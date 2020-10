Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Tierwelt der Urzeit im Fokus

Eine Kombination ihrer Hobbys Malerei und Paläontologie zeigt Gabriele Engelhard in ihrer Ausstellung „Artenreich“ im Urzeithof in Stolpe, die mit einer Vernissage am Sonntag, 11. Oktober, um 14.30 Uhr eröffnet wird. In den Fokus der Schau rückt die Künstlerin aus Altenholz die Tierwelt der Urzeit, ihre Werke entstehen als Acrylmalerei oder in Airbrushtechnik. Nach der Eröffnung ist ein Rundgang durch das Museum geplant, bei dem Gabriele Engelhard ihre Bilder vorstellen wird. Die Ausstellung ist bis zum 20. Dezember zu sehen.

Kastanien gegen Gutschein tauschen

Wer mit dazu beitragen möchte, dass die Tiere im Erlebniswald Trappenkamp gut durch den Winter kommen, kann mit selbst gesammelten Eicheln und Kastanien helfen. Bei der Kastanientauschaktion am Sonntag, 11. Oktober, von 11 bis 16 Uhr am Haupteingang können Spender ihre gesammelten Eicheln und Kastanien gegen Gutscheine vom Erlebniswald eintauschen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Kiels beste Pizza gesucht

Rund und lecker: Wer die letzten lauen Sommerabende auf der Terrasse seines Lieblingsitalieners verbringt, weiß eine gute Pizza zu schätzen. Nur wo schmeckt es am besten? KN-online sucht die beste Pizzeria in Kiel. Hier können Sie uns Ihren Favoriten nennen und 50 Euro gewinnen.

"Ackerkino“ am Großen Segeberger See

So etwas hat es in Bad Segeberg noch nicht gegeben – im doppelten Sinne: Erstmals laden alle in der Stadtvertretung sitzenden Partien zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Am Sonnabend, 10. Oktober, findet das erste „Segeberger Ackerkino“ statt. Los geht es um 19 Uhr im Haus am See (Badeanstalt), Winklersgang 6. Gezeigt werden Kurzfilme, die einen Bezug zu Schleswig-Holstein haben. Wer will, der kann auch einen eigenen Film mitbringen und mit etwas Glück vorführen lassen. Der Eintritt kostet drei Euro. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt, wetterunabhängige Sitzplätze seien laut Veranstalter allerdings vorhanden. Anmeldungen sind notwendig und ab sofort möglich bei Magnus Wittern unter der Telefonnummer 04551/808794 oder per E-Mail unter anmeldung@magnus-wittern.de

Herbstmarkt auf dem Wilhelmplatz in Kiel

Der erste Jahrmarkt des Jahres geht am Wochenende in Kiel zu Ende: Bis Sonntag, 11. Oktober, ist noch Herbstmarkt auf dem Wilhelmplatz. Geöffnet sind die Buden und Karussells von 14 bis 22 Uhr, freitags und sonnabends bis 23 Uhr, einen Ruhetag gibt es nicht. Während des Marktes und Abbaus steht der Platz voraussichtlich bis Dienstag, 13. Oktober, bis 20 Uhr nicht als Parkfläche zur Verfügung. Parkplätze für Menschen mit Behinderung sind an der Stephan-Heinzel-Straße eingerichtet.

Jahrmarkt in Bad Bramstedt

Auch in Bad Bramstedt sind die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften vertreten. Geöffnet ist der Jahrmarkt am Freitag, Sonnabend und Sonntag von 14 bis 22 Uhr und am Montag von 14 bis 20 Uhr.

" Herbstzauber " in Bad Segeberg

„ Herbstzauber“ - so heißt das Motto des nächsten verkaufsoffenen Sonntags in Bad Segeberg. Am 11. Oktober werden in der Zeit von 12 bis 17 Uhr erneut viele Geschäfte für die Segeberger und ihre Gäste aus dem Umland öffnen.

Knickholz als Werkmaterial

Wohin mit dem Holz, das bei der Knickpflege anfällt? Der Naturpark Holsteinische Schweiz bietet dazu am Sonntag, 11. Oktober, eine „Knickholz-Werkstatt“ an. Sabine Hönig zeigt, wie man aus den Ästen hübsche Zäune, Trennwände, Hocker, Laternen oder Vogelhäuschen machen kann. Der Kursus beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist das Naturpark-Haus im Schlossgebiet von Plön. Anmeldungen unter Tel. 04522/749380.

