Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Ausflugstipps für das Spätsommerwetter

Nach einer sonnigen Woche mit spätsommerlichen Temperaturen soll das Wetter auch am Wochenende noch gut bleiben. Tipps für Aktivitäten in Kiel und Umgebung im Freien haben wir hier für Sie zusammengestellt.

2. Bundesliga: Holstein Kiel startet gegen den SC Paderborn

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht in den Startlöchern: Am Sonntag (13.30 Uhr) dürfen 3000 Dauerkarteninhaber im Holstein-Stadion den Auftakt gegen den SC Paderborn im Stadion verfolgen. Sie haben keine Karte? Das Spiel können Sie trotzdem live verfolgen, bei uns im Ticker auf kn-online.de.

Kulturforum Kiel : Orientalische Musik für abendländische Ohren

Die Gruppe „ Damaskus“ präsentiert am Sonnabend, 20 Uhr, ein abendfüllendes Bühnenprojekt aus klassischer und moderner Musik, orientalischem Tanz und Videoprojektionen - quasi ein Rundum-Paket, das dem uneingeweihten Hörer einen Überblick über die arabische Musikgeschichte gibt. Die Gruppe stellt bedeutende Künstler vor, taucht ein in die Besonderheiten der arabischen Musik und würzt all dies mit kleinen Anekdoten über Sängerinnen, Dichter und Musikepochen. Der Eintritt für die Veranstaltung im Kulturforum Kiel kostet 13,20 Euro (Abendkasse 15 Euro).

Erlebnistag rund um die Kartoffel in Loose

Die Kartoffel gilt als gesundes Gemüse. Doch wie wird sie geerntet? Am Wochenende dreht sich in Loose alles rund um die urige Knolle. Beim Kartoffel-Selbstsammeltag auf dem Hof Sülzle können Jung und Alt selbst ernten und dabei Einblicke in die Feldarbeit des Bioland-Betriebes gewinnen. Zur Stärkung wird direkt auf dem Feld frisch gegrillte Wurst angeboten. Der Kartoffel-Selbstsammeltag auf dem Biohof Sülzle ist am Sonnabend und Sonntag von jeweils 9 bis 16 Uhr. Mehr Infos gibt es hier.

Australian Football: Kiel goes Down Under

Am Wochenende eine neue Sportart entdecken? Am Sonnabend bestreitet der neu gegründete Verein Kiel Koalas Australian Football sein erstes Freundschaftsspiel. Es geht gegen eine Auswahl der Hamburg Dockers, die amtierender deutscher Meister sind. Im Anschluss gibt es zwei weitere Spiele, das Frauen-Team und die erste Herren-Mannschaft der Hamburger spielen jeweils gegen die in Köln ansässigen Rheinland Lions. Die Spiele beginnen um 12.30 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Nordmarksportfeld in Kiel. Alle Besucher müssen sich vor Ort mit ihren Kontaktdaten registrieren. Der Eintritt ist frei.

Deutsche Waldtage in den Hüttener Bergen

Der Naturpark Hüttener Berge beteiligt sich an den dritten Deutschen Waldtagen. Dazu gibt es am kommenden Wochenende vier Veranstaltungen mit qualifizierten Kursleitern. „Alle Menschen, denen der Wald am Herzen liegt, können sich vor Ort über die Situation der Wälder und die Maßnahmen zu ihrem Schutz informieren und mit Waldakteuren ins Gespräch kommen“, teilt Anja Grimm vom Naturpark mit.

„Mit dem Mountainbike durch den ,kleinen Harz’“ heißt es beispielsweise am Sonnabend, 19. September, sowie am Sonntag, 20. September, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr. Dahinter verbergen sich kostenlose, geführte MTB-Touren durch den Naturpark. Alle Informationen zu den weiteren Veranstaltungen und der Anmeldung finden Sie hier.

Noch einmal ins Freibad: Hier können Sie in der Region noch Bahnen ziehen

Nach einer wegen Corona verkorksten Saison freuten sich viele Freibäder in Kiel, Neumünster, Rendsburg und Region über die noch immer sommerlichen Temperaturen im September. Welche Bäder auch an diesem Wochenende noch geöffnet haben lesen Sie hier.

Horror im Maislabyrinth Tüttendorf

Nur noch bis Anfang Oktober gruselt es im Horror-Maislabyrinth im Ortsteil Wulfshagen. In diesem Jahr sind die Gänge im Irrgarten breiter, um die Abstände zu gewährleisten. Das Labyrinth befindet sich auf einer Fläche von knapp 40.000 Quadratmetern gegenüber vom Café „Alte Schule“, Wulfshagen 17. Im Horror-Maislabyrinth sind die Gäste Teil der Show, sie müssen Aufgaben erledigen und Prüfungen bestehen. Tickets für die Veranstaltungen am Wochenende gibt es hier.

Flohmarkt beim Famila-Markt in Altenholz

Nach und nach finden immer mehr Flohmärkte in der Region statt. Am Sonntag können Schnäppchenjäger auf dem Flohmarkt beim Famila-Markt in Altenholz von 6 bis 16 Uhr, stöbern, handeln, kaufen und klönen. "Dieser Flohmarkt profitiert von der eher ländlich geprägten Umgebung, denn oft findet man hier noch preiswerte Schnäppchen, nach denen man auf innerstädtischen Flohmärkten vergebens sucht", schreibt der Veranstalter Heinz Geide Flohmärkte. Reservierungen sind für den Markt nicht möglich. Händler können vor Ort ihren Platz buchen.

Kiel-Wik : Film zum Jubiläum des Nord-Ostsee-Kanals

Vor 125 Jahren wurde der Nord-Ostsee-Kanal eingeweiht. Zu diesem Jubiläum drehte der NDR einen aufwendigen Film über die achtjährige Baugeschichte des Kanals. Im Vorgriff auf die anstehenden Feierlichkeiten im nächsten Jahr zeigt der Verein Maritimes Viertel diesen Film, dessen Spielszenen Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert, am Sonntag noch einmal um 18 Uhr in der Arkonastraße 1. Weil der erforderliche Abstand der Zuhörer nur 35 Plätze erlaubt, wird um Anmeldung bei Ingrid Lietzow unter Tel. 0171/3575440 gebeten.

