ist erforderlich.

Konzert zur Deutschen Einheit

Am Sonnabend, 3. Oktober, um 11 Uhr spielt Gunther Strothmann auf dem Carillon des Kieler Klosters zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit Improvisationen über bedeutende Hymnen und Lieder aus der deutschen Geschichte, in denen es um den Kampf für Recht, Frieden und Freiheit geht, von Luthers „Marseillaise der Bauernkriege“ bis zum 3. Oktober 1990. Am Beginn des Konzertes erinnert Strothmann mit seiner Komposition für Carillon „Der Geistkämpfer - Fantasie und Fuge über den Namen Ernst Barlach“ an den 150. Geburtstag von Ernst Barlach (1870-1938). Der Eintritt ist frei.