Führung durch den Schlossgarten in Eutin

Das Schloss Eutin lädt am Sonnabend und Sonntag zu Schlossgartenführungen ein. Jeweils ab 11, 13 und 15 Uhr können sich Interessierte den englischen Landschaftsgarten mit Monopteros, Lindenallee und einer Vielzahl an kleinen Brücken ansehen. Ein Highlight ist die Führung durch den Küchengarten am Sonnabend, 10. Oktober, um 12 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt ist der Schlossinnenhof. Infos: Tel. 04521/70950 oder unter info@schloss-eutin.de

Bizets „Carmen“ in einer Jazz-Version in Hohwacht

„Carmen“ von Georges Bizet ist einer der bekanntesten Opern der Welt. Wie klingt es, wenn man die Melodien einmal in einer swingenden Jazz-Version spielt? Das können Zuhörer am Sonnabend, 10. Oktober, im Hotel Hohe Wacht in Hohwacht erleben. Daniel Eberhard am Flügel, im Hauptberuf Musikprofessor, Harald Rüschenbaum am Schlagzeug und Rene Harderer am Bass interpretieren die Arien auf ihre Weise. Wolfgang Griep erklärt zwischendurch die Geschichte der Carmen mit Liebeslust und Liebesleid. Karten gibt es nur im Vorverkauf für 15 Euro in der Tourist-Info Lütjenburg (Tel. 04381/419941). Im Preis ist ein Begrüßungsgetränk enthalten. Masken müssen bis zum Einnehmen des Platzes getragen werden.

Kieler Hospiztage im Kieler Rathaus

Noch bis zum 10. Oktober finden im Kieler Stadtgebiet die 4. Kieler Hospiztage statt. Verschiedene Veranstaltungen laden dazu ein, palliativen und hospizlichen Themen auf unterschiedliche Weisen zu begegnen. Wie bereits in den Jahren zuvor bildet der Welthospiztag im Kieler Rathaus wieder den krönenden Abschluss. Am Sonnabend, 10. Oktober, finden die Besucher zwischen 10 und 15 Uhr im Flur Fachleute mit Infoständen, die Informationen aus erster Hand geben. Im Ratssaal wird um 10 Uhr mit Experten und Betroffenen über das Thema „Ehrenamt in Corona-Zeiten“ diskutiert. Ein weiterer Programmpunkt ist der „Vortrag mit Verwandlung“ der Demenzbegleiterin und ausgebildeten Clownin Rosalore, der um 13 Uhr startet.

Puppenbühne im Bürgerhaus Bordesholm

Die Puppenbühne Walter Kraft ist am Sonntag, 11. Oktober, mit zwei Gastspielen im Bürgerhaus in Bordesholm in der Wildhofstraße zu Gast. Um 11.30 und 15 Uhr wird mit den handgeschnitzten Puppen das Stück "Das Leberwurst fressende Krokodil Otto" inszeniert. Ohne erhobenen Zeigefinger will die Bühne Werte wie Zusammenhalt, Freundschaft und anderes vermitteln. Das Puppenspiel für die ganze Familie dauert 50 Minuten. Der Eintritt kostet 7 Euro. Ermäßigungskarten sind in Kindergärten oder unter Tel. 0173/1691141 zu bekommen.

Pferdeflüsterei für Kinder in Damp

Nähere Kontakte zwischen Mensch und Tier macht das gerade eröffnete Familienzentrum Damp & rundum am Sonnabend, 10. Oktober, möglich. Pferdeflüsterei für Kinder nennt sich das Gratis-Angebot für Mädchen und Jungen ab mindestens fünf Jahren. Auf dem Hof von Klaus Rodde werden von 15 bis 18 Uhr Vierbeiner geputzt, geführt und vielleicht auch etwas geritten. Eine Anmeldung unter Tel. 0174/2445004 ist nötig.

