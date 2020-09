Kiel

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Auf einem Traditionsschiff die Windjammerparade erleben

Sie könnte der Höhepunkt einer schwierigen Kieler Woche werden: Die Windjammerparade startet am Sonnabend um 11 Uhr mit 40 Traditionsseglern und etwa 70 Segeljachten, die sich zu einer fast drei Kilometer langen Flotte formieren. Die meisten Schiffe bieten gegen Reservierung Plätze für Passagiere an. Die Traditionsschiffe „Stadt Kiel“ und „Kieler Sprotte“ sowie der Raddampfer „Freya“ fahren beispielsweise mit. Tickets können bei den Reedereien im Internet gebucht werden. Hier lesen Sie alles, was Sie wissen müssen.

Spontaner Besuch auf der Kieler Woche

Die Verantwortlichen der Kieler Woche haben auf die schlecht besuchten Erlebnisareale auf dem Rathausplatz und im Schlossgarten reagiert: Seit Donnerstag erhalten auch Menschen Eintritt, die im Vorfeld kein Ticket gebucht haben. Für die Konzerte am Abend muss weiterhin ein Ticket gebucht werden. Am Wochenende spielen unter anderem der britische Singer-Songwriter Tom Gregory und die Hip-Hop-Boyband Die Orsons. Alle Konzerttermine finden Sie in unserem Kalender.

Green Screen Naturfilmfestival : Weltpremiere in 360 Grad

Die preisgekrönten Filmemacher Claudia und Hendrik Schmitt bringen die 360-Grad-Technik mit zum Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde. Dank ihrer speziellen Kamera können Zuschauer in die Weltmeere eintauchen, die vor allem durch eine Gefahr bedroht sind: Millionen Tonnen von Plastikmüll. „Meer-Plastik“ nennen die Schmitts ihren Film, der mit einer speziellen VR-Brille den Betrachter in alle Winkel der aufgenommenen Szenerie blicken lässt. Am Sonnabend ist 360-Grad-Tag bei Green Screen. In der Online-Reihe „One Day – One Film“ sind dann sieben bis acht Filme in Rundumsicht abrufbar. Wer keine eigene VR-Brille besitzt, kann sich ein umweltfreundliches Pappmodell zum Zusammenbauen im Eckernförder Green-Screen-Büro, Frau-Klara-Straße 18, kostenlos abholen.

Pilzwanderung mit Pilzexpertin

Am Sonnabend ab 11 Uhr können Sie mit der Pilzberaterin Saskia Görgler im Stiftungsland Stodthagen bei Felm alles über Pilze erfahren. Im Rahmen des Naturgenussfestivals der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein lernen Sie, welche Pilze genießbar sind, welche besser nicht und wo sie im Wald und auf der Wiese wachsen. Da es eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt, ist eine Anmeldung notwendig, bei Saskia Görgler unter kleintierpraxisdrgoergler.kiel@t-online.de. Der Treffpunkt wird bei verbindlicher Anmeldung bekannt gegeben. Der Preis pro Person beträgt 9 Euro.

Premiere im Stadttheater Rendsburg

Glückliche Zeiten, die Komödie von Alan Ayckbourn, feiert am Sonnabend im Stadttheater Rendsburg Premiere. Für die Vorstellung um 19.30 Uhr gibt es noch wenige Restkarten (ab 11,50 Euro). Die Handlung: Bei den Strattons knallen die Korken: Mutter Laura hat Geburtstag. Wie immer ist das Stammlokal Bissa di Calvi der Treffpunkt einer ausgelassenen Runde. Was als unbeschwerter Abend beginnt, entwickelt sich zum Familien-Tsunami. Ein Abend voller Höhen und Tiefen, der weit über die Geburtstagsfeier in Vergangenheit und Zukunft reicht. Eine bitterböse, zuweilen nachdenkliche Komödie über die Suche nach dem Glück und das zwischenmenschliche Katastrophengebiet Nummer eins – die Familie, heißt es in der Ankündigung.

Kulturfestival in Bad Segeberg

Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theater – mit Publikum. Das wollen die Segeberger Kulturtage ab Freitag möglich machen. Ein digitales Kulturfestival - darauf wollten sich die Organisatorinnen zu keinem Zeitpunkt der Vorbereitungen einlassen. Herausgekommen ist ein Programm mit immerhin 70 Veranstaltungen an 14 Orten bis zum 27. September. Natürlich kommen die Kulturtage inhaltlich nicht am Thema Corona vorbei.

Durch die Pandemie inspirierte Werke werden ab Sonnabend in der Remise ausgestellt. Außerdem startet der Segeberger Sammlerverein einen Kulturflohmarkt in der Villa Flath. Mit einem A-capella-Konzert der Vocalitas geht es am Sonntag, 13. September weiter in der Kirche Schlamersdorf, und die Jugendakademie bietet einen Mal-Workshop für Kinder an. Zudem startet das Programm im Kultur-Dorf.

Museumsbahn in Schönberg holt Fahrten nach

Die Museumseisenbahn in Schönberg holt die im Frühjahr wegen Corona ausgefallenen Betriebstage an den Sonntagen 13., 20. und 27. September nach. Die Museumszüge verkehren nur sonntags ab Schönberger Strand um 11.30, 14 und 16 Uhr und ab Schönberg um 12, 14.30 und 16.30 Uhr jeweils mit einem Zwischenhalt in Stakendorf. Auch die Museumsstraßenbahn fährt sonntags bis Ende Oktober und zusätzlich an den Sonnabenden 12. September und 3. Oktober. Der Fahrpreis für die Rückfahrkarte der Museumseisenbahn beträgt 6,60 Euro für Erwachsene. Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen die Hälfte, und mit der Ostseecard fahren sie frei. Familien zahlen 16,50 Euro (zwei Erwachsene und eigene Kinder unter 14 Jahre).

Pokalgeschichte in der Kneipe oder auf dem Sofa verfolgen?

Das Kribbeln nimmt zu in Todesfelde. Am Sonnabend bestreiten die Fußballer des SV Todesfelde das größte Spiel in der 92-jährigen Vereinsgeschichte. Um 15.30 Uhr fordert der Oberligist die Profis des Zweitligisten VfL Osnabrück im DFB-Pokal heraus. Das Spiel im hemischen Joda-Sportpark, das vor nur 350 Fans stattfinden kann, ist bereits ausverkauft, wird aber live bei Bezahlsender Sky gezeigt. Am Sonntag beginnt auch die Saison 2020/21 für Holstein Kiel mit der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den 1. FC Rielasingen Arlen (15.30 Uhr, im KN-Liveticker).

"Kleiner Flecken Kreativ" lädt ein

Beim Kulturfestival Kunstflecken kommen auch Familien auf ihre Kosten: Am Sonntag sind von 12 bis 16 Uhr kleine und große Besucher zum Basteln und Gestalten eingeladen. In der Veranstaltung „Kleiner Flecken Kreativ“ werden am Kleinflecken 31 kreative Workshops angeboten. Birte Busching (Keramikatelier Busching) und Birte Maaser (Kaufhaus) leiten die Besucher an.

An mehreren Stationen wird Papier geschöpft, mit Stoff gestaltet, aus Recycling-Material Objekte hergestellt, Aquarell gemalt und vieles mehr. Alle Teilnehmer sollen gerne in Kleidung erscheinen, die schmutzig werden darf (Kittel dürfen aufgrund der Hygienevorschriften leider nicht ausgegeben werden). Der Eintritt ist frei. Während der Veranstaltung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben.

