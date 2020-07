Schleswig-Holstein

Großveranstaltungen wird es in Schleswig-Holstein im Sommer nicht mehr geben. Doch durch viele Corona-Lockerungen kehren Kultur und andere Freizeitaktivitäten trotzdem langsam wieder zurück nach Schleswig-Holstein.

Wir haben Termine, Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten für den 11. und 12. Juli 2020 für Sie zusammengestellt. Wichtig: Informieren Sie sich bei allen Veranstaltungen über die Hygienemaßnahmen, die vor Ort gelten.

Anzeige

Open Air beim Falckensteiner Strand

Quer durch die Genres und mit regionalen Acts soll es gehen beim "Festungssommer" auf dem Gelände der Festung Friedrichsort beim Falckensteiner Strand. Zum Auftakt spielen am Sonnabend auf der Open-Air-Bühne die Kieler Rockbands Carolina und Sons & Preachers. Corona sorgt aber für besondere Bedingungen: 20 umzäunte Separees wurden gebaut, die je zehn Zuschauern Platz und Auslauf bieten – Picknickdecken müssen übrigens auf alle Fälle mitgebracht werden.

Weitere KN+ Artikel

Wegen der aktuellen Richtlinien können nur zehnköpfige Gruppen für je 15 Euro pro Nase ein gemeinsames Ticketbundle erwerben. Die rund vierstündige Premiere des Festungssommers startet um 20 Uhr. Buchungen samt Datenliste der Gruppen (Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen) können an per Mail an info@czernys-kuestenbrauerei.de geschickt werden.

Surfen lernen in Schleswig-Holstein

Mit dem Surfbrett rauf auf die Nordsee oder Ostsee: Kitesurfen, Windsurfen oder Stand-Up-Paddling sind beliebte Freizeitsportarten im Sommer. Wir zeigen Ihnen auf einer interaktiven Karte, wo Sie in Schleswig-Holstein Surfen lernen und Bretter ausleihen können.

Lesen Sie auch: Surfbretter teilen und Geld verdienen

Malkurs am Meer

Malen an der frischen Seeluft bei Wind und Wetter: Am Sonntag geben Ute und Jens Jacobsen einen zweistündigen Gruppenmalkurs draußen direkt am Strand von Laboe. Dabei entstehen schöne Erinnerungen an den Sommer auf Leinwand mit Acrylfarben und Meerwasser. Der Kurs startet am Sonntag um 15 Uhr am Hafenplatz 11 in Laboe. Die Teilnahme kostet 69 Euro, Kinder bezahlen 49 Euro.

Wanderung im Esprehmer Moor

Trotz Corona finden viele Veranstaltungen des diesjährigen Naturgenussfestivals statt. Am Sonntag ab 11 Uhr können Einheimische und Gäste die Geheimnisse des Esprehmer Moores zwischen Schleswig und Eckernförde entdecken. Wilde Kräuter, besondere Moor-Pflanzen und warum das Moor ein wichtiger Helfer im Kampf gegen den Klimawandel ist – das und mehr berichten Gebietsbetreuer, Jan Erik Voss, Kräuterexpertin und Apothekerin Renate Voss sowie Küchenchef Frank Jebe-Öhlerich.

Die Wanderung dauert rund zwei Stunden. Danach gibt es das Naturgenuss-Buffet in der Schlei Liesel. Um Anmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Kosten: 28 Euro pro Person (inkl. Führung und Buffet). Anmeldung direkt in der Schlei-Liesel unter Tel. 04354/99770.

Geschichte der Holstenbrücke

Am Sonntag um 15.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Die Kieler Holstenbrücke" an. Museumsbesucher sind verpflichtet, während der Führung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Hansa-Park besuchen

Der Hansa-Park in Sierksdorf hat seine Tore seit rund einer Woche wieder geöffnet, ein Großteil der Attraktionen von Achterbahn bis Wildwasserfahrt sind zugänglich. Corona hat aber Auswirkungen auf die Abläufe in dem Freizeitpark. Tickets müssen im Voraus gebucht und in den Fahrgeschäften Masken getragen werden. Wie es zu Corona-Zeiten im Hansa-Park aussieht und was die ersten Besucher nach der Wiedereröffnung sagen, sehen Sie im Video.

Beertasting im Livestream

Normalerweise finden die Beertastings bei Brewcomer vor Ort am Jungfernstieg in Kiel statt. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie sind sie ein Online-Event. Nächster Termin ist am Sonnabend um 20.15 Uhr.

Lesen Sie auch: Event von Brewcomer - Zu Hause Bier trinken, online fachsimpeln

Führung durch Kunstausstellung in Achterwehr

Lange wurde die Kunst durch Corona ausgebremst. Nun darf sie sich wieder langsam zeigen. Das gilt auch für die Galerie für aktuelle Kunst in Achterwehr, die nach langer Pause mit "Einmalig und Skurril" wieder eine Ausstellung eröffnet.

Die Ausstellung zeigt unter anderem Malereien von Anna-Doris Lükewille, Skulpturen von Klaus Losch oder Ölbilder und Aquarelle von Franz Kottmeier. Am Sonntag beginnt um 16 Uhr eine Führung durch die neue Ausstellung. Für den Termin ist eine Anmeldung per E-Mail an info@gak-achterwehr.de oder telefonisch unter 0152/21900112 oder 0178/3876912 notwendig.

Marine, Werften, Segelsport

Am Sonntag um 14.30 Uhr bietet das Schifffahrtsmuseum Fischhalle in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Marine, Werften, Segelsport" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Radtour in der Kiel-Region

Wenn das Wetter mitspielt, können Sie sich auch eine Radtour am Wochenende vornehmen: Rund um Kiel gibt es einige sehr schöne Radstrecken. Drei Radtouren hat die Kiel-Region gemeinsam mit dem ADFC und der Stadt Kiel erstellt. Sie führen von der Ostseeküste in die Holsteinische Schweiz, von der Eckernförder Bucht durch den Dänischen Wohld und von Kiel aus um den Westensee. Tourkarten und GPX-Tracks finden Sie hier.

Baden in Schleswig-Holstein

Viele Schwimmbäder haben wieder geöffnet - bei schönem Wetter bietet sich aber auch der Sprung ins Wasser an den vielen Badestellen in Schleswig-Holstein an - zum Beispiel im Kreis Plön. Wo im Kreis die öffentlichen Badestellen sind, haben wir Ihnen auf einer interaktiven Karte zusammengestellt. Badestellen im Kreis Rendsburg-Eckernförde finden Sie hier, Badestellen im Kreis Segeberg hier.

Kiel im Luftkrieg

Am Sonntag um 11.30 Uhr bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel eine Führung durch die Ausstellung "Luftkrieg und Heimatfront" an. Museumsbesucher sind verpflichtet während der Führung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sich registrieren zu lassen und die Abstands- und Hygienestandards von 1,5 Metern einzuhalten. Maximal dürfen zehn Personen an der Führung teilnehmen, die Führungsgebühr liegt bei einem Euro pro Person.

Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.