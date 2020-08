Kiel

Flohmarkt, Konzert, Kino und Exkursion: Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein unternehmen können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Drei Bands spielen auf dem Flugplatz Neumünster

Das Kulturfestival Schleswig-Holstein präsentiert zum ersten Mal eine Freiluftveranstaltung auf dem Flugplatz Neumünster. Am Sonnabend, 15. August, geht es dort von 19 bis 21 Uhr mit zwei Bands und einem Solokünstler ordentlich zur Sache. Der Eintritt ist frei. Die bis zu 500 Gäste, die sich auf www.kulturfestival.sh einen (kostenlosen) Sitzplatz reservieren, erwartet Jazz, Pop, Soul und Rock.

Film unterm Sternenzelt genießen

Die Schauburg und das Kinocenter in Rendsburg öffnen zum fünften Mal ihr gemeinsames Open-Air-Kino. Vom 12. bis 15. August wird der gut 200 Quadratmeter große Hinterhof zwischen den Kinos zum Broadway. Vier Filme werden beim Freiluft-Kino auf einer 15-mal-drei-Meter-Leinwand gezeigt. In der Komödie „Enkel für Anfänger“ sind am Sonnabend, 15., Maren Kroymann, Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa mitten im Kinderbetreuungstrubel zu sehen.

Kontakt: Kinocenter Rendsburg, Wallstraße 25, Tel. 04331/22916, Schauburg Filmtheater, Schleifmühlenstraße 8, Tel. 04331/23777.

Hühnergötter und Klappersteine suchen

Wer Donnerkeile, Hühnergötter und Klappersteine mag, ist in Bark richtig. Die Vereinigung Geopark Nordisches Steinreich lädt zur Exkursion für Familien. Treffpunkt ist am Sonnabend, 15. August, 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn das Kieswerk in Bark, ehemals Cemex, jetzt GP Alsterkies, am Barker Weg 1. Dauer der Exkursion: 17 bis 19 Uhr. Teilnehmer zahlen 10 Euro, Kinder 6 Euro. Eine Anmeldung ist nötig unter 04547/159315 oder info@geopark-nordisches-steinreich.de.

Ab ins Theater zu Max und Moritz

"Max und Moritz", der Liederabend nach Wilhelm Busch soll am 15. August die neue Spielzeit am Theater Kiel eröffnen. Die Termine am Schauspiel Kiel: Premiere am 15. August, 18 und 20.30 Uhr. 16. August: 16 und 19 Uhr. Vorverkauf (frei) ab 13. August. Karten: Tel. 0431/901901, www.theater-kiel.de

Naturgenussfestival-Wanderung: Vom Bistensee in die Duvenstedter Berge

Das Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein erkundet am Sonnabend, 15. August 2020 (von 13.30 bis ca. 16.30 Uhr) das Stiftungsland in den Duvenstedter Bergen. Bei dieser sehr abwechslungsreichen Wanderung werden gemeinsam mit Natur- und Landschaftsführerin Christine Goldhamer die geologischen Besonderheiten und verborgenen Schönheiten dieser Region entdeckt. Ebenso wie die Hüttener Berge sind diese durch die letzte Eiszeit entstanden. Von einem höher gelegenen, mit unzähligen Wildblumen bedeckten Rastplatz aus hat man einen wunderschönen Blick auf das „blaue Juwel“ des Naturparks, den Bistensee. Nach der ca. 12 km Wanderung wird im gemütlichen Garten des Keramik-Cafés hausgebackenen Kuchen und leckerer Kaffee genossen.

Kosten: 20 Euro p.P. inkl. Kaffee/Kuchen. Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Verbindl. Anmeldung bei C. Goldhamer, Tel. 04354/9969322, www.goldhamer.de, begrenzte Teilnehmerzahl. Beachten Sie bitte, geeignetes Schuhwerk/Kleidung und eine Schutzmaske mitzubringen.

Flohmarkt auf dem Holstenhallen-Gelände in Neumünster

Am Sonntag, 16. August, findet von 8 bis 15 Uhr auf dem Außengelände der Holstenhallen Neumünster wieder der große Flohmarkt statt. Es ist der zweite Anlauf, seit Flohmärkte wieder erlaubt sind. Die Landesverordnung erlaubt 500 Besucher auf dem Gelände (plus Aussteller und Verkäufer).

Malkurs am Meer - in Laboe

Malen an der frischen Seeluft bei Wind und Wetter: Am Sonntag geben Ute und Jens Jacobsen einen zweistündigen Gruppenmalkurs draußen direkt am Strand von Laboe. Dabei entstehen schöne Erinnerungen an den Sommer auf Leinwand mit Acrylfarben und Meerwasser. Der Kurs startet am Sonntag um 15 Uhr am Hafenplatz 11 in Laboe. Die Teilnahme kostet 69 Euro, Kinder bezahlen 49 Euro. Anmeldungen bitte per E-Mail an: die@meeresmaler.de, Bezahlung erfolgt vor Ort.

Lesegärten öffnen ihre Pforten

Lange stand es wegen Corona auf der Kippe, doch die „Dersauer Lesegärten“ dürfen auch in diesem Jahr ihre Pforten öffnen. Am Sonntag, 16. August, starten ab 15 Uhr in sechs verschiedenen Gärten jeweils rund 30-minütige Lesungen, die zu jeder vollen Stunde wiederholt werden. Jeweils drei Lesungen können sich die Besucher in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr aussuchen, die einzelnen Gärten liegen nur wenige Fußminuten voneinander entfernt. Allerdings ist die Anzahl pro Lesung coronabedingt auf 15 Personen beschränkt. Alle Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen und bis zum jeweiligen Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die kostenfreien Lesungen finden bei jedem Wetter statt. Das gesamte Programm sowie mögliche Änderungen sind auf der Homepage der Gemeinde Dersau, die das Projekt auch unterstützt.

Klettern in Kiel

Die beliebte Trendsportart Bouldern war in den Kletterhallen durch Corona lange nicht möglich. Doch seit Mitte Mai geht es wieder hoch hinaus - zum Beispiel in der Kletterbar Kiel oder bei Nordbloc Kiel.

Die Kletterhallen haben am Sonnabend und Sonntag geöffnet. Durch Corona gibt es Einschränkungen. Wichtig ist das Einhalten der Abstandsregeln.

Mit dem SUP aufs Wasser

Wer sich überlegt, Stand-Up-Paddling (SUP) auszuprobieren, muss dafür nicht einmal an den Strand: Im Camp 24/7 an der Kiellinie gibt es dieses Jahr die Möglichkeit, SUP-Boards auszuleihen und so unkompliziert den eigenen Gleichgewichtssinn auf dem Wasser zu testen. Anbieter ist die SUP Schule Kiel, die etwa auch Kurse auf der Schwentine anbietet. Wer den Fluss lieber im Sitzen erkunden möchte, kann in Kiel-Wellingdorf bei der Schwentinetalfahrt Kanus und Ruderboote ausleihen. SUPs werden hier auch angeboten.

Auch am Falckensteiner Strand können SUP-Kurse gemacht werden, etwa bei der Surfschule Westwind. Nach einem Einführungskurs kann man sich das Board einfach so ausleihen. Wer sich lieber mit dem Wind statt dem Paddel fortbewegt, kann hier zudem Windsurf-Kurse machen.

Baden in der Ostsee

Falls Sie einfach nur ans Meer wollen, hier finden Sie eine Übersicht über die Parkgebühren.