Spendenaktion mit Rosen in Preetz

Frauke Eggers aus Preetz veranstaltet am Sonnabend, 10. Oktober, ab 15 Uhr wieder eine Spendenaktion mit Ablegern historischer Rosen aus ihrem Garten in der Wakendorfer Straße 150. In diesem Jahr sind auch einige seltene Sorten zu vergeben, die in den vergangenen Jahren noch nicht im Angebot waren. Dazu gehören zum Beispiel „ William Lobb“ (eine dunkle Moosrose), „Pompon de Paris“, „Reine des Violettes“, „Ayrshire splendens“ und „ William III“. „Insgesamt werden wir etwa 25 verschiedene Sorten anbieten, die es zum Teil nicht im Handel gibt“, kündigt sie an.

ABK sammelt Grünschnitt im Kieler Norden

Am Tag der deutschen Einheit blieben die großen Sammelfahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) in der Garage. Am Sonnabend, 10. Oktober, wird nun die Herbsttour der ABK-Grünabfallsammlung durch die Kieler Stadtteile fortgesetzt. Diesmal geht es in den Norden der Landeshauptstadt: Von 8 bis 12 Uhr macht der ABK Halt in Schilksee, Graf-Luckner-Straße (zwischen Langenfelde und Seekante), Holtenau, Herwarthstraße/Eekbrook, und Projensdorf, Charles-Roß-Ring (Parkplatz bei Haus Nr. 59). Bis zu ein Kubikmeter Grünabfall aus dem privaten Haus- und Kleingarten darf kostenlos eingeworfen werden – Baumstubben oder Dickholz gehören nicht in die Sammlung.

Trauertreff statt Frühstücksangebot in Kiel

Zu einem Trauertreff lädt die Hospiz-Initiative am Sonntag, 11. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr ins Haus der Begegnung, Waitzstraße 17, ein. Weil die sonst jeweils am zweiten Sonntag im Monat stattfindenden Frühstücke für Menschen in Trauer wegen Covid nicht stattfinden können, wird beim Trauertreff die Möglichkeit für Begegnung und Austausch im Beisein ausgebildeter Trauerbegleiterinnen geboten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Hospiz-Initiative um Anmeldung bis Donnerstag, 8. Oktober, unter Tel. 0431/220335-0 oder per E-Mail unter info@hospiz-initiative-kiel.de. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Initiative freut sich aber über Spenden.

Klassische Konzerte in Kiel

Am Sonnabend, 10. Oktober, bietet der Pianist Florian Heinisch um 15 und um 18 Uhr in der Ansgarkirche in Kiel besondere Klavierstücke von Beethoven wie die Fantasie op. 77 oder die Sechs Bagatellen op. 126, außerdem die Neunte Klaviersonate E-Dur op. 14, Nr. 1. Geboren 1990 in der Bach-Stadt Eisenach und ausgebildet in Leipzig und Karlsruhe gilt er als einer der interessantesten jüngeren deutschen Pianisten.

Am Tag darauf, Sonntag um 17 Uhr, spielt Kiels Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner in der Nikolaikirche am Alten Markt rund um Beethoven Orgelwerke der Wiener Klassik, die für eine „Flötenuhr“ entstanden sind. Karten sind über Tel. 0431/149 01 24 und www.musikfreunde-kiel.de erhältlich.

Züchter zeigen Rassegeflügel in Kaltenkirchen

Der Rassegeflügelzuchtverein Kaltenkirchen ist am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Oktober, wieder Ausrichter einer Kreisschau mit Rassegeflügel. Rund 300 Vögel werden in der Marschweghalle ausgestellt, darunter verschiedene Hühnerrassen, Enten und diverse Taubenrassen. Auch Puten und Wachteln gibt es zu sehen. Die Rassegeflügelzüchter sind bemüht durch Zucht, die alten und gefährdeten Nutztierrassen als kulturelles Erbe und als genetische Reserve zu erhalten. In der Halle besteht Maskenpflicht. Die Ausstellung beginnt an beiden Tagen um 10 Uhr.

Männerfrühstück am Sonnabend in Kaltenkirchen

Das nächste Männerfrühstück findet wieder ohne Frühstück am Sonnabend, 10. Oktober, ab 10 Uhr im Christophorushaus statt. Harald Müller spricht und diskutiert mit den Teilnehmern über „Schallschutz im Städtebau“. Gäste sind willkommen. Anmeldung bei Pastor Dr. Tilman Fuß, Telefon 04191/9090448.

